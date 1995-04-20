Trade Pinbar

Cet indicateur repère les chandeliers en forme de pinbar sur le graphique et affiche une flèche en tant que signal de transaction basé sur le motif du chandelier. Il propose des fonctionnalités conviviales, telles que des notifications push et d'autres types d'alertes. Il est très efficace pour identifier les points d'entrée ou les retournements potentiels à des prix de prime ou de remise. De plus, il fonctionne sur n'importe quelle période de temps.
Produits recommandés
ScalpGuard Pro Arrows
Obaida Kusibi
Indicateurs
This indicator is designed for scalping on low timeframes (M1-M15) in volatile markets like major forex pairs (e.g., EURUSD, GBPUSD). It generates non-repainting buy (green up arrow) and sell (red down arrow) signals based on EMA crossover confirmed by RSI momentum and MACD crossovers, minimizing false signals in ranging markets. How to Use: Attach the indicator to your MT4 chart. Look for arrows on the chart: Buy on green up arrow, Sell on red down arrow. Signals appear at the open of the new
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicateurs
Alpha Trend sign est notre outil de Trading très populaire depuis longtemps, il valide notre système de Trading et invite clairement les signaux de Trading sans dérive. Fonctions principales: • En fonction de la zone active du marché, selon les indicateurs, il est intuitif de déterminer si le cours actuel appartient à la tendance ou à la tendance. Et coupez le marché selon les flèches d'indication de l'indicateur, les flèches vertes suggèrent d'acheter et les flèches rouges suggèrent de vend
Jeslyn
Justine Kelechi Ekweh
Indicateurs
Il s'agit d'un système polyvalent qui convient à la fois aux traders manuels du Forex, soit comme système de scalper, soit comme stratégie pour entrer dans une très forte dynamique, les traders d'options binaires ou pour être utilisé par les EA universels dans le trading automatisé. Jeslyn est une stratégie basée sur des années de recherche et se concentre sur une stratégie d'action de prix particulière. Cela peut ressembler à un simple indicateur de flèche, mais il a des algorithmes sophisti
Smart Reversal Signal
Evgeny Belyaev
3 (2)
Indicateurs
Smart Reversal Signal  is a professional indicator for the MetaTrader 4 platform; it has been developed by a group of professional traders. This indicator is designed for Forex and binary options trading. By purchasing this indicator, you will receive: Excellent indicator signals. Free product support. Regular updates. Various notification options: alert, push, emails. You can use it on any financial instrument (Forex, CFD, options) and timeframe. Indicator Parameters Perod - indicator calculat
Binary KillerX non repaint high winrate
Yahia Berrim
Indicateurs
Boost your trading accuracy with the Binary KillerX Signal Indicator , specially designed for binary options platforms such as IQ Option, Pocket Option, Quotex , and more. This indicator works seamlessly on all timeframes , giving you clear, reliable signals without any repainting. Key Features: Non-Repainting Signals – Once a signal appears, it will never change, ensuring you trade with confidence. Universal Platform Compatibility – Works on all major binary options platforms, including MT4
Binary Options Momentum Signals
Majeed Odubela
Indicateurs
SYSTEM INTRODUCTION:   The Binary Options Momentum System Is Specifically Designed For Binary Options Trading. Unlike Other Systems And Indicators That Were Adopted From Other Trading Environments For Binary Options. Little Wonder Why Many Of Such Systems Fail To Make Money . Many End Up Loosing Money For Their Users.  A Very Important Fact That Must Be Noted Is The Fact That Application Of Martingale Is not Required. Thus Making It Safer For Traders Usage And Profitability. A Trader Can Use Fi
Binary sf
Roman Lomaev
Indicateurs
L'indicateur Binary SF pour les options binaires est conçu pour la plateforme de trading MetaTrader 4 et fournit des signaux sans redessin, ce qui en fait un outil fiable pour les traders. Il est adapté à tous les délais (de M1 à journalier) et est principalement utilisé pour le trading de tendance, aidant les traders à identifier les points d'entrée appropriés pour les trades à court et moyen terme. Principe de fonctionnement et signaux L'indicateur analyse le marché et génère des signaux sous
The Hurricane Forex Cave indicator
Paul Nicholas Clevett
Indicateurs
The Hurricane Cave Indicator shows different trade areas based on price action. It looks in the past and works out patterns that can enforce support and resistance as targets. When price breaks out of a trade area you can target just inside the next trade area. If you can't see the target just go to a slower time frame, it means the price hasn't been there for a long time. The Hurricane Cave Indicator is designed to be an add on to The Hurricane Forex Indicator also available in the Meta Trader
FREE
Powerful Binary Options
Ellan Dirgantara Tholkhah
Indicateurs
This is the binary options signal you all have been looking for. This in a modified version of the Garuda Scalper, that has been modified for Binary Options traders. Signals are very unique! Why this is so effective for binary options is because  it is a trend following system, it understands that the trend is your friend. It takes advantage of the buying/selling after the pullback in continuation of the current trend wave.  Because  signals are generated after the pullback,   you can place shor
BinaryLuckMt4
Andrey Spiridonov
1 (1)
Indicateurs
The BinaryLuck indicator is a powerful indicator for trading binary options with any expiration times. This indicator will be especially useful for trading short-term binary options with an expiration time of 30-60 seconds. This is a complete ready, self-contained trading system. The indicator predicts the maximum High and minimum Low for the current candle. Then it calculates the path the price has passed on the current candle as a percentage of the predicted High/Low range ( Range of candles )
Line Magnit
Aleksey Trenin
Indicateurs
The LineMagnit Indicator for MT4 is a highly precise tool that builds support and resistance levels which magnetically attract prices. This feature allows traders to easily determine the most probable entry and exit points in the market, as well as identify the market's directional forces, as levels are based on capital inflows into the instrument. Equipped with an intuitively understandable graphical interface, the LineMagnit Indicator enables users to quickly locate and analyze support and res
BinaryScalping
Andrey Spiridonov
Indicateurs
BinaryScalping is a professional indicator for trading binary options and scalping. The algorithm of the indicator is based on the calculation of pivot points for each time period separately, the location of the price of the trading instrument relative to the pivot points is analyzed and the probability of a trading operation is calculated. The indicator has a built-in filter of trading signals based on the global trend. The indicator is installed in the usual way and works with any trading inst
Engulfingfinder
Miracle Obinna Okafor
Indicateurs
L'indicateur est basé sur l'identification des motifs de chandelier d'engulfing dans l'intervalle de temps actuel. Lorsque de tels motifs sont trouvés, il génère des signaux d'achat et de vente représentés respectivement par des flèches vers le haut et vers le bas. Cependant, c'est à l'utilisateur de déterminer la tendance dominante. Une fois la tendance identifiée, l'utilisateur devrait trader en accord avec le signal correspondant qui s'aligne avec la direction de la tendance.
FREE
Probability Tool Suite Elite
Premier Global Holdings
Indicateurs
The elite (V3) multi-indicator suite from JoaquinTrading specifically geared towards Forex & binary options, including regulated exchanges such Nadex, Cantor Exchange, and other binary option brokers. The Probability Tool Suite Elite will provide the given win/loss outcome probabilities of up to 10 strike levels, a specific expiration duration, based on a combination of up to 16 indicators, rules, or conditions and derivative behavior (i.e. expiry, touch, touch & retrace).  Using this indicato
Binary Options Conqueror
Majeed Odubela
Indicateurs
SYSTEM INTRODUCTION:   The Binary Options Conqueror System Is Specifically Designed For Binary Options Trading. Unlike Other Systems And Indicators That Were Adopted From Other Trading Environments For Binary Options. Little Wonder Why Many Of Such Systems Fail To Make Money . Many End Up Loosing Money For Their Users.  A Very Important Fact That Must Be Noted Is The Fact That Application Of Martingale Is not Required. Thus Making It Safer For Traders Usage And Profitability. A Trader Can Use F
Diver Hurst
Oleksandr Medviediev
Indicateurs
Divergence Formation Hurst (hereinafter "Diver") is based on Hurst exponent used as a measurement of long term memory of time series. Classic (regular) and Reversal (hidden) Divergences - at your choice. Adjustable sizes and all parameters Flexible settings including VOID levels (alert function in place, arrows to show in which direction to trade) No re-paint / No re-draw (must set CalcOnOpenBar =false) "SetIndexBuffer" available for all variables (can be used in EA) Auto-detect 4- and 5-digit p
Candlestick Patterns Alert
Biswarup Banerjee
5 (1)
Indicateurs
Améliorez votre précision en trading avec l'indicateur Candlestick Pattern Alert MT4, un outil puissant conçu pour détecter rapidement les principaux motifs de chandeliers et fournir des alertes en temps réel, permettant aux traders d'agir sur des configurations à haute probabilité. Ancré dans les principes des graphiques en chandeliers japonais, popularisés par Steve Nison dans les années 90, cet indicateur est apprécié des traders forex, crypto et actions pour sa capacité à décoder le sentimen
FREE
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicateurs
Version MT5  |  FAQ L' indicateur Owl Smart Levels   est un système de trading complet au sein d'un seul indicateur qui comprend des outils d'analyse de marché populaires tels que   les fractales avancées de Bill Williams , Valable ZigZag qui construit   la structure d'onde correcte   du marché et   les niveaux de Fibonacci   qui marquent les niveaux exacts d'entrée. sur le marché et les endroits où prendre des bénéfices. Description détaillée de la stratégie Mode d'emploi de l'indicateur Conse
Mars 5 The Snake
Marta Gonzalez
Indicateurs
Mars 5     is a powerful indicator of   TREND   for any par and any timeframe. It doesn't requires any additional indicators for the trading setup.The indicator gives clear signals about opening and closing trades.This Indicator is a unique, high quality and affordable trading tool. Perfect For New Traders And Expert Traders Low risk entries. Never repaints signal. Never backpaints signal. Never recalculates signal. For MT4 Only Great For Scalping Great For Swing Trading Arrow Entry Alerts Pop
Happy Scalping Indicator
Leandro Bernardez Camero
Indicateurs
Ce indicateur a été conçu pour un scalping agressif et des entrées rapides dans les options binaires , générant des signaux sur chaque bougie afin que vous puissiez savoir exactement ce qui se passe à tout moment. Rejoignez le canal Happy Scalping : MQL5 Ne repince pas : le signal de la bougie actuelle est généré en temps réel , ce qui signifie qu'il peut changer pendant que la bougie est encore en formation, selon que le prix monte ou descend par rapport à la clôture de la bougie précédente.
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indicateurs
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Invincible Arrow
Quan Li
Indicateurs
This is an arrow indicator without a future function，developed based on the most advanced profit trading algorithms.It has the most innovative and advanced dual trend analysis module, as well as the latest and highly effective market trend prediction algorithm.Trends are your friends, and following larger trends can earn the maximum profit in foreign exchange. This indicator helps traders identify current trends and track them. Someone once made a profit of 10 times in a week by relying on it.No
Towers
Yvan Musatov
Indicateurs
Towers - Trend indicator, shows signals, can be used with optimal risk ratio. It uses reliable algorithms in its calculations. Shows favorable moments for entering the market with arrows, that is, using the indicator is quite simple. It combines several filters to display market entry arrows on the chart. Given this circumstance, a speculator can study the history of the instrument's signals and evaluate its effectiveness. As you can see, trading with such an indicator is easy. I waited for an a
ON Trade Numerology Station
Abdullah Alrai
Indicateurs
User Manual Download link: https://ontrd.com/our-books/ For all who are asking about indicator  ON Trade Numerology Station It obtain about 16 numerology strategies it make together completed unit control your trading . Basic strategies to work with it are 3 strategies statistics about them are the following : 1. RBA levels success rate more then 95%. 2. FF more then 96%  3.RBA SUN 98% We will not say 100 % as they are .. Ratio rates as following :  1.Rba levels more then 1/3 to 1/6 . 2.FF MORE
NostradamusMT4
Andrey Spiridonov
1 (1)
Indicateurs
NostradamusMT4 is a powerful indicator from the set of professional trader. The indicator is based on Andrei Spiridonov's original price calculation method (ESTIMATED PRICE) for the current candle price. Advantages The indicator does not redraw. It works on any timeframes. Works with any trading instruments. Perfectly suitable for scalping and trading binary options. Parameters Color - color of the ESTIMATED PRICE FUTURE line. How to work with the indicator The indicator forms the ESTIMATED P
BinaryIndicator
Andrey Spiridonov
Indicateurs
BinaryIndicator is a highly accurate indicator for trading binary options. It shows excellent results in scalping. This indicator is based in multifactor analysis of trend indicators, as well as confirmation oscillators, which in the end gives an increased accuracy of signals. Advantages of the indicator Increased accuracy of signals. Excellent results when trading binary options with a short expiration time from M30 to M1 . It works on any timeframes. Works with any trade symbols. Parameters
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicateurs
"The trend is your friend" is one of the best known sayings in investing, because capturing large trendy price movements can be extremely profitable. However, trading with the trend is often easier said than done, because many indicators are based on price reversals not trends. These aren't very effective at identifying trendy periods, or predicting whether trends will continue. We developed the Trendiness Index to help address this problem by indicating the strength and direction of price trend
Automated Trendlines
Georgios Kalomoiropoulos
5 (16)
Indicateurs
Les lignes de tendance sont l'outil d'analyse technique le plus essentiel dans le trading forex. Malheureusement, la plupart des commerçants ne les dessinent pas correctement. L'indicateur Automated Trendlines est un outil professionnel pour les traders sérieux qui vous aide à visualiser le mouvement de tendance des marchés. Il existe deux types de lignes de tendance, les lignes de tendance haussières et les lignes de tendance baissières. Dans la tendance haussière, la ligne de tendance du Fo
Buy sell sig
Eliud Icharia
Indicateurs
BUY SELL SIG. Utilizing unique price calculations BUY SELL SIG . generates high quality signals Now Features easy to use and Buy and Sell signals for Pro and Novice traders Supports Multi-currency Best results viewed on H1,H4 ,D1 and W1 Timeframes Supports audio alerts and notifications. No complex input parameters just notifications and the indicator style properties
Limitless MT4
Dmitriy Kashevich
Indicateurs
Limitless MT4 is a universal indicator suitable for every beginner and experienced trader. works on all currency pairs, cryptocurrencies, raw stocks Limitless MT4 - already configured and does not require additional configuration And now the main thing Why Limitless MT4? 1 complete lack of redrawing 2 two years of testing by the best specialists in trading 3 the accuracy of correct signals exceeds 80% 4 performed well in trading during news releases Trading rules 1 buy signal - the ap
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.82 (145)
Indicateurs
Gann Made Easy est un système de trading Forex professionnel et facile à utiliser qui est basé sur les meilleurs principes de trading en utilisant la théorie de mr. WD Gann. L'indicateur fournit des signaux d'ACHAT et de VENTE précis, y compris les niveaux Stop Loss et Take Profit. Vous pouvez échanger même en déplacement en utilisant les notifications PUSH. VEUILLEZ ME CONTACTER APRÈS L'ACHAT POUR OBTENIR DES CONSEILS DE TRADING, DES BONUS ET L'ASSISTANT EA GANN MADE EASY GRATUITEMENT! Vous ave
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (68)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicateurs
M1 SNIPER est un système d'indicateurs de trading facile à utiliser. Il s'agit d'un indicateur à flèche conçu pour l'unité de temps M1. Cet indicateur peut être utilisé seul pour le scalping sur l'unité de temps M1 ou intégré à votre système de trading existant. Bien que conçu spécifiquement pour le trading sur l'unité de temps M1, ce système peut également être utilisé avec d'autres unités de temps. Initialement, j'avais conçu cette méthode pour le trading du XAUUSD et du BTCUSD. Cependant, je
