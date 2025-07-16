Scalp Master Pro EA

👉 Découvrez Gold Emperor Pro – 6 stratégies puissantes, 1 moteur de précision

Nous recommandons IC Markets pour la meilleure expérience de trading en direct et des résultats de backtest optimaux.

Si vous trouvez cet EA utile, veuillez envisager de laisser un avis positif pour nous encourager à le partager gratuitement.
Merci !

🔥 ScalpMasterProEA : Scalping de Précision & Contrôle Avancé des Risques pour EURUSD M15 🔥

ScalpMasterProEA est la solution de trading automatisée ultime pour les traders sérieux recherchant des performances constantes, une gestion intelligente des risques et des configurations de trading de haute qualité sur le graphique EURUSD M15. Conçu pour les scalpers et les stratèges à court terme, cet Expert Advisor (EA) combine des stratégies avancées avec des fonctions de protection robustes pour sauvegarder votre capital et maximiser votre rentabilité.

🧠 Puissance Bi-Moteur : Deux Stratégies Éprouvées dans un Seul EA

Débloquez une polyvalence et une adaptabilité inégalées avec deux stratégies de trading puissantes et intégrées :

  • 📊 Mode de Retour à la Moyenne : Capitalisez sur les renversements de marché. Ce mode utilise intelligemment les Bandes de Bollinger et le RSI pour identifier l'épuisement des prix et les zones de renversement à haute probabilité, visant à entrer en position aux points d'inflexion optimaux. Idéal pour capturer les rebonds.
  • 📈 Mode Suivi de Tendance : Suivez l'élan. En tirant parti des croisements de moyennes mobiles (MA) rapides/lentes, de la confirmation RSI et des schémas de chandeliers, cette stratégie aligne les entrées avec les tendances établies, capturant les mouvements soutenus. Parfait pour surfer sur les mouvements de marché forts.

🛡️ Gestion des Risques de Qualité Professionnelle : Protégez Votre Capital Comme Jamais Auparavant

Dormez paisiblement en sachant que votre capital est protégé par les fonctionnalités complètes de contrôle des risques de ScalpMasterProEA, essentielles pour un trading durable :

  • 🔢 Taille de Lot Dynamique : Calcule automatiquement les tailles de position optimales en fonction de votre pourcentage de risque défini (par exemple, 1.25% par transaction) et de la distance du Stop Loss (SL) de la transaction, garantissant un risque constant par transaction dans toutes les conditions de marché.
  • 💰 Options de Lot Flexibles : Choisissez entre des tailles de lot fixes pour un volume constant ou une taille de lot dynamique pour une gestion des risques adaptative, adaptée à votre compte.
  • 🚫 Protection Contre la Perte Quotidienne : Une sauvegarde critique pour la préservation du capital. L'EA arrêtera automatiquement le trading pour la journée si votre limite de perte quotidienne prédéfinie (par exemple, 3.0%) est atteinte, évitant ainsi des drawdowns significatifs.
  • 📉 Contrôle Maximal de l'Utilisation de la Marge : Essentiel pour la préservation du capital et la conformité aux exigences des sociétés de prop trading. Restez dans les limites de marge sûres (par exemple, MaxMarginUsagePercert=65), évitant le surendettement et protégeant votre compte.

📶 Qualité de Trading Améliorée avec Confirmation Multi-Temps

Réduisez les faux signaux et augmentez votre taux de réussite des transactions. ScalpMasterProEA tire parti des tendances des unités de temps supérieures (par exemple, M30) pour confirmer la direction de la transaction, garantissant que les entrées sont alignées avec le biais de marché dominant et augmentant la précision des transactions.

