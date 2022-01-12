Paiements et modes de paiement

Le site Web MQL5.community offre des services payants uniques ainsi qu'une opportunité de générer des bénéfices supplémentaires. Dans cet article, vous découvrirez comment les paiements pour les services MQL5 sont effectués, comment l'argent gagné peut être retiré et comment la sécurité de l'opération est assurée.

Vous pouvez recharger votre compte MQL5 et payer les services disponibles à l'aide de cartes bancaires et d'autres systèmes de paiement populaires. Tous les paiements sont effectués en dollars américains.

Attention ! Les services de MQL5 ne donnent pas accès au trading sur les marchés financiers et les fonds ne peuvent donc pas être déposés sur des comptes de trading réels ici.



Le système de paiement a été initialement lancé aux côtés du site MQL5.community pour payer des frais aux auteurs d'articles. De nombreux services supplémentaires pour les traders ont été lancés sur le site MQL5.com depuis lors :

Market — achat et vente d'applications de trading écrites dans les langages MQL4 et MQL5.

Signals — copier les transactions des traders à succès, avec une option de suivi et des statistiques de trading complètes.

Hébergement virtuel - une solution VPS native pour un fonctionnement sans défaillance 24/7 des terminaux de trading MetaTrader.

Freelance - le plus grand service de commande de robots de trading et d'indicateurs techniques MQL4 et MQL5.

réseau cloud MQL5 — ressources supplémentaires pour l'optimisation accélérée des stratégies de trading en utilisant des milliersd'agents de test.



1. Sécurité des opérations

Le site Web MQL5.com ne stocke pas les détails de paiement ou les numéros de carte. Les données de paiement saisies par l'utilisateur sont transmises via un canal sécurisé au système de paiement sélectionné par l'utilisateur.

Comment les paiements récurrents sont-ils effectués, si vous avez accepté d'activer ces paiements ? Le système de paiement vérifie les données saisies lors du paiement. En cas de vérification réussie, le système génère un jeton de paiement spécial et le partage uniquement avec le site Web MQL5.com. Le système de paiement peut accepter cet identifiant de paiement crypté uniquement à partir du site MQL5.com, uniquement par des canaux sécurisés et uniquement à partir d'une adresse IP spécifique. Par conséquent, pour effectuer un paiement récurrent, nous transférons uniquement un jeton au système de paiement, sur la base duquel le système identifie les détails de paiement de l'acheteur.



Le site Web MQL5.com effectue des paiements automatiques sécurisés sans stocker ni traiter vos informations de paiement. De plus, même si le jeton est divulgué, il ne peut pas être utilisé illégalement sur d'autres sites Web.



Toutes les opérations ponctuelles ou les nouveaux modes de paiement dans les paiements récurrents nécessitent une confirmation par un code envoyé par SMS ou Télégramme à un numéro de téléphone spécifié dans la section Sécurité de votre profil. Un numéro de téléphone peut être enregistré dans le profil après confirmation qui s'effectue par la saisie d'un code de vérification. Un numéro de téléphone ne peut être modifié qu'en saisissant des codes de vérification qui sont envoyés à la fois à l'ancien et au nouveau numéro. Toutes ces mesures assurent le plus haut niveau de sécurité de votre compte MQL5 et une protection contre les transactions non autorisées.



Remarque : pour pouvoir utiliser les services payants de MQL5, vous devez disposer d'un numéro de téléphone valide, sur lequel vous pouvez recevoir des codes de vérification par SMS ou par

Une limite de retrait est par ailleurs fixée pour des raisons de sécurité. La limite quotidienne par défaut est une opération de retrait ne dépassant pas 1000 USD. L'administration du site Web MQL5.com peut augmenter la limite de retrait dans des cas particuliers pour les vendeurs et les fournisseurs de signaux réussis.







2. Recharger les services MQL5



Les utilisateurs de MQL5.community peuvent recharger leur compte MQL5 et payer les services disponibles en utilisant différents modes de paiement. Veuillez noter que certaines de ces méthodes ne peuvent ne pas être utilisées pour les retraits.

L'argent peut être retiré sur une carte bancaire et d'autres systèmes de paiement disponibles. Veuillez noter que seul le montant gagné peut être retiré. Les méthodes de retrait disponibles pour votre compte sont déterminés automatiquement en fonction de votre situation géographique. Vous pouvez les consulter dans la section Paiements de votre profil. Certains systèmes de paiement peuvent comporter des restrictions en matière de rechargement/retrait selon le pays.

Si vous avez rechargé par erreur votre compte MQL5, veuillez nous contacter via Service Desk.

