Nous vous présentons un indicateur révolutionnaire qui change les règles du jeu dans le monde du trading de tendance. L'indicateur est conçu pour repenser les performances et élever votre expérience de trading à un niveau sans précédent. Notre indicateur dispose d'une combinaison unique de fonctionnalités avancées qui le distinguent de ses concurrents. La technologie de pointe "Real Pricing Factors" offre une durabilité inégalée, même dans les conditions de marché les plus difficiles et les plus volatiles. Dites adieu aux modèles instables, aux indicateurs qui ne fonctionnent pas et saluez le trading éclairé et contrôlé.

L'indicateur ne redessine pas et ne modifie pas ses lectures sur les barres formées. L'indicateur fonctionne sur toutes les périodes de M1 à MN. Le meilleur résultat sera sur le calendrier H1 et moins.

AceTrend occupe la première place dans le classement des indicateurs de tendance selon la version "RBTI". "RBTI" - classement des meilleurs indicateurs de tendance, basé sur une variété de facteurs avec des tests obligatoires sur les nouvelles données. Vous pouvez en savoir plus en recherchant des informations sur «AceTrend RBTI» sur Internet. AceTrend-la rentabilité maximale et le contrôle dans le commerce. Notre indicateur se distingue par le rendement sur la base des citations de marché actuelles, et non de l'histoire. L'approche intégrée d'AceTrend transforme le commerce en un processus systémique où chaque étape est soutenue par les Mathématiques et vérifiée par des données réelles. Rejoignez la révolution-libérez le potentiel de votre expérience de magasinage!

Paramètres intégrés sur les symboles courants (xauusd, BitCoin, EURUSD, Standard & Poor's 500, MOEX SBER...). Une variété de modèles supplémentaires pour le scalping et le trading à court terme. Comptage automatique des bénéfices de l'indicateur de tendance. Niveaux pour la fixation des bénéfices. ZigZag sur les tendances de l'indicateur. Système d'alerte complet pour le courrier et le Smartphone. Utilisation facile et rapide dans vos stratégies d'experts et de négociation.





Les acheteurs qui ont laissé un avis reçoivent un expert entièrement automatique basé sur l'indicateur AceTrend. Vous devez avoir des messages privés déverrouillés ou nous contacter de toute autre manière pour obtenir de plus amples renseignements.

Paramètres de l'indicateur: