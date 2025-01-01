Proprietà file
La funzione FileGetInteger() viene utilizzata per ottenere le proprietà del file. L'identificatore della proprietà richiesta dell'enumerazione ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER viene passato ad esso durante la chiamata.
ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER
|
ID
|
ID descrizione
|
FILE_EXISTS
|
Controllare l'esistenza
|
FILE_CREATE_DATE
|
Data di creazione
|
FILE_MODIFY_DATE
|
Data dell'ultima modifica
|
FILE_ACCESS_DATE
|
Data dell'ultimo accesso al file
|
FILE_SIZE
|
Dimensione del file in byte
|
FILE_POSITION
|
Posizione di un puntatore nel file
|
FILE_END
|
Prende la fine del segno del file
|
FILE_LINE_END
|
Prendi la fine del segno linea
|
FILE_IS_COMMON
|
Il file viene aperto in una cartella condivisa di tutti i terminali (vedi FILE_COMMON)
|
FILE_IS_TEXT
|
Il file viene aperto come file di testo (vedi FILE_TXT)
|
FILE_IS_BINARY
|
Il file viene aperto come un file binario (vedi FILE_BIN)
|
FILE_IS_CSV
|
Il file viene aperto come CSV (vedi FILE_CSV)
|
FILE_IS_ANSI
|
Il file viene aperto come ANSI (vediFILE_ANSI)
|
FILE_IS_READABLE
|
Il file aperto è leggibile (vedi File_read)
|
FILE_IS_WRITABLE
|
Il file aperto è scrivibile (vedi File_write)
La funzione FileGetInteger() ha due diverse opzioni di chiamata. Nella prima opzione, per ottenere le proprietà di un file, viene specificato il suo handle, che viene ottenuto durante l'apertura del file utilizzando la funzione FileOpen(). Questa opzione permette di ottenere tutte le proprietà di un file.
La seconda opzione della funzione FileGetInteger() restituisce i valori delle proprietà del file, per il nome del file. Utilizzando questa opzione, solo le seguenti proprietà generali possono essere ottenute:
- FILE_EXISTS - esistenza di un file con un nome specificato
- FILE_CREATE_DATE - data di creazione del file con il nome specificato
- FILE_MODIFY_DATE - data di modifica del file con il nome specificato
- FILE_ACCESS_DATE - data dell'ultimo accesso al file con il nome specificato
- FILE_SIZE - la dimensione del file con il nome specificato
Quando si cerca di ottenere le proprietà diverse da quelle di cui sopra, la seconda opzione di FileGetInteger() chiamata restituirà un errore.