FX Dynamic MT5

5

FX Dynamic : Suivez la volatilité et les tendances grâce à une analyse ATR personnalisable

Vue d’ensemble
FX Dynamic est un outil performant s’appuyant sur les calculs de l’Average True Range (ATR) pour fournir aux traders des informations incomparables sur la volatilité quotidienne et intrajournalière. En définissant des seuils de volatilité clairs — par exemple 80 %, 100 % et 130 % — vous pouvez rapidement repérer des opportunités de profit ou recevoir des avertissements lorsque le marché dépasse ses plages habituelles. FX Dynamic s’adapte au fuseau horaire de votre broker, maintient une mesure cohérente de la volatilité et s’intègre parfaitement à votre plateforme MetaTrader pour une analyse en temps réel.


1. Pourquoi FX Dynamic est extrêmement bénéfique pour les traders

Informations ATR en temps réel
• Visualisez la volatilité quotidienne et intrajournalière d’un seul coup d’œil. Des alertes sont émises lorsqu’on atteint ou dépasse 80 %, 100 % et 130 % de l’ATR, vous informant des seuils critiques du marché.
• Anticipez d’éventuels essoufflements ou ruptures avant leur aboutissement.

Adapté à divers marchés
• Convient aux paires de devises, aux matières premières, aux indices, etc. FX Dynamic peut détecter automatiquement les paramètres horaires de votre broker ou autoriser un réglage manuel.
• Choisissez de vous focaliser sur un seul symbole ou d’appliquer un standard ATR sur plusieurs marchés.

Gestion des risques plus intelligente
• Exploitez des seuils basés sur l’ATR pour affiner vos stop-loss ou take-profit. FX Dynamic vous avertit lorsque le marché dépasse sa volatilité habituelle, vous laissant le temps d’ajuster la taille de la position ou vos points d’entrée/sortie.
• Gagnez en confiance et en régularité en alignant vos attentes de trading sur les conditions réelles du marché.


2. Découvrez-en plus chez Stein Investments

Chez Stein Investments, nous proposons :

• Des outils et indicateurs avancés conçus pour optimiser votre efficacité de trading.

• Des tutoriels, des guides et une communauté de soutien pour vous aider à exploiter pleinement nos solutions.

• Un développement continu basé sur les retours des traders et les exigences du marché.

Visitez notre page Stein Investments pour obtenir plus d’informations, de ressources et de meilleures pratiques sur FX Dynamic et nos autres produits.


3. Comment démarrer avec FX Dynamic

Installer l’indicateur
• Ajoutez FX Dynamic à votre plateforme MetaTrader. Pour un suivi continu, envisagez de le faire tourner sur un graphique dédié en arrière-plan ou sur un VPS.
• Vérifiez si vous devez synchroniser le fuseau horaire de votre broker ou préciser manuellement un décalage GMT : FX Dynamic gère à la fois la détection automatique et les réglages manuels.

Surveillez les seuils ATR
• Les seuils par défaut (80 %, 100 %, 130 %) constituent une base solide pour détecter la volatilité du marché au quotidien.
• Ajustez-les si vous préférez des niveaux plus conservateurs ou plus agressifs, selon votre style de trading.


4. Comment fonctionne FX Dynamic (Explication simple)

Analyse de la volatilité basée sur l’ATR
FX Dynamic calcule la volatilité quotidienne ou intrajournalière à l’aide de l’ATR. Quand le prix s’approche ou dépasse des seuils clés, l’indicateur met clairement ces niveaux en évidence.
• Les traders peuvent utiliser ces niveaux comme objectifs de profit potentiels ou renoncer à de nouvelles entrées si le marché est déjà dans une zone extrême.

Ajustements horaires automatiques ou manuels
• Si l’heure du serveur de votre broker diffère de la référence GMT, FX Dynamic peut la détecter automatiquement ou vous laisser paramétrer la zone DST ou le décalage GMT.
• Vous conservez ainsi une mesure cohérente et précise de la volatilité, quel que soit votre heure locale ou celle du broker.


5. Utilisations pratiques de FX Dynamic

Évitez les mouvements excessifs
• Lorsque le marché dépasse 100 % ou 130 % de l’ATR, cela signale souvent une forte hausse de volatilité. FX Dynamic vous avertit afin de réévaluer le risque avant de vous lancer dans un marché déjà étendu.

Repérez des cibles de profit potentielles
• Si vous détenez déjà une position, les seuils de 80 % et 100 % peuvent servir de repères intuitifs pour sortir ou prendre partiellement vos bénéfices, afin de capter la volatilité avant qu’elle ne retombe.

Affinez le placement de stop-loss
• Positionner un stop juste au-delà de niveaux-clés d’ATR peut réduire la probabilité d’être stoppé prématurément. Avec FX Dynamic affichant en temps réel les lignes ATR, vous placez vos stops plus stratégiquement.


6. Paramètres de l’indicateur FX Dynamic

FXDynamic Main Settings
Calculation Type / Mode / Period : Choisissez ATR (par défaut), éventuellement un mode “1 Day” ou un autre, et définissez la période (ex. 20).
History Values / Buffers : Indiquez le nombre de barres à traiter (par ex. 250) et si vous souhaitez le timeframe du symbole ou une échelle fixe.
Auto Detect Broker GMT/DST : Laissez FX Dynamic gérer automatiquement la zone DST de votre broker ou spécifiez manuellement (ex. “American Zone”, GMT+2).

Currencies/Symbols Settings
Include Gold : Incluez XAU si besoin, et définissez un alias tel que “GOLD” si souhaité.
Symbol Lists : Concentrez-vous sur “majors + Gold” ou uniquement sur le symbole du graphique en cours, selon vos besoins.

Multi Instances Settings
Instance ID : Assignez un ID unique si vous lancez plusieurs instances du même indicateur dans la même fenêtre.
Show History Lines : Choisissez d’afficher ou non les lignes historiques de l’ATR ; vous pouvez aussi opter pour une échelle fixe pour plus de lisibilité.

ATR Levels Settings
Level (in % ATR) 1, 2, 3 : Seuils par défaut de 80 %, 100 % et 130 %. Personnalisez-les selon vos préférences de risque.
Display Levels on Chart : Activez ou non l’affichage de ces niveaux basés sur l’ATR directement sur votre graphique.

Alerts Settings
Enable Alert at Symbol Levels / Currency Levels : Recevez des notifications dès que le prix franchit vos seuils de volatilité ou des déclencheurs liés aux devises.

Graphical Settings
GUI Zoom Factor : Ajustez la taille de l’interface (25 %–500 %).
Auto Color Scheme : Laissez FX Dynamic choisir automatiquement le thème de couleurs ou définissez une couleur de fond par défaut.
Main Panel Visibility : Déterminez si le panneau principal est visible, dans quel coin (ex. coin inférieur droit) et choisissez la police (ex. “Lucida Console”, taille 10).


7. Informations complémentaires & Aide

Community Chat : Rejoignez notre groupe de trading exclusif pour partager des stratégies, poser des questions et apprendre d’autres utilisateurs de FX Dynamic.

Support : Vous avez des questions ou besoin d’aide supplémentaire ? Contactez-nous. Nous vous aiderons à optimiser votre stratégie basée sur la volatilité.


Prêt à exploiter pleinement la volatilité réelle ?
Anticipez les mouvements du marché : Réagissez aux seuils clés de l’ATR avant que la volatilité n’atteigne son maximum.
Gérez le risque efficacement : Ajustez stops et objectifs grâce aux données ATR en temps réel.
Rejoignez la communauté Stein Investments : Bénéficiez d’un réseau mondial de traders, de guides approfondis et de partages d’expériences pour un succès durable.


N’attendez plus ! Installez FX Dynamic dès maintenant et maîtrisez votre analyse de la volatilité.


Bons trades !
Daniel & Alain

Avis 2
kenrock54
64
kenrock54 2025.07.02 01:16 
 

prevend over trading. good indi

LUIS ALBERTO BIANUCCI
1007
LUIS ALBERTO BIANUCCI 2025.05.08 15:17 
 

Very good indicator.

Produits recommandés
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experts
Sonic R Pro Enhanced EA - Version 2025 Sonic R Pro Enhanced EA - Version 2025 249$ seulement pour les 5 premiers acheteurs ! Signal en direct Vérifiez la performance en direct de Sonic R Pro Enhanced : Stratégie de Trading Sonic R Pro Enhanced est une version améliorée de la stratégie Sonic R, automatisant les opérations basées sur le Dragon Band (EMA 34 et EMA 89) et intégrant des algorithmes avancés pour maximiser la performance. Unités de temps : M15, M30 Paires supportées : XAUUSD,
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Experts
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
Requiem MT5
Natalyia Nikitina
Experts
Attention! Contact me immediately after purchase to receive detailed setup instructions! Requiem MT5 Advisor is your reliable assistant in the Forex market. It uses key market patterns such as price reversal after a sharp movement in any direction. Simply run the advisor on the NZDCAD chart, and let the other currency pairs trade automatically. This is a fully automated trading system that requires no special knowledge or experience from you. Just start the advisor and enjoy your free time – it
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.07 (30)
Indicateurs
Version MT4   |  FAQ L' indicateur Owl Smart Levels est un système de trading complet au sein d'un seul indicateur qui comprend des outils d'analyse de marché populaires tels que les fractales avancées de Bill Williams , Valable ZigZag qui construit la structure d'onde correcte du marché et les niveaux de Fibonacci qui marquent les niveaux exacts d'entrée. sur le marché et les endroits où prendre des bénéfices. Description détaillée de la stratégie Mode d'emploi de l'indicateur Conseiller-Assis
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experts
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert - conçu pour ouvrir des transactions ! Il s'agit d'un robot de trading qui utilise des algorithmes spéciaux innovants et avancés pour calculer ses valeurs, votre assistant dans le monde des marchés financiers. Utilisez notre ensemble d'indicateurs de la série SolarTrade Suite pour mieux choisir le moment de lancer ce robot. Découvrez nos autres produits de la série SolarTrade Suite en bas de la description. Vous souhaitez naviguer en
Forex Trend Detector MT5
Lachezar Krastev
5 (12)
Experts
LIMITED TIME OFFER ->> Buy Forex Trend Detector with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! For Settings, Instructions and LIVE Results Click Here! Forex Trend Detector is an automated trading strategy which is developed to follow the money… or "follow the market impulse" resulting in reliable and consistent performance. I built Forex Trend Detector on a trading strategy that works!  I didn't use exotic or speculative techniques – instead i examined the
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Experts
Market Maestro: Your Ideal Partner for Automated Forex Trading If you're looking for a reliable assistant for trading in the currency market, Market Maestro is exactly what you need. This modern Forex bot is built using the latest technologies and algorithms, allowing it to effectively analyze market data and make informed trading decisions in real-time. Key Features of Market Maestro 1. Multicurrency Capability for Broad Opportunities Market Maestro can work with a wide range of currency pairs,
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicateurs
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
SMC Hacker AI for Bitcoin Trading MT5
Vyom Tekriwal
5 (1)
Experts
SMC Hacker AI MT5 – Bitcoin Smart Trading Automation Powered by Smart Money Concepts and VWAP AI Intelligence This Expert Advisor leverages Artificial Intelligence techniques to analyze market data, recognize patterns, and make smarter trading decisions in real-time. Unlike traditional rule-based EAs, this system adapts to changing market conditions using: Pattern recognition based on historical data Dynamic decision-making with AI logic layers Self-adjusting filters for entry and exit timing Th
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
Indicateurs
Découvrez la puissance de l'analyse avancée du volume avec le Weis Wave Scouter, un indicateur révolutionnaire pour MetaTrader 5 combinant les principes éprouvés de la méthode Wyckoff et de l'analyse VSA (Volume Spread Analysis). Conçu pour les traders recherchant précision et profondeur, cet indicateur fournit une lecture tactique du marché via l'analyse des vagues de volume cumulatif, aidant à identifier les points clés de retournement et de continuation de tendance. Le Weis Wave Scouter propo
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experts
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
Premium trend pro for Gold and Stocks
Prashant Dugaje
Experts
Unlock the Power of Trends with Premium Trend Master EA Are you looking for a stable, reliable, and non-martingale trading robot to capitalize on market trends? Premium Trend Master is a sophisticated Expert Advisor designed to identify and trade strong trends with precision and safety. Built with a robust trading engine, it's perfect for both beginners and experienced traders who want to automate their trend-following strategies on MT5. This EA shines on volatile instruments where trends are mo
Crystal ball
Nickey Magale
Experts
Crystal Ball – Trend-Backed Mean Reversion EA for MT5 Crystal Ball is not just another trading robot—it's a precision engine designed to capture the market’s natural rhythm. By combining the pullback-catching power of Mean Reversion with the momentum-following logic of Trend Trading , Crystal Ball enters trades with intention and exits with purpose. It’s built to avoid random noise, capitalize on structure, and adapt as the market moves. How It Works Wait for Deviation: Crystal Ball wat
Golden Rhythm MT5
Zeeshan Ali
2.36 (11)
Experts
