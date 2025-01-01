CiTime
CiTime은 과거 술집 오픈 시간에 액세스할 수 있도록 설계된 클래스입니다.
Description
CiTime 클래스는 과거의 막대의 빈 시간에 대한 액세스를 제공합니다.
Declaration
|
class CiTime: public CSeries
Title
|
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
그룹별 클래스 메서드
|
Create
|
|
시계열을 생성합니다
|
시계열 버퍼 크기를 설정합니다
|
데이터 액세스
|
|
시계열 데이터를 가져옵니다
|
데이타 업데이트
|
|
시계열 데이터 업데이트
|
클래스 CObject에서 상속된 메서드
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
클래스 CArray에서 상속된 메서드
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
CArrayObj 클래스에서 상속된 메서드
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
클래스 CSeries에서 상속된 메서드
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent