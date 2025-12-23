Gold Emperor Pro

Gold Emperor Pro – Automatisiertes Handelssystem für XAUUSD (M5)

Gold Emperor Pro ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der exklusiv für den Handel mit XAUUSD auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er arbeitet mit sechs unabhängigen Strategien, die gleichzeitig laufen, um Handelsmöglichkeiten unter wechselnden Marktbedingungen zu identifizieren.

Um mit dem Handel zu beginnen, fügen Sie den EA zum XAUUSD M5-Chart hinzu, passen Sie die Parameter bei Bedarf an und starten Sie den Expert Advisor. Für eine höhere Handelsfrequenz können Sie die Optionen INCLUDE SCALPING und INCLUDE ASIAN SESSION aktivieren. Es ist keine komplexe Konfiguration erforderlich.

Hauptmerkmale

  • Vollautomatisiertes Handelssystem
  • Speziell für XAUUSD auf dem M5-Zeitrahmen optimiert
  • Sechs integrierte Strategien, die parallel arbeiten
  • Risikobasierte Optionen für das Positionsmanagement
  • Einfacher Installations- und Einrichtungsprozess

Mindestanforderungen

  • Symbol: XAUUSD
  • Zeitrahmen: M5
  • Preisformat: Der EA benötigt eine Goldpreisnotierung mit 2 Dezimalstellen
  • Anfangseinzahlung:
    • Minimum: $500
    • Empfohlen: $1.000
  • Hebel: Mindestens 1:100 (ein höherer Hebel kann die Flexibilität verbessern)

Schnellstart-Anleitung

Gold Emperor Pro wurde für beständigen und kontrollierten Handel mit XAUUSD entwickelt. Nachfolgend finden Sie eine Schnellübersicht der wichtigsten Eingaben und Funktionen.

Risikostufen

Der EA unterstützt mehrere vordefinierte, auf Eigenkapital basierende Risikomodi. Wenn aktiviert, wird jeder Modus aktiv, sobald der Kontostand den entsprechenden Schwellenwert erreicht:

  • Sehr geringes Risiko – aktiviert bei $100
  • Geringes Risiko – aktiviert bei $300
  • Mittel-Geringes Risiko – aktiviert bei $600
  • Mittleres Risiko – aktiviert bei $1.000
  • Hohes Risiko – aktiviert bei $150.000
  • Sehr hohes Risiko – aktiviert bei $200.000
  • Extremes Risiko – aktiviert bei $250.000

Lot-Größe

  • Fixed Lot: Verwendet eine konstante Lot-Größe für jeden Trade.
  • Fixed Lot OFF: Aktiviert die automatische Skalierung basierend auf dem Kontoeigenkapital.

Dynamische feste Lot-Größe

Wenn sowohl die Optionen FixedLot als auch Dynamic Fixed Lot aktiviert sind, passt der EA die Lot-Größe automatisch gemäß vordefinierter Eigenkapital-Meilensteine an. Dies ermöglicht es dem System, die Positionsgrößen schrittweise zu erhöhen und gleichzeitig die Drawdown-Kontrolle beizubehalten.

Scalping einbeziehen (Include Scalping)

Die Aktivierung dieser Option startet die Scalping-Engine, wodurch der EA in Zeiten erhöhter Marktaktivität zusätzliche Trades ausführen kann. Dies kann die Handelsfrequenz erhöhen. Nutzer sollten diesen Modus durch Backtesting evaluieren, bevor sie ihn live anwenden.

Hinweis: Die Funktion INCLUDE SCALPING ist für Daten ab 2024 gedacht. Wenn aktiviert, wird das Grid-Level automatisch auf 2 reduziert.

Asiatische Sitzung einbeziehen (Include Asian Session)

Diese Option ermöglicht es dem EA, während der asiatischen Handelssitzung eine zusätzliche Strategie auszuführen. Dies kann je nach Marktbedingungen die gesamten Handelsmöglichkeiten erhöhen.

Gold Emperor Pro bietet einen strukturierten und Multi-Strategie-Ansatz für den XAUUSD-Handel. Er ist darauf ausgelegt, unter verschiedenen Marktumgebungen konsistent zu arbeiten und bietet flexible Risiko- und Lot-Größen-Konfigurationen für verschiedene Kontotypen.

Empfohlene Produkte
Trend Breakout Strategy EA
Seref Oliver Joisten
Experten
Trend Breakout Strategy EA - Hochpräziser algorithmischer Breakout-Handel Ausbrechen. Draußen bleiben. Profitieren Sie mit Disziplin. Trend Breakout Strategy EA ist ein professioneller Expert Advisor , der für Trader entwickelt wurde, die eine klare Logik, ein adaptives Risikomanagement und einen bewährten statistischen Vorsprung verlangen. Vergessen Sie überoptimierte Indikatorensuppen - dieser EA nutzt die reine Preisaktion und Volatilität, um hochwahrscheinliche Ausbrüche mit rücksichtsloser
Superiority in Calculations
Pavel Malyshko
5 (1)
Experten
Die Einzigartigkeit dieses Experten ist, dass er ein gemeinsames Set verwendet. Für die meisten Expert Advisors ist dies nicht anwendbar und wird nicht funktionieren, weil die meisten Expert Advisors entweder Sets haben, die Sie selbst herunterladen können oder im Code für jedes Währungspaar eingebettet sind. Dieser Expert Advisor verwendet nur 1 Set für alle 20 Währungspaare. Ich unterscheide mich von vielen Entwicklern darin, dass ich Ihre Produkte weiter verbessere. Das Hauptziel ist es
Strategy Mark1 Scalping Martingale
Thawinchai Waharam
Experten
Strategie Mark #1: Scalping Martingale 1. Handelssignal mit EMA (Exponential Moving Average) Diese Strategie verwendet den EMA 50 auf dem 1-Minuten-Chart, um die Trendrichtung herauszufiltern und die Trades entsprechend auszuführen: Einstieg kaufen: Wenn eine Kerze über dem EMA schließt → Einstieg in den Kauf Verkaufen Einstieg: Wenn eine Kerze unter dem EMA schließt → Verkaufen Enthält ein Trailing-Stop-System mit unabhängiger Logik für Kauf/Verkauf, um Gewinne zu schützen. 2. smartes Martinga
Dynamic trend cycles robot
Ekaterina Saltykova
Experten
Wir stellen Ihnen das einzigartige Handelssystem Dynamic Trend Cycles Robot (DTC) vor - ein leistungsstarkes Tool für den H1-H4-Handel mit Volatilitätspaaren! Technische Möglichkeiten - zu handelnde Paare : EURUSD,GBPUSD,XAUUSD; - Zeitrahmen : M30,H1,H2,H3,H4; Warum DTC wählen? - Genaue Trendanalyse: DTC passt sich der aktuellen Marktvolatilität an und bietet eine präzise Verfolgung von Preistrends. Dies ermöglicht es Ihnen, Positionen im Einklang mit dem Haupttrend zu eröffnen und Ihre Gewin
Darwin Swing MT5
Guillaume Duportal
4.82 (49)
Experten
Darwin Swing MT5 Übersicht: Darwin Swing ist ein Expert Advisor für mittel­fristiges Swing-Trading. Er analysiert Unterstützungs- und Widerstandsbereiche und nutzt virtuelle Positionen, um mögliche Ausbrüche vorwegzunehmen. Reale Orders werden nur platziert, wenn die vordefinierten Bedingungen erfüllt sind. Nach dem Erfolg von Darwin Evolution folgt Darwin Swing, der parallel eingesetzt werden kann. Ziel ist es, sich mit langfristiger Ausrichtung möglichst eng an manuellen Handel anzulehnen. Es
Bitcoin Phantom EA
Vhutshilo Evidence Masithembi
Experten
Bitcoin Phantom EA - Hauptmerkmale & Informationen Strategie: Martingal-basiertes Handelssystem Optimierter Zeitrahmen: Funktioniert am besten auf dem 2-Stunden-Chart (H2) Primäres Asset: Entwickelt für den Handel mit Bitcoin (BTC/USD) Handelslogik: Verwendet Grid-Style-Entrys, um Positionen während Marktbewegungen zu mitteln Anpassungen: Einstellbare Losgrößen, Multiplikatoren, Rasterschritte und Handelslimits Plattform: Kompatibel mit MetaTrader Testen empfohlen: Backtest und Forward-Test auf
No Brain Gold
Ka Yiu Wong
Experten
No Brain Gold EA *************************************************************************************************************** Der einfachste Expert Advisor der Welt! Sie müssen lediglich die MT5-Plattform einbinden. Kein Lernen, keine Parameter, keine Einrichtung, kein Monitoring! Sie müssen lediglich das GOLD-Symbol Ihrem Broker zuordnen und in einen 5-Minuten-Chart einfügen. DAS IST ALLES! Seine Intelligenz ist jedoch nicht einfach: Er nutzt verschiedene Indikatoren und Steigungen,
