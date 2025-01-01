DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoCostanti, Enumerazioni e StruttureCostanti Input/OutputProprietà File 

Proprietà file

La funzione FileGetInteger() viene utilizzata per ottenere le proprietà del file. L'identificatore della proprietà richiesta dell'enumerazione ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER viene passato ad esso durante la chiamata.

ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER

ID

ID descrizione

FILE_EXISTS

Controllare l'esistenza

FILE_CREATE_DATE

Data di creazione

FILE_MODIFY_DATE

Data dell'ultima modifica

FILE_ACCESS_DATE

Data dell'ultimo accesso al file

FILE_SIZE

Dimensione del file in byte

FILE_POSITION

Posizione di un puntatore nel file

FILE_END

Prende la fine del segno del file

FILE_LINE_END

Prendi la fine del segno linea

FILE_IS_COMMON

Il file viene aperto in una cartella condivisa di tutti i terminali (vedi FILE_COMMON)

FILE_IS_TEXT

Il file viene aperto come file di testo (vedi FILE_TXT)

FILE_IS_BINARY

Il file viene aperto come un file binario (vedi FILE_BIN)

FILE_IS_CSV

Il file viene aperto come CSV (vedi FILE_CSV)

FILE_IS_ANSI

Il file viene aperto come ANSI (vediFILE_ANSI)

FILE_IS_READABLE

Il file aperto è leggibile (vedi File_read)

FILE_IS_WRITABLE

Il file aperto è scrivibile (vedi File_write)

La funzione FileGetInteger() ha due diverse opzioni di chiamata. Nella prima opzione, per ottenere le proprietà di un file, viene specificato il suo handle, che viene ottenuto durante l'apertura del file utilizzando la funzione FileOpen(). Questa opzione permette di ottenere tutte le proprietà di un file.

La seconda opzione della funzione FileGetInteger() restituisce i valori delle proprietà del file, per il nome del file. Utilizzando questa opzione, solo le seguenti proprietà generali possono essere ottenute:

  • FILE_EXISTS - esistenza di un file con un nome specificato
  • FILE_CREATE_DATE - data di creazione del file con il nome specificato
  • FILE_MODIFY_DATE - data di modifica del file con il nome specificato
  • FILE_ACCESS_DATE - data dell'ultimo accesso al file con il nome specificato
  • FILE_SIZE - la dimensione del file con il nome specificato

Quando si cerca di ottenere le proprietà diverse da quelle di cui sopra, la seconda opzione di FileGetInteger() chiamata restituirà un errore.