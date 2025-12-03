Follow the Labels Indicator

Indicateur Follow The Labels — C’est un indicateur MT4 multifonction conçu pour fournir aux traders une vue d’ensemble complète des conditions du marché à plusieurs dimensions. Il combine l’analyse de tendance, les niveaux du jour précédent, le momentum stochastique et les signaux de rejet dans une interface facile à lire.

Fonctionnalités principales :

Filtre de tendance MA200 multi-timeframe (H1→M15)

Affiche l’alignement de la MA200 (LWMA) sur trois timeframes : H1, M30, M15.

Affiche une étiquette de tendance globale : haussière, baissière ou mixte.

Alertes optionnelles : pop-up, push ou email lorsque l’alignement de la tendance change.

Résumé de la tendance du jour précédent + stochastique + flèches de rejet

Tendance globale : baissière.

Étiquette 1 : le prix du jour précédent a augmenté.

Étiquette 2 : le stochastique du jour précédent a baissé.

Analyse le mouvement des prix et le stochastique du jour précédent pour générer un résumé.

Les étiquettes indiquent si la journée précédente était haussière, baissière ou neutre.

Les flèches de rejet (achat/vente) ne sont tracées qu’une fois par jour selon le comportement des mèches.

Les étiquettes restent visibles sur le graphique pour référence instantanée.

Ultimate Levels : Haut/Bas du jour précédent + Ligne médiane + Lignes verticales

Trace le plus haut, le plus bas et la ligne médiane du jour précédent.

Ajoute des lignes verticales marquant le début du jour précédent et la fin du jour actuel.

Alertes (pop-up, push, email) pour les prix franchissant ou testant ces niveaux.

Ultimate Stochastics (Fenêtre séparée)

Affiche les lignes stochastiques %K et %D dans une fenêtre dédiée.

Limite l’affichage aux N dernières bougies pour plus de clarté.

Paramètres entièrement personnalisables : périodes, ralentissement, méthode MA, type de prix et nombre de bougies.

Avantages :

Consolide les informations de tendance, de niveaux et de momentum en un seul outil visuel.

Évite de devoir consulter plusieurs indicateurs séparément.

Fournit des alertes actionnables pour les événements clés du marché.

Étiquettes, couleurs, codes de flèches et positions du texte entièrement personnalisables.

Utilisation recommandée :

Idéal pour les traders swing et day-traders cherchant un alignement de tendance multi-timeframe.

À utiliser conjointement avec votre stratégie de gestion des trades préférée.

Parfait pour l’analyse visuelle et la prise de décision rapide sans encombrer le graphique.

Paramètres d’entrée :

Tendance MTF MA200 : période, méthode, prix appliqué, positions des étiquettes, paramètres d’alerte.

Tendance/Stochastique/Flèches du jour précédent : couleurs, tailles de police, codes de flèches, seuil des mèches.

Ultimate Levels : couleurs, styles de lignes, largeur des lignes, options d’alerte.

Ultimate Stochastics : %K, %D, ralentissement, méthode MA, type de prix, nombre de bougies affichées.

Signaux visuels recommandés pour les trades d’achat et de vente :

Condition de vente 1 :

Tendance globale : baissière

Étiquette 1 : le prix du jour précédent a augmenté

Étiquette 2 : le stochastique du jour précédent a baissé

Condition de vente 2 :

Tendance globale : baissière

Étiquette 1 : le prix du jour précédent a baissé

Étiquette 2 : le stochastique du jour précédent a baissé

Condition d’achat 1 :

Tendance globale : haussière

Étiquette 1 : le prix du jour précédent a baissé

Étiquette 2 : le stochastique du jour précédent a augmenté

Condition d’achat 2 :