Buy and Sell Levels with Alerts

Buy & Sell Levels with Alerts est un indicateur de trading complet qui combine Stochastique, Niveaux du Jour Précédent, Indicateur de Tendances Multi-Unités (MTF) et détection de bougies de rejet dans un seul outil puissant.

Il aide les traders à identifier rapidement les zones clés de support/résistance, la direction de la tendance et les signaux de retournement à haute probabilité grâce à des flèches visuelles et des alertes automatiques.

Caractéristiques principales :

Oscillateur Stochastique :

Affiche les lignes rapide (%K) et lente (%D) dans une fenêtre séparée.

Aide à repérer les conditions de surachat et de survente.

Niveaux du Jour Précédent :

Trace le plus haut, le plus bas et la ligne médiane du jour précédent directement sur le graphique.

Envoie des alertes lorsque le prix casse, reteste ou s’approche de ces niveaux clés.

Flèches de Rejet :

Détecte les rejets acheteurs et vendeurs en utilisant l’analyse des mèches, de la taille du corps et des motifs de type pin bar.

Affiche des flèches et envoie des alertes/notifications pour signaler de possibles retournements.

Indicateur de Tendance Multi-Unités (MTF Trend Meter) :

Affiche la direction de la tendance sur M5, M15 et M30 en utilisant la LWMA.

Permet de voir instantanément si le marché est haussier ou baissier.

Alertes et Notifications Personnalisables :

Recevez des alertes lorsque le prix interagit avec des niveaux clés ou des zones de rejet.

Possibilité d’activer ou désactiver chaque type d’alerte selon votre style de trading.

Affichage Personnalisable :

Modifiez les couleurs, styles de lignes, tailles de flèches et paramètres de détection.

Optimise la lisibilité et l’interprétation du graphique.

Avantages :

Identifie clairement les zones clés de retournement.

Restez informé grâce aux alertes automatiques.

Analyse rapide de la tendance grâce au MTF Trend Meter.

Un outil tout-en-un regroupant niveaux, tendance et rejets du prix.

Idéal pour :