Vous pouvez recharger les services MQL5 sur le site Web MQL5.com en quelques étapes seulement :



1. Connectez-vous à la MQL5.community, ouvrez votre profil et accédez à la section Paiements.

2. Sélectionnez « Recharger les services MQL5 ».

3. Ensuite, sélectionnez l'un des systèmes de paiement pris en charge en cliquant sur le bouton approprié.





Les options de recharge rapide sont également accessibles à partir de n'importe quelle page du site Web MQL5.community. Pour accéder à l'option, passez le curseur de la souris sur votre profil dans le coin supérieur droit et cliquez sur « Recharger les services MQL5 ».







Le site Web MQL5.com ne stocke pas vos informations de paiement ni vos numéros de carte. Lorsque vous rechargez des Services MQL5, achetez un produit sur Market ou souscrivez à un Signal, les données sont vérifiées par le système de paiement sélectionné.

Vous trouverez ci-dessous des exemples de recharges par carte bancaire.

2.1. Recharge à partir d'une carte bancaire



Vous pouvez recharger votre compte MQL5 Services à l'aide de cartes de crédit et de débit émises par Visa, Mastercard, JCB, UnionPay et d'autres systèmes.



1. Ouvrez la page de recharge et sélectionnez une méthode préférée.





2. Indiquez le montant de la recharge souhaitée en dollars américains et confirmez l'opération. Si vous payez à partir d'un compte bancaire non libellé en dollars, la devise sera convertie automatiquement.





3. Cela ouvrira une page de confirmation de paiement, à partir de laquelle vous serez redirigé vers le site Web du système de paiement approprié







Indiquez vos coordonnées et les données de votre carte. Confirmez la transaction depuis votre compte bancaire. En cas de transaction réussie, le montant approprié est immédiatement ajouté à votre compte MQL5.









Remarque : le site Web MQL5.com ne stocke pas vos informations de paiement ni vos numéros de carte. La vérification des transactions pour une opération de recharge, un achat sur Market ou un abonnement Signal, est effectuée du côté du système de paiement.

4. La rubrique Paiements fournit un historique complet de vos paiements (date, numéro et type d'opération, le payeur, le bénéficiaire et le montant). Le champ Payeur contient les derniers chiffres d'un numéro de carte et de son propriétaire, tandis que le champ Bénéficiaire affiche votre nom ou votre identifiant MQL5.community. Les mêmes données sont indiquées dans la description de la transaction. Le montant de la transaction est affiché en bleu en fin de ligne.





5. Maintenant, vous pouvez payer les services en utilisant ces fonds. Pour plus de détails, veuillez consulter la section Comment acheter des services et des applications de trading.

2.2. Rechargez les services MQL5 en utilisant d'autres systèmes de paiement



En plus des méthodes de recharge ci-dessus, le site Web MQL5.com prend en charge les systèmes de paiement populaires d'Amérique du Sud, d'Afrique et d'Asie. Les utilisateurs de ces régions peuvent sélectionner les options appropriées et suivre les instructions pour des opérations de recharge pratiques. Toutes les opérations sont sécurisées et les transactions sont effectuées automatiquement.







Remarque : le site Web MQL5.com ne stocke pas vos informations de paiement ou vos numéros de carte, même si vous sélectionnez la méthode de recharge rapide. La vérification des transactions pour une opération de recharge, un achat sur Market ou un abonnement Signal, est effectuée du côté du système de paiement.







3. Retrait du compte

Attention : les retraits peuvent être limités par certaines conditions.

Problème Solution Pas d'argent gagné sur le compte Start gagner de l'argent avec les services de MQL5.community Le retrait est autorisé pas plus d'une fois toutes les vingt-quatre heures Attendez vingt-quatre heures et réessayez de faire un retrait Pas de statut d'utilisateur vérifié Suivez quelques étapes simples pour S'inscrire en tant que vendeur Les opérations financières sont bloquées Veuillez contacter Service Desk pour résoudre ce problème

Veuillez noter que seul le montant gagné est disponible pour le retrait. Les recharges de services MQL5 peuvent uniquement êtredépensées dans la communauté, tandis que les retraits ne sont pas pris en charge. Si vous avez rechargé par erreur votre compte MQL5, veuillez nous contacter via Service Desk.

Les étapes préliminaires suivantes sont requises pour le retrait avec l'une des méthodes prises en charge :

1. Connectez-vous à la MQL5.community, ouvrez votre profil et accédez à la section Paiements.

2. Cliquez sur « Retrait du compte » dans le menu de la section.

3. Ensuite, sélectionnez un système de paiement pour le retrait.





Veuillez noter que le système de paiement prélève une commission sur les opérations de retrait.

