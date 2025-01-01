Klasse CiTime
CTime ist eine Klasse für den Zugriff auf die Reihen von Balkeneröffnungszeit.
Beschreibung
Klasse CTime bietet den Zugriff auf die Reihen von Balkeneröffnungszeit.
Deklaration
|
class CiTime: public CSeries
Kopf
|
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
Gruppen der Klassenmethode
|
Erstellung
|
|
Erstellt eine Zeitreihe
|
Setzt die Größe des Serienpuffers
|
Datenzugriff
|
|
Erhält Seriendaten
|
Datenaktualisierung
|
|
Aktualisiert Seriendaten
|
Methoden geerbt von der Klasse CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Methoden geerbt von der Klasse CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Methoden geerbt von der Klasse CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Methoden geerbt von der Klasse CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent