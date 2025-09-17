Gold Emperor Pro

🚀 Gold Emperor Pro – En Üstün XAUUSD Ticaret Çözümü

Gold Emperor Pro, yalnızca M5 zaman dilimindeki XAUUSD için tasarlanmış, tamamen otomatik bir ticaret algoritmasıdır. Yüksek olasılıklı fırsatları yakalamak ve işlemleri hassasiyetle gerçekleştirmek için birlikte çalışan altı bağımsız, akıllı ve sağlam stratejiyi birleştirir.

👉 EA'yı XAUUSD (M5)'e ekleyin, Fixed Lot'u devre dışı bırakın ve gerisini Gold Emperor Pro'ya bırakın.

💰 Güncel Teklif: $599.99 — sadece sonraki 5 alıcı için geçerlidir.

📈 Son Fiyat: $1,599.99 (fiyat her 5 satıştan sonra $50 artar).

📘 Quantum Emperor Pro Kılavuzunu İndir

En iyi canlı ticaret deneyimi ve en iyi geriye dönük test sonuçları için IC Markets'ı öneriyoruz.

🌟 Neden Gold Emperor Pro'yu Seçmelisiniz?

  • ✔ %100 Otomatik Ticaret – manuel müdahaleye gerek yok
  • XAUUSD M5 için optimize edilmiştir – özellikle Altın için yapılmış ve test edilmiştir
  • ✔ Sinerji içinde çalışan 6 akıllı strateji ile güçlendirilmiştir
  • Kâr potansiyeli ve risk yönetimini dengelemek için tasarlanmıştır
  • ✔ Kolay kurulum – sadece yükleyin, ekleyin ve ticaret yapın

📋 Minimum Gereksinimler ve Tavsiyeler

  • Broker: Düşük spreadlere sahip herhangi bir güvenilir broker (IC Markets önerilir)
  • Altın Fiyatlandırması: 2 ondalık basamaklı fiyat kotasyonu gerektirir. 3 ondalık basamaklı kotasyon kullanan brokerlar ile uyumlu değildir.
  • Başlangıç Depozitosu:
    • Minimum: $500 (1:500 kaldıraç ile)
    • Önerilen: $1,000 (1:500 kaldıraç ile)
  • Kaldıraç: Minimum 1:100 (1:500 şiddetle tavsiye edilir)

⚡ Gold Emperor Pro, Altın ticaretinde size avantaj sağlar – tutarlılık için tasarlanmış, kârlılık için optimize edilmiştir.

👉 Gold Emperor Pro'yu bugün edinin ve ticaretinizi bir sonraki seviyeye taşıyın!