Golden Rhythm - Trading Adaptatif avec Protection des Actualités Intégrée Golden Rhythm - Maîtrisez la Volatilité en Toute Simplicité Access the expert details here . Please join our channel here . Profitez de la technologie de pointe avec Golden Rhythm ! Cet EA est optimisé pour s'adapter aux marchés volatils, donnant aux traders les outils nécessaires pour contrôler les risques tout en maximisant les performances. Que vous soyez débutant ou un trader professionnel à la recherche de fonctionnal
MedusaBitcoin AI
Aii Karadag
Experts
Medusa Bitcoin AI: Advanced Deep-Learning Trading System Important:   Receives regular updates (quarterly & during market shifts). Use the latest version. The model is trained on   M5 timeframe and is optimal on this. Overview Building on the success of Medusa Gold AI,   Medusa Bitcoin AI   applies our proven deep learning methodology to   Bitcoin (BTCUSD) trading . It combines classic technical indicators (MAs, Bollinger Bands, RSI, ATR) with advanced neural networks, prioritizes current marke
FiboPlusWaves MT5
Sergey Malysh
5 (1)
Utilitaires
FiboPlusWave Series products Ready-made trading system based on Elliott waves and Fibonacci retracement levels . It is simple and affordable. Display of the marking of Elliott waves (main or alternative option) on the chart. Construction of horizontal levels, support and resistance lines, a channel. Superposition of Fibonacci levels on waves 1, 3, 5, A Alert system (on-screen, E-Mail, Push notifications).    Features: without delving into the Elliott wave theory, you can immediately open one of
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Experts
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Advanced Pattern Recognizer Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Indicateurs
Unlock the Market's Hidden Blueprint with Advanced Pattern Recognizer Tired of staring at charts, struggling to spot high-probability trading opportunities? What if you had a professional analyst scanning the markets 24/7, drawing perfect trendlines, and calculating precise profit targets for you? Introducing Advanced Pattern Recognizer for MetaTrader 5 – Your Automated Technical Analysis Powerhouse. This isn't just another indicator. It's a sophisticated algorithmic engine designed to do the he
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
3.33 (3)
Experts
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
PREngulfing
Slobodan Manovski
Experts
PR EA - Système de trading basé sur les motifs Engulfing Détection automatique des chandeliers Engulfing avec confirmation par moyenne mobile Le PR EA est un expert advisor pour MetaTrader 5 qui identifie et trade les motifs Engulfing haussiers/baissiers lorsqu'ils sont confirmés par un filtre de moyenne mobile. Optimisé pour le timeframe M30, compatible avec M15 et H1. Caractéristiques principales : Reconnaissance de motifs - Détecte les formations Engulfing valides Confirmation de tend
Automated Trendlines MT5
Georgios Kalomoiropoulos
Indicateurs
Les lignes de tendance sont l'outil d'analyse technique le plus essentiel dans le trading forex. Malheureusement, la plupart des commerçants ne les dessinent pas correctement. L'indicateur Automated Trendlines est un outil professionnel pour les traders sérieux qui vous aide à visualiser le mouvement de tendance des marchés. Il existe deux types de lignes de tendance, les lignes de tendance haussières et les lignes de tendance baissières. Dans la tendance haussière, la ligne de tendance du Fo
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilitaires
Inverted_Chart_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA creates and maintains a mirror-inverted chart of any symbol and timeframe. It automatically generates a custom instrument (e.g. US30_INV ) and keeps its price history updated in real time, with bars mirrored around a chosen pivot. This utility gives traders a new way to analyze the market from a different perspective by flipping the chart upside down. Why use an inverted chart? Highlight hidden patterns – price formations that look ordin
Intersection EA
Kalinka Capital OU
Experts
Intersection EA is a fully automated software (trading robot), executing trading orders on the currency market in accordance with the algorithm and unique trading settings for each currency pair. Intersection EA is perfectly suitable for beginner traders as well as for professionals who got solid experience in trading on financial markets. Traders and programmers of Kalinka Capital OU company, worked hard developing the Intersection EA forex robot, starting from the year 2011. Initially, this s
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Experts
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, a cutting-edge trading strategy meticulously designed around the bull/bear candle approach and divergence analysis. This powerful tool is engineered to empower you to shape the life you desire. To embark on this transformative journey, simply download and seamlessly integrate it into your MetaTrader 4 platform by placing it in the experts advisors folder. Orbit Rage Final revolutionizes trading by offering a risk-f
Net Z
Sugianto
5 (1)
Experts
NET Z uses a very well-known trend reversal technique to determine position entry with slight modifications by using virtual trade techniques and virtual pending orders so that position entry is not too early or too late. Why NETZ? NET Z does not require complicated settings and is easy to use because user only need to upload a set file that is already available. Currently there are set files for 20 fx pairs. The best GRID EA with the ability to control risks. I will share my personal daily ro
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indicateurs
Indicateur unique qui met en œuvre une approche professionnelle et quantitative pour signifier le trading de réversion. Il capitalise sur le fait que le prix dévie et revient à la moyenne de manière prévisible et mesurable, ce qui permet des règles d'entrée et de sortie claires qui surpassent largement les stratégies de trading non quantitatives. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Des signaux de trading clairs Étonnamment facile à échanger Couleurs et t
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Indicateurs
Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L’outil exclusif « Bomber Utility », qui accompagne automatiquement chaque opération de trading, fixe les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, et clôture les positions selon les règles de la stratégie Des fichiers de configuration (set files) pour adapter l’indicateur à différents actifs Des set files pour configurer le Bomber Utility selon différents modes : « Risque Minimum », « Risque Équilibré » et « Stratégie d’Attente » U
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. Trend Screener est un indicateur de suivi de tendance efficace qui fournit des signaux de tendance fléchés avec des
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec d' excellents backtests, des preuves de performance sur compte réel avec des chiffres fantastiques et des statistiques partout , mais après l'avoir utilisé, vous finissez par faire sauter votre compte ? Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel d'utilisation + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe privé ave
Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.92 (189)
Indicateurs
Gold Stuff mt5 est un indicateur de tendance conçu spécifiquement pour l'or et peut également être utilisé sur n'importe quel instrument financier. L'indicateur ne se redessine pas et ne traîne pas. Délai recommandé H1. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir les réglages et un bonus personnel !   Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, veuillez envoyer un message privé. moi!   RÉGLAGES Dessiner la flèche - on off. dessiner d
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Indicateurs
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe est un outil d’analyse de marché en temps réel développé sur la base du cadre Smart Money Concepts (SMC). Il analyse automatiquement les points de retournement et les zones clés sur plusieurs périodes, en mettant l’accent sur la fourniture de signaux sans repaint et en mettant en évidence les Points d’Intérêt (POI). De plus, il dispose d’un système de niveaux Fibonacci automatiques qui trace automatiquement les lignes de Fibonacci pour aider à détecter
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Indicateurs
FX Volume : Découvrez le Sentiment du Marché tel que perçu par un Courtier Présentation Rapide Vous souhaitez faire passer votre approche de trading au niveau supérieur ? FX Volume vous fournit, en temps réel, des informations sur la manière dont les traders particuliers et les courtiers sont positionnés—bien avant la publication de rapports retardés comme le COT. Que vous visiez des gains réguliers ou recherchiez simplement un avantage plus solide sur les marchés, FX Volume vous aide à repére
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicateurs
Zones de retournement - niveaux / Zones actives d'un acteur majeur INSTRUCTIONS RUS   /   INSTRUCTIONS   ENG   /   Version MT4 CHAQUE ACHETEUR DE CET INDICATEUR       OBTENEZ EN PLUS   GRATUITEMENT   : 3 mois       accès aux signaux de trading du service       SUPER SIGNAUX       — points d’entrée prêts à l’emploi selon l’algorithme TPSproSYSTEM. 3 mois       accès à des supports de formation avec des mises à jour régulières - immersion dans la stratégie et la croissance professionnelle. Assist
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicateurs
PUMPING STATION – Votre stratégie personnelle «tout compris» Nous vous présentons PUMPING STATION – un indicateur Forex révolutionnaire qui transformera votre façon de trader en une expérience à la fois efficace et passionnante. Ce n’est pas seulement un assistant, mais un véritable système de trading complet, doté d’algorithmes puissants pour vous aider à trader de manière plus stable. En achetant ce produit, vous recevez GRATUITEMENT : Fichiers de configuration exclusifs : pour un réglage auto
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicateurs
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Fonctions principales : Signaux d'entrée précis SANS RENDU ! Si un signal apparaît, il reste d’actualité ! Il s'agit d'une différence importante par rapport aux indicateurs de redessinage, qui peuvent fournir un signal puis le modifier, ce qui peut entraîner une perte de fonds en dépôt. Vous pouvez désormais entrer sur le marché avec plus de probabilité et de précision. Il existe également une fonction de coloration
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Indicateurs
Matrix Arrow Indicator MT5   est une tendance unique 10 en 1 suivant un indicateur multi-période   100% non repeint   qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments:   forex ,   matières premières ,   crypto-monnaies ,   indices ,  actions .  Matrix Arrow Indicator MT5  déterminera la tendance actuelle à ses débuts, en rassemblant des informations et des données à partir d'un maximum de 10 indicateurs standard, qui sont: Indice de mouvement directionnel moyen (ADX) Indice de canal de m
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicateurs
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (51)
Indicateurs
AtBot : Comment ça fonctionne et comment l'utiliser ### Comment ça fonctionne L'indicateur "AtBot" pour la plateforme MT5 génère des signaux d'achat et de vente en utilisant une combinaison d'outils d'analyse technique. Il intègre la Moyenne Mobile Simple (SMA), la Moyenne Mobile Exponentielle (EMA) et l'indice de la Plage Vraie Moyenne (ATR) pour identifier les opportunités de trading. De plus, il peut utiliser des bougies Heikin Ashi pour améliorer la précision des signaux. Laissez un avis ap
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Indicateurs
Présentation de   Quantum TrendPulse   , l'outil de trading ultime qui combine la puissance de   SuperTrend   ,   RSI   et   Stochastic   dans un seul indicateur complet pour maximiser votre potentiel de trading. Conçu pour les traders qui recherchent précision et efficacité, cet indicateur vous aide à identifier les tendances du marché, les changements de dynamique et les points d'entrée et de sortie optimaux en toute confiance. Caractéristiques principales : Intégration SuperTrend :   suivez f
Risk Killer AI Navigator MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Indicateurs
