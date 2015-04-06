Gold Emperor Pro – XAUUSD (M5) 자동 매매 시스템

Gold Emperor Pro는 M5 타임프레임에서 XAUUSD를 거래하기 위해 독점적으로 설계된 완전 자동 전문가 고문(EA)입니다. 이 시스템은 변화하는 시장 상황에서 거래 기회를 포착하기 위해 동시에 작동하는 6가지 독립 전략을 사용합니다.

거래를 시작하려면 EA를 XAUUSD M5 차트에 적용하고 필요에 따라 매개변수를 조정한 후 EA를 시작하십시오. 거래 빈도를 높이려면 INCLUDE SCALPING(스캘핑 포함) 및 INCLUDE ASIAN SESSION(아시아 세션 포함) 옵션을 활성화할 수 있습니다. 복잡한 설정은 필요하지 않습니다.

주요 기능

완전 자동 매매 시스템

M5 타임프레임의 XAUUSD에 최적화됨

병렬로 작동하는 6가지 통합 전략

위험 기반 포지션 관리 옵션

간편한 설치 및 설정 프로세스

최소 요구 사항

심볼: XAUUSD

XAUUSD 타임프레임: M5

M5 가격 형식: EA는 소수점 2자리 금 가격 호가 가 필요합니다

EA는 가 필요합니다 초기 예치금: 최소: $500 권장: $1,000

레버리지: 최소 1:100 (높은 레버리지는 유연성을 향상시킬 수 있음)

빠른 시작 가이드

Gold Emperor Pro는 XAUUSD에서의 일관되고 통제된 거래를 위해 제작되었습니다. 다음은 주요 입력 및 기능에 대한 빠른 시작 개요입니다.

위험 수준 (Risk Levels)

EA는 여러 가지 사전 정의된 자본 기반 위험 모드를 지원합니다. 활성화되면 계정 잔액이 해당 임계값에 도달할 때 각 모드가 작동합니다.

매우 낮은 위험 – $100에서 활성화

낮은 위험 – $300에서 활성화

중하위 위험 – $600에서 활성화

중간 위험 – $1,000에서 활성화

높은 위험 – $150,000에서 활성화

매우 높은 위험 – $200,000에서 활성화

극도로 높은 위험 – $250,000에서 활성화

롯 사이즈 (Lot Sizing)

Fixed Lot: 모든 거래에 대해 일정한 롯 크기를 사용합니다.

모든 거래에 대해 일정한 롯 크기를 사용합니다. Fixed Lot OFF: 계정 자본에 따른 자동 스케일링을 활성화합니다.

동적 고정 롯 사이즈 (Dynamic Fixed Lot)

FixedLot과 Dynamic Fixed Lot 옵션이 모두 활성화되면, EA는 사전 정의된 자본 마일스톤에 따라 롯 크기를 자동으로 조정합니다. 이를 통해 시스템은 드로다운(drawdown) 제어를 유지하면서 포지션 크기를 점진적으로 늘릴 수 있습니다.

스캘핑 포함 (Include Scalping)

이 옵션을 활성화하면 스캘핑 엔진이 작동하여 시장 활동이 증가하는 기간 동안 EA가 추가 거래를 실행할 수 있습니다. 이는 거래 빈도를 높일 수 있습니다. 사용자는 라이브에 적용하기 전에 백테스팅을 통해 이 모드를 평가해야 합니다.

참고: INCLUDE SCALPING 기능은 2024년 이후의 데이터를 대상으로 합니다. 활성화되면 그리드 레벨은 자동으로 2로 줄어듭니다.

아시아 세션 포함 (Include Asian Session)

이 옵션을 사용하면 EA가 아시아 거래 세션 동안 추가 전략을 실행할 수 있습니다. 시장 상황에 따라 전체적인 거래 기회가 증가할 수 있습니다.

Gold Emperor Pro는 XAUUSD 거래에 대해 구조화된 다중 전략 접근 방식을 제공합니다. 다양한 시장 환경에서 일관되게 작동하도록 설계되었으며, 다양한 계정 유형에 대해 유연한 위험 및 롯 크기 구성을 제공합니다.