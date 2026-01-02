Trend Reversal Zone and Alert

Zones de Supply & Demand multi-timeframe + Signaux précis de retournement de tendance

Trend Reversal Zone and Alert est un indicateur professionnel non-repaint, conçu pour les traders qui souhaitent détecter les renversements de tendance à haute probabilité sur des niveaux institutionnels clés.

L’indicateur combine intelligemment les zones de supply et demand sur des timeframes supérieurs (H4 et D1) avec des signaux précis de rejet sur les plus hauts et les plus bas du jour, permettant des entrées très précises sur des timeframes inférieurs comme M15, M30 et H1.

Pourquoi cet indicateur est puissant

Zones institutionnelles multi-timeframe

Détecte automatiquement les zones de supply et demand H4 et D1

Projette ces zones clairement sur les timeframes inférieurs

Aide le trader à opérer dans le sens de la tendance du timeframe supérieur

Zones stables et sans repaint, recalculées uniquement au début de chaque jour

Détection précise des retournements

Surveille continuellement le plus haut et le plus bas du jour

Identifie les rejets puissants via les mèches (wick rejection)

Affiche uniquement les flèches Buy / Sell lorsque les conditions sont valides

Conçu pour entrer au tout début du retournement, évitant les entrées tardives

Système d’alerte intelligent

Notifications instantanées lorsque : Le prix entre dans une zone de supply ou demand Une bougie de rejet valide se forme sur le plus haut ou le plus bas du jour

Prise en charge des alertes : Pop-up Son Push sur mobile Email

Une seule alerte par jour et par symbole, évitant le bruit et le sur-trading

Logique de trading professionnelle

Idéal pour les traders qui :

Opèrent des renversements sur des niveaux clés

Combinent le contexte d’un timeframe supérieur avec la précision d’un timeframe inférieur

Préfèrent des graphiques clairs sans indicateurs retardés

Utilisent les stratégies Price Action et Smart Money

Approche de trading recommandée

Pour de meilleurs résultats :

Utiliser sur M15 ou M30

Considérer les zones H4 et D1 comme des zones de décision

Entrer uniquement lorsque la flèche de rejet du plus haut ou plus bas du jour apparaît

Particulièrement efficace sur : Principales paires Forex Or (XAUUSD) Indices Cryptomonnaies



Totalement personnalisable

Couleurs et épaisseur des zones

Sensibilité des mèches

Types d’alerte (son, push, email)

Style et couleur des flèches

Tous les paramètres sont clairement séparés et faciles à ajuster, adaptés aux débutants comme aux professionnels.

Non-repaint · Léger · Stable

N’utilise pas de données futures

Les signaux ne changent pas rétroactivement

Optimisé pour la rapidité et la stabilité

Compatible avec tous les brokers MT4 / MT5

Pour qui est cet indicateur ?

Scalpers

Day traders

Swing traders

Traders Smart Money / Price Action

Si vous tradez des renversements depuis des zones institutionnelles, cet indicateur deviendra un outil central dans votre système de trading.