RiskKILLER_AI Navigator est un Assistant de Direction de Marché et de Stratégie Multi-timeframe basé sur l'IA. La performance en trading consiste à comprendre le marché comme le font les professionnels. C'est exactement ce que propose le RiskKILLER_AI Navigator : Bénéficiez d'analyses institutionnelles avec l'analyse de tendance, de sentiment et macro driven par l'IA externe à MQL5 , adaptée à votre style de trading. Après l'achat, pour obtenir le Manuel de l'Utilisateur : 1. postez un commentai
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Indicateurs
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indicateurs
Nouvelle génération de zones d'approvisionnement et de demande automatisées. Algorithme nouveau et innovant qui fonctionne sur n'importe quel graphique. Toutes les zones sont créées dynamiquement en fonction de l'action des prix du marché. DEUX TYPES D'ALERTES --> 1) QUAND LE PRIX ATTEINT UNE ZONE 2) QUAND UNE NOUVELLE ZONE SE FORME Vous n'obtenez pas un indicateur inutile de plus. Vous obtenez une stratégie de trading complète avec des résultats prouvés.     Nouvelles fonctionnalités:   
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System MT5 » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicateurs
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicateurs
L’indicateur ACB Breakout Arrows fournit un signal d’entrée crucial sur le marché en détectant un modèle de rupture spécifique. Il analyse en continu le graphique à la recherche d’un momentum établi dans une direction et déclenche un signal précis juste avant le mouvement principal. Obtenez le scanner multi-actifs et multi-unités de temps ici - Scanner pour ACB Breakout Arrows MT5 Fonctionnalités principales Les niveaux de Stop Loss et Take Profit sont fournis par l’indicateur. Inclut un table
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Indicateurs
Support And Resistance Screener est dans un indicateur de niveau pour MetaTrader qui fournit plusieurs outils à l'intérieur d'un indicateur. Les outils disponibles sont : 1. Filtre de structure de marché. 2. Zone de repli haussier. 3. Zone de recul baissier. 4. Points pivots quotidiens 5. points pivots hebdomadaires 6. Points pivots mensuels 7. Support et résistance forts basés sur le modèle harmonique et le volume. 8. Zones au niveau de la banque. OFFRE D'UNE DURÉE LIMITÉE : L'indicateur de sup
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Weltrade Spike Sentinel
Batsirayi L Marango
5 (1)
Indicateurs
Introducing Indicator for PainX and GainX Indices Traders on Weltrade Get ready to experience the power of trading with our indicator, specifically designed for Weltrade   broker's PainX and GainX Indices.  Advanced Strategies for Unbeatable Insights Our indicator employs sophisticated strategies to analyze market trends, pinpointing optimal entry and exit points.  Optimized for Maximum Performance To ensure optimal results, our indicator is carefully calibrated for 5-minute timeframe charts on
Gold Position Box Signals Pro
Tahir Mehmood
Indicateurs
Gold Position Box Signals Pro v3.1 – Indicateur Technique Multicadre pour XAUUSD Aperçu Gold Position Box Signals Pro v3.1 est un indicateur personnalisé pour MetaTrader 5 conçu pour le trading de XAUUSD. Il combine croisements de moyennes mobiles, niveaux de stop loss/take profit basés sur la volatilité, visualisation des positions et analyse de tendance multicadre. L’outil aide les traders à identifier des points d’entrée potentiels et à gérer leurs positions avec un affichage clair sur le g
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicateurs
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Indicateurs
Effortless trading: non-repainting indicator for accurate price reversals This indicator detects price reversals in a zig-zag fashion, using only price action analysis and a donchian channel. It has been specifically designed for short-term trading, without repainting or backpainting at all. It is a fantastic tool for shrewd traders aiming to increase the timing of their operations. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade It provides
Plus de l'auteur
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Indicateurs
FX Volume : Découvrez le Sentiment du Marché tel que perçu par un Courtier Présentation Rapide Vous souhaitez faire passer votre approche de trading au niveau supérieur ? FX Volume vous fournit, en temps réel, des informations sur la manière dont les traders particuliers et les courtiers sont positionnés—bien avant la publication de rapports retardés comme le COT. Que vous visiez des gains réguliers ou recherchiez simplement un avantage plus solide sur les marchés, FX Volume vous aide à repére
SIEA Pro MT5 NG
Daniel Stein
3.75 (4)
Experts
Libérez la puissance de SIEA PRO NG : L'EA de trading intelligent de nouvelle génération SIEA PRO NG n'est pas seulement une mise à jour - c'est un bond en avant révolutionnaire. Développé avec une technologie de pointe et soutenu par cinq années de données propriétaires en volume réel, SIEA PRO NG est conçu pour vous aider à trader plus intelligemment, plus rapidement et plus efficacement que jamais. Que vous soyez un trader chevronné ou un novice en matière de systèmes automatisés, cet EA of
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (7)
Indicateurs
FX Levels : Des zones de Support et Résistance d’une Précision Exceptionnelle pour Tous les Marchés Présentation Rapide Vous recherchez un moyen fiable pour déterminer des niveaux de support et résistance dans n’importe quel marché—paires de devises, indices, actions ou matières premières ? FX Levels associe la méthode traditionnelle « Lighthouse » à une approche dynamique de pointe, offrant une précision quasi universelle. Grâce à notre expérience réelle avec des brokers et à des mises à jour
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilitaires
Custom Alerts AIO : Surveillez tous les marchés à la fois — sans aucune configuration Présentation Custom Alerts AIO est une solution de surveillance du marché prête à l’emploi, sans configuration nécessaire. Tous les indicateurs requis — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — sont directement intégrés. Aucun graphique n’est affiché, ce qui rend cet outil idéal pour la génération d’alertes en temps réel. Il prend en charge toutes les classes d’actifs proposées par votre courtie
