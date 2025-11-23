Ultimate market move master trend

Ultimate Market Master Trend

Maîtrisez la direction du marché avec précision

L’indicateur Ultimate Market Master Trend est un analyseur complet du sentiment de marché, conçu pour les traders exigeants qui recherchent clarté, précision et confiance dans chaque mouvement.

Il combine une détection intelligente de la tendance, un Stochastique multi-unités de temps, et des repères visuels dynamiques pour vous aider à identifier facilement les points d’entrée et de sortie à forte probabilité.

Caractéristiques principales

1. Système de Tendance Intelligent (Graphique Principal)

Utilise une moyenne mobile LWMA de 200 périodes pour déterminer la direction dominante du marché.

Affiche un nuage de tendance coloré (Vert = Biais acheteur, Rouge = Biais vendeur).

Génère des flèches d’achat/vente en temps réel lorsque le prix réagit à la ligne de tendance, vous aidant à repérer rapidement les changements de momentum.

2. Panneau Stochastique Multi-Unités (Fenêtre secondaire)

Affiche les signaux stochastiques provenant de plusieurs unités de temps (ex. M5, M15, M30).

Chaque unité change de couleur pour refléter la force du momentum : Vert → Momentum haussier Rouge → Momentum baissier Jaune → Zone neutre

Aide à confirmer les entrées en accord avec la tendance des unités supérieures.

3. Alertes et Signaux Intelligents

Reçoit des alertes uniquement lors d’un croisement valide ou d’un changement de tendance confirmé .

Réduit le bruit grâce à une logique d’ alerte unique par jour , pour rester concentré.

Fonctionne parfaitement pour les traders manuels, les fournisseurs de signaux ou pour la confirmation des EA.

4. Paramètres Personnalisables

Ajustez la longueur de tendance , les paramètres stochastiques et les modes d’alerte selon votre style de trading.

Compatible avec tous les symboles : Forex, indices, crypto-monnaies ou matières premières.

Comment l’utiliser

Appliquez l’indicateur sur votre graphique principal. Observez la ligne de tendance — tradez dans la direction de sa couleur dominante. Confirmez avec l’alignement des couleurs du panneau stochastique sur plusieurs unités de temps. Attendez la flèche de confirmation près de la ligne de tendance pour une entrée optimale.

Stratégie Recommandée

Achetez lorsque le prix est au-dessus de la ligne de tendance LWMA et que le panneau stochastique devient vert sur plusieurs unités clés.

Vendez lorsque le prix est en dessous de la ligne de tendance LWMA et que le panneau devient rouge .

Combinez avec un support/résistance journalier parfait ou les zones de structure pour une meilleure précision.

Avantages

Simplifie la structure complexe du marché grâce à des signaux visuels clairs

Fonctionne parfaitement sur toutes les unités de temps et tous les instruments

Idéal pour les traders intraday et swing

Conçu pour la rapidité, la précision et une clarté esthétique

Résumé

L’Ultimate Market Master Trend n’est pas un simple indicateur — c’est un système complet d’aide à la décision de tendance, pensé pour les traders disciplinés.

Que vous fassiez du scalping sur M5 ou que vous suiviez la tendance sur H1, cet outil vous aide à rester synchronisé avec la véritable direction du marché.