Exp5 AI Sniper for MT5

3

Notre équipe est ravie de vous présenter Trading Robot, le conseiller expert en trading intelligent de pointe pour le terminal MetaTrader.

AI Sniper est un robot de trading intelligent et auto-optimisé conçu pour les terminaux MT5.

Il exploite un algorithme intelligent et des stratégies de trading avancées pour maximiser votre potentiel de trading.

Forts de 15 ans d'expérience dans les bourses et en bourse, nous avons développé des fonctionnalités innovantes de gestion de stratégie, des fonctions intelligentes supplémentaires et une interface graphique conviviale.

Chaque fonction d' AI Sniper est soutenue par un code de programme optimisé et des tests rigoureux.

Son intelligence informatique avancée identifie les meilleurs points d'entrée et de sortie pour les transactions grâce à une analyse technique méticuleuse et des milliers de calculs mathématiques à chaque étape du mouvement des prix.

Que la tendance soit baissière ou haussière, AI Sniper analyse avec précision les signaux pour exécuter des transactions d'ACHAT ou de VENTE précises.

Vision. Mission. Stratégie. Le succès est profondément ancré dans notre engagement à fournir aux traders les meilleurs outils.

Plusieurs fonctions de stratégie de trading sont rassemblées dans un robot de trading unique. Tireur d'élite IA !
Notre objectif est votre réussite.
Télécharger. Test. Et découvrez par vous-même le pouvoir transformateur d’ AI Sniper .
Version MT4
 Description complète +DEMO +PDF Comment acheter
 Comment installer
   Comment obtenir des fichiers journaux   Comment tester et optimiser   Tous les produits de Expforex

Je recommande généralement les symboles volatils et les paires de trading. Pour que l'expert-conseil travaille en permanence, choisissez des instruments de trading volatils.


  • Pour un trading entièrement automatisé, je recommande     Le XCustomEA  
  • Pour un trading entièrement manuel, je recommande VirtualTradePad
  • Basé sur le conseiller expert le plus populaire TickSniper


Avis 4
Lin Bo Zhao
233
Lin Bo Zhao 2025.01.14 12:07 
 

ok

Filtrer:
OM RAM
93
OM RAM 2025.06.19 08:10 
 

VERY BAD PERFORMANCE...........................................

Vladislav Andruschenko
293275
Réponse du développeur Vladislav Andruschenko 2025.06.19 08:30
for 1 day after purchase? ✅ I’ve checked, and I see that you purchased the Expert Advisor today. That’s great — but please note: 🕒 The Expert Advisor works 24/5, not 24/7 instantly
The AI Sniper works continuously, but it doesn’t open trades immediately after activation. Instead, it waits for specific market conditions to match its internal algorithms before opening a position. 📌 No trades yet? That’s completely normal just after activation. 💡 The EA is not designed to open trades recklessly — it waits for a good opportunity. That’s what makes it intelligent and reliable over time.
DongHailongwang
20
DongHailongwang 2025.05.27 02:12 
 

怎么联系你呢？怎么设置的？

Vladislav Andruschenko
293275
Réponse du développeur Vladislav Andruschenko 2025.06.01 05:43
如果您对该程序有疑问，可以在产品评论页面上撰写评论。https://www.mql5.com/zh/market/product/118127?source=Site+Messages#edit_comment
zubenel
92
zubenel 2025.05.21 12:44 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Vladislav Andruschenko
293275
Réponse du développeur Vladislav Andruschenko 2025.05.21 13:14
No, non sono necessarie impostazioni aggiuntive. AI Sniper è un Expert Advisor automatico che segue la propria strategia integrata ed è già configurato per operare in modo ottimale. Ti consigliamo solo di iniziare con un lotto piccolo (Lot) e, in base ai risultati, potrai adattarlo successivamente. Se desideri comunque modificare alcune impostazioni, puoi consultare la descrizione dei parametri e sperimentare diverse configurazioni.
Lin Bo Zhao
233
Lin Bo Zhao 2025.01.14 12:07 
 

ok

Répondre à l'avis