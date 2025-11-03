🚀 Dream Chaser : Expert Advisor pour MetaTrader 4

Dream Chaser est un Expert Advisor puissant et multifonctionnel qui combine l'analyse de la volatilité du marché avec une stratégie de trading en grille. Il est conçu pour la recherche automatique de points d'entrée et la gestion des positions, équipé d'une interface visuelle pratique pour le contrôle manuel.

🎯 Caractéristiques Principales

Stratégie Hybride: Utilise l'analyse de la taille des chandeliers pour l'entrée initiale et la méthode de grille pour la moyenne.

Panneau de Contrôle Visuel: Inclut un affichage d'informations et des boutons manuels pour le trader.

Système de Gestion des Risques: Calcul automatique des lots et contrôle du nombre maximum d'ordres.

Polyvalence: Peut fonctionner sur n'importe quel timeframe et paire de devises.

⚙️ Paramètres Détaillés

Gestion du Capital et des Risques

Paramètre Valeur par Défaut Description Risk 0.5 Pourcentage de risque sur le dépôt pour le calcul automatique de la taille du lot. ProfitPips 30 Profit cible global en pips pour fermer tous les ordres de l'Expert Advisor. MaxOrders 200 Nombre maximum d'ordres ouverts simultanément. Magic 2025 Identifiant unique (Numéro Magique) pour les ordres de l'Expert Advisor.

Logique de Trading et Analyse

Paramètre Valeur par Défaut Description ExpBar 2.9 Multiplicateur pour déterminer la taille de chandelier extrême. HowBar 1000 Nombre de barres historiques pour calculer la taille moyenne du chandelier.

Restrictions Temporelles

Paramètre Valeur par Défaut Description TimeStart 3 Heure de début de la session de trading. TimeEnd 23 Heure de fin de la session de trading.

Performances et Interface

Paramètre Valeur par Défaut Description SpeedEA 500 Vitesse de l'Expert Advisor (intervalle de mise à jour en millisecondes). Info true Activer/désactiver le panneau d'information sur le graphique.

🤖 Comment ça Marche

1. Logique d'Ouverture de Position

L'Expert Advisor fonctionne en deux étapes :

Signal Initial: Signal D'ACHAT: Généré si une bougie haussière se clôture et que sa taille (Haut - Bas) dépasse TailleMoyenneBougie * ExpBar . Signal de VENTE: Généré si une bougie baissière se clôture et que sa taille (Haut - Bas) dépasse TailleMoyenneBougie * ExpBar .

Stratégie de Grille: Lorsqu'un nouveau signal (bougie extrême) apparaît et qu'il y a déjà des ordres ouverts, l'Expert Advisor ouvre un ordre supplémentaire dans la même direction que le signal, en calculant le prix d'entrée global moyen.



2. Conditions de Trading

Le trading est actif seulement entre TimeStart et TimeEnd .

Il ne doit pas y avoir d'ordres déjà ouverts par l'Expert Advisor sur la barre actuelle (évite les entrées multiples sur la même bougie).

3. Logique de Fermeture de Position

Tous les ordres sont fermés lorsque le profit total atteint ProfitPips pips.

📊 Panneau d'Information

L'Expert Advisor affiche un panneau avancé sur le graphique avec des informations clés pour le trader :

Niveau de stop minimum (en pips)

Taille moyenne de la barre pour la période calculée

Solde et Equity du compte

Profit Actuel: Sur la paire de devises actuelle Profit total sur toutes les paires Profit du jour, de la semaine et du mois



💡 Recommandations d'Utilisation

Dépôt Recommandé: A partir de 1000 $ lors du trading avec un lot minimum de 0.01 .

Paires de Devises: Toutes.

Timeframes: Tous (l'optimal dépend de la volatilité de la paire).

Type de Compte: Tous (ECN, Standard, Micro, etc.).

Serveur: L'utilisation d'un VPS n'est pas obligatoire mais est recommandée pour un fonctionnement ininterrompu.

Note: Comme pour tout Expert Advisor, il est fortement recommandé de effectuer des tests approfondis en backtest et en forward test (sur un compte de démonstration) avant de l'utiliser sur un compte réel pour comprendre toutes ses caractéristiques dans différentes conditions de marché.