Les options de retrait rapide sont également accessibles à partir de n'importe quelle page du site Web MQL5.community. Pour ce faire, passez le curseur de la souris sur votre profil dans le coin supérieur droit et sélectionnez « Retrait du compte ».





Ensuite, nous allons examiner de plus près les instructions étape par étape pour retirer des fonds sur une carte bancaire ou via WebMoney.





3.1. Retraits sur une carte bancaire



Important : les retraits du système de paiement MQL5.community ont des limites

Prenons un exemple de la façon dont l'argent d'un compte MQL5 peut être retiré sur une carte.

1. Ouvrez la page de retrait, assurez-vous que le montant gagné est disponible sur votre compte et sélectionnez le retrait sur une carte.





2. Indiquez le montant du retrait et les détails de la carte sur laquelle vous souhaitez transférer des fonds. Cliquez ensuite sur « Retirer ».





3. Confirmez le retrait à l'aide du code de confirmation envoyé par SMS sur votre numéro de téléphone portable indiqué dans votre profil. La transaction apparaîtra dans l'historique des paiements comme un retrait sur votre carte. Votre nom (ou identifiant si le nom n'est pas disponible) sera précisé dans le champ Payeur, et quelques chiffres de votre numéro de carte seront indiqués dans le champ Bénéficiaire. Le montant sera affiché en rouge.





Attention ! La confirmation par SMS n'est requise que pour les nouvelles cartes. Après un retrait réussi, la carte est ajoutée à une liste de confiance. La carte utilisée pour la première recharge est également ajoutée à la liste de confiance, si l'utilisateur n'a pas effectué de transactions antérieures.

Pour retirer des fonds sur une carte de confiance, spécifiez le montant et sélectionnez la carte souhaitée dans la liste déroulante. La confirmation par SMS n'est pas requise dans ce cas.

Si vous spécifiez une carte précédemment utilisée comme nouvelle, la confirmation par SMS sera à nouveau activée, même si cette carte est déjà dans la liste de confiance.

3.3. Retraits via WebMoney

Important : les retraits du système de paiement MQL5.community ont des

Prenons l'exemple d'un retrait d'un compte MQL5 via WebMoney.

1. Ouvrez la page de retrait, assurez-vous que le montant gagné est disponible sur votre compte et sélectionnez le retrait via WebMoney.





2. Indiquez le montant du retrait (y compris la commission de 2 %) et le porte-monnaie Z sur lequel vous souhaitez retirer l'argent. Cliquez ensuite sur « Retirer ».





3. Confirmez le retrait à l'aide du code de confirmation envoyé par SMS sur votre numéro de téléphone portable indiqué dans votre profil. La transaction apparaîtra dans l'historique des paiements comme un retrait sur votre porte-monnaie Z. Votre nom (ou identifiant si le nom n'est pas disponible) sera spécifié dans le champ Payeur, et le bot MQL5 WebMoney Accountant sera indiqué dans le champ Bénéficiaire. Le montant sera affiché en rouge.





4. Comment gagner de l'argent dans MQL5.community

MQL5.community offre aux traders qui réussissent et aux développeurs de robots de trading d'excellentes opportunités de gagner de l'argent. Il s'agit notamment des services suivants :

Freelance . Développer des applications de trading commandées par d'autres traders. Le service Freelance est totalement sécurisé pour les deux parties. Le client et le programmeur sont protégés contre les actions déloyales tout au long du processus de mise en œuvre de la commande.

Articles . Rédiger des articles consacrés à la programmation MQL5 et à la création de systèmes de trading automatisés. Les honoraires de l'auteur commencent à partir de 200 USD. Veuillez visiter le forum de discussion sur Devenez auteur sur MQL5.com pour plus de détails.

Market . Vendez des applications MQL5 et MQL4. Inscrivez-vous en tant que vendeur et publiez vos applications sur Market.

Signaux . Vous pouvez trader manuellement ou en utilisant un robot de trading et vendre les signaux de votre compte. Gagnez des bénéfices supplémentaires grâce à l'abonnement à Signal, en plus des revenus de trading sur les marchés financiers.

Réseau Cloud MQL5. Installez des agents de test à distance et autorisez-les à participer au réseau MQL5 Cloud. L'argent gagné peut être retiré ou dépensé sur Market, les signaux ou les Freelance.





5. Que peut-on acheter dans la MQL5.community

MQL5.community propose des services uniques pour les traders. Vous pouvez commander des robots de trading auprès d'un développeur professionnel, louer un serveur virtuel pour votre plate-forme, optimiser rapidement les stratégies de trading et télécharger des applications de trading prêtes à l'emploi depuis Market.

