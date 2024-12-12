Time Candle Suleiman

5

Remarque importante: L'image affichée dans les captures d'écran est celle de mes indicateurs, l'indicateur Suleiman Levels et l'indicateur RSI Trend V, incluant bien sûr le "Time Candle" attaché, qui fait à l'origine partie de l'indicateur complet pour l'analyse avancée et les niveaux exclusifs, Suleiman Levels.

L'indicateur Time Candle Suleiman est conçu pour afficher de manière fluide et élégante le temps restant pour la bougie actuelle. Il offre des options de personnalisation complètes, vous permettant de contrôler l'apparence du compte à rebours, y compris le type de police, la taille, la couleur et la position relative à la bougie, sur tous les délais.
Remarque : Découvrez mon indicateur d'analyse avancée professionnelle "Suleiman Levels", un indicateur complet, avec plus de 9 800 lignes de code, qui inclut des fonctionnalités rares et exclusives pour vous aider à mieux comprendre et simplifier vos graphiques. Il permet un trading plus efficace en identifiant des niveaux exclusifs, des zones de support et de résistance, des lignes de tendance et des zones de rupture ou de rejet. De plus, il dispose d'une fonctionnalité unique pour détecter les modèles de flux d'argent provenant de banques ou d'investisseurs fortunés.

Avis 11
Nasrullah S
18
Nasrullah S 2025.08.23 22:19 
 

Very good, easy use 👍

Jiang Jiu Ling
133
Jiang Jiu Ling 2025.07.04 02:12 
 

能很好的使用，但是有一个小问题，我在它删除了全部对象，我加载和切换周期的时候，我画的趋势线fibo等都不见了

alsheryani Mohammed
33
alsheryani Mohammed 2025.06.22 15:42 
 

ممتاز ... شكرا لك

Filtrer:
aqwa
229
aqwa 2025.10.02 20:43 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Suleiman Alhawamdah
17673
Réponse du développeur Suleiman Alhawamdah 2025.10.03 08:25
Thank you friend for your kind rating.
Evgeny Belyaev
90004
Evgeny Belyaev 2025.08.26 09:29 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Suleiman Alhawamdah
17673
Réponse du développeur Suleiman Alhawamdah 2025.09.01 02:42
Thank you.. I truly appreciate your evaluation of the indicator.
Nasrullah S
18
Nasrullah S 2025.08.23 22:19 
 

Very good, easy use 👍

Suleiman Alhawamdah
17673
Réponse du développeur Suleiman Alhawamdah 2025.08.24 15:39
Thank you, I wish you all the best.
Jiang Jiu Ling
133
Jiang Jiu Ling 2025.07.04 02:12 
 

能很好的使用，但是有一个小问题，我在它删除了全部对象，我加载和切换周期的时候，我画的趋势线fibo等都不见了

Suleiman Alhawamdah
17673
Réponse du développeur Suleiman Alhawamdah 2025.07.04 21:10
Yes, you are right. Thank you for pointing out this issue... I have fixed it now, and you can update the indicator to the new version without any problems deleting other drawings or objects on the chart.
alsheryani Mohammed
33
alsheryani Mohammed 2025.06.22 15:42 
 

ممتاز ... شكرا لك

Suleiman Alhawamdah
17673
Réponse du développeur Suleiman Alhawamdah 2025.06.22 21:06
شكرا لمرورك وتقديرك اللطيف
tjoeYoyo
14
tjoeYoyo 2025.06.08 09:19 
 

why can't i change the text color in my linux mint, can you help me? thx

Suleiman Alhawamdah
17673
Réponse du développeur Suleiman Alhawamdah 2025.06.08 09:34
Hello my friend.. I think the issue is related to Linux Mint and has nothing to do with the indicator. I don't have much experience with Linux Mint, but here are a few possibilities: -System permissions : Some settings require administrator (Root) privileges to be changed.
-Desktop environment (such as Cinnamon, Mate, or KDE): Each environment has its own settings for managing colors and themes.
-Applications being used (such as Terminal or text editors): You may need to adjust the settings of these applications individually.
-Corrupted configuration files or incompatible installed themes . I wish you all the best
Kedrov
1019
Kedrov 2025.05.14 09:15 
 

Отличный индикатор

Suleiman Alhawamdah
17673
Réponse du développeur Suleiman Alhawamdah 2025.05.14 13:33
Спасибо за вашу добрую оценку, желаю вам всего наилучшего.
Mikhail Ploshchenko
308
Mikhail Ploshchenko 2025.05.02 14:37 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Suleiman Alhawamdah
17673
Réponse du développeur Suleiman Alhawamdah 2025.05.04 01:37
Большое спасибо за этот комментарий и добрую оценку. Желаю вам всего наилучшего.
P.ARMz4915
324
P.ARMz4915 2025.04.20 08:34 
 

very good

Suleiman Alhawamdah
17673
Réponse du développeur Suleiman Alhawamdah 2025.04.24 20:21
Thank you… You’re very welcome.
GHANO03
176
GHANO03 2025.03.24 03:05 
 

Thank you souleiman

Suleiman Alhawamdah
17673
Réponse du développeur Suleiman Alhawamdah 2025.03.25 01:12
You are Welcome.. Thank you my friend, for the review. Truly, that's kind of you.
nik-leonov2
16
nik-leonov2 2025.01.16 13:10 
 

Очень полезное дополнение и очень удобное.

Suleiman Alhawamdah
17673
Réponse du développeur Suleiman Alhawamdah 2025.01.16 21:37
Thank you my friend. That’s very kind of you, and your encouragement brings me good joy.
