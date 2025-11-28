Ultimate Daily Zones Arrow

Ultimate Daily SR Zones est un indicateur puissant d’action du prix qui identifie automatiquement les niveaux les plus importants du marché à partir des données de la journée précédente : plus haut, plus bas, ligne médiane, ainsi que les lignes d’ouverture et de clôture du jour.

L’indicateur détecte également les rejets de mèche (wick rejections) et affiche automatiquement des flèches d’achat ou de vente lorsque le marché montre des signes de retournement dans ces zones.

Il est idéal pour les traders intraday et swing qui utilisent les niveaux du jour précédent pour les rejets, cassures et retests.

Ce que fait l’indicateur

Trace les zones de Support et Résistance de la veille

Crée une zone de résistance autour du plus haut de la veille

Crée une zone de support autour du plus bas de la veille

Les zones sont automatiquement prolongées sur toute la journée actuelle

Peut afficher des étiquettes (labels) de texte pour chaque zone

Ces zones sont souvent des points clés de réaction du prix.

Trace la Ligne Médiane (Midline)

L’indicateur calcule le point médian entre le plus haut et le plus bas de la veille et le trace sous forme de ligne horizontale en pointillés.

La midline agit comme :

support intraday

résistance intraday

niveau d’équilibre du prix (mean reversion)

Trace les lignes d’ouverture et de clôture du jour

L’indicateur ajoute deux lignes verticales :

Ligne d’ouverture de la veille

Ligne de clôture du jour actuel (étendue sur 24h)

Ces lignes permettent d’analyser plus facilement la structure quotidienne du marché.

Alertes automatiques lorsque le prix touche une zone importante

L’indicateur envoie une alerte lorsque le prix touche :

la zone de résistance de la veille

la zone de support de la veille

la ligne médiane

Types d’alertes disponibles :

fenêtre pop-up + son

notification push

e-mail

Vous ne manquerez plus les réactions importantes du marché.

Détection de rejets de mèche avec flèches Buy/Sell

L’indicateur analyse les bougies récentes et détecte les rejets forts sur les zones clés.

Il dessine :

une flèche rouge de Vente lorsque le prix rejette le plus haut de la veille

une flèche verte d’Achat lorsque le prix rejette le plus bas de la veille

Chaque flèche apparaît une seule fois par jour, ce qui évite le bruit ou les signaux répétitifs.

Avantages de l’indicateur

Met rapidement en évidence les niveaux quotidiens les plus importants

Aide à prendre des décisions basées sur la structure du prix

Fournit des alertes précises et opportunes

Les flèches de rejet confirment les opportunités d’entrée

Fonctionne sur Forex, indices, métaux, matières premières et crypto

Paramètres configurables

L’utilisateur peut personnaliser :

couleurs et épaisseur des zones

style et couleur des lignes

sensibilité du rejet de mèche

couleur et type des flèches

alertes : son, push, e-mail

affichage ou non des étiquettes textuelles

L’indicateur est léger, intuitif et compatible avec n’importe quelle stratégie.