Moving Average Cross Signal

5

Si vous négociez avec des moyennes mobiles, cet indicateur sera votre meilleur Assistant. Voici ce qu'il sait faire: il montre des signaux lorsque deux moyennes mobiles se croisent (par exemple, une moyenne mobile rapide frappe un bas-haut lent — la croissance est possible). Alertes par tous les moyens: bips dans le terminal, envoie une notification au téléphone et une lettre à la poste-maintenant vous ne manquerez pas la transaction. Flexible configurable: vous pouvez choisir exactement comment calculer la moyenne mobile (il y a plus de 10 options), choisir les couleurs, les périodes et d'autres paramètres pour votre stratégie.

Un outil pour ceux qui aiment les moyennes mobiles. Pas besoin de s'asseoir à l'écran — il vous dira quand il est temps d'agir. Et si vous voulez expérimenter, les paramètres vous aideront à l'adapter au moins pour scalping, même pour le commerce à long terme. L'indicateur a un code rapide et peut facilement être intégré dans votre robot de trading.

S'il vous plaît noter que nous avons développé un expert qui vous permet d'automatiser les transactions commerciales sur la base des signaux de l'indicateur. Vous pouvez également utiliser cet outil dans le testeur de stratégie pour configurer les paramètres de l'indicateur. Si cela vous intéresse ou si vous souhaitez investir dans le développement de produits gratuits: https://www.mql5.com/fr/market/product/149076

Les signaux et les alertes sont envoyés de deux types. Le premier signal vient quand il y a une probabilité de remplir la condition, c'est-à-dire que la barre n'a pas encore fermé et qu'il peut y avoir des changements. Cela vous permet de prendre place à l'ordinateur, revérifier les nouvelles ou de toute autre manière de se préparer au commerce et de ne pas manquer une goutte de profit. Le deuxième signal vient lorsque la flèche sur le graphique est déjà finalement formée. Chaque type de signal est fourni une seule fois par barre. Cela signifie que l'indicateur ne duplique pas les signaux dans une seule barre de prix — vous ne recevez qu'une notification par période (par exemple, par minute ou par heure). Un tel système permet d'éviter la redondance et de se concentrer sur les données à jour.

Vos commentaires sont très importants pour moi. Avez-vous des questions ou voulez-vous partager votre opinion? Écrivez des commentaires ou envoyez des messages - je suis toujours en contact!

Paramètres de l'indicateur

  • Fast MA Mode - méthode de calcul de la moyenne mobile rapide.
  • Fast MA - période de moyenne mobile rapide.
  • Slow MA Mode - méthode de calcul de la moyenne mobile lente.
  • Slow MA - période de moyenne mobile lente.
  • SendEmail - envoyer par e-mail.
  • Alert - notification sonore.
  • PushNotification - notification dans le terminal mobile.
  • PaintArrow - flèches sur le graphique à l'intersection des moyennes mobiles.
  • ColorMethod - option de coloration des moyennes mobiles.
  • ModePaintProfit - Conclusion du bénéfice sur le graphique.
  • Channel Expansion Method - sélectionnez l'option étendre la distance entre les moyennes mobiles
  • ChannelWidth - taille de l'extension de la distance entre les moyennes mobiles. 1.0 - aucune extension supplémentaire. 2.0-canal étendu 2 fois.


Est-ce que la moyenne mobile est redessinée (change ses valeurs)?

La moyenne mobile ne redessine pas et ne change pas ses valeurs en histoires. Cependant, sur la barre actuelle (par exemple, M1 ou H1), la valeur peut fluctuer jusqu'à la fermeture de la bougie, il est donc préférable d'attendre qu'elle se termine pour des signaux précis. Par exemple, si vous construisez une moyenne mobile sur les prix de la barre maximale – la moyenne mobile sur la barre actuelle ne peut augmenter ses valeurs, car le maximum de la barre actuelle ne peut plus devenir plus petit. Aussi, si vous faites le paramètre «Shift = 1", la barre actuelle ne sera pas impliqué dans les calculs, et la moyenne mobile cessera de changer ses valeurs, même sur la barre actuelle.

D'une manière ou d'une autre, vous pouvez rencontrer un algorithme de calcul de la moyenne mobile qui va changer ses valeurs sur l'histoire. Cela peut être dû à des erreurs de code, à une tentative d'induire en erreur les utilisateurs ou à une tentative de création d'un outil avec une interprétation non standard. Ici, nous pouvons seulement dire – dans cet indicateur de tels calculs ne sont pas, et il n'est pas redessiné.


Comment interpréter les signaux des moyennes mobiles qui se croisent?

Les moyens sont nombreux. Le fait même de l'intersection est un bon signal d'un changement dans la nature du mouvement des prix. Il est possible d'utiliser les moyennes mobiles comme niveaux de support et de résistance ou de négocier uniquement lorsque le prix se situe entre deux moyennes mobiles. Utiliser la direction de la moyenne mobile lente comme indicateur de tendance, et l'entrée sur le marché à exercer lorsque la moyenne mobile rapide change de direction. Considérer les modèles de chandeliers seulement s'ils ont touché la ligne moyenne mobile. En général, il existe de nombreuses façons, et vous pouvez également trouver vos propres options uniques et plus efficaces.

La poursuite d'un maximum de commodité et d'efficacité. Nous avons Ajouté à notre indicateur la possibilité de choisir la méthode d'interprétation. Les plus intéressants d'entre eux, nous décrivons en détail. Vous pouvez voir sur les moyens d'ouvrir des positions sur deux mouvements dans notre blog.


J'ai développé un système basé sur cet indicateur, comment puis-je l'automatiser?

Cet indicateur gratuit peut être utilisé sans restriction dans vos robots de trading. Si vous êtes un programmeur-vous pouvez écrire un tel robot vous-même. Ou contacter la section freelance, il y a beaucoup de professionnels qualifiés.

Si votre idée est nouvelle et intéressante, vous pouvez nous écrire et nous vous aiderons à l'automatiser. Un grand plus sera si vous êtes comme nous voulons développer une communauté de commerçants MQL. Faites partie du mouvement — transformez les idées en outils de travail, Partagez des expériences et grandissez avec la communauté!


En quoi cet indicateur diffère-t-il des autres, quel est l'avantage?

La principale différence est la flexibilité unique dans le choix des méthodes de lissage. Contrairement aux indicateurs standard, où seuls les SMA, EMA ou SMMA sont disponibles, des dizaines d'algorithmes sont rassemblés ici: du classique au expérimental. Par exemple, l'approximation parabolique capture parfaitement les Inversions de tendance, les méthodes adaptatives s'adaptent automatiquement à la volatilité et les algorithmes basés sur l'apprentissage automatique analysent les modèles historiques. Cela vous permet de travailler dans toutes les conditions du marché: dans l'indicateur plat ignore le bruit, et sur la tendance — réagit rapidement aux changements. En outre, vous pouvez transformer la ligne en un canal dynamique. Cela aide à visualiser la volatilité et à trouver des zones de surachat/survente sans connecter d'outils supplémentaires. Système de signaux avec choix d'interprétation. Vous n'êtes pas limité aux intersections standard: vous pouvez configurer des filtres ou des modèles de chandeliers.

Avoir beaucoup d'indicateurs différents n'est pas pratique. Par conséquent, nous avons créé cet indicateur pour que le commerçant ait tout ce dont il a besoin pour l'analyse. L'énorme fonctionnalité vous permet de s'intégrer de manière flexible dans n'importe quel système de trading automatique, sans avoir à re-connecter différents indicateurs à la recherche d'une meilleure option.


Fonctionne avec tous les outils?

Oui! L'indicateur est compatible avec les actions, les devises, les crypto-monnaies et les contrats à terme sur matières premières. Les paramètres peuvent être facilement adaptés à différents marchés: par exemple, pour les actifs volatils, vous pouvez forcer l'espacement entre les moyennes mobiles, et pour les positions à long terme, vous pouvez augmenter les périodes mobiles ou modifier la façon dont le calcul est effectué.


Comment créer un système avec votre indicateur? Exemple dans la pratique

Voici comment vous pouvez l'utiliser dans votre stratégie: nous établissons SMA 200 (lent) et EMA 50 (rapide), nous attendons le passage à la hausse + le volume au-dessus de la moyenne, nous ouvrons la position à 1% du dépôt, nous mettons Stop Loss sur le minimum local, prendre profit-2:1 par rapport au risque. Mais rappelez — vous: l'indicateur est un outil, pas une pilule magique. Toujours ajouter des filtres et tester des stratégies sur l'histoire!


Sécurité des données

aucune bibliothèque tierce ne se connecte. L'indicateur ne recueille pas de données personnelles — tous les calculs sont effectués localement sur votre appareil. Vos paramètres, les signaux et l'historique des transactions restent confidentiels. Ceci est important pour les commerçants qui apprécient la vie privée et ne veulent pas partager des stratégies.


Besoin d'aide?

L'auteur est toujours en contact: répond aux questions dans les commentaires, aide à la configuration et résout les problèmes. Par exemple, si l'indicateur est «buggé» sur un certain laps de temps — ensemble, nous trouverons une solution. Et vous pouvez également proposer votre idée d'amélioration — les meilleurs d'entre eux sont introduits dans les prochaines mises à jour.

Avis 4
Wardell Coleman
262
Wardell Coleman 2025.09.02 05:15 
 

lovely indicator does as promise.

8011045340089
34
8011045340089 2025.09.15 00:37 
 

perfect to spot a trend change

