Moving Average of Supply and Demand
- Indicateurs
- Godwin Edward Enyali
- Version: 1.0
Moving Average of Supply and Demand est un indicateur de suivi de tendance puissant et convivial, conçu pour aider les traders à identifier clairement la direction du marché et à entrer en position en toute confiance, même sans connaissances techniques avancées.
Contrairement aux moyennes mobiles traditionnelles basées sur le prix, cet indicateur applique une technique de lissage sur la pression de l’offre et de la demande, et l’affiche directement sur le graphique de prix sous forme d’un histogramme dynamique.
Cela fournit une représentation visuelle claire de la partie qui contrôle le marché à un moment donné, acheteurs ou vendeurs, et rend les changements de tendance facilement identifiables même pour les débutants.
Fonctionnement de l’indicateur
Lorsque la demande domine, l’indicateur dessine un histogramme haussier sous le prix.
Lorsque l’offre domine, il dessine un histogramme baissier au-dessus du prix.
L’histogramme est lissé pour réduire le bruit et mettre en évidence les tendances réelles.
Lorsque le prix traverse temporairement la zone de l’histogramme puis rebondit, cela indique une forte probabilité de continuation de la tendance.
Les débutants n’ont pas besoin de prédire quoi que ce soit.
Il suffit d’attendre la formation de la tendance et de suivre le marché.
Logique des signaux de rejet
Cet indicateur n’est pas seulement visuel, il est basé sur des règles claires.
Rejet à l’achat
Le marché est dans une tendance haussière de l’offre et de la demande
Le prix perce la zone haussière vers le bas
La bougie se referme à nouveau au-dessus de la zone
Une flèche de rejet d’achat apparaît
Rejet à la vente
Le marché est dans une tendance baissière de l’offre et de la demande
Le prix perce la zone baissière vers le haut
La bougie se referme à nouveau en dessous de la zone
Une flèche de rejet de vente apparaît
Ces signaux aident les traders à entrer dans le sens de la tendance, plutôt que contre elle.
Pourquoi cet indicateur est idéal pour les débutants
Pas de réglages compliqués
Pas besoin d’empiler plusieurs indicateurs
Pas de devinettes
Direction de la tendance claire et visuelle
Fonctionne sur tous les symboles et toutes les unités de temps
Même les traders sans connaissances stratégiques peuvent simplement :
Attendre le changement de tendance
Suivre la direction de l’histogramme
Entrer sur les signaux de rejet
Styles de trading recommandés
Scalping
Trading intraday
Swing trading
Stratégies de suivi de tendance
Particulièrement efficace lorsqu’il est combiné avec :
Niveaux de support et de résistance
Structure du marché
Gestion simple du risque
Caractéristiques principales
Histogramme lissé de l’offre et de la demande
Logique non repaint (les signaux apparaissent sur les bougies fermées)
Flèches de rejet intégrées pour le suivi de tendance
Affichage clair sur le graphique principal
Facile à utiliser, logique professionnelle
Note finale
Moving Average of Supply and Demand est conçu pour maintenir le trader du bon côté du marché.
Au lieu de lutter contre le prix, il enseigne la patience : attendre la tendance, attendre le rejet, puis suivre le mouvement.
Un outil parfait pour les traders qui recherchent clarté, confiance et régularité.