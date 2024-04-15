Critical Zones MT5

Critical Zones a été créé spécialement pour les traders manuels à la recherche d'entrées plus précises sur le marché. Cet indicateur utilise des algorithmes avancés pour détecter les zones d'intérêt en calculant le support et la résistance les plus pertinents sur le graphique, ainsi que leurs cassures et retests. Cet indicateur peut être configuré pour envoyer des alertes et des notifications lorsque des opportunités d'achat/vente potentiellement lucratives sont détectées, permettant ainsi aux traders de rester à l'affût des opportunités de trading même lorsqu'ils ne sont pas devant leur écran / version MT4. a été créé spécialement pour les traders manuels à la recherche d'entrées plus précises sur le marché. Cet indicateur utilise des algorithmes avancés pour détecter les zones d'intérêt en calculant le support et la résistance les plus pertinents sur le graphique, ainsi que leurs cassures et retests. Cet indicateur peut être configuré pour envoyer des alertes et des notifications lorsque des opportunités d'achat/vente potentiellement lucratives sont détectées, permettant ainsi aux traders de rester à l'affût des opportunités de trading même lorsqu'ils ne sont pas devant leur écran /













Fonctionnalités

Pas de repeinture Cet indicateur ne change pas ses valeurs lorsque de nouvelles données arrivent

Paires de trading Toutes les paires de devises Saisonnalité Toutes les saisonnalités











Paramètres

===== Support et résistance Config =====





Bars To Look Bar For Calculation // Plage de barres en arrière de la barre actuelle pour calculer les niveaux de support et de résistance.





===== Conditions =====





Breakouts // Active ou désactive la détection des breakouts





Retests // Active ou désactive la détection des retests





===== Style de support et de résistance =====





Drawing Type // Définit le style des lignes de support et de résistance





Support Color // Définit la couleur des niveaux de support





Resistance Color // Définit la couleur des niveaux de résistance





===== Alertes =====





Pop-up Alert // Alerte sur le terminal MT4





Push Notification Alert // Alerte sur le téléphone





Alerte par email // Alerte par email





===== Paramètres du graphique =====





Option pour changer la couleur des chandeliers sur le graphique













Avertissements

Je ne vends mes produits que sur MQL5.com. Si quelqu'un vous contacte pour vous vendre mes produits, il s'agit d'un escroc qui ne veut que votre argent.





De même, si vous achetez mes produits sur un site externe, je vous assure qu'il s'agira de fausses versions et qu'ils ne fonctionneront pas de la même manière que les originaux.







