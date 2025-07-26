Ace Trend
- Indicateurs
- Mikhail Sergeev
- Version: 1.0
- Activations: 10
Nous vous présentons un indicateur révolutionnaire qui change les règles du jeu dans le monde du trading de tendance. L'indicateur est conçu pour repenser les performances et élever votre expérience de trading à un niveau sans précédent. Notre indicateur dispose d'une combinaison unique de fonctionnalités avancées qui le distinguent de ses concurrents. La technologie de pointe "Real Pricing Factors" offre une durabilité inégalée, même dans les conditions de marché les plus difficiles et les plus volatiles. Dites adieu aux modèles instables, aux indicateurs qui ne fonctionnent pas et saluez le trading éclairé et contrôlé.
L'indicateur ne redessine pas et ne modifie pas ses lectures sur les barres formées. L'indicateur fonctionne sur toutes les périodes de M1 à MN. Le meilleur résultat sera sur le calendrier H1 et moins.
AceTrend occupe la première place dans le classement des indicateurs de tendance selon la version "RBTI". "RBTI" - classement des meilleurs indicateurs de tendance, basé sur une variété de facteurs avec des tests obligatoires sur les nouvelles données. Vous pouvez en savoir plus en recherchant des informations sur «AceTrend RBTI» sur Internet. AceTrend-la rentabilité maximale et le contrôle dans le commerce. Notre indicateur se distingue par le rendement sur la base des citations de marché actuelles, et non de l'histoire. L'approche intégrée d'AceTrend transforme le commerce en un processus systémique où chaque étape est soutenue par les Mathématiques et vérifiée par des données réelles. Rejoignez la révolution-libérez le potentiel de votre expérience de magasinage!
Paramètres intégrés sur les symboles courants (xauusd, BitCoin, EURUSD, Standard & Poor's 500, MOEX SBER...). Une variété de modèles supplémentaires pour le scalping et le trading à court terme. Comptage automatique des bénéfices de l'indicateur de tendance. Niveaux pour la fixation des bénéfices. ZigZag sur les tendances de l'indicateur. Système d'alerte complet pour le courrier et le Smartphone. Utilisation facile et rapide dans vos stratégies d'experts et de négociation.
Les acheteurs qui ont laissé un avis reçoivent un expert entièrement automatique basé sur l'indicateur AceTrend. Vous devez avoir des messages privés déverrouillés ou nous contacter de toute autre manière pour obtenir de plus amples renseignements.
Paramètres de l'indicateur:
- PreSets - si "mode manuel" est sélectionné, les paramètres de la section "---=Calculation settings=---"sont utilisés pour calculer l'indicateur. Si vous sélectionnez un ensemble de paramètres prêt à l'emploi, tous les paramètres de cette section sont automatiquement définis et masqués (en fait, les paramètres définis dans " - - - =Calculation settings=- - -" ne participent plus au calcul de l'indicateur).
- Algorithm version - version de l'algorithme de l'indicateur impliqué dans le calcul. Le paramètre est créé pour implémenter la mise à l'échelle future de l'indicateur. Peut changer globalement le résultat du calcul.
- Power momentum Up - sensibilité du début de la tendance haussière. La plage recommandée est de 0.2 à 5 par incréments de 0.1.
- Power momentum Dn - sensibilité du début de la tendance baissière. La plage recommandée est de 0.2 à 5 par incréments de 0.1.
- UPK1 - coefficient pour les tendances haussières rapides et impulsives. La plage recommandée est de 0.5 à 1.5 par incréments de 0.1.
- UPK2 - coefficient pour les tendances haussières standard. La plage recommandée est de 0.5 à 1.5 par incréments de 0.1.
- UPK3 - coefficient pour les tendances haussières volatiles. La plage recommandée est de 0.5 à 1.5 par incréments de 0.1.
- DNK1 - coefficient pour les tendances baissières rapides et impulsives. La plage recommandée est de 0.5 à 1.5 par incréments de 0.1.
- DNK2 - coefficient pour les tendances baissières standard. La plage recommandée est de 0.5 à 1.5 par incréments de 0.1.
- DNK3 - coefficient pour les tendances baissières volatiles. La plage recommandée est de 0.5 à 1.5 par incréments de 0.1.
- BarsCalculate - nombre de barres pour calculer et tracer l'indicateur.
- ShowPattern - inclut des modèles supplémentaires pour les entrées dans la tendance.
- PaintArrow - options de rendu des flèches sur le graphique.
- ModePaintProfit - sélectionnez l'option pour afficher les bénéfices des tendances de l'indicateur.
- PaintLevels - dessine les niveaux pour capturer les bénéfices à l'intérieur de la tendance.
- PaintZZ - dessine ZigZag sur les tendances de l'indicateur.
- Alert - comprend des alertes: alarme d'attention, alarme sonore, message à la poste, message au terminal mobile.
Good indicator...is solid and stable and no false triggers..it detects long term trends very well..I use it on the daily time frame