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de gén
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Ce logiciel de tableau de bord fonctionne sur 28 paires de devises. Il est basé sur 2 de nos principaux indicateurs (Advanced Currency Strength 28 et Advanced Currency Impulse). Il donne un excellent aperçu de l'ensemble du marché Forex. Il montre les valeurs de l'Advanced Currency Strength, la vitesse de mouvement des devises et les signaux pour 28 paires de devises dans tous les (9) délais. Imaginez
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicateurs
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.67 (12)
Indicateurs
2 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
5 (2)
Indicateurs
Game Changer est un indicateur de tendance révolutionnaire, conçu pour être utilisé sur tout instrument financier et transformer votre MetaTrader en un puissant analyseur de tendances. L'indicateur ne se redessine pas et est sans latence. Il fonctionne sur n'importe quelle unité de temps et facilite l'identification des tendances, signale les retournements potentiels, agit comme un stop suiveur et fournit des alertes en temps réel pour une réaction rapide du marché. Que vous soyez un trader expé
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. OFFRE À DURÉE LIMITÉE : L'indicateur Support and Resistance Screener est disponible pour seulement 50 $ et à vie. (
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicateurs
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Indicateurs
Indicateur supérieur pour MT4 fournissant des signaux précis pour entrer dans un trade sans repeindre ! Il peut être appliqué à tous les actifs financiers : forex, cryptocurrencies, métaux, actions, indices.  La version MT5 est ici Il fournira des signaux de trading assez précis et vous dira quand il est préférable d'ouvrir un trade et de le fermer. Regardez la vidéo (6:22) avec un exemple de traitement d'un seul signal qui a rapporté à l'indicateur ! La plupart des traders améliorent leurs
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicateurs
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicateurs
Currency Strength Wizard est un indicateur très puissant qui vous offre une solution tout-en-un pour un trading réussi. L'indicateur calcule la puissance de telle ou telle paire de devises en utilisant les données de toutes les devises sur plusieurs périodes. Ces données sont représentées sous la forme d'un indice de devise facile à utiliser et de lignes électriques de devise que vous pouvez utiliser pour voir la puissance de telle ou telle devise. Tout ce dont vous avez besoin est d'attacher l'
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Indicateurs
Day Trader Master est un système de trading complet pour les day traders. Le système se compose de deux indicateurs. Un indicateur est un signal fléché pour acheter et vendre. C'est l'indicateur de flèche que vous obtenez. Je vous fournirai le deuxième indicateur gratuitement. Le deuxième indicateur est un indicateur de tendance spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec ces flèches. LES INDICATEURS NE RÉPÉTENT PAS ET NE TARDENT PAS! L'utilisation de ce système est très simple. Il v
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicateurs
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicateurs
Dynamic Forex28 Navigator - L'outil de trading Forex de nouvelle génération. ACTUELLEMENT 49 % DE RÉDUCTION. Dynamic Forex28 Navigator est l'évolution de nos indicateurs populaires de longue date, combinant la puissance de trois en un : Advanced Currency Strength28 Indicator (695 avis) + Advanced Currency IMPULSE avec ALERT (520 avis) + CS28 Combo Signals (Bonus). Détails sur l'indicateur https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Qu'offre l'indicateur de force de nouvelle génération ? Tout
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicateurs
Une stratégie intraday basée sur deux principes fondamentaux du marché. L'algorithme est basé sur l'analyse des volumes et des vagues de prix à l'aide de filtres supplémentaires. L'algorithme intelligent de l'indicateur ne donne un signal que lorsque deux facteurs de marché se combinent en un seul. L'indicateur calcule les vagues d'une certaine plage sur le graphique M1 en utilisant les données de la période la plus élevée. Et pour confirmer la vague, l'indicateur utilise une analyse en volume.
