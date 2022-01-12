Est-ce que l'achat de produits sur MQL5 Market est sécurisé ?

MQL5 Market est un service conçu pour l'achat hautement sécurisé d'Expert Advisors, d'indicateurs et d'autres applications. L'ensemble du processus d'achat (mise sur Market d'un produit jusqu'à son téléchargement sur le terminal) est fortement protégé. Vous pourrez utiliser l'application dans le terminal MetaTrader 5 immédiatement après l'avoir payée. Il sera à votre disposition à tout moment.

règles protégeant tous les utilisateurs du service. Tout d'abord, les vendeurs de Market doivent répondre à des exigences strictes. Ils doivent également passer une inscription supplémentaire spécifiant les coordonnées réelles, les numéros de téléphone et la présentation de documents d'identité. Toutes les données spécifiées sont vérifiées avant qu'un vendeur ne soit autorisé à commencer à vendre des applications sur MQL5 Market.

La sécurité des produits publiés est également prise en compte. Par exemple, un produit ne doit pas utiliser les bibliothèques dll, qui peuvent être utilisées comme outils pour les fraudes. En outre, les produits sont vérifiés pour détecter les codes malveillants et l'opérabilité. Les produits enfreignant les règles ne seront pas publiés dans Market. Vous êtes donc protégé contre les logiciels malveillants.

De plus, vous pouvez tester une application. Chaque produit Market a sa version de démonstration gratuite. Il peut être testé dans le strategy tester et recevoir un rapport détaillé sur le produit et ses paramètres. Ainsi, vous pourrez vérifier le programme en action avant de l'acheter.

Les paiements sont basés sur notre propre système de paiement du site Web MQL5.community. Le protocole SSL et la confirmation de paiement par SMS sont utilisés pour assurer la sécurité de toutes les transactions. Les utilisateurs doivent s'inscrire sur www.mql5.com et déposer leurs comptes de n'importe quelle manière pratique pour commencer à utiliser MQL5 Market.

Gardez à l'esprit qu'une application achetée sera liée à votre ordinateur par un code d'installation unique. Ainsi, même si des intrus accèdent à votre programme, ils ne pourront pas l'utiliser, car il ne fonctionnera pas sur un autre ordinateur. Cette solution permet de protéger les intérêts des développeurs d'applications. En revanche, vous serez toujours en mesure de et d'activer une application achetée sur trois ordinateurs quelconques.

Nous avons lancé le service de vente d'applications de trading MetaTrader 5 en accordant une grande attention aux questions de sécurité. Nous avons minimisé tous les risques associés pour vous permettre de vous concentrer sur des questions plus importantes - la recherche du robot de trading le plus approprié !







