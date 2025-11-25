Ultimate Super Rejection Zones
- Indicateurs
- Godwin Edward Enyali
- Version: 1.0
- Activations: 5
Ultimate Super Rejection Zones est un indicateur puissant conçu pour détecter automatiquement les zones critiques du marché — les plus hauts et les plus bas de la journée — et pour afficher des flèches de rejet ultra-précises lorsque le prix réagit fortement à ces niveaux.
Il combine la lecture du prix (Price Action), l’analyse multi-timeframe et un système avancé de confirmations basées sur la double Stochastique (H1 + M5).
Il est idéal pour les traders intradays, scalpers et swing traders recherchant des signaux fiables, visuels et faciles à interpréter.Avantages principaux
✔ Détection automatique des zones de haute précision
L’indicateur trace le plus haut, le plus bas et la ligne médiane de la journée, avec mise à jour continue.
✔ Flèches de rejet instantanées
• Flèche rouge (SELL) : rejet au niveau du plus haut du jour
• Flèche verte (BUY) : rejet au niveau du plus bas du jour
Les flèches apparaissent une seule fois par jour, afin d’éviter le bruit inutile.
✔ Double confirmation avec Stochastique
Le signal de rejet peut être confirmé par :
-
Stochastique H1
-
Stochastique M5
Cela améliore la qualité des entrées et filtre les faux signaux.
✔ Alertes complètes
Recevez une alerte quand :
-
Un rejet se produit
-
Une confirmation Stochastique apparaît
Alertes disponibles : Popup, Son, Email, Push mobile.
✔ Conçu pour la simplicité
Même un débutant peut l’utiliser :
Les zones sont clairement visibles, les flèches sont nettes et les paramètres sont faciles à ajuster.
1. Réglages Stochastiques
-
Stoch1_K — Ligne K du Stochastique 1
-
Stoch1_D — Ligne D du Stochastique 1
-
Stoch1_Slowing — Ralentissement
-
Stoch2_K — Ligne K du Stochastique 2
-
Stoch2_D — Ligne D du Stochastique 2
-
Stoch2_Slow — Ralentissement
-
MA_Method — Méthode de lissage
-
PriceField — Type de prix utilisé
2. Paramètres des flèches
-
ArrowSize — Taille des flèches
-
ArrowCodeBuy — Code Wingdings pour la flèche BUY
-
ArrowCodeSell — Code Wingdings pour la flèche SELL
3. Paramètres de gestion quotidienne
-
EnableDailyReset — Réinitialisation automatique des signaux chaque jour
-
LimitOneArrowPerDay — Un seul signal de rejet par zone par jour
-
LimitConfirmationsToOncePerDay — Une seule confirmation par jour
4. Paramètres d’alertes
-
AlertPopup — Alerte visuelle
-
AlertSound — Signal sonore
-
AlertEmail — Envoi par email
-
AlertPush — Notification mobile
Ultimate Super Rejection Zones vous donne une vision claire du comportement du marché autour des zones clés, avec des signaux propres, non répétitifs et confirmés par un puissant système de double Stochastique.
Un outil indispensable pour les traders qui veulent analyser rapidement et entrer avec précision.