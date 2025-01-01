ドキュメントセクション
CiTime

CiTime はバーの開始時刻履歴へのアクセスに意図されたクラスです。

説明

CTimeBuffer クラスはバーの開始時刻履歴への簡易化されたアクセスを提供します。

宣言

  class CiTime: public CSeries

タイトル

  #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

継承階層

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CiTime

クラスメソッド

作成メソッド

 

Create

時系列を作成します。

BufferResize

バッファサイズを設定します。

データアクセスメソッド

 

GetData

データを取得します。

データ更新メソッド

 

Refresh

データを更新します。

クラスから継承されたメソッド CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

クラスから継承されたメソッド CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

クラスから継承されたメソッド CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

クラスから継承されたメソッド CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent