Follow the Labels Indicator

- Godwin Edward Enyali
- Version: 1.0
- Activations: 5
Indicateur Follow The Labels — C’est un indicateur MT4 multifonction conçu pour fournir aux traders une vue d’ensemble complète des conditions du marché à plusieurs dimensions. Il combine l’analyse de tendance, les niveaux du jour précédent, le momentum stochastique et les signaux de rejet dans une interface facile à lire.
Fonctionnalités principales :
Filtre de tendance MA200 multi-timeframe (H1→M15)
-
Affiche l’alignement de la MA200 (LWMA) sur trois timeframes : H1, M30, M15.
-
Affiche une étiquette de tendance globale : haussière, baissière ou mixte.
-
Alertes optionnelles : pop-up, push ou email lorsque l’alignement de la tendance change.
Résumé de la tendance du jour précédent + stochastique + flèches de rejet
-
Tendance globale : baissière.
-
Étiquette 1 : le prix du jour précédent a augmenté.
-
Étiquette 2 : le stochastique du jour précédent a baissé.
-
Analyse le mouvement des prix et le stochastique du jour précédent pour générer un résumé.
-
Les étiquettes indiquent si la journée précédente était haussière, baissière ou neutre.
-
Les flèches de rejet (achat/vente) ne sont tracées qu’une fois par jour selon le comportement des mèches.
-
Les étiquettes restent visibles sur le graphique pour référence instantanée.
Ultimate Levels : Haut/Bas du jour précédent + Ligne médiane + Lignes verticales
-
Trace le plus haut, le plus bas et la ligne médiane du jour précédent.
-
Ajoute des lignes verticales marquant le début du jour précédent et la fin du jour actuel.
-
Alertes (pop-up, push, email) pour les prix franchissant ou testant ces niveaux.
Ultimate Stochastics (Fenêtre séparée)
-
Affiche les lignes stochastiques %K et %D dans une fenêtre dédiée.
-
Limite l’affichage aux N dernières bougies pour plus de clarté.
-
Paramètres entièrement personnalisables : périodes, ralentissement, méthode MA, type de prix et nombre de bougies.
Avantages :
-
Consolide les informations de tendance, de niveaux et de momentum en un seul outil visuel.
-
Évite de devoir consulter plusieurs indicateurs séparément.
-
Fournit des alertes actionnables pour les événements clés du marché.
-
Étiquettes, couleurs, codes de flèches et positions du texte entièrement personnalisables.
Utilisation recommandée :
-
Idéal pour les traders swing et day-traders cherchant un alignement de tendance multi-timeframe.
-
À utiliser conjointement avec votre stratégie de gestion des trades préférée.
-
Parfait pour l’analyse visuelle et la prise de décision rapide sans encombrer le graphique.
Paramètres d’entrée :
-
Tendance MTF MA200 : période, méthode, prix appliqué, positions des étiquettes, paramètres d’alerte.
-
Tendance/Stochastique/Flèches du jour précédent : couleurs, tailles de police, codes de flèches, seuil des mèches.
-
Ultimate Levels : couleurs, styles de lignes, largeur des lignes, options d’alerte.
-
Ultimate Stochastics : %K, %D, ralentissement, méthode MA, type de prix, nombre de bougies affichées.
Signaux visuels recommandés pour les trades d’achat et de vente :
Condition de vente 1 :
-
Tendance globale : baissière
-
Étiquette 1 : le prix du jour précédent a augmenté
-
Étiquette 2 : le stochastique du jour précédent a baissé
Condition de vente 2 :
-
Tendance globale : baissière
-
Étiquette 1 : le prix du jour précédent a baissé
-
Étiquette 2 : le stochastique du jour précédent a baissé
Condition d’achat 1 :
-
Tendance globale : haussière
-
Étiquette 1 : le prix du jour précédent a baissé
-
Étiquette 2 : le stochastique du jour précédent a augmenté
Condition d’achat 2 :
-
Tendance globale : haussière
-
Étiquette 1 : le prix du jour précédent a augmenté
-
Étiquette 2 : le stochastique du jour précédent a augmenté