Ultimate Super Rejection Zones est un indicateur puissant conçu pour détecter automatiquement les zones critiques du marché — les plus hauts et les plus bas de la journée — et pour afficher des flèches de rejet ultra-précises lorsque le prix réagit fortement à ces niveaux.

Il combine la lecture du prix (Price Action), l’analyse multi-timeframe et un système avancé de confirmations basées sur la double Stochastique (H1 + M5).

Il est idéal pour les traders intradays, scalpers et swing traders recherchant des signaux fiables, visuels et faciles à interpréter.

✔ Détection automatique des zones de haute précision

L’indicateur trace le plus haut, le plus bas et la ligne médiane de la journée, avec mise à jour continue.

✔ Flèches de rejet instantanées

• Flèche rouge (SELL) : rejet au niveau du plus haut du jour

• Flèche verte (BUY) : rejet au niveau du plus bas du jour

Les flèches apparaissent une seule fois par jour, afin d’éviter le bruit inutile.

✔ Double confirmation avec Stochastique

Le signal de rejet peut être confirmé par :

Stochastique H1

Stochastique M5

Cela améliore la qualité des entrées et filtre les faux signaux.

✔ Alertes complètes

Recevez une alerte quand :

Un rejet se produit

Une confirmation Stochastique apparaît

Alertes disponibles : Popup, Son, Email, Push mobile.

✔ Conçu pour la simplicité

Même un débutant peut l’utiliser :

Les zones sont clairement visibles, les flèches sont nettes et les paramètres sont faciles à ajuster.

1. Réglages Stochastiques

Stoch1_K — Ligne K du Stochastique 1

Stoch1_D — Ligne D du Stochastique 1

Stoch1_Slowing — Ralentissement

Stoch2_K — Ligne K du Stochastique 2

Stoch2_D — Ligne D du Stochastique 2

Stoch2_Slow — Ralentissement

MA_Method — Méthode de lissage

PriceField — Type de prix utilisé

2. Paramètres des flèches

ArrowSize — Taille des flèches

ArrowCodeBuy — Code Wingdings pour la flèche BUY

ArrowCodeSell — Code Wingdings pour la flèche SELL

3. Paramètres de gestion quotidienne

EnableDailyReset — Réinitialisation automatique des signaux chaque jour

LimitOneArrowPerDay — Un seul signal de rejet par zone par jour

LimitConfirmationsToOncePerDay — Une seule confirmation par jour

4. Paramètres d’alertes

AlertPopup — Alerte visuelle

AlertSound — Signal sonore

AlertEmail — Envoi par email

AlertPush — Notification mobile

Résultat final

Ultimate Super Rejection Zones vous donne une vision claire du comportement du marché autour des zones clés, avec des signaux propres, non répétitifs et confirmés par un puissant système de double Stochastique.

Un outil indispensable pour les traders qui veulent analyser rapidement et entrer avec précision.