⚙️ Gestion et Optimisation Avancée des Profits (Optionnel)

Prenez le contrôle de vos profits avec des outils de gestion de transaction sophistiqués, conçus pour sécuriser les gains et minimiser les risques :

  • 📍 Ajustement du SL au Seuil de Rentabilité : Sécurisez les gains précoces. Déplacez automatiquement votre Stop Loss au seuil de rentabilité une fois qu'une transaction atteint un ratio de profit spécifié (par exemple, BreakevenTriggerRatio=0.3).
  • 🧭 Trailing Stop Basé sur l'ATR : Protégez dynamiquement les profits à mesure que le marché évolue en votre faveur. Le trailing stop s'ajuste en fonction de la volatilité du marché (ATRMultiplier=1.5), maximisant les gains potentiels tout en minimisant les risques.
  • 🎯 Prises de Profits Partielles : Optimisez votre stratégie de sortie en prenant des profits à plusieurs niveaux (par exemple, TP1Ratio=0.3, TP2Ratio=0.75), sécurisant les gains et réduisant l'exposition à mesure que la transaction progresse.

🔍 Système de Filtrage de Précision pour des Transactions Plus Propres

Minimisez l'exposition aux conditions de marché défavorables et optimisez l'efficacité du trading grâce à ces filtres intégrés :

  • 🕒 Heures de Trading Personnalisées : Définissez des heures et des jours spécifiques pour le trading (par exemple, TradeStartHour=3, TradeEndHour=21), évitant les périodes volatiles ou illiquides.
  • 🌐 Filtre d'Actualités (Prochainement) : Anticipez et évitez les événements d'actualités à fort impact qui peuvent entraîner des pics de prix imprévisibles.
  • 📶 Filtre de Spread : Prévenez les mauvaises exécutions et le slippage inutile en évitant les transactions lorsque les spreads sont excessivement larges.

🧪 Performance Vérifiable : Résultats de Backtest Prouvés sur EURUSD M15

ScalpMasterProEA a été rigoureusement testé pour démontrer ses performances robustes et sa stabilité sur le graphique EURUSD M15 :

  • 📊 Données de Performance (01.01.2025 - 16.07.2025) :
    • Unité de Temps : EURUSD M15
    • Période de Test : 01.01.2025 - 16.07.2025
    • Dépôt Initial : 6 000,00 USD
    • Effet de Levier : 1:30
    • Risque Par Transaction : 1.25%
    • Qualité de Modélisation : 100% Ticks Réels
    • Profit Net Total : 1 178,05 USD
    • Profit Moyen Par Mois : Environ 170.19 USD
    • Facteur de Profit : 6.47
    • Drawdown Maximal du Solde : 1.34% (92.97 USD)
    • Drawdown Maximal des Fonds Propres : 1.84% (121.28 USD)
  • 🏁 Points Clés : Expérimentez une croissance constante des capitaux propres, une logique de trading stable et des performances optimisées pour des environnements d'exécution en direct réalistes, quelles que soient les conditions des courtiers. Pour un backtest précis, assurez-vous que 'EnableTradeManagement' dans la section 'DEBUG' des entrées est activé.

💼 Parfait Pour :

  • Traders de Prop Firms 💼 : Conçu en tenant compte d'une conformité stricte et d'une préservation robuste du capital, ce qui le rend idéal pour les défis de trading propriétaire.
  • Scalpers & Stratèges à Court Terme ⚡ : Offre la précision et la vitesse requises pour des entrées et sorties rapides du marché, capitalisant sur les mouvements de prix à court terme.
  • Utilisateurs de Systèmes Automatisés 📉 : Idéal pour ceux qui privilégient une préservation robuste du capital parallèlement à une rentabilité constante, offrant une expérience de trading fiable et sans intervention.

🎛️ Entièrement Personnalisable et Convivial

Adaptez ScalpMasterProEA à votre style de trading et à votre tolérance au risque exacts grâce à des entrées intuitives et entièrement personnalisables :

  • Paramètres de risque (pourcentage, lot fixe)
  • Sélection de stratégie (Retour à la Moyenne, Suivi de Tendance)
  • Filtres d'heure et de session (TradeStartHour, TradeEndHour)
  • Paramètres des indicateurs (ATRPeriod, FastMAPeriod, SlowMAPeriod, ADXPeriod, RSIPeriod, BBPeriod)
  • Comportements de take profit, de seuil de rentabilité et de trailing stop (EnablePartialTP, EnableBreakeven, EnableATRTrailingStop)
  • Numéro magique, confirmations (UseHTFConfirmation) et bien plus encore !

📦 Ce Que Vous Obtenez avec Votre Achat :

  • ✅ Fichier .ex5 d'installation en un clic : Démarrez rapidement et sans effort.
  • ✅ Instructions de configuration détaillées et fichiers de paramètres optimisés : Guides complets pour assurer une installation fluide et des performances optimales.
  • ✅ Mises à jour à vie et support dédié : Améliorations continues et assistance de notre équipe d'experts.

🚀 Prêt à Améliorer Votre Trading ?

ScalpMasterProEA offre une puissante fusion de précision, de protection et de rentabilité constante. Il est conçu pour les traders qui prennent leur capital au sérieux et s'engagent à atteindre leurs objectifs financiers.

🛒 Obtenez-le maintenant et transformez votre stratégie de trading avec une solution automatisée intelligente, adaptable et très efficace !

Produits recommandés
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.48 (46)
Experts
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
Golden Square X
Huynh Tan Linh N
4.5 (8)
Experts
This is my latest Free version for Gold. With optimized parameters and user-friendly features, this version is likely very easy to use and highly effective. You can customize TP and SL parameters as you wish, but the default settings should work well for you without the need for further adjustments.  This version is designed for the M5. This version does not require a large capital investment; only $100-$200 is sufficient for Golden Square X to run and generate profits for you. Based on backtest
FREE
CapitalGrid
Mr Nisit Noijeam
Experts
Code Components and Functionality: Basic Information #property : Used to define the EA properties like copyright, link, version, and description. input : Parameters that users can customize in the EA, such as enabling/disabling buy/sell orders, price levels, take profit points, lot sizes, etc. Main Functions OnInit() : Executes when the EA is initialized. It creates a label on the chart and draws red lines at specified price levels (Red Line). OnDeinit(const int reason) : Executes when the EA is
FREE
AvA 8 limited
Sveinn FRIDFINNSSON
Experts
INFORMATIVE There is no price for this Trading System "AvA - 8 limited" it is free of charge. It has limited input parameters and limited number of levels for GAMMA and DELTA modules, but it has enough for you to try and even trade, it is fully functional. The paid version is of course ideal for trading. Being professional traders and system designers, we decided that the best way forward is to be as transparent as possible. This is in regards to how our trading systems are built and how they w
FREE
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (8)
Experts
Le EA Go Long met en œuvre une stratégie de trading intraday avancée basée sur le principe du trading quotidien systématique avec de multiples confirmations techniques. Alors que de nombreux traders recherchent des algorithmes complexes, cet EA combine des concepts simples mais efficaces avec une gestion sophistiquée des risques et de multiples filtres techniques. L'EA ouvre des positions à une heure spécifique chaque jour, mais uniquement lorsque les conditions du marché s'alignent avec plusi
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
Indicateurs
Donchian Channel is an indicator created by Richard Donchian. It is formed by taking the highest high and the lowest low of the last specified period in candles. The area between high and low is the channel for the chosen period. Its configuration is simple. It is possible to have the average between the upper and lower lines, plus you have alerts when price hits one side. If you have any questions or find any bugs, please contact me. Enjoy!
FREE
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
5 (2)
Experts
Discover the power of automated trading with **SimpleTradeGioeste**, an Expert Advisor (EA) designed to optimize your trading operations in the Forex market. This innovative EA combines advanced trading strategies with proven technical indicators, offering an unparalleled trading experience. video backtest :  https://youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Strengths**** - **Multi-Indicator Strategy**: SimpleTradeGioeste employs an integrated approach that combines four main technical ind
FREE
Morning Range Breakout
Vladimir Kuzmin
Experts
Morning Range Breakout (Free Version) Morning Range Breakout (Free Version) is a straightforward trading advisor that implements a breakout strategy based on the morning range. It identifies the high and low within a specified time interval (e.g., 08:00–10:00 UTC) and opens a trade on a breakout upward or downward. The free version includes core functionality without restrictions. All parameters and messages are in English, per MQL5 Market requirements. Key Features Detects morning range based
FREE
Forex 1 hour candle trader
Thej Karthiarath
5 (1)
Experts
This EA is completely private EA given after back-testing a particular strategy. You can request to get the strategy by contacting the following number in WhatsApp +91 9567407508.  You can contact in telegram too. The EA basically takes trade on particular one hour candle breaks.  You should use this EA only after attending a zoom meeting and a proper back-test. Understand the rules and regulations of  your country while you trade in forex and other commodity.
FREE
Long Waiting
Aleksandr Davydov
Experts
Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomm
FREE
HydraAlchemist
Haruki Teranaka
Experts
This Expert Advisor examines signals from indicators such as MACD, Stochastic, and RSI to identify market trends and turning points. It incorporates multiple strategies and works seamlessly together. The Advisor analyzes the market situation in real time and automatically executes trades at predefined stop loss and take profit levels. HydraAlchemist is also easy to use. The intuitive and easy-to-understand setup screen allows you to execute trading strategies with few parameters. When trading Go
FREE
ATH Library
Giacomo Ghinelli
Experts
This is the first EA built using the free and open source library AlgoTradingHub that i develop and mantain. The library aims to simplify and streamline the development of Expert Advisors (EAs) for MetaTrader 5 (MT5) using the MQL5 programming language. By providing reusable components, developers can quickly create highly customized and maintainable trading strategies, reducing the complexity of building EAs from scratch. It can be found on my GitHub profile at: GiacomoGhi/AlgoTradingHub
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicateurs
Description générale Cet indicateur est une version améliorée du Canal Donchian classique, enrichie de fonctionnalités pratiques pour le trading réel. En plus des trois lignes standard (supérieure, inférieure et ligne médiane), le système détecte les cassures et les affiche visuellement avec des flèches sur le graphique, en montrant uniquement la ligne opposée à la direction actuelle de la tendance pour une lecture plus claire. L’indicateur comprend : Signaux visuels : flèches colorées lors des
FREE
BB plus RSI
Sergio Tiscar Ortega
4 (3)
Experts
The Expert Advisor we present is an automated trading tool designed to operate in the forex market using two widely known and respected technical indicators: Bollinger Bands and the Relative Strength Index (RSI). Bollinger Bands are a technical analysis tool consisting of an upper band, a lower band, and a simple moving average in the middle. These bands help identify volatility and potential trend reversal points in price. RSI is a momentum oscillator that measures the speed and change of price
FREE
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Experts
Introducing our innovative Expert Advisor (EA) designed to capitalize on pullback opportunities in the forex market, with the support of the Average True Range (ATR) indicator. This strategy focuses on identifying moments when the price temporarily retraces within a dominant trend, offering potential entry points with controlled risk. The ATR is a volatility indicator that measures the amplitude of price movements over a given period of time. By integrating the ATR into our EA, we can assess the
FREE
TrailingFusion
Christos Iakovou
Experts
FusionTrailing EA – Your Ultimate Weapon for Market Domination! Transform your trading and crush every market move with the most advanced trailing stop system available. FusionTrailing EA delivers unstoppable power with its dual-mode setup: • Fusion Mode: Automatically sets a bulletproof stop loss using a maximum loss threshold and activates smart trailing
FREE
Cumulative Delta Indicator MT5
Eda Kaya
Indicateurs
Cumulative Delta Indicator for MetaTrader 5 The Cumulative Delta Indicator is a dedicated volume analysis tool on MetaTrader 5 that monitors market buying and selling pressure. By comparing order flow data, it displays cumulative volume changes to help traders identify divergence signals. This MT5 indicator supports the detection of strong market trends, enhances liquidity analysis, and confirms price action behavior. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Installation  |  Cumulativ
FREE
TradeSilent AI
James Johnstone Jardine
Experts
TradeSilent AI – Modular Autotrader with AI Relay & Market Safety TradeSilent AI is a next-generation trading system that combines artificial intelligence, modular safety layers, and dynamic risk management to deliver powerful autonomous trading on MetaTrader 5. Designed for both retail traders and prop firm challenges, it balances precision, performance, and protection. Key Features AI Signal Relay with Local Fallback Uses an external AI relay (ChatGPT-compatible) to make trade decisions b
FREE
Moving Average RSI EA
Abraham Theuri Wangui
Experts
Moyenne mobile et RSI EA Présentation de la moyenne mobile et du RSI EA, votre compagnon de trading ultime conçu pour exploiter la puissance de l'analyse technique pour des performances de trading optimales sur le marché Forex.** Principales caractéristiques: Doubles croisements de moyenne mobile :   L'EA utilise deux moyennes mobiles pour identifier les tendances du marché et générer des signaux d'achat ou de vente. Les croisements de ces moyennes mobiles fournissent des indicateurs robuste
FREE
News Scalper EA
Igor Widiger
Experts
News Scalper EA is an Expert Advisor for trading EURUSD - GBPUSD - XAUUSD pairs, positioning your positions during the news. Developed by an experienced trader with over 17 years of trading experience. News Scalper EA uses a news calendar from MQL5 and trades according to them. With sophisticated strategy and risk management, the EA protects your positions from larger losses! News Scalper EA lets you close the SL after the set time (1 minute, planned) when the position is in minus, which proves
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.69 (16)
Experts
The idea of the system is to indentify the reversal patterns using the calculation of the composite candle. The reversal patterns is similar to the "Hammer" and "Hanging Man" patterns in Japanese candlestick analysis. But it uses the composite candle instead the single candle and doesn't need the small body of the composite candle to confirm the reversal. Input parameters: Range - maximal number of bars, used in the calculation of the composite candle. Minimum - minimal size of the composite can
FREE
Bollinger Bands Mean Reversion With Walk Feature
Jason Smith
Experts
This Expert Advisor combines classic mean reversion with an advanced Bollinger Band Walk Filter to trade when momentum is confirmed. It can be adapted between mean reversion and a breakout strategy (Bollinger walk), reducing false signals and improving trade precision. The Walk Filter detects sustained price interaction with Bollinger Bands over N consecutive bars. Only after this walk is confirmed does the EA enable breakout trades in the corresponding direction. Upper band walks trigger breako
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.85 (48)
Indicateurs
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
Indicateurs
This indicator displays Pivot-Lines, preday high and low, preday close and the minimum and maximum of the previous hour. You just have to put this single indicator to the chart to have all these important lines, no need to setup many single indicators. Why certain lines are important Preday high and low : These are watched by traders who trade in a daily chart. Very often, if price climbs over or falls under a preday low/high there is an acceleration in buying/selling. It is a breakout out of a
FREE
Candle Cross DCR
Kaloyan Ivanov
Experts
Description de l’Expert Advisor : Candle Cross DCR Candle Cross DCR est un Expert Advisor entièrement automatisé pour MetaTrader 5. Il génère des signaux de trading précis lorsqu’une bougie franchit une moyenne mobile exponentielle (EMA), ce qui constitue un signal technique classique et puissant de retournement ou de continuation de tendance. Il peut aussi, en option, utiliser un filtre DCR composé de trois indicateurs (DeMarker, CCI et RSI) pour confirmer ou bloquer les entrées. Cet EA est ha
FREE
RenkoExpert
Andrey Goida
4 (6)
Experts
Renko Expert Advisor based on Renko bar simulation.    The EA has two options for building Renko bars. Classic and ATR. In the classic version, renko bars are marked with areas on the main chart; in the ATR version, renko bars are modeled and drawn in the indicator window. Modeling renko bars inside the EA allows you to optimize the robot better than drawing renko bars offline.   Our new product based on artificial intelligence   https://www.mql5.com/ru/market/product/127820   Telegramm channel
FREE
Easy GOLD MT5
Franck Martin
4 (39)
Experts
Easy Gold is the latest addition to the BotGPT family. It is surprising and very powerful. It is ideal for beginners due to its simplicity.  There is absolutely nothing to do, it's 100% automated, simply indicate the percentage of risk you want to take per trade and the EA is ready. Whatever your capital, the EA takes care of everything. Optimized on (XAUUSD).  Unleash all the power with the professional version (AGI Gold) and its connection to the neural network, available in my store. My othe
FREE
Mr Krabs Gold
Maher Matmati
Experts
Découvrez mrKrabsGold – Kelly MultiTP , votre nouvel EA de scalping ultra-perfectionné, conçu pour maximiser vos gains tout en maîtrisant les risques : Principales caractéristiques : Stratégie scalping & hedging : détecte et exploite les retournements rapides de tendance, avec couverture automatique pour limiter les pertes. Sizing dynamique selon Kelly : allouez la taille de position optimale en fonction de vos performances passées grâce au facteur de Kelly ajustable. Multi-Take
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Indicateurs
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
DeM Expert
Nikolaos Pantzos
Experts
DeM_Expert   is structured based on a specific technical analysis indicator ( DeMarker ). It has many parameters so that each user can find the appropriate settings that suit their investment profile. It can work on 28 different pairs, one pair per chart. The default parameter settings are indicative, I recommend that each user experiment to find their own settings.
FREE
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour p
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (17)
Experts
Symbole XAUUSD Unité de temps H1-M15 (n’importe laquelle) Type Intelligence artificielle Prise en charge des ordres uniques OUI Dépôt minimum 50 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec TOUS les courtiers OUI (compatible avec les courtiers à 2 ou 3 décimales. Toute devise de compte. Tout nom de symbole. Tout fuseau horaire GMT.) Exécution sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’intelligence artificielle appliquée au trading, abonnez‑vous à ma chaîne. J’étu
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (8)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Comptes recommandés : Standard à fort effet de levier, ECN, Raw ; Cent ; Propfirm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA  Grâce à la fonctionnalité de définition de stratégie d’entrée avec un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter plusieurs EA ! Cet EA est un algorithme de trading avancé combinant strat
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Chaîne de trading Forex EA sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour suivre mes dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Plus que 3 EXEMPLAIRES SUR 10 À 399 $ ! Le prix passera ensuite à 499 $. - REAL SIGNAL Faible risque : https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Risque élevé : https://www.mql5.com/en/signals/2310008 Les instructions d'installation complètes pour le bon fonctionnement d'EA AI Gold Sniper sont mises à jour à l'adresse   commentaire
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.89 (9)
Experts
Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises. Le signal en direct de Scalp Unscalp arrive bientôt ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 199 USD Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots Recommandé Graphique : E
SGear
Olesia Kusmenko
5 (3)
Experts
Promotion de fin d'été – Offre limitée ! Un modèle de tarification par paliers s'applique : chaque cinquième achat augmente le prix de 50 $. À chaque nouvel acheteur, le niveau de prix suivant se rapproche, rendant votre entrée plus coûteuse. Sécurisez SGear au prix actuel avant que la prochaine augmentation de prix ne soit déclenchée. Cette vente est limitée, tant en temps qu'en quantité. Après cela, le prix du marché régulier s'appliquera. Cliquez ici -> SGear Signal pour suivre le signal en
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Experts
EA New Player — Conseiller en trading nouvelle génération Offre spéciale dès le lancement : 10 premiers exemplaires : 350 $, 20 exemplaires suivants : 500 $. EA New Player est un conseiller en trading unique pour MT5, basé sur 7 stratégies de trading classiques différentes. Ce conseiller a été créé sans intelligence artificielle, uniquement à partir d'outils d'analyse technique éprouvés. Sa principale caractéristique est la transparence de sa logique, la simplicité de ses paramètres et sa polyv
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.25 (56)
Experts
SmartChoise EA – Système de Trading Alimenté par Réseau de Neurones pour XAU/USD (Or) sur la Période M1 Le manuel utilisateur est disponible via le lien sur ma page de profil — il contient des explications détaillées sur tous les réglages et options. Sur la chaîne Telegram, vous pouvez également trouver plusieurs comptes utilisant SmartChoise avec différents soldes, niveaux de risque et configurations. C’est un excellent moyen de voir la performance réelle de l’EA auprès de plusieurs courtiers e
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Système algorithmique avec logique vectorielle multicouche VectorPrime est un système de trading autonome conçu pour une exécution structurée dans des conditions de marché multi-unités de temps. Son cœur repose sur le concept d’ analyse vectorielle , où la dynamique des prix est décomposée en impulsions directionnelles et en structures matricielles. Le système n’interprète pas le marché comme une suite de signaux isolés, mais comme un ensemble de vecteurs interconnectés formant une
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA est un système de trading de pointe qui surmonte la complexité des marchés financiers grâce à une combinaison d’analyses pilotées par l’IA et d’algorithmes basés sur les données. En intégrant ChatGPT-o1 , le tout dernier GPT-4.5 , des modèles avancés de machine learning et une approche Big Data robuste, AlphaCore X atteint un nouveau niveau de précision, d’adaptabilité et d’efficacité. Cet Expert Advisor impressionne par sa stratégie innovante, son interaction fluide
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Je suis ravi de vous présenter l'Expert Advisor que j'ai développé suite à de nombreuses demandes d'utilisateurs de ma stratégie de trading et de mon indicateur propriétaires, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link J'ai donc créé l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basé sur mon algorithme original pour identifier et trader les divergences MACD. C'est un système de trading automatisé qui : Est conforme aux réglementatio
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prix : 404$ -> 550$ Signal :   ENEA Kılavuz :  Manual ENEA mt5 – Changement de régime + GPT5 avec Modèles de Markov Cachés (HMM) ENEA mt5 est un algorithme de trading entièrement automatisé et de pointe qui combine la puissance de l’intelligence artificielle sous la forme de ChatGPT-5 avec l’analyse statistique précise d’un Modèle de Markov Caché (HMM). Il surveille le marché en temps réel, identifiant même les états de marché complexes et difficiles à détecter (régimes), et ajuste dynamiquem
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Voici un EA puissant que je te présente, construit sur mon système de trading manuel — Algo Pumping . J'ai sérieusement boosté cette stratégie, ajouté plein d'améliorations, de filtres et de technologies de pointe, et maintenant je lance ce robot de trading qui : Trade avec l'algorithme avancé Algo Pumping Swing Trading, Pose systématiquement des Stop Loss pour protéger ton capital, Est parfait pour le "Prop Firm Trading" comme pour le "Trading personnel", Ne fait pas de martingale ni de gros gr
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (42)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Plus de l'auteur
Gold Emperor Pro Basic
John Samuel Ifegwu
Experts
Gold Emperor Pro Basic – Votre premier pas vers le trading d'or rentable Gold Emperor Pro Basic est alimenté par le même moteur avancé que la version complète de Gold Emperor Pro . La version Basic est limitée à une taille de lot fixe de 0.01 , ce qui en fait un point d'entrée parfait pour les traders qui veulent tester le système avec un risque moindre. Cet EA est spécifiquement conçu pour l' OR (XAUUSD) sur l'unité de temps M5 , entièrement optimisé pour offrir précision et rentabilité c
FREE
Quantum Emperor Pro DM
John Samuel Ifegwu
Experts
Mettez à niveau ici pour obtenir le système complet : Quantum Emperor Pro (Version Complète) Nous recommandons IC Markets pour la meilleure expérience de trading en direct et des résultats de backtest optimaux. Quantum Emperor Pro — Version d'Essai Bienvenue dans la version d'essai de Quantum Emperor Pro. Cette version est conçue pour vous donner l'opportunité d'évaluer le fonctionnement de l'EA en conditions réelles avant de faire un achat. Il suffit de l'attacher au graphique XAUUSD M5
FREE
SMC Order Block EA Pro
John Samuel Ifegwu
Experts
Nous recommandons IC Markets pour la meilleure expérience de trading en direct et des résultats de backtest optimaux. SMC Order Block EA Pro avec AI Assist : Trading institutionnel de l'or de nouvelle génération pour MT5 Libérez la puissance des concepts de Smart Money avec une précision améliorée par l'IA sur XAUUSD Le SMC Order Block EA Pro intègre désormais une assistance IA avancée , transformant votre expérience de trading automatisé sur MetaTrader 5. Spécifiquement conçu pour l'Or (XAUUSD
DollarEdge Reversal EA Pro
John Samuel Ifegwu
Experts
Nous recommandons IC Markets pour la meilleure expérience de trading en direct et des résultats de backtest optimaux. Si vous trouvez cet EA utile, veuillez laisser un avis positif pour nous encourager à continuer de le partager gratuitement. Merci !     Explorer plus d'EA sur MQL5 DollarEdge Reversal EA Pro : Trading de Précision sur les Retours du USD en Daily Capturez les retours à haute probabilité sur les principales paires USD grâce à une automatisation intelligente et une gestion
FREE
Breakout Emperor
John Samuel Ifegwu
Experts
Nous recommandons IC Markets pour la meilleure expérience de trading en direct et des résultats de backtest optimaux. Breakout Emperor — Trading de rupture de précision, redéfini Breakout Emperor est un Expert Advisor (EA) de rupture de qualité professionnelle, conçu pour les traders sérieux recherchant la cohérence, un contrôle intelligent des risques et une rentabilité élevée sur des marchés volatils. Spécifiquement optimisé pour le XAUUSD (Or) sur l' unité de temps M15 , Breakout Emperor
Quantum Emperor Pro
John Samuel Ifegwu
Experts
Présentation de Quantum Emperor Pro : Votre spécialiste du trading d'or automatisé Quantum Emperor Pro est un Expert Advisor (EA) de trading en grille sophistiqué, conçu pour maîtriser le marché de l'or avec précision. Combinant plus de 8 ans d'expertise en trading et 18 ans d'ingénierie logicielle, il offre un mélange harmonieux d'intelligence de marché et d'automatisation de pointe — directement sur votre compte de trading. Optimisé pour l'unité de temps de 5 minutes (M5) sur XAUUSD (Or
Gold Emperor Pro
John Samuel Ifegwu
Experts
Gold Emperor Pro – La solution de trading ultime pour XAUUSD Gold Emperor Pro est un algorithme de trading entièrement automatisé conçu exclusivement pour XAUUSD sur l'unité de temps M5 . Il combine six stratégies indépendantes, intelligentes et robustes travaillant ensemble pour saisir des opportunités à haute probabilité et exécuter des transactions avec précision. Il suffit d'attacher l'EA à XAUUSD (M5) , de désactiver Fixed Lot , et de laisser Gold Emperor Pro s'occuper du reste. Of
Filtrer:
E-MALL ONLINE
29
E-MALL ONLINE 2025.08.30 11:56 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

John Samuel Ifegwu
1279
Réponse du développeur John Samuel Ifegwu 2025.08.30 12:02
Glad to hear that! Happy the set file worked well for you. Wishing you great results ahead!
David Mark
28
David Mark 2025.08.29 10:21 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

John Samuel Ifegwu
1279
Réponse du développeur John Samuel Ifegwu 2025.08.30 20:57
Thank you for sharing your experience, David! 🙏
That’s a great observation regarding the UseSpreadFilter option — it can indeed limit trade frequency depending on broker conditions. Your suggestion about having it disabled by default is very valuable, and I’ll take it into account for future updates. I appreciate you uploading your set files for others to benefit from as well, and I look forward to hearing how it performs on your live account. Wishing you continued success! 📈✨
Répondre à l'avis