Katana Gold
Hisanobu Kawabata
Experten
KATANA Gold Real Tick getesteter konservativer Trendfolger für XAUUSD Konzept KATANA Gold ist ein Low-Frequency, Selective-Entry Trend-Following EA , der exklusiv für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Anstatt sich auf auffällige Backtest-Zahlen zu konzentrieren, wurde dieser EA mit Priorität auf Stabilität und Reproduzierbarkeit in realen Tick-Handelsumgebungen entwickelt. Merkmale auf Basis realer Daten Handelshäufigkeit: Niedrig (durchschnittlich 0,5-1 Trades pro Tag) Konzentriert sich auf R
Range Breakout EA
BM Trading GmbH
4.6 (15)
Experten
Im Gegensatz zu vielen anderen Programmen auf dem mql5-Markt ist dies eine ECHTE Daytrading-Strategie. Es verwendet keine Martingale- oder Grid-Funktionalitäten und folgt einem logischen Konzept. Der Range Breakout Expert Advisor kann zum Handeln von Zeitbereichen verwendet werden. Der Markt findet oft in den Morgenstunden seine Richtung und folgt diesem Trend dann für den restlichen Tag. Dieser Expert Advisor wurde entwickelt, um diese Trends nach dem morgendlichen Ausbruch zu traden. Dennoch
Nova TRX Trader
Anita Monus
Experten
Der Nova TRX Trader basiert auf dem Triple Exponential Moving Average (TRIX) - einem Momentum-Oszillator, der Marktgeräusche glättet und so eine echte Tendenz aufzeigt. Dieser Expert Advisor nutzt die einzigartigen Glättungsfähigkeiten von TRIX, um Fehlsignale zu vermeiden und nur die stärksten Trendverschiebungen zu erkennen. Anstatt auf jedes Flackern der Volatilität überzureagieren, konzentriert sich der Nova TRX Trader auf nachhaltige Momentumveränderungen - er kombiniert TRIX-Crossovers, Sl
EuroClimb MT5
Irma Wati
Experten
Nächster Preis : $399.00 EuroClimb EA: Ihr ultimativer Begleiter für EURUSD-Abwärtstrends! Erschließen Sie die Kraft des Präzisionshandels mit EuroClimb , dem Expert Advisor, der ausschließlich für die Ausnutzung von EURUSD-Abwärtstrends entwickelt wurde. EuroClimb ist auf Short-Positionen zugeschnitten und stellt sicher, dass Sie keine Gelegenheit in einem Abwärtstrend verpassen. Hauptmerkmale: Zeitrahmen : M15 Spezialisierte Leerverkäufe : Konzentriert sich ausschließlich auf Leerverkäufe
The Blue Box
Ezequiel Tomas Gonzalez Araneda
Experten
THE BLUE BOX ist ein professioneller Expert Advisor, der Range-Breakouts handelt. Er identifiziert eine Preisrange während einer bestimmten Session und führt Trades aus, wenn der Preis diese Range durchbricht – mit Optionen für direkten Einstieg oder Wiedereinstieg per Pullback. FUNKTIONSWEISE 1. Identifizierung der Range Analysiert die Kursbewegung innerhalb eines definierten Zeitraums (z. B. 9:00–17:00) und zeichnet eine „Box“ basierend auf dem HIGH und LOW dieses Zeitfensters. 2. Warten au
MoonWalker MT5
Wei Tu
Experten
MoonWalkerEA ist ein intelligenter Forex-Handelsberater, der eine nächtliche Scalping-Strategie anwendet. MT4-Version Benutzerhandbuch Unterstützte Währungspaare: AUDCAD,EURAUD,EURCAD,EURCHF,EURGBP,EURUSD,GBPAUD,GBPCAD,GBPCHF,GBPUSD,USDCHF Merkmale : - Vollautomatischer Modus, automatischer Wechsel der Paare jeden Monat - Automatische Erkennung der Zeitzone und der Sommerzeit - Ein Auftrag nach dem anderen, kein Martingal und Raster - Größtmögliche Vermeidung von Slippage durch schwebende
TradeTech Titan
Vasile Silviu Urs
Experten
