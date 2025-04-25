Je présente : Quant Fleet MT5 2.0!

Quant Fleet fonctionne sur la paire USDJPY en utilisant cinq stratégies indépendantes pour une large diversification.

La différence avec Quant Fleet MT5 1.0 est que six sous-stratégies supplémentaires soutiennent désormais les performances.

Promo de lancement :

Le prix augmentera après les 20 premières copies vendues. Groupe public : Join



Documentation et préréglages : click here



Signal : click here





Fonctionnalités principales :

Installation facile : Prêt en quelques étapes seulement — glissez l’algorithme sur le graphique USDJPY et chargez les fichiers de configuration.

Gestion des risques sécurisée : Aucun martingale, grille ou autre méthode risquée. Risque fixe par trade basé sur un pourcentage du solde.

Croissance stable : Conçu pour une stabilité à long terme, idéal comme algorithme complémentaire dans votre portefeuille.

Compatible avec les prop firms : Faible drawdown quotidien et drawdowns maximum historiquement bas.

Paramètres personnalisables : Configuration flexible selon vos préférences de trading.

L’objectif a toujours été de développer un algorithme de trading transparent, sans fausses promesses.

Tous les tests et optimisations ont été effectués dans un environnement aussi proche que possible du marché réel.

Pour réduire les menaces sur le solde, de nombreuses mesures de protection ont été prises : filtres de spread et de slippage, ainsi qu’une protection contre les pertes de connexion de courte durée — ce qui arrive assez fréquemment sur MetaTrader.

Avec tous ces éléments, combinés aux données tick et à des tests rétroactifs avec slippage et spread simulés, je peux affirmer avec confiance que les résultats des backtests sont très proches de ceux en conditions réelles.

Le signal fonctionne sur Swissquote, un courtier basé en Suisse. Swissquote n’est pas le meilleur en matière de spread et de slippage, mais j’ai choisi de l’utiliser volontairement pour obtenir un scénario de référence exigeant.

S’il fonctionne là-bas, il fonctionnera presque partout.

Remarques Importantes :

N’oubliez pas de charger les fichiers de configuration après l’installation.

Pour toute question concernant le produit, n’hésitez pas à m’envoyer un message privé, à utiliser le groupe ou la section des commentaires.

Pourquoi cet algorithme ?

Fort de plusieurs années d’expérience dans le trading algorithmique, cet algorithme a été conçu pour identifier et exploiter les opportunités de marché de manière systématique et précise.

Ses paramètres assurent un comportement flexible, ce qui en fait un outil précieux aussi bien pour les traders particuliers que professionnels. La gestion des risques est moderne et compatible avec les prop firms.

Un autre atout important est la diversification intégrée : toutes les stratégies tradées sont indépendantes les unes des autres, ce qui réduit le risque de concentration.

à propos du développeur :

Je suis actif sur les marchés financiers depuis 6 ans et je me spécialise dans le développement d’algorithmes de trading depuis 4 ans.

L’année dernière, j’ai fondé ma propre société de gestion d’actifs en Suisse.

Mon objectif : des stratégies de trading stables, transparentes et sécurisées, adaptées aux investisseurs privés comme aux environnements institutionnels.







