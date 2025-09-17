Gold Emperor Pro

🚀 Gold Emperor Pro – La solution de trading ultime pour XAUUSD

Gold Emperor Pro est un algorithme de trading entièrement automatisé conçu exclusivement pour XAUUSD sur l'unité de temps M5. Il combine six stratégies indépendantes, intelligentes et robustes travaillant ensemble pour saisir des opportunités à haute probabilité et exécuter des transactions avec précision.

👉 Il suffit d'attacher l'EA à XAUUSD (M5), de désactiver Fixed Lot, et de laisser Gold Emperor Pro s'occuper du reste.

💰 Offre actuelle : 599.99 $ — disponible pour les 5 prochains acheteurs seulement.

📈 Prix final : 1 599.99 $ (le prix augmente de 50 $ après chaque tranche de 5 achats).

📘 Télécharger le Manuel de Quantum Emperor Pro

Nous recommandons IC Markets pour la meilleure expérience de trading en direct et des résultats de backtest optimaux.

🌟 Pourquoi choisir Gold Emperor Pro ?

  • ✔ 100 % Trading automatisé – aucune intervention manuelle n'est nécessaire
  • ✔ Optimisé pour XAUUSD M5 – conçu et testé spécifiquement pour l'Or
  • ✔ Alimenté par 6 stratégies intelligentes travaillant en synergie
  • ✔ Conçu pour équilibrer le potentiel de profit et la gestion des risques
  • ✔ Installation facile – il suffit de charger, d'attacher et de trader

📋 Exigences minimales et recommandations

  • Courtier : Tout courtier fiable avec des spreads faibles (IC Markets est recommandé)
  • Prix de l'Or : Nécessite une cotation de prix à 2 décimales. Non compatible avec les courtiers utilisant des cotations à 3 décimales.
  • Dépôt initial :
    • Minimum : 500 $ (avec un effet de levier de 1:500)
    • Recommandé : 1 000 $ (avec un effet de levier de 1:500)
  • Effet de levier : Minimum 1:100 (1:500 est fortement recommandé)

⚡ Gold Emperor Pro vous donne l'avantage dans le trading de l'Or – conçu pour la constance, optimisé pour la rentabilité.

👉 Obtenez Gold Emperor Pro dès aujourd'hui et faites passer votre trading au niveau supérieur !