Der TradeTech Titan Expert Advisor (EA) nutzt eine vielfältige Palette von Standardindikatoren zur Initiierung von Trades. Sobald die Bedingungen für das Öffnen von Trades erfüllt sind, sorgt eine zusätzliche Schicht von fein einstellbaren Filtern oder Schwellenwerten für optimale Einstiegspunkte. Diese Schwellenwerte, die von 1 bis 100 reichen, ermöglichen eine anpassbare Handelsfilterung. Jeder Trade wird durch virtuelle StopLoss- und virtuelle TakeProfit-Werte abgesichert. Der EA vermeidet ri
Big Bang EA5
Lee Munday
2.29 (7)
Experten
Big Bang ist das Ergebnis einer monatelangen Entwicklung. Es ist die perfekte Kombination aus meinen Handels- und Programmierfähigkeiten. Es handelt sich um einen vollautomatischen Expert Advisor für mehrere Währungen mit einer Reihe von anpassbaren Eingaben, die optimiert werden können, wenn Sie dies wünschen. Dieser Algorithmus wurde an einer Reihe von Währungspaaren getestet und die besten Ergebnisse wurden in den Standardwerten erzielt: CHFJPY,GBPUSD,AUDUSD,EURGBP,USDCAD,NZDCAD,GBPNZD. Auch
Atrion Skyline Trading EA
Peat Winch
Experten
Atrion Skyline Trading EA Übersicht Ein automatisches Handelssystem (Expert Advisor) für MetaTrader 5. Es kombiniert eine auf dem gleitenden Durchschnitt (MA) basierende Einstiegsbedingung mit einem von der Average True Range (ATR) abgeleiteten Trailing-Stop-Mechanismus. Der EA ist als Beispiel dafür gedacht, wie ein gleitendes Durchschnittssignal mit einer volatilitätsbasierten Stop-Management-Methode kombiniert werden kann. Funktionslogik Einstiegssignal (Gleitender Durchschnitt): Ein konfigur
Its Volatility is your Opportunity
Marta Gonzalez
Experten
Manchmal wird der Markt volatil und wir brauchen Algorithmen, die diese Volatilität unabhängig von ihrer Richtung ausnutzen. Dieses System versucht, in Momenten hoher Volatilität einen Vorteil zu erzielen. Es verfügt über 5 Stufen von Eingangsfiltern, die je nach Volatilität angepasst werden sollten, der Durchschnittswert wäre Modus 3, darunter sinkt die Empfindlichkeit, darüber steigt sie. Sie können die Demo herunterladen und sie selbst testen. Sehr stabile Wachstumskurve als Ergebnis inte
Cherry Red FX
Michael Prescott Burney
4 (1)
Experten
Cherry Red FX ist ein Expert Advisor (EA), der für den Handel mit dem USDJPY auf dem H1-Chart entwickelt wurde und fortschrittliche algorithmische Strategien und dynamische Marktanalysen integriert. Er kombiniert optimierte Handelssignale mit strukturiertem Risikomanagement, um die Handelsausführung und die Anpassungsfähigkeit an den Markt zu verbessern. Cherry Red FX ist auf Effizienz ausgelegt und arbeitet mit minimalen manuellen Eingriffen, während die datengesteuerte Handelsausführung für S
G Gold
Khalid Ait
Experten
In meiner Anfangszeit habe ich mich gefragt, warum alle vom Goldhandel besessen waren. Obwohl es ihnen massive Verluste einbrachte, blieben sie ihm treu! Ich habe versucht, dasselbe zu tun und Gold zu meistern, aber auch ich bin gescheitert. Also habe ich meine eigenen Nachforschungen angestellt, um die Antwort zu finden, und was ich entdeckte, war unerwartet... g Gold ist speziell für XAUUSD entwickelt worden. Sie finden die Set-Dateien in der Beschreibung unten. Besuchen Sie das Profil, um d
Market Cycles Order Flow
Thang Chu
4.33 (3)
Experten
Market Cycles Order Flow Signal: Live Signal ( mit 1.5% Balance Risk ) - ab 01 Nov 2025 mit einer benutzerdefinierten Liste von Strategien - PM me to receive the strategy list Nexus EA mql5 öffentlicher Kanal: Nexus Community Public Chat Dieser EA ist Teil des Nexus Portfolios - eine Kombination der besten langfristigen EAs, die ich sowohl für mein persönliches Trading als auch für die private Fondsverwaltung erstellt habe. Suchen Sie nach einer vollständig diversifizierten Portfoliolösung über
Stance News Expert
Itumeleng Francis Lesabane
Experten
