Scalp Master Pro EA

👉 Découvrez Gold Emperor Pro – 6 stratégies puissantes, 1 moteur de précision Nous recommandons IC Markets pour la meilleure expérience de trading en direct et des résultats de backtest optimaux. Si vous trouvez cet EA utile, veuillez envisager de laisser un avis positif pour nous encourager à le partager gratuitement.

Merci !

🔥 ScalpMasterProEA : Scalping de Précision & Contrôle Avancé des Risques pour EURUSD M15 🔥

ScalpMasterProEA est la solution de trading automatisée ultime pour les traders sérieux recherchant des performances constantes, une gestion intelligente des risques et des configurations de trading de haute qualité sur le graphique EURUSD M15. Conçu pour les scalpers et les stratèges à court terme, cet Expert Advisor (EA) combine des stratégies avancées avec des fonctions de protection robustes pour sauvegarder votre capital et maximiser votre rentabilité.

🧠 Puissance Bi-Moteur : Deux Stratégies Éprouvées dans un Seul EA

Débloquez une polyvalence et une adaptabilité inégalées avec deux stratégies de trading puissantes et intégrées :

📊 Mode de Retour à la Moyenne : Capitalisez sur les renversements de marché. Ce mode utilise intelligemment les Bandes de Bollinger et le RSI pour identifier l'épuisement des prix et les zones de renversement à haute probabilité, visant à entrer en position aux points d'inflexion optimaux. Idéal pour capturer les rebonds.

Capitalisez sur les renversements de marché. Ce mode utilise intelligemment les Bandes de Bollinger et le RSI pour identifier l'épuisement des prix et les zones de renversement à haute probabilité, visant à entrer en position aux points d'inflexion optimaux. Idéal pour capturer les rebonds. 📈 Mode Suivi de Tendance : Suivez l'élan. En tirant parti des croisements de moyennes mobiles (MA) rapides/lentes, de la confirmation RSI et des schémas de chandeliers, cette stratégie aligne les entrées avec les tendances établies, capturant les mouvements soutenus. Parfait pour surfer sur les mouvements de marché forts.

🛡️ Gestion des Risques de Qualité Professionnelle : Protégez Votre Capital Comme Jamais Auparavant

Dormez paisiblement en sachant que votre capital est protégé par les fonctionnalités complètes de contrôle des risques de ScalpMasterProEA, essentielles pour un trading durable :

🔢 Taille de Lot Dynamique : Calcule automatiquement les tailles de position optimales en fonction de votre pourcentage de risque défini (par exemple, 1.25% par transaction) et de la distance du Stop Loss (SL) de la transaction, garantissant un risque constant par transaction dans toutes les conditions de marché.

Calcule automatiquement les tailles de position optimales en fonction de votre pourcentage de risque défini (par exemple, 1.25% par transaction) et de la distance du Stop Loss (SL) de la transaction, garantissant un risque constant par transaction dans toutes les conditions de marché. 💰 Options de Lot Flexibles : Choisissez entre des tailles de lot fixes pour un volume constant ou une taille de lot dynamique pour une gestion des risques adaptative, adaptée à votre compte.

Choisissez entre des tailles de lot fixes pour un volume constant ou une taille de lot dynamique pour une gestion des risques adaptative, adaptée à votre compte. 🚫 Protection Contre la Perte Quotidienne : Une sauvegarde critique pour la préservation du capital. L'EA arrêtera automatiquement le trading pour la journée si votre limite de perte quotidienne prédéfinie (par exemple, 3.0%) est atteinte, évitant ainsi des drawdowns significatifs.

Une sauvegarde critique pour la préservation du capital. L'EA arrêtera automatiquement le trading pour la journée si votre limite de perte quotidienne prédéfinie (par exemple, 3.0%) est atteinte, évitant ainsi des drawdowns significatifs. 📉 Contrôle Maximal de l'Utilisation de la Marge : Essentiel pour la préservation du capital et la conformité aux exigences des sociétés de prop trading. Restez dans les limites de marge sûres (par exemple, MaxMarginUsagePercert=65), évitant le surendettement et protégeant votre compte.

📶 Qualité de Trading Améliorée avec Confirmation Multi-Temps

Réduisez les faux signaux et augmentez votre taux de réussite des transactions. ScalpMasterProEA tire parti des tendances des unités de temps supérieures (par exemple, M30) pour confirmer la direction de la transaction, garantissant que les entrées sont alignées avec le biais de marché dominant et augmentant la précision des transactions.

⚙️ Gestion et Optimisation Avancée des Profits (Optionnel)

Prenez le contrôle de vos profits avec des outils de gestion de transaction sophistiqués, conçus pour sécuriser les gains et minimiser les risques :

📍 Ajustement du SL au Seuil de Rentabilité : Sécurisez les gains précoces. Déplacez automatiquement votre Stop Loss au seuil de rentabilité une fois qu'une transaction atteint un ratio de profit spécifié (par exemple, BreakevenTriggerRatio=0.3).

Sécurisez les gains précoces. Déplacez automatiquement votre Stop Loss au seuil de rentabilité une fois qu'une transaction atteint un ratio de profit spécifié (par exemple, BreakevenTriggerRatio=0.3). 🧭 Trailing Stop Basé sur l'ATR : Protégez dynamiquement les profits à mesure que le marché évolue en votre faveur. Le trailing stop s'ajuste en fonction de la volatilité du marché (ATRMultiplier=1.5), maximisant les gains potentiels tout en minimisant les risques.

Protégez dynamiquement les profits à mesure que le marché évolue en votre faveur. Le trailing stop s'ajuste en fonction de la volatilité du marché (ATRMultiplier=1.5), maximisant les gains potentiels tout en minimisant les risques. 🎯 Prises de Profits Partielles : Optimisez votre stratégie de sortie en prenant des profits à plusieurs niveaux (par exemple, TP1Ratio=0.3, TP2Ratio=0.75), sécurisant les gains et réduisant l'exposition à mesure que la transaction progresse.

🔍 Système de Filtrage de Précision pour des Transactions Plus Propres

Minimisez l'exposition aux conditions de marché défavorables et optimisez l'efficacité du trading grâce à ces filtres intégrés :

🕒 Heures de Trading Personnalisées : Définissez des heures et des jours spécifiques pour le trading (par exemple, TradeStartHour=3, TradeEndHour=21), évitant les périodes volatiles ou illiquides.

Définissez des heures et des jours spécifiques pour le trading (par exemple, TradeStartHour=3, TradeEndHour=21), évitant les périodes volatiles ou illiquides. 🌐 Filtre d'Actualités (Prochainement) : Anticipez et évitez les événements d'actualités à fort impact qui peuvent entraîner des pics de prix imprévisibles.

Anticipez et évitez les événements d'actualités à fort impact qui peuvent entraîner des pics de prix imprévisibles. 📶 Filtre de Spread : Prévenez les mauvaises exécutions et le slippage inutile en évitant les transactions lorsque les spreads sont excessivement larges.

🧪 Performance Vérifiable : Résultats de Backtest Prouvés sur EURUSD M15

ScalpMasterProEA a été rigoureusement testé pour démontrer ses performances robustes et sa stabilité sur le graphique EURUSD M15 :

📊 Données de Performance (01.01.2025 - 16.07.2025) : Unité de Temps : EURUSD M15 Période de Test : 01.01.2025 - 16.07.2025 Dépôt Initial : 6 000,00 USD Effet de Levier : 1:30 Risque Par Transaction : 1.25% Qualité de Modélisation : 100% Ticks Réels Profit Net Total : 1 178,05 USD Profit Moyen Par Mois : Environ 170.19 USD Facteur de Profit : 6.47 Drawdown Maximal du Solde : 1.34% (92.97 USD) Drawdown Maximal des Fonds Propres : 1.84% (121.28 USD)

🏁 Points Clés : Expérimentez une croissance constante des capitaux propres, une logique de trading stable et des performances optimisées pour des environnements d'exécution en direct réalistes, quelles que soient les conditions des courtiers. Pour un backtest précis, assurez-vous que 'EnableTradeManagement' dans la section 'DEBUG' des entrées est activé.

💼 Parfait Pour :

Traders de Prop Firms 💼 : Conçu en tenant compte d'une conformité stricte et d'une préservation robuste du capital, ce qui le rend idéal pour les défis de trading propriétaire.

Conçu en tenant compte d'une conformité stricte et d'une préservation robuste du capital, ce qui le rend idéal pour les défis de trading propriétaire. Scalpers & Stratèges à Court Terme ⚡ : Offre la précision et la vitesse requises pour des entrées et sorties rapides du marché, capitalisant sur les mouvements de prix à court terme.

Offre la précision et la vitesse requises pour des entrées et sorties rapides du marché, capitalisant sur les mouvements de prix à court terme. Utilisateurs de Systèmes Automatisés 📉 : Idéal pour ceux qui privilégient une préservation robuste du capital parallèlement à une rentabilité constante, offrant une expérience de trading fiable et sans intervention.

🎛️ Entièrement Personnalisable et Convivial

Adaptez ScalpMasterProEA à votre style de trading et à votre tolérance au risque exacts grâce à des entrées intuitives et entièrement personnalisables :

Paramètres de risque (pourcentage, lot fixe)

Sélection de stratégie (Retour à la Moyenne, Suivi de Tendance)

Filtres d'heure et de session (TradeStartHour, TradeEndHour)

Paramètres des indicateurs (ATRPeriod, FastMAPeriod, SlowMAPeriod, ADXPeriod, RSIPeriod, BBPeriod)

Comportements de take profit, de seuil de rentabilité et de trailing stop (EnablePartialTP, EnableBreakeven, EnableATRTrailingStop)

Numéro magique, confirmations (UseHTFConfirmation) et bien plus encore !

📦 Ce Que Vous Obtenez avec Votre Achat :

✅ Fichier .ex5 d'installation en un clic : Démarrez rapidement et sans effort.

✅ Instructions de configuration détaillées et fichiers de paramètres optimisés : Guides complets pour assurer une installation fluide et des performances optimales.

✅ Mises à jour à vie et support dédié : Améliorations continues et assistance de notre équipe d'experts.

🚀 Prêt à Améliorer Votre Trading ?

ScalpMasterProEA offre une puissante fusion de précision, de protection et de rentabilité constante. Il est conçu pour les traders qui prennent leur capital au sérieux et s'engagent à atteindre leurs objectifs financiers.

🛒 Obtenez-le maintenant et transformez votre stratégie de trading avec une solution automatisée intelligente, adaptable et très efficace !