IX Power MT5
Daniel Stein
4.86 (7)
Indicateurs
IX Power : Découvrez des insights de marché pour les indices, matières premières, cryptomonnaies et forex Vue d’ensemble IX Power est un outil polyvalent conçu pour analyser la force des indices, matières premières, cryptomonnaies et symboles forex. Tandis que FX Power offre une précision maximale pour les paires de devises en utilisant toutes les données disponibles, IX Power se concentre exclusivement sur les données du symbole sous-jacent. Cela fait de IX Power un excellent choix pour les m
FX Trend MT5
Daniel Stein
4.65 (34)
Indicateurs
Vous voulez devenir un trader forex 5 étoiles constamment rentable ? 1.   Lisez la description de base de notre   système de   trading simple et   la mise à jour majeure de sa stratégie en 2020 2.   Envoyez une capture d'écran de votre achat pour recevoir votre invitation personnelle à notre chat de trading exclusif FX Trend   affiche la direction de la tendance, sa durée, son intensité et l'évaluation de la tendance qui en résulte pour tous les cadres temporels en temps réel. Vous verrez d'un
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (19)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (7)
Utilitaires
Custom Alerts : Surveillez plusieurs marchés sans jamais manquer une configuration clé Présentation Custom Alerts est une solution dynamique pour les traders qui souhaitent surveiller plusieurs instruments de manière centralisée. En intégrant les données de nos outils phares — comme FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels et IX Power — Custom Alerts vous alerte automatiquement des mouvements importants du marché sans avoir à surveiller plusieurs graphiques ou risquer de manquer des opportun
FX Levels MT4
Daniel Stein
5 (2)
Indicateurs
FX Levels : Des zones de Support et Résistance d’une Précision Exceptionnelle pour Tous les Marchés Présentation Rapide Vous recherchez un moyen fiable pour déterminer des niveaux de support et résistance dans n’importe quel marché—paires de devises, indices, actions ou matières premières ? FX Levels associe la méthode traditionnelle « Lighthouse » à une approche dynamique de pointe, offrant une précision quasi universelle. Grâce à notre expérience réelle avec des brokers et à des mises à jour
FX Volume
Daniel Stein
4.6 (35)
Indicateurs
FX Volume : Découvrez le Sentiment du Marché tel que perçu par un Courtier Présentation Rapide Vous souhaitez faire passer votre approche de trading au niveau supérieur ? FX Volume vous fournit, en temps réel, des informations sur la manière dont les traders particuliers et les courtiers sont positionnés—bien avant la publication de rapports retardés comme le COT. Que vous visiez des gains réguliers ou recherchiez simplement un avantage plus solide sur les marchés, FX Volume vous aide à repére
FX Trend
Daniel Stein
4.8 (96)
Indicateurs
Vous voulez devenir un trader forex 5 étoiles constamment rentable ? 1. Lisez la description de base de notre système de trading simple et la mise à jour majeure de sa stratégie en 2020 2. Envoyez une capture d'écran de votre achat pour recevoir votre invitation personnelle à notre chat de trading exclusif FX Trend affiche la direction de la tendance, sa durée, son intensité et l'évaluation de la tendance qui en résulte pour tous les cadres temporels en temps réel. Vous verrez d'un coup d'œil
FX Dynamic MT4
Daniel Stein
Indicateurs
FX Dynamic : Suivez la volatilité et les tendances grâce à une analyse ATR personnalisable Vue d’ensemble FX Dynamic est un outil performant s’appuyant sur les calculs de l’Average True Range (ATR) pour fournir aux traders des informations incomparables sur la volatilité quotidienne et intrajournalière. En définissant des seuils de volatilité clairs — par exemple 80 %, 100 % et 130 % — vous pouvez rapidement repérer des opportunités de profit ou recevoir des avertissements lorsque le marché dé
Trade Manager MT5
Daniel Stein
4.33 (3)
Utilitaires
Vous voulez devenir un trader forex 5 étoiles constamment rentable ? 1.   Lisez la description de base de notre   système de   trading simple   et  de  sa mise à jour stratégique majeure en 2020 2.   Envoyez une capture d'écran de votre achat pour obtenir votre invitation personnelle à notre chat de trading exclusif Ce gestionnaire de trades   est le complément idéal pour tous les utilisateurs de   FX Trend   qui souhaitent utiliser une gestion des trades entièrement automatisée. Il détecte im
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
Utilitaires
Custom Alerts AIO : Surveillez tous les marchés à la fois — sans aucune configuration Présentation Custom Alerts AIO est une solution de surveillance du marché prête à l’emploi, sans configuration nécessaire. Tous les indicateurs requis — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — sont directement intégrés. Aucun graphique n’est affiché, ce qui rend cet outil idéal pour la génération d’alertes en temps réel. Il prend en charge toutes les classes d’actifs proposées par votre courtie
Crosshair MT5
Daniel Stein
Utilitaires
Crosshair est un outil fantastique qui simplifie notre analyse graphique en alignant parfaitement les bougies de prix avec les valeurs des indicateurs dans les sous-fenêtres. Vous pouvez l'activer et le désactiver par une simple pression sur la touche "C" de votre clavier, et il offre un mode règle pour des mesures précises qui peut être activé et désactivé par la touche "R" de votre clavier. Veuillez regarder notre court tutoriel vidéo intégré ci-dessous pour voir comment il fonctionne.
IX Power MT4
Daniel Stein
4.8 (10)
Indicateurs
IX Power : Découvrez des insights de marché pour les indices, matières premières, cryptomonnaies et forex Vue d’ensemble IX Power est un outil polyvalent conçu pour analyser la force des indices, matières premières, cryptomonnaies et symboles forex. Tandis que FX Power offre une précision maximale pour les paires de devises en utilisant toutes les données disponibles, IX Power se concentre exclusivement sur les données du symbole sous-jacent. Cela fait de IX Power un excellent choix pour les m
