Critical Zones MT5

Critical Zones a été créé spécialement pour les traders manuels à la recherche d'entrées plus précises sur le marché. Cet indicateur utilise des algorithmes avancés pour détecter les zones d'intérêt en calculant le support et la résistance les plus pertinents sur le graphique, ainsi que leurs cassures et retests. Cet indicateur peut être configuré pour envoyer des alertes et des notifications lorsque des opportunités d'achat/vente potentiellement lucratives sont détectées, permettant ainsi aux traders de rester à l'affût des opportunités de trading même lorsqu'ils ne sont pas devant leur écran / version MT4.



Fonctionnalités

Pas de repeinture  Cet indicateur ne change pas ses valeurs lorsque de nouvelles données arrivent
Paires de trading Toutes les paires de devises
Saisonnalité Toutes les saisonnalités


Paramètres

===== Support et résistance Config =====

Bars To Look Bar For Calculation // Plage de barres en arrière de la barre actuelle pour calculer les niveaux de support et de résistance.

===== Conditions =====

Breakouts // Active ou désactive la détection des breakouts

Retests // Active ou désactive la détection des retests

===== Style de support et de résistance ===== 

Drawing Type // Définit le style des lignes de support et de résistance

Support Color // Définit la couleur des niveaux de support

Resistance Color // Définit la couleur des niveaux de résistance

===== Alertes =====

Pop-up Alert // Alerte sur le terminal MT4

Push Notification Alert // Alerte sur le téléphone

Alerte par email // Alerte par email

===== Paramètres du graphique =====

Option pour changer la couleur des chandeliers sur le graphique



Avertissements

Je ne vends mes produits que sur MQL5.com. Si quelqu'un vous contacte pour vous vendre mes produits, il s'agit d'un escroc qui ne veut que votre argent.

De même, si vous achetez mes produits sur un site externe, je vous assure qu'il s'agira de fausses versions et qu'ils ne fonctionneront pas de la même manière que les originaux.



Avis 12
aqwa
219
aqwa 2025.09.11 14:32 
 

Good!

Paulo Tassio Da Silva Lordelo
132
Paulo Tassio Da Silva Lordelo 2025.05.21 11:43 
 

Muito obrigado!!

forgeSpin_02
65
forgeSpin_02 2025.04.18 07:10 
 

worth test

Evgeny Belyaev
89888
Evgeny Belyaev 2025.09.20 09:03 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Rodrigo Arana Garcia
97498
Réponse du développeur Rodrigo Arana Garcia 2025.09.20 10:42
Thanks you so much!
aqwa
219
aqwa 2025.09.11 14:32 
 

Good!

Rodrigo Arana Garcia
97498
Réponse du développeur Rodrigo Arana Garcia 2025.09.11 14:38
Thank you so much!
Dennian Castillo
45
Dennian Castillo 2025.09.11 05:20 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Rodrigo Arana Garcia
97498
Réponse du développeur Rodrigo Arana Garcia 2025.09.11 05:50
Thank you so much!!!
MQL5T0m
30
MQL5T0m 2025.08.22 07:45 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Rodrigo Arana Garcia
97498
Réponse du développeur Rodrigo Arana Garcia 2025.08.22 08:49
Thank you so much!
Life Is Pain
14
Life Is Pain 2025.07.15 14:28 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Rodrigo Arana Garcia
97498
Réponse du développeur Rodrigo Arana Garcia 2025.07.15 14:46
Thank you!!
Mousetrap
137
Mousetrap 2025.06.24 12:41 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Rodrigo Arana Garcia
97498
Réponse du développeur Rodrigo Arana Garcia 2025.06.24 13:27
Thank you !!!
Lydia Kwarteng
1610
Lydia Kwarteng 2025.06.12 07:58 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Rodrigo Arana Garcia
97498
Réponse du développeur Rodrigo Arana Garcia 2025.06.12 08:09
Thank you !!
Paulo Tassio Da Silva Lordelo
132
Paulo Tassio Da Silva Lordelo 2025.05.21 11:43 
 

Muito obrigado!!

Rodrigo Arana Garcia
97498
Réponse du développeur Rodrigo Arana Garcia 2025.05.21 11:51
Thank you !!
forgeSpin_02
65
forgeSpin_02 2025.04.18 07:10 
 

worth test

Rodrigo Arana Garcia
97498
Réponse du développeur Rodrigo Arana Garcia 2025.04.18 08:04
Thank you !!
Batya
14
Batya 2025.03.17 16:04 
 

Скачал,но нет мануала к индикатору.После чата с Родриго настроил и тестирую ,работает чётко.

Rodrigo Arana Garcia
97498
Réponse du développeur Rodrigo Arana Garcia 2025.03.17 17:48
Привет, мой индикатор очень прост в использовании. Он определяет поддержки и сопротивления, а также их пробои и ретесты и предупреждает вас в реальном времени с помощью алертов. Если у вас есть вопросы, я могу ответить на них в приватной беседе, если вы напишите мне. С наилучшими пожеланиями
Agbakeleke Idowu
714
Agbakeleke Idowu 2025.01.05 08:32 
 

Very Good Indicator

Rodrigo Arana Garcia
97498
Réponse du développeur Rodrigo Arana Garcia 2025.03.11 16:34
Thank you !!!
Hrishikesh Bhalchandra Kinikar
504
Hrishikesh Bhalchandra Kinikar 2024.10.26 19:41 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Rodrigo Arana Garcia
97498
Réponse du développeur Rodrigo Arana Garcia 2025.03.09 13:01
Thank you ! alerts should be working now
