Buy and Sell Levels with Alerts

Buy & Sell Levels with Alerts est un indicateur de trading complet qui combine Stochastique, Niveaux du Jour Précédent, Indicateur de Tendances Multi-Unités (MTF) et détection de bougies de rejet dans un seul outil puissant.
Il aide les traders à identifier rapidement les zones clés de support/résistance, la direction de la tendance et les signaux de retournement à haute probabilité grâce à des flèches visuelles et des alertes automatiques.

Caractéristiques principales :

Oscillateur Stochastique :

  • Affiche les lignes rapide (%K) et lente (%D) dans une fenêtre séparée.

  • Aide à repérer les conditions de surachat et de survente.

Niveaux du Jour Précédent :

  • Trace le plus haut, le plus bas et la ligne médiane du jour précédent directement sur le graphique.

  • Envoie des alertes lorsque le prix casse, reteste ou s’approche de ces niveaux clés.

Flèches de Rejet :

  • Détecte les rejets acheteurs et vendeurs en utilisant l’analyse des mèches, de la taille du corps et des motifs de type pin bar.

  • Affiche des flèches et envoie des alertes/notifications pour signaler de possibles retournements.

Indicateur de Tendance Multi-Unités (MTF Trend Meter) :

  • Affiche la direction de la tendance sur M5, M15 et M30 en utilisant la LWMA.

  • Permet de voir instantanément si le marché est haussier ou baissier.

Alertes et Notifications Personnalisables :

  • Recevez des alertes lorsque le prix interagit avec des niveaux clés ou des zones de rejet.

  • Possibilité d’activer ou désactiver chaque type d’alerte selon votre style de trading.

Affichage Personnalisable :

  • Modifiez les couleurs, styles de lignes, tailles de flèches et paramètres de détection.

  • Optimise la lisibilité et l’interprétation du graphique.

Avantages :

  • Identifie clairement les zones clés de retournement.

  • Restez informé grâce aux alertes automatiques.

  • Analyse rapide de la tendance grâce au MTF Trend Meter.

  • Un outil tout-en-un regroupant niveaux, tendance et rejets du prix.

Idéal pour :

  • Traders Forex de tout niveau

  • Scalping, intraday et swing trading

  • Traders qui utilisent niveaux clés et patterns de rejet


Plus de l'auteur
Ultimate market move master trend
Godwin Edward Enyali
Indicateurs
Ultimate Market Master Trend Maîtrisez la direction du marché avec précision L’indicateur Ultimate Market Master Trend est un analyseur complet du sentiment de marché, conçu pour les traders exigeants qui recherchent clarté, précision et confiance dans chaque mouvement. Il combine une détection intelligente de la tendance , un Stochastique multi-unités de temps , et des repères visuels dynamiques pour vous aider à identifier facilement les points d’entrée et de sortie à forte probabilité.  Cara
Ultimate Super Rejection Zones
Godwin Edward Enyali
Indicateurs
Ultimate Super Rejection Zones est un indicateur puissant conçu pour détecter automatiquement les zones critiques du marché — les plus hauts et les plus bas de la journée — et pour afficher des flèches de rejet ultra-précises lorsque le prix réagit fortement à ces niveaux. Il combine la lecture du prix (Price Action), l’analyse multi-timeframe et un système avancé de confirmations basées sur la double Stochastique (H1 + M5). Il est idéal pour les traders intradays, scalpers et swing traders rech
Ultimate Daily Zones Arrow
Godwin Edward Enyali
Indicateurs
Ultimate Daily SR Zones + Rejection Arrows Ultimate Daily SR Zones est un indicateur puissant d’action du prix qui identifie automatiquement les niveaux les plus importants du marché à partir des données de la journée précédente : plus haut , plus bas , ligne médiane , ainsi que les lignes d’ouverture et de clôture du jour. L’indicateur détecte également les rejets de mèche (wick rejections) et affiche automatiquement des flèches d’achat ou de vente lorsque le marché montre des signes de retourn
