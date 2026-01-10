Premium Supply and Demand Zones with Alerts

PREMIUM SUPPLY AND DEMAND ZONES WITH ALERTS

Premium Supply and Demand Zones with Alerts est un indicateur professionnel Smart Money qui combine des zones institutionnelles de l’offre et de la demande avec un histogramme de tendance multi-timeframe, afin de fournir des signaux de rejet de prix très fiables.

L’indicateur identifie automatiquement les zones premium d’offre et de demande sur le graphique principal et confirme les entrées grâce à une logique de rejet basée sur les mèches des bougies. Les signaux ne sont générés que dans la direction de la tendance dominante, clairement déterminée par l’histogramme Supply & Demand.

Avantage clé

L’histogramme est le filtre de tendance.
Il montre visuellement si la demande ou l’offre domine le marché sur les timeframes supérieurs, garantissant que les transactions sont effectuées dans le sens de la force du marché, et non contre elle.

Contrôle de la qualité des zones (votre avantage)

Grâce aux paramètres SwingDepth, le trader peut définir précisément ses zones premium :

  • SwingDepth élevé → zones plus fortes et institutionnelles

  • SwingDepth faible → zones plus fréquentes mais moins puissantes

Cela permet de filtrer le bruit du marché, de se concentrer uniquement sur les structures de prix de haute qualité, et de trader avec une précision institutionnelle.

Fonctionnalités principales

  • Affichage des zones premium d’offre et de demande sur le graphique principal

  • Flèches de rejet sur les zones valides

    • Flèches blanches → BUY (rejet de la demande)

    • Flèches jaunes → SELL (rejet de l’offre)

  • Moteur de détection multi-zones (structures de marché multiples)

  • Histogramme Supply & Demand (moteur de détermination de tendance)

  • Confirmation de tendance multi-timeframe (H4 & D1)

  • Logique de rejet basée sur les mèches (non-repaint après clôture)

  • Alertes et notifications (popup, son, push)

  • Paramètres entièrement personnalisables

Idéal pour

  • Smart Money Concepts (SMC)

  • Trading basé sur l’offre et la demande

  • Stratégies institutionnelles et Order Flow

  • Scalping, intraday et swing trading

Définissez vos zones premium.
Suivez la tendance de l’histogramme.
Entrez uniquement sur de véritables rejets de prix.


