Quantum Emperor Pro
- Experts
- John Samuel Ifegwu
- Version: 3.4
- Mise à jour: 17 septembre 2025
- Activations: 10
Quantum Emperor Pro est un Expert Advisor (EA) de trading en grille sophistiqué, conçu pour maîtriser le marché de l'or avec précision. Combinant plus de 8 ans d'expertise en trading et 18 ans d'ingénierie logicielle, il offre un mélange harmonieux d'intelligence de marché et d'automatisation de pointe — directement sur votre compte de trading.
Optimisé pour l'unité de temps de 5 minutes (M5) sur XAUUSD (Or), il ne nécessite aucune configuration complexe. Attachez-le simplement à votre graphique, sélectionnez votre profil de risque et laissez-le trader. Quantum Emperor Pro privilégie la qualité à la quantité, attendant patiemment les configurations les plus probables avant d'exécuter des transactions.
💰 Offre actuelle : 699.99 $ — disponible pour les 5 prochains acheteurs seulement.
📈 Prix final : 1 699.99 $ (le prix augmente de 50 $ après chaque tranche de 5 achats).
🌟 Pourquoi choisir Quantum Emperor Pro ?
- ✔ 100% Trading automatisé – aucune intervention manuelle n'est nécessaire
- ✔ Optimisé pour XAUUSD M5 – conçu et testé spécifiquement pour l'Or
- ✔ Alimenté par une série de stratégies intelligentes travaillant en synergie
- ✔ Conçu pour équilibrer le potentiel de profit et la gestion des risques
- ✔ Installation facile – il suffit de charger, d'attacher et de trader
📋 Exigences minimales et recommandations
- 📌 Courtier : Tout courtier réputé avec des spreads faibles (IC Markets recommandé)
- 💱 Prix de l'Or : Nécessite une cotation de prix à 2 décimales (non compatible avec les cotations à 3 décimales)
- 💵 Dépôt initial :
- Minimum : 500 $ (avec un effet de levier de 1:500)
- Recommandé : 1 000 $ (avec un effet de levier de 1:500)
- ⚡ Effet de levier : Minimum 1:100 (1:500 recommandé)
- 🔄 Type de compte : Compte de couverture (hedging) requis
- 🖥️ VPS : ❗️ Obligatoire pour un fonctionnement ininterrompu 24/7
Installez Quantum Emperor Pro aujourd'hui et passez du côté des gagnants du trading.