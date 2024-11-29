US30 Dow Jones EA
- Experts
- Babak Alamdar
- Version: 1.51
- Mise à jour: 19 septembre 2025
- Activations: 10
- N'achetez pas un backtest, mais un véritable système commercial Live Signal
- Ce prix est temporaire pendant la durée de la promotion et sera augmenté prochainement
- Le backtesting doit être effectué UNIQUEMENT sur des TICKS RÉELS, sinon il sera incorrect.
- Rejoignez le groupe de discussion public : Cliquez ici
Bienvenue dans l'EA US30 Dow Jones
US30 Dow Jones EA : Maîtrisez le Dow Jones dynamique
L'US30, également connu sous le nom de Dow Jones, est l'un des indices les plus populaires du marché. Malgré la pléthore de conseillers experts disponibles, rares sont ceux qui réussissent à long terme sans s'appuyer sur des stratégies risquées telles que Grid, Martingale ou Recovery, qui conduisent souvent à de mauvais résultats en termes de rapport risque/récompense. En raison de sa dynamique de marché complexe et de sa forte volatilité, en particulier lors de la séance de New York, le Dow Jones peut être difficile à naviguer. Les teneurs de marché ciblent fréquemment les stop loss, exploitant les niveaux de support et de résistance pour déclencher des ordres importants une fois que la liquidité est suffisante.
Présentation de l'US30 Dow Jones EA — conçu pour suivre les mouvements d'argent intelligents, offrant un rapport risque/récompense favorable sans recourir à des stratégies hasardeuses. Cette EA utilise un style de trading unique et innovant, utilisant plusieurs stratégies pour maximiser les profits et minimiser les pertes dans des conditions de marché incertaines.
Profitez de la puissance du trading intelligent avec US30 Dow Jones EA et naviguez dans le Dow Jones en toute confiance !
Principales caractéristiques :
1-Indépendant du courtier : négociez en toute transparence avec le courtier de votre choix.
2-Rapport risque/récompense optimal : conçu pour des résultats de trading supérieurs.
3-Convivial : Idéal pour les traders débutants et chevronnés.
4-Adapté aux débutants : simplifié avec des paramètres codés en dur, exempt de nombreux fichiers définis et de liens externes.
5-Approuvé par les sociétés d'accessoires : parfait pour le commerce des sociétés d'accessoires, garantissant des performances conformes.
6-Approche de trading innovante : offre une méthode de trading unique et efficace, s'écartant des stratégies de tenue de marché conventionnelles.
7-Stratégies polyvalentes : s'adapte aux diverses dynamiques du marché, le rendant imprévisible en fonction du timing et des mouvements standard du marché.
Points forts:
- Simple et facile à utiliser : Attachez l'EA avec n'importe quelle période au tableau des symboles des paires du Dow Jones (US30, W30, US30Cash, DJ30, etc.)
- Pas de grille/Pas de Martingale/Pas de gestion financière risquée
- Solde minimum du compte : 50 $
- Compatible FIFO : Ce produit très fiable est conforme à toutes les règles et normes de trading, et convient également aux novices, aux professionnels et aux investisseurs.
- Un paramètre par défaut peut être utilisé sur les comptes gérés par une société Prop ou par une société financée.
À propos de nous:En tant que traders bancaires, nous étions heureux d'aider nos amis et collègues à promouvoir leurs compétences en trading, mais nous n'avons pas pu lancer un système automatique officiel en raison de conflits d'intérêts ! Les choses ont changé et nous y sommes enfin parvenus !
The US30 EA from Babak has shown excellent performance since the last update. In June my trading results have improved significantly, with consistent profits and minimal drawdown. The EA adapts well to different market conditions and manages risk very effectively. I am really impressed with the stability and reliability after the update. @see my results from june in comment section https://www.mql5.com/en/market/product/126120#!tab=comments&page=1&comment=57397012 The US30 EA is, along with the GoldMind EA from Babak, one of my favorite expert advisors. Both have delivered impressive results and proven to be reliable tools for automated trading. I really appreciate their performance and consistency in different market conditions. Let’s see what the markets bring—there’s still a lot of 2025 ahead! Thank you, Babak, for the great software and the very friendly and competent support over the past years.