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 20% DE RÉDUCTION ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer la force de la devise pour tous les symboles comme les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier de son genre, n'importe quel symbole peut être ajouté à la 9ème ligne pour montrer la force réelle de la devise de l'or, l'argent, le pétrole, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Il s'agit d'un outil de trading unique
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
Volumatic Support Resistance Levels MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Offre spéciale  : ALL TOOLS , seulement $35 chacun ! Nouveaux outils   à   $30   pendant la   première semaine   ou les   3 premiers achats  !  Trading Tools Channel on MQL5  : Rejoignez mon canal MQL5 pour recevoir les dernières nouvelles Volumatic Support/Resistance Levels Scanner est un indicateur de support/résistance qui ajoute un contexte de volume à la structure des prix. En montrant comment l’activité de trading se concentre autour des pivots récents, il aide les utilisateurs à voir où
Auto Optimized RSI
Davit Beridze
5 (2)
Indicateurs
Auto Optimized RSI est un indicateur fléché intelligent et facile à utiliser, conçu pour fournir des signaux d’achat et de vente précis. Il utilise des simulations de trading sur des données historiques pour déterminer automatiquement les niveaux RSI les plus efficaces pour chaque instrument et période. Cet indicateur peut être utilisé comme un système de trading autonome ou intégré dans votre stratégie existante, et il est particulièrement utile pour les traders à court terme. Contrairement aux
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Indicateurs
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (7)
Indicateurs
Le Market Structure Break Out (MSB) est un outil avancé conçu pour MT4 et MT5 , permettant aux traders d’analyser les mouvements du marché sous forme de structure. Il détecte et affiche des signaux de trading puissants à l’aide de flèches et alertes , aussi bien dans le sens de la tendance qu’ en sens inverse . L’une de ses fonctionnalités majeures est le tracé de zones d’offre et de demande continues . De plus, la fonction de backtest en direct permet aux traders de visualiser directement sur
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Indicateurs
Présentation de la       Cartes   Quantum Heiken Ashi PRO Conçues pour fournir des informations claires sur les tendances du marché, les bougies Heiken Ashi sont réputées pour leur capacité à filtrer le bruit et à éliminer les faux signaux. Dites adieu aux fluctuations de prix déroutantes et bonjour à une représentation graphique plus fluide et plus fiable. Ce qui rend le Quantum Heiken Ashi PRO vraiment unique, c'est sa formule innovante, qui transforme les données traditionnelles des chandelie
RSI Shift Zone MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicateurs
Offre spéciale : ALL TOOLS , seulement $35 chacun ! Nouveaux outils   à   $30   durant la   première semaine   ou les   3 premiers achats !  Trading Tools Channel on MQL5 : rejoignez-le pour recevoir les dernières actualités RSI Shift Zone Scanner identifie les moments où le sentiment de marché peut changer en reliant les signaux RSI à l’action des prix. Chaque fois que le RSI dépasse les niveaux prédéfinis (70 par défaut pour surachat, 30 pour survente), l’indicateur trace un canal sur le grap
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicateurs
Cet indicateur est une super combinaison de nos 2 produits Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Il fonctionne pour tous les cadres temporels et montre graphiquement l'impulsion de force ou de faiblesse pour les 8 principales devises plus un symbole ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer l'accélération de la force des devises pour tout symbole comme l'or, les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (28)
Indicateurs
Le système PRO Renko est un système de trading très précis spécialement conçu pour le trading de graphiques RENKO. Il s'agit d'un système universel qui peut être appliqué à divers instruments de négociation. Le système neutralise efficacement ce qu'on appelle le bruit du marché en vous donnant accès à des signaux d'inversion précis. L'indicateur est très facile à utiliser et n'a qu'un seul paramètre responsable de la génération du signal. Vous pouvez facilement adapter l'outil à n'importe que
Gold AMS
Aleksandr Makarov
Indicateurs
Gold AMS   - is a good technical stock indicator. The indicator algorithm analyzes the asset price movement and reflects volatility and potential entry zones. The indicator 100% does not repaint!!! The best indicator signals: If a signal appears, it does not disappear! Unlike indicators with redrawing, which lead to loss of deposit, because they can show a signal and then remove it. Trading with this indicator is very easy. We wait for a signal from the indicator and enter the transaction, a
Advanced Reversal Hunter Pro
Stanislav Konin
Indicateurs
Advanced Reversal Hunter Pro (ARH) is a powerful, innovative volatility-based momentum indicator designed to accurately identify key trend reversals. Developed using a special algorithm that provides a clear construction of the average volatility range, without redrawing its values ​​and does not change them. The indicator adapts to any market volatility and dynamically adjusts the width of the band range, depending on current market conditions. Indicator advantages: Advanced Reversal Hunter Pro
Gold Flux Signal
Leandro Bernardez Camero
Indicateurs
Gold Flux Signal – Indicateur de signaux sans repaint pour XAUUSD Conçu pour une exécution claire des signaux – Le Gold Flux Signal a été conçu pour fournir des signaux clairs et stables sur XAUUSD , sans repaint ni backpainting – Il a été spécifiquement pensé pour les stratégies de suivi de tendance et de cassure, tout en évitant les signaux parasites – L'indicateur fonctionne uniquement sur des bougies clôturées – Optimisé pour une utilisation sur les unités de temps M1, M5 et H1 Signaux
Plus de l'auteur
Trade Grid
Miracle Obinna Okafor
Experts
Le bot Trade Grid permet de simplifier le trading en exécutant plusieurs ordres en un seul clic, selon les spécifications de l'utilisateur. Ces ordres sont initiés instantanément à l'aide des boutons EA sur le graphique et peuvent être tous fermés simultanément à l'aide du bouton de fermeture également situé sur le graphique. De plus, Trade Grid gère efficacement les transactions en les fermant automatiquement dès qu'elles atteignent un seuil prédéfini de profit ou de perte.
