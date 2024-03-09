The Seismograph Marketquake Detector

5
Le détecteur de séisme de marché
Quelle que soit la façon dont vous tradez, vous voulez absolument éviter d'entrer sur le marché à faible liquidité.- Le sismographe vous aidera au bon moment pour entrer sur le marché avant la reprise du marché.
Cependant, même si vous vous êtes assuré d'entrer à des heures de marché qui devraient être occupées, le fait est que de nombreuses personnes sont souvent piégées dans des marchés à faible liquidité.
Après plusieurs heures d'attente, le marché s'est soudainement animé, mais... Il s'est avéré que beaucoup de gens étaient maintenant dans la direction opposée du marché.

C'est vraiment fatigant si les gens doivent attendre que le moins flottant prenne beaucoup de temps, ou même si les gens doivent couper ou arrêter les pertes.

Veuillez ne pas le louer avant d'avoir lu la description du produit.* Après avoir lu la description, vous comprendrez comment le sismographe fonctionne mieux pour vous.- - - - - La base de travail du sismographe est Market Watch.* Le sismographe ne peut pas être exécuté sur le testeur car MT4 ne fournit pas la fonction Market Watch et OnTimer() sur le backtester.- - - - -

Le sismographe ne peut fonctionner correctement que sur les courtiers réglementés. Les courtiers non réglementés créent un déséquilibre irrationnel sur les devises, ce qui peut conduire à des résultats imparfaits pour The Seismograph.
(!) Si vous faites appel à un courtier non réglementé, veuillez ne pas utiliser le sismographe.

un. Qu'est-ce que le sismographe.
1. L'inventeur du sismographe était un mathématicien et statisticien qui avait une compréhension de la psychologie des banques centrales.
- C'était une opportunité extraordinaire pour moi de créer le programme, - merci.

2. Un véritable indicateur avancé. Le sismographe est un indicateur avancé, authentique et authentique (100% n'utilise pas d'indicateurs MetaTrader intégrés).* Ce concept est original et n'a jamais été publié sur internet.- - - - - -L'indicateur avancé signifie connaître les signes avant-coureurs avant que quelque chose ne se produise. Pas de repeinture, pas de décapage.- - - - -

3. Détecteur de séisme de marché.
Par exemple, avec les volcans, les sismographes fournissent des signes avant que le volcan n'entre en éruption.
L'utilisation des sismographes sur le marché est de vous dire quand un tremblement de terre se produit, même si les barres sur le graphique semblent être normales.

Comme l'expression que nous avons entendue : « le calme avant la tempête », le sismographe vous le dira avant l'arrivée de la tempête.

4. Paire et délai. Pour la version actuelle, le sismographe fonctionne pour l'EURUSD, le GBPUSD, l'USDCAD, l'AUDUSD et l'USDCHF avec les meilleurs délais à M15 et M30. - Mais vous pouvez utiliser M5 si vous voulez recevoir plus de notifications.- - - - -a. La période ici est destinée à la distance à chaque fois que le sismographe vérifie les séismes de marché, * et non le calcul des barres de données sur cette échelle.    * Parce que le Seismograh lit les changements de prix à partir de Market Watch.

b. La période que vous choisissez est uniquement d'afficher les résultats précédents à chaque changement de bar.c. Les meilleures devises pour entrer sont l'EURUSD et le GBPUSD en fonction de leurs caractéristiques de mouvement. - ou vous pouvez essayer les 5 paires qui sont fournies dans la version actuelle.

d. Vous pouvez également placer le sismographe dans plusieurs périodes à la fois pour chaque paire. - Exemple : EURUSD - M5, M15, M30 et H1.

5. En regardant la ligne verticale comme un marqueur de tremblement de terre dans la capture d'écran,
 nous pouvons voir une plus grande opportunité que d'autres méthodes courantes sur Internet.

6. Remarque.Le sismographe n'est pas destiné à la vente.- à la location uniquement.

b. Pourquoi le sismographe est-il nécessaire pour les traders.
1. Régénérer une confiance positive dans les mouvements du marché.
2. Réduisez les risques en adoptant de meilleures habitudes de trading.
Parce que le trader n'ouvrira pas de position de trading avant d'avoir reçu les notifications du sismographe.
3. Haute précision, facile à utiliser et convivial.

c. Pourquoi le sismographe ne peut-il pas être backtesté.
L'inventeur du sismographe était un mathématicien et statisticien issu d'un expert international en services bancaires. Ils ont une compréhension de la psychologie des banquiers centraux dans l'alignement des devises par rapport à d'autres devises. Pour info, il y a deux choses importantes :
1. La banque centrale dispose d'un « moyen » de déterminer le déséquilibre naturel de sa monnaie. Ils interviendront tôt ou tard pour le stabiliser.
2. Pour certaines raisons, il y a d'autres banques centrales qui agissent délibérément différemment en premier, créant ainsi un déséquilibre pour les autres monnaies, ce qui oblige finalement d'autres banques centrales à faire quelque chose, à intervenir.
3. Le sismographe surveille de près les mouvements de toutes les devises.* Des notifications seront envoyées immédiatement dès que le tremblement de terre se produira.
En général, la bougie des barres sur le graphique semble normale comme d'habitude, mais derrière elle il y a une forte traction comme deux plaques de la terre qui entrent en collision.

À cet effet : 
Malheureusement,  le testeur dans MT4 ne peut pas fonctionner parfaitement pour le multipaire et les périodes de temps en même temps.le sismographe nécessite Market Watch, mais le testeur sur MetaTrader ne le fournit pas.
* Tester ne fournit pas non plus OnTimer().

- - - - - - -


d. Premiers pas avant d'utiliser le sismographe.
1. Assurez-vous que votre MT4 dispose de données complètes pour toutes les paires et toutes les périodes.

- - - - - -  le sismographe fournit une fonction pour rafraîchir les données. - Cliquez simplement sur le bouton d'actualisation, puis le sismographe le fera automatiquement.
- - - - - - -

2. Pour une première charge de traitement optimale, il est préférable de remplir l'option Nombre de barres avec un nombre raisonnable.- si vous souhaitez voir les résultats précédents, par exemple en utilisant la valeur par défaut de 200 barres ou un maximum de 800 barres 
* Cela affectera le premier processus lorsque vous placerez le sismographe pour la première fois sur la carte.

Note. La charge de traitement est raisonnable car elle ne traite pas tous les ticks que le prix déplace. Le sismographe ne traitera automatiquement que certaines heures en cas de besoin.
- - - - -
e. Paramètres d'entrée.
1. Echelle pour la détection des séismes de marché, l'option par défaut est l'échelle 1. 
Il s'agit d'une échelle minimale que vous souhaitez obtenir. Si vous choisissez l'échelle 1, vous recevrez une notification lorsqu'un tremblement de terre se produira à l'échelle 1 et plus.

2. Le nombre de barres pour afficher le graphique, l'option par défaut est de 200 barres.* C'est-à-dire pour voir les résultats précédents.

3. Taille du graphique, l'option par défaut est 2.

4. Vérification automatique du suffixe du symbole, l'option par défaut est true.
- Mais si besoin, vous pouvez renseigner le suffixe du symbole en fonction du symbole de votre MT4.

5. Dessiner une ligne verticale, l'option par défaut est true. Lorsque le sismographe détecte un tremblement de terre sur le marché, une nouvelle ligne verticale est placée sur la dernière barre en guise de notification sur le graphique.

6. Epaisseur de ligne, l'option par défaut est 1.
Vous pouvez remplir avec 2 si vous voulez voir une ligne plus épaisse.

7. Bouton d'affichage (sur le graphique) pour rafraîchir les données, l'option par défaut est true.

8. Son, l'option par défaut est true. Lorsque le sismographe détecte un tremblement de terre sur le marché, il émet un son en guise de notification.

À ce stade, les notifications peuvent être personnalisées dans les options :
9. Notification push, l'option par défaut est true.
10. Notification par e-mail, l'option par défaut est false.
11. Notification sur le graphique, l'option par défaut est false.
- - -
Merci et cordialement.

Avis 2
pizzaemilio
111
pizzaemilio 2024.05.24 10:35 
 

Yohana is the best in the market. This indicator is fantastic! This can detect marketquakes very well and you can build a nice strategy. I had the pleasure of contributing to the development of the seismograph and I must say that she was most helpful in answering any questions I had. I hope the collaboration can continue in the future. I love Yahona

M Iqbal Akbar
3975
M Iqbal Akbar 2024.03.21 17:54 
 

Whatever your trading style, this indicator will improve the quality of your trading activities, imagine that you no longer need to be trapped in a market with low liquidity conditions, of course trading activities will be more effective and enjoyable. Frankly, I like this indicator, I would be even happier if one day there was an EA capable of carrying out this seismograph function. Thanks in advance Mrs Yohana. 🙏

