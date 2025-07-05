Stacking King EA – Puissance de précision, simplicité d'utilisation

Description :

Le Stacking King EA est un puissant outil de trading qui vous permet d'ouvrir instantanément plusieurs positions en un seul clic ou de cumuler automatiquement des positions toutes les minutes pendant une durée définie, directement sur votre terminal MT4 actif. Que vous soyez scalpeur, adepte des tendances ou que vous accumuliez des ruptures, cet EA vous offre un contrôle total avec un minimum d'effort. Conçu pour les vrais traders, sur des marchés réels. Plus qu'un simple outil de backtesting, c'est un outil performant. Conçu pour les traders expérimentés qui souhaitent un contrôle total sur le cumul des positions, sans stress ni retard.





⚠️ Remarque : Cet EA est uniquement disponible sur terminal ; il ne fonctionne PAS en mode testeur de stratégie. Il est conçu pour le trading en temps réel, et non pour les tests simulés.





Pourquoi est-ce si important ?

De nombreux EA peuvent être testés en mode backtesting, mais ce dernier ne reflète souvent pas la dynamique réelle du marché. Le Stacking King EA est différent. Conçu pour le trading réel, il vous permet de visualiser les résultats réels sur votre compte, et non des simulations.

Si vous vous demandez pourquoi cela ne fonctionne pas dans le testeur, sachez que ce n'est pas le cas.

Cet EA est destiné aux traders prêts à passer à l'action sur des terminaux réels ou de démonstration.





Principales fonctionnalités

1. Deux modes :

Mode manuel : cliquez et lancez plusieurs transactions instantanément.

Mode temporisé : déclenchez automatiquement des transactions toutes les minutes, jusqu'à 10 minutes maximum (réglable).

2. Logique de take profit intelligente : basée sur votre paramètre de pip, appliquée instantanément.

3. Tableau de bord en direct : ajustez la taille du lot, le TP, le SL et la valeur du pip directement depuis le graphique.

4. Flèches de couleur : bleu = achat, rouge = vente : visualisez votre stratégie.

5. Bouton « Fermer tout en urgence » : un clic suffit pour clôturer toutes les transactions.





Pourquoi acheter cet EA est la bonne décision :

1. Exécution en temps réel – Conçu pour le terminal, pas pour le testeur

2. Entrées plus rapides = Meilleur contrôle = Plus de gains

3. Aucune émotion – Juste une précision mécanique pure

4. Confiance renforcée : Grâce à des étiquettes faciles à lire et à des informations codées par couleur, vous saurez toujours où vous en êtes.

5. Parfait pour les marchés rapides : Aucun délai. Idéal pour scalper l'actualité, cumuler lors des pics de momentum ou exécuter en grille.





Investir dans Stacking King EA, c'est comme engager un assistant discipliné, rapide et infatigable qui ne rate jamais rien. Il élimine le stress d'une exécution rapide, réduit les erreurs de trading émotionnelles et vous donne un contrôle total à portée de main.

Si vous souhaitez sérieusement multiplier votre avantage et gérer les risques comme un pro, cet EA est fait pour vous.





Lancez-vous et achetez en toute confiance

Cet EA est conçu pour les traders qui recherchent des résultats sur le marché réel. Si vous souhaitez sérieusement développer votre compte et maîtriser votre stratégie de stacking, Stacking King EA est l'outil idéal.

Ne perdez pas de temps avec le testeur. Connectez-le à votre terminal MT4 et commencez à stacker comme un pro.

Tradez avec détermination.