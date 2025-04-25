Quant Fleet MT5

Je présente : Quant Fleet MT5 2.0!

Quant Fleet fonctionne sur la paire USDJPY en utilisant cinq stratégies indépendantes pour une large diversification.
La différence avec Quant Fleet MT5 1.0 est que six sous-stratégies supplémentaires soutiennent désormais les performances.
Promo de lancement :
  • Le prix augmentera après les 20 premières copies vendues.
Groupe public : Join

Documentation et préréglages : click here

Signal : click here


Fonctionnalités principales :

  • Installation facile : Prêt en quelques étapes seulement — glissez l’algorithme sur le graphique USDJPY et chargez les fichiers de configuration.

  • Gestion des risques sécurisée : Aucun martingale, grille ou autre méthode risquée. Risque fixe par trade basé sur un pourcentage du solde.

  • Croissance stable : Conçu pour une stabilité à long terme, idéal comme algorithme complémentaire dans votre portefeuille.

  • Compatible avec les prop firms : Faible drawdown quotidien et drawdowns maximum historiquement bas.

  • Paramètres personnalisables : Configuration flexible selon vos préférences de trading.

L’objectif a toujours été de développer un algorithme de trading transparent, sans fausses promesses.
Tous les tests et optimisations ont été effectués dans un environnement aussi proche que possible du marché réel.
Pour réduire les menaces sur le solde, de nombreuses mesures de protection ont été prises : filtres de spread et de slippage, ainsi qu’une protection contre les pertes de connexion de courte durée — ce qui arrive assez fréquemment sur MetaTrader.

Avec tous ces éléments, combinés aux données tick et à des tests rétroactifs avec slippage et spread simulés, je peux affirmer avec confiance que les résultats des backtests sont très proches de ceux en conditions réelles.

Le signal fonctionne sur Swissquote, un courtier basé en Suisse. Swissquote n’est pas le meilleur en matière de spread et de slippage, mais j’ai choisi de l’utiliser volontairement pour obtenir un scénario de référence exigeant.
S’il fonctionne là-bas, il fonctionnera presque partout.

Remarques Importantes :

  • N’oubliez pas de charger les fichiers de configuration après l’installation.

  • Pour toute question concernant le produit, n’hésitez pas à m’envoyer un message privé, à utiliser le groupe ou la section des commentaires.

Pourquoi cet algorithme ?

Fort de plusieurs années d’expérience dans le trading algorithmique, cet algorithme a été conçu pour identifier et exploiter les opportunités de marché de manière systématique et précise.
Ses paramètres assurent un comportement flexible, ce qui en fait un outil précieux aussi bien pour les traders particuliers que professionnels. La gestion des risques est moderne et compatible avec les prop firms.

Un autre atout important est la diversification intégrée : toutes les stratégies tradées sont indépendantes les unes des autres, ce qui réduit le risque de concentration.

à propos du développeur :

Je suis actif sur les marchés financiers depuis 6 ans et je me spécialise dans le développement d’algorithmes de trading depuis 4 ans.
L’année dernière, j’ai fondé ma propre société de gestion d’actifs en Suisse.
Mon objectif : des stratégies de trading stables, transparentes et sécurisées, adaptées aux investisseurs privés comme aux environnements institutionnels.



