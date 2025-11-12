Smart Auto TrendLine

Indicateur de Ligne de Tendance Automatique Intelligent





L'Indicateur de Ligne de Tendance Automatique trace automatiquement des lignes de tendance de support et de résistance sur votre graphique MetaTrader 5. Il identifie les niveaux de prix clés en utilisant deux méthodes : Deux Extrêmes (Type 1) ou Extrême et Delta (Type 2). Les lignes de tendance sont mises à jour uniquement lorsqu'une nouvelle barre se forme, garantissant des performances optimales.





**Caractéristiques**

- **Deux Extrêmes (Type 1)** : Trace des lignes de tendance basées sur deux points extrêmes (hauts/bas) identifiés dans des plages de barres définies par l'utilisateur.

- **Extrême et Delta (Type 2)** : Combine un point extrême avec un point delta minimal pour des lignes de tendance plus dynamiques.

- Paramètres personnalisables pour l'épaisseur des lignes, les couleurs et les plages de côtés extrêmes.

- Les lignes sont tracées comme support (rose) et résistance (bleu) avec des propriétés sélectionnables et ajustables.





**Nous vous souhaitons un trading réussi !**