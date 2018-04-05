Golden Monarch EA

👑 Golden Monarch EA – Maîtrisez les Marchés avec Confiance 👑

Golden Monarch EA est un système de trading automatisé robuste, spécifiquement optimisé pour XAUUSD (Or) sur l'unité de temps M5. Conçu pour les traders recherchant des entrées fiables et une gestion de trade cohérente, il s'adapte sans effort aux conditions de marché changeantes tout en maintenant précision, stabilité et efficacité.

⚡ Pour commencer, c'est simple : attachez-le au graphique XAUUSD M5, activez les options INCLUDE SCALPING (INCLURE SCALPING) et INCLUDE ASIAN SESSION (INCLURE SÉANCE ASIATIQUE) pour des transactions supplémentaires, et commencez à trader — aucune configuration complexe n'est requise.

💡 Offre de Lancement :

🎁 Gratuit pendant les 7 premiers jours après la mise en ligne

💰 Après cela, le prix commence à $50

📈 Le prix augmente de $10 après chaque tranche de 5 achats jusqu'à atteindre $100

✨ Caractéristiques Clés

  • 📈 Entièrement optimisé pour XAUUSD M5 pour un trading précis et haute performance
  • 🚀 Exécution ultra-rapide et gestion à faible latence à chaque tick
  • 🛠 Configuration facile – attachez et tradez immédiatement

📋 Exigences Minimales et Recommandations

  • 📌 Courtier : Tout courtier fiable à faibles spreads (IC Markets recommandé)
  • 💱 Prix de l'Or : Nécessite une cotation de prix à 2 décimales (non compatible avec les cotations à 3 décimales)
  • 💵 Dépôt Initial :
    • Minimum : $150 (avec un effet de levier de 1:500)
    • Recommandé : $500 (avec un effet de levier de 1:500)
  • Effet de levier : Minimum 1:100 (1:500 fortement recommandé)

Que vous soyez nouveau aux EAs ou un trader expérimenté à la recherche d'un système d'or fiable, Golden Monarch EA vous équipe des outils nécessaires pour trader avec confiance et efficacité.

