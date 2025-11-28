Ultimate Daily Zones Arrow
- Indicateurs
- Godwin Edward Enyali
- Version: 1.0
- Activations: 5
Ultimate Daily SR Zones est un indicateur puissant d’action du prix qui identifie automatiquement les niveaux les plus importants du marché à partir des données de la journée précédente : plus haut, plus bas, ligne médiane, ainsi que les lignes d’ouverture et de clôture du jour.
L’indicateur détecte également les rejets de mèche (wick rejections) et affiche automatiquement des flèches d’achat ou de vente lorsque le marché montre des signes de retournement dans ces zones.
Il est idéal pour les traders intraday et swing qui utilisent les niveaux du jour précédent pour les rejets, cassures et retests.
Ce que fait l’indicateur
Trace les zones de Support et Résistance de la veille
-
Crée une zone de résistance autour du plus haut de la veille
-
Crée une zone de support autour du plus bas de la veille
-
Les zones sont automatiquement prolongées sur toute la journée actuelle
-
Peut afficher des étiquettes (labels) de texte pour chaque zone
Ces zones sont souvent des points clés de réaction du prix.
Trace la Ligne Médiane (Midline)
L’indicateur calcule le point médian entre le plus haut et le plus bas de la veille et le trace sous forme de ligne horizontale en pointillés.
La midline agit comme :
-
support intraday
-
résistance intraday
-
niveau d’équilibre du prix (mean reversion)
Trace les lignes d’ouverture et de clôture du jour
L’indicateur ajoute deux lignes verticales :
-
Ligne d’ouverture de la veille
-
Ligne de clôture du jour actuel (étendue sur 24h)
Ces lignes permettent d’analyser plus facilement la structure quotidienne du marché.
Alertes automatiques lorsque le prix touche une zone importante
L’indicateur envoie une alerte lorsque le prix touche :
-
la zone de résistance de la veille
-
la zone de support de la veille
-
la ligne médiane
Types d’alertes disponibles :
-
fenêtre pop-up + son
-
notification push
-
Vous ne manquerez plus les réactions importantes du marché.
Détection de rejets de mèche avec flèches Buy/Sell
L’indicateur analyse les bougies récentes et détecte les rejets forts sur les zones clés.
Il dessine :
-
une flèche rouge de Vente lorsque le prix rejette le plus haut de la veille
-
une flèche verte d’Achat lorsque le prix rejette le plus bas de la veille
Chaque flèche apparaît une seule fois par jour, ce qui évite le bruit ou les signaux répétitifs.
Avantages de l’indicateur
-
Met rapidement en évidence les niveaux quotidiens les plus importants
-
Aide à prendre des décisions basées sur la structure du prix
-
Fournit des alertes précises et opportunes
-
Les flèches de rejet confirment les opportunités d’entrée
-
Fonctionne sur Forex, indices, métaux, matières premières et crypto
Paramètres configurables
L’utilisateur peut personnaliser :
-
couleurs et épaisseur des zones
-
style et couleur des lignes
-
sensibilité du rejet de mèche
-
couleur et type des flèches
-
alertes : son, push, e-mail
-
affichage ou non des étiquettes textuelles
L’indicateur est léger, intuitif et compatible avec n’importe quelle stratégie.