Produits recommandés
FF4 Scalper
Valerii Gabitov
Experts
Ea does not use martingale or grid and has a stop loss for every position.  Symbols: EURCHF, EURCAD, USDCHF and other. Time frame: M15 Best results on EURCAD M15. Live signals and other products here -  https://www.mql5.com/ru/users/leron34/seller#products The EA should run on a VPS continuously without interruption.  Multicurrency advisor. You can enter pairs in the EA settings for tests. I recommend the default settings. You can install an adviser on any pair on M15. The EA has a news filter
Geek Engine
VALU VENTURES LTD
Experts
Geek Engine EA is a professional-grade automated trading system that combines multiple proven technical analysis strategies with sophisticated risk management and performance tracking capabilities. Designed for both novice and experienced traders seeking consistent, rule-based trading execution. KEY FEATURES Multi-Strategy Trading System - MA Crossover Strategy with multi-timeframe confirmation - RSI Momentum Strategy with divergence detection - MACD Signal Strategy with histogram analysis -
EUR 8 of 8
Tomas Michalek
Experts
Plug & Play portfolio - series of high-quality EURUSD H1 strategies for maximized success. The eighth strategy, the last one from the EUR-8 portfolio , uses BollingerBands mean reversal method for setting up the pending order. To have a whole portfolio of strategies, which trades for you is incredibly efficient, don't miss that opportunity. Check my other strategies today! and assemble your portfolio. Benefits for you Plug & Play system , designed to have   simple initial setup . That's saved
Sparking Rush
Vladyslav Buhera
Experts
This advisor is designed to work with a trading platform and implements an automated strategy for opening and closing positions based on technical indicators. It analyzes the current price in relation to a Simple Moving Average (SMA) over a specified period and uses the Average True Range (ATR) to determine potential stop-loss levels. The advisor aims to take action when the price deviates from the mean, applying user-defined input parameters such as lot size, stop-loss and take-profit levels, a
TIO Wall Street MT5
Ihar Tsitou
Experts
TIO Wall Street - Это советник профессионального уровня. Его используют трейдеры крупнейших фондов и трейдеры  крупнейших банков для автоматизации своих торговых систем. В советнике есть готовые настройки под некоторые ТС для пар: AUDCAD Таймфрейм: m15 Минимальный депозит 500 единиц валюты. Мониторы https://www.mql5.com/ru/signals/2345083?source=Site+Profile+Seller Характеристики: Работает на нескольких парах. Функции множественного контроля входа (3888 типов входа) Торговые операции на ПОКУ
Grid MT5 Recovery
Volodymyr Hrybachov
Experts
A grid advisor with an adaptive system of "Resolving" a basket of orders can also be used to restore unprofitable positions on the account. Works inside a linear regression channel, input on several conditions. The signal uses the direction of the linear regression channel, exponential moving averages, average daily volatility, then builds an order grid if the price deviates. The grid step is configurable, and if the price goes against us, then after a certain number of orders, the account rec
Forex 4up Grid Recovery MT5
Volodymyr Hrybachov
Experts
A grid advisor with a system for "Resolving" a basket of unprofitable orders, a news filter, a filter for open positions on other trading instruments and the function of sending trading signals to your Telegram channel. The Expert Advisor can be used to restore unprofitable positions on the account as a utility to bring trades to breakeven that you opened with your hands or other Expert Advisors. Works inside a linear regression channel, input on several conditions. The signal uses the direct
Unicorn Ultimate EA
Harifidy Razafindranaivo
Utilitaires
BRIEF INTRODUCTION : This new product is a complete application developed to automate trader trading tasks with a winning trading strategy modern. This new brand product provides two types of functionality such as a manual and a fully automatic trading. Unicorn is adapted with multicurrency. This application utilizes Moving Average indicator as market price trend directional and Stochastic indicator as price Oscillation. Unicorn possesses an automatical Breakeven BE Checker and an automate CRASH
GoldWay EA
Oleksandr Myrhorodskyi
Experts
GoldWay EA  is a trending Expert Advisor for various instruments . The EA does not use either martingale or grid. It has an automatic increase in lot size, the size of which can be adjusted in the EA settings. By default, three orders are opened at once with different take profits. When the first take profit is reached, the remaining open positions are transferred to breakeven, when the second take profit is reached, the remaining third order is transferred to the first take profit. That ensures
Gold M1 Bot
Aleksandr Makarov
Experts
Gold M1 Bot - Advanced gold trading for everyone.   is a next-generation Expert Advisor crafted to bring   institutional-grade quantitative trading strategies   to retail traders using the   MetaTrader 5 (MT5)   platform. T his trading bot is designed to ensure consistent profitability while maintaining a strong focus on   comprehensive risk management . Whether you’re a   novice trader   or managing a   financial institution , Gold M1 Bot adapts to your trading needs, delivering real-time per
Aklamavo HTF Candles with ICT FVG
Sylvester Aklamavo
Indicateurs
If you like this product, please give it a  5 star rating as a token of appreciation. This indicator projects Higher-Timeframe (HTF) candles onto the current chart and optionally shows their OHLC lines and Fair Value Gaps (FVGs) using ICT 3-candle logic. Projects multiple higher timeframe candles. Accurately preserves HTF OHLC on any lower timeframe. Allows spacing adjustment between projected candles. Optionally displays OHLC horizontal reference lines. Automatically detects and draws HTF Fair
FREE
News Catcher Pro MT5
Valeriia Mishchenko
4.73 (15)
Experts
News Catcher Pro is a mean-reversion strategy that uses intraday seasonal volatility patterns caused by high-impact news events. It enters the market at a certain time shortly before a high-impact news event occurs . It does not trade frequently! Supported currency pairs: GBPUSD, EURUSD, EURGBP Recommended timeframe: M5 MT4 version can be found here EA is   FIFO compatible To backtest the EA you should download the news events data file ' NewsEvents.txt ' and copy it to the common MT4/5 direc
The easiest 3 ema technique plus grid scalping
Onyekachi Franklin Agbo
1 (1)
Experts
"The Easiest 3 EMA Technique + Grid Scalping (High WinRate)" describes a specific strategy in the realm of financial trading, with a focus on simplicity and effectiveness. Let's break down the key components: 1. **3 EMA Technique**: EMA stands for Exponential Moving Average, a type of moving average that places a greater weight and significance on the most recent data points. The '3 EMA' likely refers to a technique that uses three different EMAs with varying time frames to identify potential
FREE
Kikyo
Yuta Hirae
Experts
[Target currency pair / time] [EURUSD/15M] Recommended. Variable lot MT5EA for compound interest operation! [About EA operation] After purchasing an EA, it is recommended to operate with a real account after operating with a demo account for a certain period of time. [About kikyo/logic overview] Kikyo is an EA that supports EURUSD/15M. Adopts a variable lot system that can easily realize compound interest operation according to the amount of funds (the default is a fixed lot. Please change
Real Time Spread Display Tool
Yue Wen Wang
Utilitaires
Real-Time Spread Display Tool A   real-time spread display tool   is a specialized software or application designed to provide traders and investors with instant, live data on the   spread —the difference between the bid price (the price at which buyers are willing to purchase an asset) and the ask price (the price at which sellers are willing to sell it)—for various financial instruments. This tool is critical in markets such as forex (FX), stocks, futures, and cryptocurrencies, where price f
AuRange Hunter EA
Akapop Srisang
5 (1)
Experts
AuRange Hunter EA AuRange Hunter EA is an Expert Advisor designed exclusively for trading Gold (XAUUSD). It executes trades at two scheduled times each day, focusing on high probability breakout opportunities. The EA automatically calculates breakout levels and places both Buy Stop and Sell Stop orders around these levels. Once one side is activated, the opposite order is instantly canceled, ensuring that only a single position is ever open. The system employs two distinct strategies to capture
Buffalo Trader BOT
Douglas Serra Braga Junior
Experts
Le Buffalo Trader BOT est la solution QUANT la plus complète du marché. Avec lui, vous serez capable de créer n'importe quelle stratégie que vous voulez, et mieux, sans vous lier à des modèles spécialisés qui n'effectuent que des tâches spécifiques. Avec Buffalo, vous aurez un véritable allié pour vos opérations, car vous aurez la liberté de définir, tester et former les meilleurs modèles de Trading Quantitatif à l'aide d'un seul et puissant outil. Découvrez ce que vous pouvez faire avec votre
Rsi Cloud PullBack
Sylvestre Setufa Djagbavi
Experts
Do you want trading robots? Read this: Before investing in a trading robot, take a moment to understand what it entails. Trading is a game of probabilities. No one can guarantee a profit on every trade or every month. What truly matters is long-term profitability.  If you can't accept that, there's no point in buying my robot. Go find another job.  Don’t buy a robot based solely on its price or popularity on a platform. An expensive bot isn’t necessarily profitable.  Even with a profitable robot
Pips Harvester MT5
Noha Mohamed Fathy Younes Badr
5 (1)
Experts
Pips Harvester This expert is the result of hard work and tests for a whole year and an extraordinary study of the most successful models. It is the next generation type that uses a very complex method to open and identify trades.  pairs, which is the currency pair  It contains very complex codes that have been prepared. It was formulated and tested for more than a full year, and it is the best expert I have created so far, and it has shown amazing results while trading on the account. This expe
Shooting Target MT5
Chui Yu Lui
Experts
/   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / Big Sales for Easter! Price is reduced > 50 % already! Grasp the chance and Enjoy it!  /   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   ********** **********   / This is a powerful EA that support single order strategy, martingale strategy, multiple timeframes strategy, etc with lots of useful indicators and self defined
Carbon 2 EA
Abbas Ahmed Jasim Abdulredha
Experts
Free for limited time Starting of Jan 2026 price return to 7777$ Carbon 2 EA – Grid-Based Recovery Expert Advisor for MetaTrader 5 Carbon 2 EA is an automated Expert Advisor developed for MetaTrader 5 , designed to manage trades using a controlled grid recovery approach with user-defined parameters and transparent behavior. This product is intended for experienced traders who understand grid-based strategies and associated risks. Platform & Compatibility Platform: MetaTrader 5 (MT5 only) Account
FREE
Sembii scalper
Adiyakhuu Gantumur
Experts
Hello, I've dedicated ten years of experience to develop my first commercial EA, and I'm delighted to present it to you. This EA employs a breakout scalping strategy, abstaining from risky tactics like martingale, grid, tick scalping, averaging, etc. Currently, it exclusively operates on the USDJPY pair for MetaTrader 5, with plans for expansion across multiple pairs in the future. Additionally, a MetaTrader 4 version will be released soon. I am committed to providing a transparent and honest tr
Intrade Sentinel Bos Assistant
Christian Alexander Foehl
Experts
Intrade Sentinel BOS Assistant – Moteur d’exécution basé sur la structure du marché Structure précise. Logique BOS automatisée. Intrade Sentinel BOS Assistant est un EA pour MetaTrader 5, conçu spécifiquement pour le S&P 500 (US500 / SPX500) . Il combine logique Smart Money, gestion du risque maîtrisée et contrôle manuel complet via un panneau intégré au graphique. Utilisable en mode entièrement automatisé ou semi-automatisé , il détecte automatiquement les ruptures de structure (BOS) et n’agit
News Hedging Pro MT5
Mean Pichponreay
Experts
News Hedging Pro  is a unique robot that allows you to trade during the most critical news announcement periods by your predefined strategy. You can preset the strategy to trade, and then it will trade that news automatically when the news comes. News release gives opportunity to have pips since the price usually has big move at that time. Now with this tool, trading news become easier, more flexible and more exciting than ever. No waiting, no confusing anymore. Product Links Fully  Description
BB vector dynamics robot
Ekaterina Saltykova
Experts
BBVectorDynamics_Robot is an innovative trading advisor specifically designed for volatile markets. Based on unique algorithms for analyzing market forces and identifying imbalances between buyers and sellers, this advisor helps you make precise and well-considered decisions in the trading process. Main features of the bb vector dynamics_robot advisor: Calculation of dynamic vectors. System determines the differences between the extreme price values and smoothed averages over a specified perio
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
OrbitronAI
Robert James Poulin
Experts
ORBITRON AI-X Précision en mouvement Description Orbitron AI-X est un système de trading conçu avec précision pour capturer le momentum directionnel avec un contrôle discipliné des risques. Conçu pour MetaTrader 5, il combine l'analyse de momentum multi-temporelle et la confirmation du Parabolic SAR en un moteur de décision propre et puissant qui s'adapte dynamiquement aux conditions du marché. Chaque transaction est guidée par l'énergie des prix, confirmée par la structure, et protégée p
PipFinite EA Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
3.67 (9)
Experts
The Official Automated Version of the Powerful Indicator PipFinite Trend PRO EA Trend PRO trades the signal of PipFinite Trend PRO and manages the trade depending on the user's preference. The EA includes many customizable features that can further enhance the Trend PRO trading strategy. Features like Entry and Exit Filters, Higher Timeframe Filter, Stoploss, Takeprofit, Breakeven, Trailing Stop, News Filter and MORE! The Innovative Solution EA Trend PRO was created to make your trading more
Adaptive Swings EA
Joshua Eloho Edafemuno
Experts
Adaptive Swings EA Swing • Levels • Risk Managed Backtested H1 • Excellent results on XAUUSD, GBPUSD, USDJPY, EURUSD Adaptive Swings EA is a level-based swing trading Expert Advisor that intelligently identifies market swings, aligns entries to high-probability psychological levels, and manages risk automatically. Designed to be flexible — it works beautifully for intraday trading as well as for riding multi-bar swings. No fixed profit targets — exits rely on trailing stops and time-based rules
Ultra Power Infinity
Premananth R
Experts
Ultra Power Infinity (UPI) Ultra Power Infinity is an advanced automated trading system designed specifically for XAUUSD (Gold) on the M15–M30 timeframe. The EA combines structured algorithmic logic with internal data-driven decision models to detect high-probability trade setups while maintaining strict risk discipline. Supported Settings Symbol: XAUUSD Recommended brokers:   Deriv  and  XM  or a broker with ECN/RAW/LOW spread type (check the article) Timeframe: M15 – M30 Strategy Type: Algorit
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (371)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis   Quantum Queen   , le joyau de la couronne de l'écosystème Quantum et le conseiller expert le mieux noté et le plus vendu de l'histoire de MQL5. Avec plus de 20 mois d'expérience en trading réel, j'ai acquis le titre incontesté de Reine de la paire XAUUSD. Ma spécialité ? L'OR. Ma mission ? Fournir des résultats de trading constants, précis et intelligents – encore et encore. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the inst
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.76 (17)
Experts
Chaque fois que le signal en direct augmente de 10 %, le prix sera augmenté pour préserver l'exclusivité de Zenox et protéger la stratégie. Le prix final sera de 2 999 $. Signal en Direct Compte IC Markets, voyez par vous-même la performance en direct comme preuve ! Télécharger le manuel d'utilisation (anglais) Zenox est un robot de swing trading multipaires à la pointe de la technologie, basé sur l'IA. Il suit les tendances et diversifie les risques sur seize paires de devises. Des années de d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.67 (61)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.55 (74)
Experts
Symbole XAUUSD (Or / Dollar américain) Période (unité de temps) H1-M15 (au choix) Prise en charge des trades uniques OUI Dépôt minimum 500 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec tous les brokers OUI (prise en charge des cotations à 2 ou 3 décimales, de toute devise de compte, symbole ou fuseau horaire GMT) Fonctionne sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’apprentissage automatique, abonnez-vous à la chaîne : S’abonner ! Caractéristiques principales du pr
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan  gratuitement !*** Demandez en privé pour pl
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Experts
VENDREDI NOIR 50% DE RÉDUCTION - NANO MACHINE GPT Prix régulier: $997 au Vendredi Noir: $498.50 (Le prix réduit sera reflété pendant la promotion.) Début de la vente: 27 novembre 2025 - événement du Vendredi Noir pour une durée limitée. Tirage au sort du Vendredi Noir: Tous les acheteurs de Nano Machine GPT pendant l'événement du Vendredi Noir peuvent participer à un tirage au sort aléatoire pour gagner: 1 x activation de Syna 1 x activation d'AiQ 1 x activation de Mean Machine GPT Comment par
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE RÉDUCTION Offre valable 24 heures seulement. La promotion se termine le 29 novembre. Ce sera la seule promotion pour ce produit. Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (120)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.35 (49)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Remstone
Remstone
5 (7)
Experts
Remstone n'est pas un Expert Advisor ordinaire.   Il allie des années de recherche et de gestion d'actifs. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Depuis 2018   , ma dernière société, Armonia Capital, a fourni le signal ARF à Darwinex, un gestionnaire d'actifs réglementé par la FCA, levant 750 000 $. Maîtrisez 4 classes d'actifs avec un seul EA ! Aucune promesse, aucune illusion. Mais une vaste expérience du terrain. Rej
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.86 (21)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.88 (16)
Experts
MultiWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Grâce à une large diversification sur neuf paires de devises corrélées (et même certaines typiquement “tendancielles”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP et GBPCAD — il capture les mouvements de prix revenant à la moyenne après de forts impulsions directionnelles. Après l’achat, veuillez m’envoyer un message privé pour recevoir les inst
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html#14 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Video Posts:   https://www.youtube.com/@MagmaSoftwareSolutions My Expert Advisors: ht
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Experts
Mean Machine GPT Version 11.0 - Français Mean Machine GPT Version 11.0 - Où l'Intelligence Institutionnelle Rencontre le Trading Spécialisé Depuis que nous avons été pionniers de l'intégration authentique de l'IA dans le trading algorithmique, nous avons affiné cette approche à travers de multiples cycles de marché, régimes économiques et évolutions technologiques. Ce qui a commencé comme notre conviction que l'apprentissage automatique adaptatif représente la progression naturelle du trading q
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
SFE Impulse
Joel Juanpere
Experts
This expert advisors search for perfect impulse setups.  The approach is use a very few but high effectives rules / filters and an effective management of the opened position. Signal https://www.mql5.com/es/signals/2049326 Backtest The EA must be backtest in any timeframe, but for use in live, must be attached to a M5 chart. Live setup The EA is very easy to configure, and can be used with the default parameters. Only the parameters related to the size of orders should be checked. The EA
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.67 (6)
Experts
HFT AI FAST SCALPER V10.1 La version la plus avancée de notre EA à ce jour, entièrement reconstruite avec prise de décision basée sur l’IA , vote multi-IA et logique de trading dynamique . Désormais, il n’est plus limité uniquement à XAUUSD (Or) en M1, mais prend également en charge BTCUSD et ETHUSD , avec des entrées haute fréquence, une gestion intelligente du risque et une adaptabilité totale. Cet EA combine des IA gratuites connectées via OpenRouter avec des filtres avancés pour un tradin
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experts
Bonnitta EA est basé sur la stratégie Pending Position (PPS) et un algorithme de trading secret très avancé. La stratégie de Bonnitta EA est une combinaison d'un indicateur personnalisé secret, de lignes de tendance, de niveaux de support et de résistance (action sur les prix) et de l'algorithme de trading secret le plus important mentionné ci-dessus. N'ACHETEZ PAS UN EA SANS AUCUN TEST EN ARGENT RÉEL DE PLUS DE 3 MOIS, IL M'A PRIS PLUS DE 100 SEMAINES (PLUS DE 2 ANS) POUR TESTER BONNETTA EA E
Famous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Experts
Famous EA – Live Verified Performance View Live Verified Results on MQL5 Famous EA is a high-performance Expert Advisor built for serious traders who expect consistent results and intelligent trade execution. It merges price action, trendline dynamics, and a proprietary filter algorithm to spot high-probability entries and exits with discipline. Strategy Overview Famous EA operates using: Custom non-repainting indicator logic Dynamic trendline / support-resistance detection Multi-timeframe price
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.56 (27)
Experts
NEXUS – grille quantitative adaptative qui évolue avec le marché NEXUS est un système 100 % automatisé qui construit des combinaisons de règles en temps réel, les valide out-of-sample et n’ouvre des positions que lorsqu’il détecte un avantage statistique dans un contexte de marché valide. Fiche rapide Type de système: grille (grid) adaptative avec validation OOS (out-of-sample) et filtres de contexte (actualités, volatilité, session/jour et zones de valeur de volume optionnelles). Instruments: p
OrionXAU
Pierre Paul Amoussou
Experts
OrionXAU est un robot de trading algorithmique conçu pour intervenir sur les marchés XAUUSD (Or) et US100 / Nasdaq . Il combine deux approches stratégiques (Scalping et Swing Trading) ainsi qu’un cadre de gestion disciplinée du risque destiné à améliorer la stabilité de long terme. Marchés principaux supportés • XAUUSD (Or) • US100 / Nasdaq Ces marchés constituent l’environnement naturel du modèle décisionnel d’OrionXAU. Double logique stratégique OrionXAU fonctionne à travers deux systèmes in
