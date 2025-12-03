Buy and Sell Levels with Alerts
- Indicateurs
- Godwin Edward Enyali
- Version: 1.0
- Activations: 5
Buy & Sell Levels with Alerts est un indicateur de trading complet qui combine Stochastique, Niveaux du Jour Précédent, Indicateur de Tendances Multi-Unités (MTF) et détection de bougies de rejet dans un seul outil puissant.
Il aide les traders à identifier rapidement les zones clés de support/résistance, la direction de la tendance et les signaux de retournement à haute probabilité grâce à des flèches visuelles et des alertes automatiques.
Caractéristiques principales :
Oscillateur Stochastique :
-
Affiche les lignes rapide (%K) et lente (%D) dans une fenêtre séparée.
-
Aide à repérer les conditions de surachat et de survente.
Niveaux du Jour Précédent :
-
Trace le plus haut, le plus bas et la ligne médiane du jour précédent directement sur le graphique.
-
Envoie des alertes lorsque le prix casse, reteste ou s’approche de ces niveaux clés.
Flèches de Rejet :
-
Détecte les rejets acheteurs et vendeurs en utilisant l’analyse des mèches, de la taille du corps et des motifs de type pin bar.
-
Affiche des flèches et envoie des alertes/notifications pour signaler de possibles retournements.
Indicateur de Tendance Multi-Unités (MTF Trend Meter) :
-
Affiche la direction de la tendance sur M5, M15 et M30 en utilisant la LWMA.
-
Permet de voir instantanément si le marché est haussier ou baissier.
Alertes et Notifications Personnalisables :
-
Recevez des alertes lorsque le prix interagit avec des niveaux clés ou des zones de rejet.
-
Possibilité d’activer ou désactiver chaque type d’alerte selon votre style de trading.
Affichage Personnalisable :
-
Modifiez les couleurs, styles de lignes, tailles de flèches et paramètres de détection.
-
Optimise la lisibilité et l’interprétation du graphique.
Avantages :
-
Identifie clairement les zones clés de retournement.
-
Restez informé grâce aux alertes automatiques.
-
Analyse rapide de la tendance grâce au MTF Trend Meter.
-
Un outil tout-en-un regroupant niveaux, tendance et rejets du prix.
Idéal pour :
-
Traders Forex de tout niveau
-
Scalping, intraday et swing trading
-
Traders qui utilisent niveaux clés et patterns de rejet