Remarque importante : L'image affichée dans les captures d'écran est celle de mes indicateurs, l'indicateur Suleiman Levels et l'indicateur RSI Trend V, incluant bien sûr le "Time Candle" attaché, qui fait à l'origine partie de l'indicateur complet pour l'analyse avancée et les niveaux exclusifs, Suleiman Levels.

L'indicateur Time Candle Suleiman est conçu pour afficher de manière fluide et élégante le temps restant pour la bougie actuelle. Il offre des options de personnalisation complètes, vous permettant de contrôler l'apparence du compte à rebours, y compris le type de police, la taille, la couleur et la position relative à la bougie, sur tous les délais.

Remarque : Découvrez mon indicateur d'analyse avancée professionnelle "Suleiman Levels", un indicateur complet, avec plus de 9 800 lignes de code, qui inclut des fonctionnalités rares et exclusives pour vous aider à mieux comprendre et simplifier vos graphiques. Il permet un trading plus efficace en identifiant des niveaux exclusifs, des zones de support et de résistance, des lignes de tendance et des zones de rupture ou de rejet. De plus, il dispose d'une fonctionnalité unique pour détecter les modèles de flux d'argent provenant de banques ou d'investisseurs fortunés.