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Experts
FastWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Il se concentre sur les paires corrélées telles que AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD et EURGBP , profitant du retour du prix vers sa moyenne après de fortes tendances. Après l’achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir les instructions complètes d’installation. Signal en direct:  CLIQUEZ ICI Prix actuel — seulement 1337 $ pour les 10 prochains acheteurs. FastWay EA est
KT Gold Nexus EA MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Experts
Le KT Gold Nexus EA est un système de trading professionnel conçu pour le marché au comptant de l'or (XAUUSD). Développé à partir de données historiques de haute précision, il a subi des tests de résistance rigoureux et des vérifications de robustesse à travers divers régimes et cycles de marché. En utilisant des techniques algorithmiques avancées, y compris des optimisations basées sur l'apprentissage automatique, cet EA est conçu pour une viabilité à long terme. Il opère exclusivement dans la
Dynamic Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
5 (5)
Experts
️ Déjà propriétaire du  Boring Pips EA  ? Vous êtes éligible à une  réduction supplémentaire de 30 %  ! Contactez-nous pour en savoir plus : Comment réclamer votre remise (rebate) Le second mandat de Trump   a ravivé une vague de politiques commerciales agressives, commençant par le retour de tarifs douaniers massifs qui secouent les marchés mondiaux. Les tensions au Moyen-Orient   se sont intensifiées — plus récemment entre   Israël et l’Iran   — ce qui pourrait influencer la hausse
Plus de l'auteur
SR Breakout EA MT5
Timo Roth
Experts
SR Breakout EA MT4 Launch Promo: Depending on the demand, the EA may become a paid product in the future. Presets:  Click Here Key Features: Easy Installation : Ready to go in just a few steps - simply drag the EA onto any chart and load the settings. Safe Risk Management:   No martingale, grid, or other high-risk money management techniques. Risk management, stop loss, and take profit levels can be adjusted in the settings. Customizable Parameters:   Flexible configuration for individual tradin
FREE
SR Breakout EA MT4
Timo Roth
Experts
SR Breakout EA MT4 Launch Promo: Depending on the demand, the EA may become a paid product in the future. Presets:  Click Here Key Features: Easy Installation : Ready to go in just a few steps - simply drag the EA onto any chart and load the settings. Safe Risk Management: No martingale, grid, or other high-risk money management techniques. Risk management, stop loss, and take profit levels can be adjusted in the settings. Customizable Parameters: Flexible configuration for individual trading pr
FREE
DAX Breakout System MT4
Timo Roth
Experts
Introducing: DAX Breakout System MT4! Optimized Breakout Strategy for the DAX A precise and proven trading strategy based on the classic Morning Breakout method. This Expert Advisor offers you an efficient way to automate the volatile market opening. IMPORTANT!   Please read the installation manual after downloading. Launch Promo: The price will increase after the first 25 copies are sold. Public group:  click here I nstallation manual and presets:   click here Key Features: Easy Installatio
Quant Fleet MT4
Timo Roth
Experts
Je présente :   Quant Fleet MT4 2.0 ! Quant Fleet fonctionne sur la paire USDJPY en utilisant cinq stratégies indépendantes pour une large diversification. La différence avec Quant Fleet MT5 1.0 est que six sous-stratégies supplémentaires soutiennent désormais les performances. Promo de lancement : Le prix augmentera après les 20 premières copies vendues. Groupe public :   Join Documentation et préréglages :   click here Signal :   click here Fonctionnalités principales : Installation faci
DAX Breakout System MT5
Timo Roth
Experts
Introducing:   DAX Breakout System MT5! Optimized Breakout Strategy for the DAX A precise and proven trading strategy based on the classic Morning Breakout method. This Expert Advisor offers you an efficient way to automate the volatile market opening. IMPORTANT!   Please read the installation manual after downloading. Launch Promo: The price will increase after the first 25 copies are sold. Public group:  click here I nstallation manual and presets:  click here Key Features: Easy Installati
Filtrer:
Gabrielo100
19
Gabrielo100 2025.06.25 15:26 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Timo Roth
1245
Réponse du développeur Timo Roth 2025.06.27 09:27
Thank you for the positive review!
Répondre à l'avis