Custom Alerts MT4
Daniel Stein
5 (7)
Utilitaires
Custom Alerts : Surveillez plusieurs marchés sans jamais manquer une configuration clé Présentation Custom Alerts est une solution dynamique pour les traders qui souhaitent surveiller plusieurs instruments de manière centralisée. En intégrant les données de nos outils phares — comme FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels et IX Power — Custom Alerts vous alerte automatiquement des mouvements importants du marché sans avoir à surveiller plusieurs graphiques ou risquer de manquer des opportun
Powerplay Trade Manager
Daniel Stein
5 (30)
Utilitaires
Vous voulez devenir un trader forex 5 étoiles constamment rentable ? 1. Lisez la description de base de notre système de trading simple et  de  sa mise à jour stratégique majeure en 2020 2. Envoyez une capture d'écran de votre achat pour obtenir votre invitation personnelle à notre chat de trading exclusif Ce gestionnaire de trades est le complément idéal pour tous les utilisateurs de FX Trend qui souhaitent utiliser une gestion des trades entièrement automatisée. Il détecte immédiatement vos
Taurus MT5
Daniel Stein
3 (2)
Experts
Libérez la cohérence et la confiance dans votre trading avec Taurus Taurus représente le summum de l'innovation et du raffinement dans le trading de la réversion moyenne, alimenté par nos données exclusives de volume de trading réel. Conçu pour offrir un équilibre exceptionnel entre le risque et la récompense, Taurus garantit une expérience de trading sans stress tout en gérant les transactions avec précision et soin. Pourquoi choisir Taurus ? Stratégie avancée de retour à la moyenne : Constr
SI Connect MT5
Daniel Stein
5 (3)
Utilitaires
SI Connect est un utilitaire qui établit la connexion à nos serveurs pour utiliser FX Volume ou les systèmes de trading SIEA. Instructions techniques pour préparer votre terminal à l'utilisation de SI Connect Autorisez les requêtes web et insérez https://stein.investments dans la liste des URLs autorisées dans votre Terminal Options -> Subcategory Expert Advisors . Vous n'avez besoin que d'une seule instance d'EA par terminal, mais elle doit fonctionner constamment en arrière-plan pour récupére
FREE
Crosshair
Daniel Stein
Utilitaires
Crosshair est un outil fantastique qui simplifie notre analyse graphique en alignant parfaitement les bougies de prix avec les valeurs des indicateurs dans les sous-fenêtres. Vous pouvez l'activer et le désactiver par une simple pression sur la touche "C" de votre clavier, et il offre un mode règle pour des mesures précises qui peut être activé et désactivé par la touche "R" de votre clavier. Veuillez regarder notre court tutoriel vidéo intégré ci-dessous pour voir comment il fonctionne.
SI Connect
Daniel Stein
5 (3)
Utilitaires
SI Connect est un utilitaire qui établit la connexion à nos serveurs pour utiliser FX Volume ou les systèmes de trading SIEA. Instructions techniques pour préparer votre terminal à l'utilisation de SI Connect Autorisez les requêtes web et insérez https://stein.investments dans la liste des URLs autorisées dans votre Terminal Options -> Subcategory Expert Advisors . Vous n'avez besoin que d'une seule instance d'EA par terminal, mais elle doit fonctionner constamment en arrière-plan pour récupére
FREE
SIEA Zen MT4
Daniel Stein
Experts
SIEA ZEN - major update We recommend using the SIEA MT5 versions to run realistic real-tick multi-symbol backtest. TRADING STYLE SIEA ZEN   trades all 28 trading pairs based on the 8 major currencies, USD, CAD, EUR, CHF, GBP, AUD, NZD, and JPY. Our unique volume analysis determines market imbalance and how intense they are to spot reverse entry opportunities. SIEA ZEN  closes all its positions at the end of every month and starts a new cycle at the beginning of the next month. In this way
SIEA Pro MT4 NG
Daniel Stein
Experts
Libérez la puissance de SIEA PRO NG : L'EA de trading intelligent de nouvelle génération SIEA PRO NG n'est pas seulement une mise à jour - c'est un bond en avant révolutionnaire. Développé avec une technologie de pointe et soutenu par cinq années de données propriétaires en volume réel, SIEA PRO NG est conçu pour vous aider à trader plus intelligemment, plus rapidement et plus efficacement que jamais. Que vous soyez un trader chevronné ou un novice en matière de systèmes automatisés, cet EA of
Taurus MT4
Daniel Stein
Experts
Libérez la cohérence et la confiance dans votre trading avec Taurus Taurus représente le summum de l'innovation et du raffinement dans le trading de la réversion moyenne, alimenté par nos données exclusives de volume de trading réel. Conçu pour offrir un équilibre exceptionnel entre le risque et la récompense, Taurus garantit une expérience de trading sans stress tout en gérant les transactions avec précision et soin. Pourquoi choisir Taurus ? Stratégie avancée de retour à la moyenne : Constr
SIEA Zen
Daniel Stein
4 (4)
Experts
SIEA ZEN - major update TRADING STYLE SIEA ZEN trades all 28 trading pairs based on the 8 major currencies, USD, CAD, EUR, CHF, GBP, AUD, NZD, and JPY. Our unique volume analysis determines market imbalance and how intense they are to spot reverse entry opportunities. SIEA ZEN  closes all its positions at the end of every month and starts a new cycle at the beginning of the next month. In this way, we'll achieve an awesome low drawdown while the profits are still outstanding. The average
Filtrer:
kenrock54
64
kenrock54 2025.07.02 01:16 
 

prevend over trading. good indi

Daniel Stein
102687
Réponse du développeur Daniel Stein 2025.07.02 06:45
Thank you, Kenrock!
Great to hear that FX Dynamic helps you avoid overtrading – that’s exactly what it’s designed for. Stay disciplined and consistent! 🙏🙂
LUIS ALBERTO BIANUCCI
1007
LUIS ALBERTO BIANUCCI 2025.05.08 15:17 
 

Very good indicator.

Daniel Stein
102687
Réponse du développeur Daniel Stein 2025.07.02 06:45
Thank you, Luis Alberto! Happy to hear you’re enjoying FX Dynamic – wishing you continued success with it. 🙏🙂
Répondre à l'avis