FREE
Engulfingfinder
Miracle Obinna Okafor
Indicateurs
L'indicateur est basé sur l'identification des motifs de chandelier d'engulfing dans l'intervalle de temps actuel. Lorsque de tels motifs sont trouvés, il génère des signaux d'achat et de vente représentés respectivement par des flèches vers le haut et vers le bas. Cependant, c'est à l'utilisateur de déterminer la tendance dominante. Une fois la tendance identifiée, l'utilisateur devrait trader en accord avec le signal correspondant qui s'aligne avec la direction de la tendance.
FREE
Trade ride
Miracle Obinna Okafor
Experts
Trade Ride est un bot forex spécialement conçu pour exécuter des ordres d'achat et de vente d'actifs financiers à des prix prédéterminés. Il fonctionne sur la base de la stratégie de martingale et intègre diverses techniques de gestion des risques pour offrir des résultats optimaux à ses clients. Cependant, pour obtenir la rentabilité avec ce bot, les traders individuels doivent posséder une expertise considérable. Il est essentiel de respecter les règles critiques suivantes : 1. Commerce avec
FREE
FxTDR
Miracle Obinna Okafor
Indicateurs
**Indicateur technique sur mesure FxTDR** *Présentation :* FxTDR est un indicateur technique sur mesure conçu pour analyser les prix des actifs. L'objectif principal de cet indicateur est d'identifier des points d'entrée favorables pour le trading sur des paires de devises sélectionnées. Il utilise un ensemble de critères pour détecter des opportunités de trading optimales dans la période de temps choisie. *Caractéristiques clés :* 1. **Détection des points d'entrée :** Identifie des conditio
WinPlus
Miracle Obinna Okafor
Indicateurs
**Indicateur de Tendance et d'Entrée WinPlus** Libérez la puissance de la précision dans votre trading avec WinPlus, un indicateur technique sur mesure conçu pour les actifs financiers. Cet indicateur est méticuleusement élaboré pour discerner les tendances et identifier les opportunités d'entrée sur une gamme variée de paires de devises, sur le cadre de temps h4. WinPlus analyse les mouvements de prix et utilise nos algorithmes avancés pour identifier les tendances. Lorsqu'un point d'entrée o
RockTrader
Miracle Obinna Okafor
Indicateurs
RockTrader détecte la direction du marché sur des paires de devises sélectionnées et génère des signaux linéaires pour les possibilités d'achat et de vente sur le cadre temporel choisi. Sa simplicité le rend excellent et facilement compréhensible par les traders débutants et intermédiaires. Son affichage sur le graphique permet également d'utiliser le graphique pour une analyse pure de l'action des prix. RockTrader fonctionne sur plusieurs actifs financiers et fournit des signaux précis à plus d
Fx Ride
Miracle Obinna Okafor
Indicateurs
L'indicateur personnalisé FX_ride aide les traders à identifier les tendances du marché sur des paires de devises sélectionnées et génère des signaux en fonction de la force de la tendance avec son histogramme multicolore sur le cadre temporel choisi. Il fonctionnerait idéalement pour le day trading, le swing trading et le position trading. Le trading en suivant les signaux de FX_ride et en appliquant une gestion financière adéquate pourrait conduire à des opérations de trading rentables.
Gold Ultimate bs
Miracle Obinna Okafor
Experts
Gold Ultimate_bs représente un indicateur sophistiqué de trading forex MT4 conçu pour le XAUUSD, englobant diverses stratégies et techniques de gestion, y compris la stratégie de Martingale. Cet indicateur fonctionne de manière autonome, sélectionnant des transactions à des moments spécifiques de la journée après avoir passé plusieurs vérifications et filtres. Il intègre des protocoles robustes de gestion des risques, fermant automatiquement les transactions lorsqu'elles atteignent des seuils de
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis