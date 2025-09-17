Quantum Emperor Pro

👑 Présentation de Quantum Emperor Pro : Votre spécialiste du trading d'or automatisé 🤖

Quantum Emperor Pro est un Expert Advisor (EA) de trading en grille sophistiqué, conçu pour maîtriser le marché de l'or avec précision. Combinant plus de 8 ans d'expertise en trading et 18 ans d'ingénierie logicielle, il offre un mélange harmonieux d'intelligence de marché et d'automatisation de pointe — directement sur votre compte de trading.

Optimisé pour l'unité de temps de 5 minutes (M5) sur XAUUSD (Or), il ne nécessite aucune configuration complexe. Attachez-le simplement à votre graphique, sélectionnez votre profil de risque et laissez-le trader. Quantum Emperor Pro privilégie la qualité à la quantité, attendant patiemment les configurations les plus probables avant d'exécuter des transactions.

💰 Offre actuelle : 699.99 $ — disponible pour les 5 prochains acheteurs seulement.

📈 Prix final : 1 699.99 $ (le prix augmente de 50 $ après chaque tranche de 5 achats).

📘 Télécharger le Manuel de Quantum Emperor Pro

🌟 Pourquoi choisir Quantum Emperor Pro ?

  • ✔ 100% Trading automatisé – aucune intervention manuelle n'est nécessaire
  • ✔ Optimisé pour XAUUSD M5 – conçu et testé spécifiquement pour l'Or
  • ✔ Alimenté par une série de stratégies intelligentes travaillant en synergie
  • ✔ Conçu pour équilibrer le potentiel de profit et la gestion des risques
  • ✔ Installation facile – il suffit de charger, d'attacher et de trader

📋 Exigences minimales et recommandations

  • 📌 Courtier : Tout courtier réputé avec des spreads faibles (IC Markets recommandé)
  • 💱 Prix de l'Or : Nécessite une cotation de prix à 2 décimales (non compatible avec les cotations à 3 décimales)
  • 💵 Dépôt initial :
    • Minimum : 500 $ (avec un effet de levier de 1:500)
    • Recommandé : 1 000 $ (avec un effet de levier de 1:500)
  • Effet de levier : Minimum 1:100 (1:500 recommandé)
  • 🔄 Type de compte : Compte de couverture (hedging) requis
  • 🖥️ VPS : ❗️ Obligatoire pour un fonctionnement ininterrompu 24/7

Installez Quantum Emperor Pro aujourd'hui et passez du côté des gagnants du trading.

