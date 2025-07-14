Nous recommandons IC Markets pour la meilleure expérience de trading en direct et des résultats de backtest optimaux.

SMC Order Block EA Pro avec AI Assist : Trading institutionnel de l'or de nouvelle génération pour MT5

Libérez la puissance des concepts de Smart Money avec une précision améliorée par l'IA sur XAUUSD

Le SMC Order Block EA Pro intègre désormais une assistance IA avancée, transformant votre expérience de trading automatisé sur MetaTrader 5. Spécifiquement conçu pour l'Or (XAUUSD), cet Expert Advisor exploite l'Intelligence Artificielle pour affiner ses stratégies déjà puissantes basées sur les Smart Money Concepts (SMC), offrant une précision et une adaptabilité inégalées. Que vous releviez les défis des sociétés de prop trading ou que vous recherchiez une croissance constante de votre compte personnel, l'intégration de l'IA vous permet de trader avec une précision et une discipline encore plus grandes, en atténuant les risques et en capitalisant sur les opportunités à haute probabilité.

Construit sur les principes fondamentaux des Smart Money Concepts (SMC), le SMC Order Block EA Pro, avec ses nouvelles capacités d'IA, excelle dans :

Détection de blocs d'ordres de précision améliorée par l'IA : Le module IA affine intelligemment l'identification des zones à haute probabilité, s'adaptant aux conditions dynamiques du marché.

Balayage intelligent de la liquidité et évitement des faux signaux : L'analyse basée sur l'IA aide à filtrer les faux signaux et les pièges avec une précision encore plus grande, protégeant votre capital des entrées ou sorties prématurées.

Exécution optimisée des transactions avec les insights de l'IA : L'IA aide à valider les configurations de transactions, visant à maximiser les rendements tout en protégeant solidement votre capital.

Caractéristiques clés : Trader plus intelligemment, pas plus difficile – Maintenant avec l'intelligence artificielle

Moteur avancé de blocs d'ordres avec validation IA : Détecte intelligemment les zones haussières et baissières à haute probabilité basées sur la taille réelle du corps de la bougie et la logique de suivi. L'AI Assist valide les blocs d'ordres potentiels, améliorant la fiabilité des zones identifiées. Dispose d'une double zone de balayage pour les blocs d'ordres à long terme (LT) et à ultra-court terme (UT), offrant une compréhension complète du marché.

Filtrage des fausses cassures et des pièges de liquidité basé sur l'IA : Protège votre capital en détectant et en évitant les fausses cassures causées par des pics de liquidité induits par les mèches, en utilisant des seuils dynamiques haut/bas, désormais avec une précision améliorée grâce à l'IA.

Deux modes de stratégie pour chaque objectif : 🔵 Mode Équilibré : Conçu pour une croissance stable et constante avec un faible drawdown et un taux de gain élevé. Idéal pour la construction de comptes à long terme et la cohérence des sociétés de prop trading. 🔴 Mode Agressif : Conçu pour les transactions à rapport Risque/Récompense (RR) élevé, visant des gains amplifiés avec une exposition contrôlée. Parfait pour accélérer les évaluations à court terme.

Gestion complète des risques intégrée : Limites flexibles de drawdown maximum quotidien, hebdomadaire et global pour protéger votre capital. Stop Loss suiveur basé sur l'ATR pour une protection dynamique des transactions. Logique de point mort et de prise de profit partielle pour bloquer les gains. Contrôles pour le nombre maximum de transactions par jour et les limites d'ordres en attente pour éviter le sur-trading.

Prêt et conforme aux sociétés de prop trading : Développé en tenant compte des règles strictes des principales sociétés de prop trading (par exemple, FTMO, MyForexFunds, FundedNext). Évite le sur-trading, utilise des stops fixes et observe une protection rigoureuse du capital pour vous aider à réussir les évaluations en toute confiance.

Polyvalent pour les comptes personnels : S'adapte parfaitement à différentes tailles de compte et à différents courtiers. Les configurations personnalisables vous permettent d'adapter l'EA à des stratégies de croissance conservatrices ou agressives en fonction de votre tolérance au risque personnelle.

Performances réelles : Confiance basée sur l'IA

Soutenu par des backtests rigoureux sur la période H4 de XAUUSD, le SMCOrderBlockEAPro avec AI Assist activé démontre des performances considérablement améliorées.

NOUVEAU RÉSULTAT DE BACKTEST AVEC AI ASSIST ACTIVÉ :

Période : H4 (2025.04.28 - 2025.07.12)

Bénéfice net total : $685.92

Bénéfice brut : $744.63

Perte brute : -$58.71

Facteur de profit : 12.68

Gain attendu : $36.10

Nombre total de transactions : 19

Transactions gagnantes (% du total) : 17 (89.47%)

Transactions perdantes (% du total) : 2 (10.53%)

Plus grande transaction gagnante : $71.26

Plus grande transaction perdante : -$57.15

Moyenne des transactions gagnantes : $43.80

Moyenne des transactions perdantes : -$28.58

Maximum de gains consécutifs ($) : 10 ($437.51)

Maximum de pertes consécutives ($) : 1 (-$57.15)

Drawdown maximal du solde : 57.45 (4.40%)

Drawdown maximal des capitaux propres : 93.77 (5.65%)

Ratio de Sharpe : 11.98

Comparaison des résultats de backtest (AI Assist activé vs. modes précédents)

L'introduction de l'AI Assist a un impact profond, particulièrement évident lorsque l'on compare le "NOUVEAU RÉSULTAT DE BACKTEST AVEC AI ASSIST ACTIVÉ" aux résultats précédemment listés des modes "Équilibré" et "Agressif".

Métrique AI Assist activé (Nouveau) Mode Équilibré (Précédent) Mode Agressif (Précédent) Bénéfice net total $685.92 $348.65 $1,214.36 Facteur de profit 12.68 1.63 2.37 Taux de gain 89.47% 76.71% 32.65% Drawdown max. 4.40% (Solde) 3.91% 8.96% Ratio de Sharpe 11.98 10.36 12.37 Nombre total de transactions 19 146 49

Analyse :

Facteur de profit exceptionnel : La version assistée par l'IA affiche un facteur de profit incroyablement élevé de 12.68, surpassant significativement les deux modes précédents (1.63 et 2.37). Cela indique une stratégie très rentable où les profits l'emportent substantiellement sur les pertes.

Taux de gain remarquable : Avec un taux de gain de 89.47%, l'EA assisté par l'IA démontre une précision supérieure dans la sélection des transactions, en particulier par rapport au mode Équilibré (76.71%) et au mode Agressif (32.65%). Cela suggère que l'IA est très efficace pour identifier les transactions gagnantes et éviter les perdantes.

Moins de transactions, plus de rentabilité : Bien que le nombre total de transactions (19) soit bien inférieur aux modes précédents, le profit net élevé et le facteur de profit indiquent que l'IA se concentre sur un nombre plus restreint de configurations de transactions de meilleure qualité, ce qui conduit à une utilisation plus efficace du capital.

Drawdown contrôlé : Le drawdown maximal du solde de 4.40% reste bien dans des limites acceptables, démontrant la capacité de l'IA à maintenir la protection du capital même avec une rentabilité aussi élevée.

Ratio de Sharpe élevé : Un Ratio de Sharpe de 11.98 indique d'excellents rendements ajustés au risque, ce qui signifie que les profits sont générés efficacement par rapport au risque pris.

Spécificités et configuration de l'AI Assist

L'intégration de l'AI Assist est contrôlée par les paramètres d'entrée clés suivants :

Enable_AI_Assist=true : Ce paramètre active les capacités basées sur l'IA au sein de l'EA. Lorsqu'il est activé, l'EA exploitera son module d'intelligence artificielle pour améliorer ses processus de prise de décision.

AI_Probability_threshold=0.5 : Ce paramètre définit le niveau de confiance ou le seuil de probabilité pour l'IA. L'IA ne considérera les signaux de transaction ou les détections de blocs d'ordres comme valides que si son niveau de probabilité ou de confiance calculé pour cet événement atteint ou dépasse ce seuil. Une valeur de 0.5 (ou 50%) signifie que l'IA doit être au moins 50% confiante dans un signal pour qu'il soit exécuté. Cela permet aux utilisateurs de contrôler l'agressivité et la sélectivité de l'IA.

CollectDataFor_AI_Model=false : Ce paramètre est probablement destiné à la collecte de données, permettant à l'EA de collecter des données de marché qui pourraient potentiellement être utilisées pour entraîner ou affiner davantage le modèle d'IA lors de futures mises à jour. Lorsqu'il est défini sur false, l'EA utilise son modèle d'IA pré-entraîné sans collecter activement de nouvelles données.

La fonction AI assist améliore principalement la "Détection de blocs d'ordres de précision" et l'"Évitement des balayages de liquidité" en fournissant une couche supplémentaire de validation et de filtrage intelligent basée sur son modèle entraîné. Bien que l'IA aide à améliorer la qualité d'entrée des transactions, les principales fonctionnalités de gestion des risques restent les mêmes, y compris les limites de drawdown, le stop loss suiveur et la logique de prise de profit partielle.

Premiers pas : Plateforme et exigences de configuration

Pour garantir des performances optimales, veuillez noter ce qui suit :

Symbole : XAUUSD (Or)

Période : H4

Plateforme : MetaTrader 5 (MT5)

Dépôt recommandé : 1 000 $ et plus

Effet de levier : 1:10 ou plus

VPS : Fortement recommandé pour une exécution ininterrompue 24h/24 et 7j/7.

Ce qui est inclus lors de l'achat

SMC Order Block EA Pro entièrement automatisé pour MT5 avec AI Assist.

Deux fichiers .set pré-optimisés : Stratégies équilibrées et agressives déployables instantanément.

Mises à jour à vie : Restez toujours à la pointe des dernières améliorations.

Support direct : Assistance rapide et réactive pour toute question ou aide à la configuration.

Futurs packs d'optimisation : Inclus sans frais supplémentaires.

Bonnes pratiques de backtest et de trading en direct

Pour maximiser vos résultats avec SMC Order Block EA Pro, en particulier avec AI Assist :

Utilisez des données de haute qualité : Effectuez des backtests dans le Testeur de stratégie en utilisant des données de tick réelles et des spreads variables. Il est crucial de vous assurer que vous activez "Enable BE Trailing SL and Partial TP" sous la Configuration de débogage pour une simulation précise.

Testez sur votre courtier : Testez toujours l'EA dans les conditions spécifiques de votre courtier dans un environnement de démonstration avant de le déployer en direct.

Surveillez régulièrement : Gardez un œil sur votre courbe de capitaux propres et les journaux de trading pour assurer l'alignement des performances. Avec l'assistance IA, il est bénéfique d'observer comment les décisions de l'IA sont corrélées avec les mouvements du marché.

Support dédié

Vous avez des questions, besoin d'aide pour la configuration ou des conseils d'optimisation ?

Envoyez-nous un message directement via le marché MQL5.

Publiez vos commentaires ou questions sur la page du produit. Nous sommes là pour vous aider !

