Breakout Emperor

🚀 Breakout Emperor — Trading de rupture de précision, redéfini

Breakout Emperor est un Expert Advisor (EA) de rupture de qualité professionnelle, conçu pour les traders sérieux recherchant la cohérence, un contrôle intelligent des risques et une rentabilité élevée sur des marchés volatils. Spécifiquement optimisé pour le XAUUSD (Or) sur l'unité de temps M15, Breakout Emperor a démontré une exceptionnelle rentabilité sur 213 transactions durant sa période de backtest robuste d'octobre 2023 à juillet 2025.

💼 Aperçu de la Stratégie

Breakout Emperor utilise un algorithme conçu avec précision pour détecter les zones de rupture à haute probabilité à l'aide des filtres ATR, ADX et RSI. Il opère dans des plages de volatilité prédéfinies et s'adapte aux conditions du marché, garantissant que seules les meilleures configurations sont exécutées. Grâce à des mécanismes de protection multicouches et une mise à l'échelle d'entrée intelligente, Breakout Emperor excelle même pendant les sessions à fort impact.

🔍 Points Clés

  • 213 Transactions gagnées (Vérifié par backtest)
  • 📈 Profit Net Total: 14 619,59 $ sur un compte de 6 000 $
  • 📉 Drawdown Max: 6,43% (Solde) | 9,39% (Capital)
  • ⚙️ Dimensionnement des lots basé sur le risque: Dimensionnement dynamique des positions basé sur le capital
  • 🛡️ Contrôles de risque avancés: Point mort, Trailing Stop, Tampon SL, TP Partiel, Arrêt Drawdown Max
  • 🧠 Logique d'entrée intelligente: Modèle TP en 3 phases utilisant les ruptures ADX et RSI
  • 📊 Facteur de profit: 1,73 | Facteur de récupération: 7,37 | Ratio de Sharpe: 4,91

🧠 Filtres de trading intelligents

  • 📏 Filtre de plage: Cible les zones de rupture valides entre 160 et 2200 pips
  • 📊 Filtres ADX et RSI: Réduisent les fausses ruptures et les trades à faible momentum
  • 🎯 SL et Trailing SL basés sur l'ATR: Adapte dynamiquement le risque à la volatilité du marché
  • Limite de perte: Arrêt automatique à l'approche de 30% de perte de capital pour la protection du compte

📌 Configuration du Backtest

  • Courtier: ICMarketsSC (MT5)
  • Effet de levier: 1:10
  • Session de trading: Rupture asiatique (Session 3)
  • Période: 2023.10.01 – 2025.07.22
  • Qualité des données: Précision de modélisation de 99%, plus de 65 millions de ticks traités

📊 Résumé des performances du Backtest

Métrique Valeur
Nombre total de transactions 213
Facteur de profit 1.73
Drawdown Max (Solde) 6.43%
Profit moyen par transaction $68.64
Plus grand profit par transaction $739.62
Plus grande perte par transaction -$284.97
Ratio de Sharpe 4.91
Facteur de récupération 7.37
  • 🏁 Points Clés: Pour des backtests précis, assurez-vous que 'EnableTradeManagement' dans la section 'DEBUG' des entrées est activé.

🎯 À qui s'adresse cet EA ?

  • 🟡 Traders de XAUUSD (Or) utilisant l'unité de temps M15
  • 🟢 Passionnés de stratégies de rupture recherchant une cohérence vérifiée
  • 📘 Participants à des défis de sociétés de prop trading nécessitant un contrôle strict du drawdown
  • ⚙️ Traders algorithmiques à la recherche d'EAs conçus avec précision

🔥 Pourquoi choisir Breakout Emperor ?

Breakout Emperor n'est pas qu'un autre bot de rupture — c'est une machine de trading fiable et validée par les données, conçue pour convertir la volatilité en profits constants. Que vous développiez un compte financé ou construisiez votre propre portefeuille, Breakout Emperor vous offre un avantage soutenu par une logique intelligente, des performances éprouvées et une gestion robuste des risques.

🛒 Prêt à maîtriser le marché de l'or ?

Obtenez Breakout Emperor maintenant et tradez en toute confiance — précision et performance à chaque transaction.