Plus de l'auteur
UEX Pure USD Euro Index
Yohana Parmi
Indicateurs
* Compte tenu de l'authenticité des données pour toutes les principales devises, l'utilisation de graphiques en temps réel est recommandée. Qu'est-ce que UEX Pure USD Euro Index ? Description en anglais : https://www.mql5.com/en/market/product/152936 Découvrez l'évolution réelle du marché des changes avec Pure USD & Euro Index, un indicateur innovant qui révèle les forces et faiblesses cachées des deux devises les plus puissantes du monde. Au lieu de se baser sur une seule paire comme l'EUR/
A2SR MT5 for Smarter Trading Decision
Yohana Parmi
Indicateurs
A2SR pour MT5 Indicateur : Offre et demande réelles automatisées (S/R). + Instruments de trading. Product description in English here. --   Guidance   : -- at   https://www.mql5.com/en/blogs/post/734748/page4#comment_16532516 -- and  https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog Puissant, fiable et rapide pour des décisions de trading plus éclairées. + Objets compatibles avec les EA. Avantages clés : Niveaux SR réels avancés (sans retard, sans réaffichage) Après des années de fiabilité éprouvée
Automated Actual Support Resistance A2SR
Yohana Parmi
4.85 (59)
Indicateurs
A. Qu'est-ce que l'A2SR ?   * C'est un indicateur technique avancé (pas de peinture, pas de retard). -- Conseils : -- sur https://www.mql5.com/en/blogs/post/734748/page4#comment_16532516 -- et https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog A2SR a une technique spéciale pour déterminer les niveaux de Support (demande) et de Résistance (offre). Contrairement à la manière ordinaire que nous avons vue sur le net, A2SR a un concept original pour déterminer les niveaux réels de SR. La technique original
SR Key Breakout and Jump Levels
Yohana Parmi
4.7 (10)
Indicateurs
Key Breakout and Jump/Fall levels. No lagging. No repaint. Trend line is useful for detecting pattern, which is intended for the triangle pattern, Support & Resistance lines, and as a breakout up or down line.  The trend lines are formed first before the price of the pair reach it. So it does not repaint.  Each line has a description, such as Support, Resistance, Current-Support as key breakout down, and Current-Resistance as a key breakout up.  Each broke out line turns into a new support or re
Trading Planner Semi Automated EA
Yohana Parmi
5 (7)
Utilitaires
Semi Automated EA for working as your trading assistant. Overview Trading planner will make you act like professional traders in real markets. Before entering markets, they make a plan for their trades, screening out all opportunities in all time frames. Trading Planner can be used for all Time Frames (M1 ~ MN). Simply draw trendline as a trend and Support/Resistance . At this version , market opportunities will be taken by trendline using strategy of 1, 2, 3 . Simply draw the trendline by defin
Market Sentiment and Sideways level
Yohana Parmi
5 (2)
Indicateurs
Ideally, this is we hope : The good numbers on news should make the related currency become stronger, and the bad numbers on news should make the related currency become weaker. But the fact is: The good numbers on news that has been written on the economic news calendar could not always instantly make the related currency become stronger. and vice versa, the bad numbers could not always instantly make the related currency become weaker. Before placing new position: We need to know which actuall
Trades Manager MT4
Yohana Parmi
5 (3)
Utilitaires
What Trades Manager can do for your trades . Collect all order positions into one chart (pict. 1). All orders will be grouped by pair symbol , sum of order positions, lots, running pips, and profit/losses. All orders will be summarized and displayed at the bottom of the panel. You can set target profit, stop loss and placing stop-profit automatically to each order (pict. 4). From one chart, it will be easier to monitor and manage all orders without moving to another chart. The green color is sur
Trailing Master with Trading Buttons
Yohana Parmi
Utilitaires
Prenez le contrôle de votre trading avec Trailing Master. Trading intelligent et sécurisé Exécutez vos ordres sans effort grâce à des commandes intuitives, et l'EA gère toutes vos positions. La précision à portée de main Ajustez facilement la taille de votre lot grâce aux boutons + et -, pour une flexibilité totale dans la gestion de vos transactions. Optimisez vos profits, minimisez vos risques Les fonctionnalités TSS (Trailing Stop Surplus) et TSL (Trailing Stop-loss) ajustent automatiquemen
