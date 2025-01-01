- Create
- BufferResize
- GetData
- Refresh
GetData
Ottiene l'elemento specificato di timeseries buffer.
|
datetime GetData(
Parametri
index
[in] indice dell'elemento del buffer.
Valore di ritorno
L'elemento del buffer timeseries, oppure 0.
GetData
Ottiene i dati da un buffer timeseries per posizione e numero di partenza.
|
int GetData(
Parametri
start_pos
[in] Posizione di partenza del timeseries.
count
[in] Numero di elementi buffer timeseries.
buffer
[in] Riferimento all'array per memorizzare i dati.
Valore di ritorno
>=0 - successo, -1 - non si possono ricevere i dati.
GetData
Ottiene i dati dal buffer timeseries per orario e numero di partenza.
|
int GetData(
Parametri
start_time
[in] Orario dell' elemento iniziale di un buffer timeseries .
count
[in] Numero di elementi buffer timeseries.
buffer
[in] Riferimento all'array per memorizzare i dati.
Valore di ritorno
>=0 - successo, -1 - non si possono ricevere i dati.
GetData
Ottiene i dati da un buffer timeseries per orario di inizio e fine.
|
int GetData(
Parametri
start_time
[in] Orario dell' elemento iniziale di un buffer timeseries .
stop_time
[in] Oraro di un elemento finale del buffer timeseries.
buffer
[in] Riferimento all'array per memorizzare i dati
Valore di ritorno
>=0 - successo, -1 - non si possono ricevere i dati.