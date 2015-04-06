Gold Emperor Pro
- 专家
- John Samuel Ifegwu
- 版本: 3.22
- 更新: 23 十二月 2025
- 激活: 10
Gold Emperor Pro – XAUUSD (M5) 自动交易系统
Gold Emperor Pro 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 M5 周期上的 XAUUSD（黄金） 交易而设计。它利用 六种独立策略 同时运行，以在不同的市场条件下识别交易机会。
要开始交易，请将 EA 加载到 XAUUSD M5 图表 上，根据需要调整参数，然后启动智能交易系统。如需增加交易频率，您可以启用 INCLUDE SCALPING（剥头皮）和 INCLUDE ASIAN SESSION（亚盘时段）选项。无需复杂的配置。
主要功能
- 全自动交易系统
- 专为 M5 周期上的 XAUUSD 优化
- 六种集成策略并行运行
- 基于风险的仓位管理选项
- 安装和设置过程简单
最低要求
- 交易品种： XAUUSD
- 时间周期： M5
- 价格格式： EA 需要 2 位小数的黄金报价
- 初始入金：
- 最低：$500
- 推荐：$1,000
- 杠杆： 最低 1:100（更高的杠杆可能会提高灵活性）
快速入门指南
Gold Emperor Pro 专为 XAUUSD 的稳定且可控交易而打造。以下是主要输入参数和功能的快速入门概述。
风险等级
该 EA 支持多种预设的基于净值的风险模式。启用后，当账户余额达到相应阈值时，每种模式将自动激活：
- 极低风险 – $100 激活
- 低风险 – $300 激活
- 中低风险 – $600 激活
- 中等风险 – $1,000 激活
- 高风险 – $150,000 激活
- 极高风险 – $200,000 激活
- 极端风险 – $250,000 激活
手数设置
- 固定手数 (Fixed Lot)： 每笔交易使用恒定的手数。
- 固定手数关闭 (Fixed Lot OFF)： 启用基于账户净值的自动手数缩放。
动态固定手数
当同时启用 FixedLot 和 Dynamic Fixed Lot 选项时，EA 会根据预定义的净值里程碑自动调整手数。这允许系统在保持回撤控制的同时逐渐增加仓位大小。
包含剥头皮 (Include Scalping)
启用此选项将激活剥头皮引擎，允许 EA 在市场活动增加期间执行额外交易。这可能会提高交易频率。用户在实盘应用之前应通过回测评估此模式。
注意： INCLUDE SCALPING 功能适用于 2024 年及以后的数据。启用后，网格层级（grid level）会自动降低为 2。
包含亚盘时段 (Include Asian Session)
此选项允许 EA 在亚洲交易时段运行额外的策略。根据市场情况，这可能会增加整体交易机会。
Gold Emperor Pro 为 XAUUSD 交易提供了一种结构化和多策略的方法。它旨在各种市场环境下持续运行，并为不同类型的账户提供灵活的风险和手数配置。