Swing Master EA

Voici un EA puissant que je te présente, construit sur mon système de trading manuel — Algo Pumping. J'ai sérieusement boosté cette stratégie, ajouté plein d'améliorations, de filtres et de technologies de pointe, et maintenant je lance ce robot de trading qui :

  • Trade avec l'algorithme avancé Algo Pumping Swing Trading,
  • Pose systématiquement des Stop Loss pour protéger ton capital,
  • Est parfait pour le "Prop Firm Trading" comme pour le "Trading personnel",
  • Ne fait pas de martingale ni de gros grilles de renforcement,
  • Tourne sur l’unité de temps M15 (et bientôt disponible aussi sur H1 et H4),
  • Gère en simultané 15 paires de devises : AUDCAD, AUDCHF, AUDUSD, AUDSGD, CADCHF, EURGBP, EURNZD, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF,
  • Ne joue pas sur les stratégies de breakouts (pas de rush inutile derrière les prix),
  • Fonctionne de manière stable sans dépendre d’une exécution ultra-rapide ou d'un ping ultra-bas,
  • Démarre avec un dépôt minimum de seulement 200 USD,
  • Accepte tous les niveaux de levier : 1:30, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500, jusqu’à 1:1000 !

    Paramètres par défaut pour le test sur AUDCAD M15

    Signal en direct "Swing Master Incubator" — https://www.mql5.com/en/signals/2304764?source=Site+Profile+Seller (portefeuille multi-devises de 15 paires de devises)

    Signal en direct "Swing experimental M15" — https://www.mql5.com/en/signals/2310081?source=Site+Profile+Seller (portefeuille multi-devises de 8 paires de devises)

    Guide d'installation étape par étape + fichiers de configuration prêts à l'emploi pour une configuration rapide disponibles ici — https://www.mql5.com/fr/blogs/post/762468

    La diversification, c’est la clé !

    La vraie force de cet EA, c’est sa capacité à diversifier. Peut-être qu’il ne va pas exploser les résultats sur une seule paire, mais avec 15 paires en même temps, ton compte avance de manière solide et régulière.
    Alors, arrête de perdre ton temps à backtester sans fin — regarde comment ce bot performe en conditions réelles !

    Stratégie Swing + Moteur d’algorithme avancé

    Qu’est-ce qu’il y a sous le capot ? Ce bot trade les retournements de Swing. Petit rappel : un Swing, c’est quand le prix fait un nouveau plus haut ou plus bas local, puis corrige. Dès que le bot repère un vrai setup de Swing, il entre dans le marché dans la direction inverse pour capter le retour vers la moyenne. Le Swing Master EA utilise un ensemble d'outils affûtés : Bandes de Bollinger modifiées, RSI, moyennes mobiles et un indicateur pro de Swing. Il tient aussi compte de la volatilité actuelle et de la distance au niveau de take profit pour maximiser les chances de réussite de chaque trade.

    Feuille de route de développement du Swing Master EA

    Je continue toujours à faire évoluer mes produits, et ce robot ne fait pas exception. Voici ce qui est prévu :

    • Étape 1 : Ajouter un mode "Trading de position" — pour travailler sur H1 et H4 (les fichiers d'installation pour H1 sont prêts, vous pouvez les télécharger depuis la page du manuel),
    • Étape 2 : Ajouter un mode "Renforcement léger" — ouvrir 2-3 positions par actif pour accélérer la croissance du compte (idéal pour ceux qui aiment trader de manière plus agressive).

      En route vers les profits, trader !

      Avis 67
      ys1267 tkhs
      104
      ys1267 tkhs 2025.09.18 08:59 
       

      It seems I've finally reached the destination. It's been a long journey—wandering through uncharted terrain, chasing mirages labeled as “guaranteed profits,” and nearly handing over my wallet to promises wrapped in magic words. Amid countless systems that ignored improvement and focused more on flashy slogans than actual performance, I’ve finally encountered something real. Here, there are no illusions leading you astray, no graveyards of abandoned code. It’s like an oasis in the middle of the desert—quiet, stable, and alive with trust. Someday, I may need to seek a new path again. But for now, I can draw water here, rest, and plan my next step with peace of mind.

      홍홍필성
      235
      홍홍필성 2025.08.30 05:42 
       

      I have been using this EA for a while, and I am very satisfied with its performance. The entries and exits are accurate, and the strategy works consistently even in different market conditions. What I appreciate the most is its stability and the way it manages risk, giving me confidence in my trading. This EA truly makes trading much easier and more profitable. I highly recommend it to anyone looking for a reliable automated trading system.

      rc40
      95
      rc40 2025.08.26 03:35 
       

      I promised the author that I will give my honest review after testing his EA. Almost 2 months passed, my account is now up 18%. Drawdowns happen from time to time, some positions' SL get hit but the EA always performs its job, overcoming each one of them and still give favorable result. One of the features that I like is that the EA does not use martingale/grid strategies. The only worry it gave me at first is the wide stop losses the EA sets up for each position. However, after weeks of testing, I can say that those wide stop losses are there for the very purpose the author coded them for. The EA can adjust the risk and close positions if there are macro and geopolitical news that are expected to move the markets, especially if they will affect the open positions negatively. So to conclude, all I can say I am very satisfied with this EA. You can sleep peacefully at night and continue doing what you do by just letting the EA work. It can help you build a solid investment in the long run.

