Trend Reversal Zone and Alert

Zones de Supply & Demand multi-timeframe + Signaux précis de retournement de tendance

Trend Reversal Zone and Alert est un indicateur professionnel non-repaint, conçu pour les traders qui souhaitent détecter les renversements de tendance à haute probabilité sur des niveaux institutionnels clés.

L’indicateur combine intelligemment les zones de supply et demand sur des timeframes supérieurs (H4 et D1) avec des signaux précis de rejet sur les plus hauts et les plus bas du jour, permettant des entrées très précises sur des timeframes inférieurs comme M15, M30 et H1.

 Pourquoi cet indicateur est puissant

 Zones institutionnelles multi-timeframe

  • Détecte automatiquement les zones de supply et demand H4 et D1

  • Projette ces zones clairement sur les timeframes inférieurs

  • Aide le trader à opérer dans le sens de la tendance du timeframe supérieur

  • Zones stables et sans repaint, recalculées uniquement au début de chaque jour

 Détection précise des retournements

  • Surveille continuellement le plus haut et le plus bas du jour

  • Identifie les rejets puissants via les mèches (wick rejection)

  • Affiche uniquement les flèches Buy / Sell lorsque les conditions sont valides

  • Conçu pour entrer au tout début du retournement, évitant les entrées tardives

 Système d’alerte intelligent

  • Notifications instantanées lorsque :

    • Le prix entre dans une zone de supply ou demand

    • Une bougie de rejet valide se forme sur le plus haut ou le plus bas du jour

  • Prise en charge des alertes :

    • Pop-up

    • Son

    • Push sur mobile

    • Email

  • Une seule alerte par jour et par symbole, évitant le bruit et le sur-trading

 Logique de trading professionnelle

Idéal pour les traders qui :

  • Opèrent des renversements sur des niveaux clés

  • Combinent le contexte d’un timeframe supérieur avec la précision d’un timeframe inférieur

  • Préfèrent des graphiques clairs sans indicateurs retardés

  • Utilisent les stratégies Price Action et Smart Money

 Approche de trading recommandée

Pour de meilleurs résultats :

  • Utiliser sur M15 ou M30

  • Considérer les zones H4 et D1 comme des zones de décision

  • Entrer uniquement lorsque la flèche de rejet du plus haut ou plus bas du jour apparaît

  • Particulièrement efficace sur :

    • Principales paires Forex

    • Or (XAUUSD)

    • Indices

    • Cryptomonnaies

 Totalement personnalisable

  • Couleurs et épaisseur des zones

  • Sensibilité des mèches

  • Types d’alerte (son, push, email)

  • Style et couleur des flèches

Tous les paramètres sont clairement séparés et faciles à ajuster, adaptés aux débutants comme aux professionnels.

 Non-repaint · Léger · Stable

  • N’utilise pas de données futures

  • Les signaux ne changent pas rétroactivement

  • Optimisé pour la rapidité et la stabilité

  • Compatible avec tous les brokers MT4 / MT5

 Pour qui est cet indicateur ?

 Scalpers
 Day traders
 Swing traders
 Traders Smart Money / Price Action

Si vous tradez des renversements depuis des zones institutionnelles, cet indicateur deviendra un outil central dans votre système de trading.


