Gold Emperor Pro – XAUUSD (M5) 自动交易系统

Gold Emperor Pro 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 M5 周期上的 XAUUSD（黄金） 交易而设计。它利用 六种独立策略 同时运行，以在不同的市场条件下识别交易机会。

要开始交易，请将 EA 加载到 XAUUSD M5 图表 上，根据需要调整参数，然后启动智能交易系统。如需增加交易频率，您可以启用 INCLUDE SCALPING（剥头皮）和 INCLUDE ASIAN SESSION（亚盘时段）选项。无需复杂的配置。

主要功能

全自动交易系统

专为 M5 周期上的 XAUUSD 优化

六种集成策略并行运行

基于风险的仓位管理选项

安装和设置过程简单

最低要求

交易品种： XAUUSD

XAUUSD 时间周期： M5

M5 价格格式： EA 需要 2 位小数的黄金报价

EA 需要 初始入金： 最低： $500 推荐： $1,000

杠杆： 最低 1:100（更高的杠杆可能会提高灵活性）

快速入门指南

Gold Emperor Pro 专为 XAUUSD 的稳定且可控交易而打造。以下是主要输入参数和功能的快速入门概述。

风险等级

该 EA 支持多种预设的基于净值的风险模式。启用后，当账户余额达到相应阈值时，每种模式将自动激活：

极低风险 – $100 激活

低风险 – $300 激活

中低风险 – $600 激活

中等风险 – $1,000 激活

高风险 – $150,000 激活

极高风险 – $200,000 激活

极端风险 – $250,000 激活

手数设置

固定手数 (Fixed Lot)： 每笔交易使用恒定的手数。

每笔交易使用恒定的手数。 固定手数关闭 (Fixed Lot OFF)： 启用基于账户净值的自动手数缩放。

动态固定手数

当同时启用 FixedLot 和 Dynamic Fixed Lot 选项时，EA 会根据预定义的净值里程碑自动调整手数。这允许系统在保持回撤控制的同时逐渐增加仓位大小。

包含剥头皮 (Include Scalping)

启用此选项将激活剥头皮引擎，允许 EA 在市场活动增加期间执行额外交易。这可能会提高交易频率。用户在实盘应用之前应通过回测评估此模式。

注意： INCLUDE SCALPING 功能适用于 2024 年及以后的数据。启用后，网格层级（grid level）会自动降低为 2。

包含亚盘时段 (Include Asian Session)

此选项允许 EA 在亚洲交易时段运行额外的策略。根据市场情况，这可能会增加整体交易机会。

Gold Emperor Pro 为 XAUUSD 交易提供了一种结构化和多策略的方法。它旨在各种市场环境下持续运行，并为不同类型的账户提供灵活的风险和手数配置。