문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリ指標時系列クラスCiTime 

CiTime

CiTime은 과거 술집 오픈 시간에 액세스할 수 있도록 설계된 클래스입니다.

Description

CiTime 클래스는 과거의 막대의 빈 시간에 대한 액세스를 제공합니다.

Declaration

   class CiTime: public CSeries

Title

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

상속 계층

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CiTime

그룹별 클래스 메서드

Create

 

Create

시계열을 생성합니다

BufferResize

시계열 버퍼 크기를 설정합니다

데이터 액세스

 

GetData

시계열 데이터를 가져옵니다

데이타 업데이트

 

Refresh

시계열 데이터 업데이트

클래스 CObject에서 상속된 메서드

Prev, Prev, Next, Next, Compare

클래스 CArray에서 상속된 메서드

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

CArrayObj 클래스에서 상속된 메서드

FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

클래스 CSeries에서 상속된 메서드

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent