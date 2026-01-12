Moving Average of Supply and Demand est un indicateur de suivi de tendance puissant et convivial, conçu pour aider les traders à identifier clairement la direction du marché et à entrer en position en toute confiance, même sans connaissances techniques avancées.

Contrairement aux moyennes mobiles traditionnelles basées sur le prix, cet indicateur applique une technique de lissage sur la pression de l’offre et de la demande, et l’affiche directement sur le graphique de prix sous forme d’un histogramme dynamique.

Cela fournit une représentation visuelle claire de la partie qui contrôle le marché à un moment donné, acheteurs ou vendeurs, et rend les changements de tendance facilement identifiables même pour les débutants.

Fonctionnement de l’indicateur

Lorsque la demande domine, l’indicateur dessine un histogramme haussier sous le prix.

Lorsque l’offre domine, il dessine un histogramme baissier au-dessus du prix.

L’histogramme est lissé pour réduire le bruit et mettre en évidence les tendances réelles.

Lorsque le prix traverse temporairement la zone de l’histogramme puis rebondit, cela indique une forte probabilité de continuation de la tendance.

Les débutants n’ont pas besoin de prédire quoi que ce soit.

Il suffit d’attendre la formation de la tendance et de suivre le marché.

Logique des signaux de rejet

Cet indicateur n’est pas seulement visuel, il est basé sur des règles claires.

Rejet à l’achat

Le marché est dans une tendance haussière de l’offre et de la demande

Le prix perce la zone haussière vers le bas

La bougie se referme à nouveau au-dessus de la zone

Une flèche de rejet d’achat apparaît

Rejet à la vente

Le marché est dans une tendance baissière de l’offre et de la demande

Le prix perce la zone baissière vers le haut

La bougie se referme à nouveau en dessous de la zone

Une flèche de rejet de vente apparaît

Ces signaux aident les traders à entrer dans le sens de la tendance, plutôt que contre elle.

Pourquoi cet indicateur est idéal pour les débutants

Pas de réglages compliqués

Pas besoin d’empiler plusieurs indicateurs

Pas de devinettes

Direction de la tendance claire et visuelle

Fonctionne sur tous les symboles et toutes les unités de temps

Même les traders sans connaissances stratégiques peuvent simplement :

Attendre le changement de tendance

Suivre la direction de l’histogramme

Entrer sur les signaux de rejet

Styles de trading recommandés

Scalping

Trading intraday

Swing trading

Stratégies de suivi de tendance

Particulièrement efficace lorsqu’il est combiné avec :

Niveaux de support et de résistance

Structure du marché

Gestion simple du risque

Caractéristiques principales

Histogramme lissé de l’offre et de la demande

Logique non repaint (les signaux apparaissent sur les bougies fermées)

Flèches de rejet intégrées pour le suivi de tendance

Affichage clair sur le graphique principal

Facile à utiliser, logique professionnelle

Note finale

Moving Average of Supply and Demand est conçu pour maintenir le trader du bon côté du marché.

Au lieu de lutter contre le prix, il enseigne la patience : attendre la tendance, attendre le rejet, puis suivre le mouvement.

Un outil parfait pour les traders qui recherchent clarté, confiance et régularité.