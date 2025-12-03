Follow the Labels Indicator

Indicateur Follow The Labels — C’est un indicateur MT4 multifonction conçu pour fournir aux traders une vue d’ensemble complète des conditions du marché à plusieurs dimensions. Il combine l’analyse de tendance, les niveaux du jour précédent, le momentum stochastique et les signaux de rejet dans une interface facile à lire.

Fonctionnalités principales :

Filtre de tendance MA200 multi-timeframe (H1→M15)

  • Affiche l’alignement de la MA200 (LWMA) sur trois timeframes : H1, M30, M15.

  • Affiche une étiquette de tendance globale : haussière, baissière ou mixte.

  • Alertes optionnelles : pop-up, push ou email lorsque l’alignement de la tendance change.

Résumé de la tendance du jour précédent + stochastique + flèches de rejet

  • Tendance globale : baissière.

  • Étiquette 1 : le prix du jour précédent a augmenté.

  • Étiquette 2 : le stochastique du jour précédent a baissé.

  • Analyse le mouvement des prix et le stochastique du jour précédent pour générer un résumé.

  • Les étiquettes indiquent si la journée précédente était haussière, baissière ou neutre.

  • Les flèches de rejet (achat/vente) ne sont tracées qu’une fois par jour selon le comportement des mèches.

  • Les étiquettes restent visibles sur le graphique pour référence instantanée.

Ultimate Levels : Haut/Bas du jour précédent + Ligne médiane + Lignes verticales

  • Trace le plus haut, le plus bas et la ligne médiane du jour précédent.

  • Ajoute des lignes verticales marquant le début du jour précédent et la fin du jour actuel.

  • Alertes (pop-up, push, email) pour les prix franchissant ou testant ces niveaux.

Ultimate Stochastics (Fenêtre séparée)

  • Affiche les lignes stochastiques %K et %D dans une fenêtre dédiée.

  • Limite l’affichage aux N dernières bougies pour plus de clarté.

  • Paramètres entièrement personnalisables : périodes, ralentissement, méthode MA, type de prix et nombre de bougies.

Avantages :

  • Consolide les informations de tendance, de niveaux et de momentum en un seul outil visuel.

  • Évite de devoir consulter plusieurs indicateurs séparément.

  • Fournit des alertes actionnables pour les événements clés du marché.

  • Étiquettes, couleurs, codes de flèches et positions du texte entièrement personnalisables.

Utilisation recommandée :

  • Idéal pour les traders swing et day-traders cherchant un alignement de tendance multi-timeframe.

  • À utiliser conjointement avec votre stratégie de gestion des trades préférée.

  • Parfait pour l’analyse visuelle et la prise de décision rapide sans encombrer le graphique.

Paramètres d’entrée :

  • Tendance MTF MA200 : période, méthode, prix appliqué, positions des étiquettes, paramètres d’alerte.

  • Tendance/Stochastique/Flèches du jour précédent : couleurs, tailles de police, codes de flèches, seuil des mèches.

  • Ultimate Levels : couleurs, styles de lignes, largeur des lignes, options d’alerte.

  • Ultimate Stochastics : %K, %D, ralentissement, méthode MA, type de prix, nombre de bougies affichées.

Signaux visuels recommandés pour les trades d’achat et de vente :

Condition de vente 1 :

  • Tendance globale : baissière

  • Étiquette 1 : le prix du jour précédent a augmenté

  • Étiquette 2 : le stochastique du jour précédent a baissé

Condition de vente 2 :

  • Tendance globale : baissière

  • Étiquette 1 : le prix du jour précédent a baissé

  • Étiquette 2 : le stochastique du jour précédent a baissé

Condition d’achat 1 :

  • Tendance globale : haussière

  • Étiquette 1 : le prix du jour précédent a baissé

  • Étiquette 2 : le stochastique du jour précédent a augmenté

Condition d’achat 2 :

  • Tendance globale : haussière

  • Étiquette 1 : le prix du jour précédent a augmenté

  • Étiquette 2 : le stochastique du jour précédent a augmenté