Stance News EA ist ein fundamentaler Expert Advisor, der automatisch mit Nachrichtenereignissen handelt. Der Experte kann von Montag bis Freitag handeln und Sie können ihn so einstellen, dass er mit Nachrichten mit hoher Auswirkung handelt, wenn Sie einen vps mieten, können Sie ihn zu Beginn der Woche einstellen, dann wird er automatisch bis Freitag handeln. Da die Marktbeobachtungszeit je nach Broker/Prop-Firma, die Sie verwenden, variiert, müssen Sie, wenn Ihre tatsächliche Standardzeit von de
Buda MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experten
Buda The Enlightened One ist eine Strategie, die darauf ausgelegt ist, ohne Sorgen zu handeln, für alle, die etwas Stabiles und Entschlossenes wollen. wo sie ihre Investition in X-Größe ohne Risikobedenken platzieren können, jeder Eintrag wird zuvor eine starke Analyse mit geheimen Mustern und Indikatoren haben, die von mir entworfen wurden, es hat ein KI-System, wo es alle Bereiche lernen und konsultieren wird, die wir ihm beigebracht haben und Passen Sie das Risiko bei Bedarf an, wenn Stop-Lo
Green Hawk
Rashed Samir
Experten
Green Hawk ist ein professioneller Scalping-Experte. Die Strategie basiert auf intelligenten Scalping-Algorithmen, die in bestimmten Perioden des Marktes handelt. Das System verwendet keine riskanten Strategien wie Grid oder Martingale. Der Handel basiert auf der Rückkehr des Preises in kurzen Zeiträumen. Alle Trades werden innerhalb von Stunden geschlossen. Ich werde den Preis in naher Zukunft erhöhen. Nächster Preis: $700 Der endgültige Preis wird $2000 sein. Verkauft wird nur über die mql5
GoldSmart
Dechathorn Meetip
Experten
# GoldSmartEA - RSI-Reversal-Strategie mit Smart Recovery ## Überblick GoldSmartEA ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem, das RSI-Umkehrsignale mit einem intelligenten Erholungsgittermechanismus kombiniert. Entwickelt für EURUSD auf dem H1-Zeitrahmen. ## Hauptmerkmale **RSI-Umkehrstrategie** - Gegen den Trend während der Sitzung, trendfolgend außerhalb der Sitzung **Smart Recovery Grid** - Sichert automatisch ab und gleicht Positionen aus **Auto Lot Adjustment** - Funktio
Raptor Expert Advisor
Andrey Kornishkin
Experten
Raptor Expert Advisor verwandelt Verlustpositionen in Gewinne, indem er eine unidirektionale Position mit einem erhöhten Lot eröffnet. Handelsstrategie Der Expert Advisor ist für den Handel auf dem Trendmarkt konzipiert, zu diesem Zweck werden die entsprechenden Währungspaare speziell ausgewählt. Der Expert Advisor handelt aus dem Markt heraus, je nach Trendrichtung. Die erste Order wird nach den folgenden Regeln platziert: Wenn die Kerze auf den Zeitrahmen H4, W1 und MN1 bullisch ist, wird ein
EA Builder PRO
Arthur Hatchiguian
4.5 (8)
Experten
EA Builder ist ein Tool, mit dem Sie Ihren eigenen Algorithmus erstellen und an Ihren eigenen Handelsstil anpassen können. Klassischer Handel, Grid, Martingal, Kombination von Indikatoren mit Ihren persönlichen Einstellungen, unabhängige Aufträge oder DCA, sichtbare oder unsichtbare TP/SL, Trailing Stop, Verlustabdeckungssystem, Break-Even-System, Handelszeiten, automatische Positionsgröße und vieles mehr. Der EA Builder hat alles, was Sie brauchen, um Ihren perfekten EA zu erstellen. Es gibt ei
Index Magic Pro
Dror Shamir
Experten
INDEX MAGIC PRO - Einfache Strategie für den NAS100-Handel hier überwachen: Darwinex Nullkonto - https://www.mql5.com/en/signals/2341713?source=Site+Signale+Mein tinyurl.com/3zezmn3h (kopieren und einfügen der url ) Hallo Trader! Ich möchte völlig ehrlich darüber sein, was dieser EA tut und was nicht. Was dieser EA wirklich ist: Dies ist ein einfaches Handelssystem, das ich für den Indexhandel gebaut habe, hauptsächlich für den NASDAQ 100. Es sucht nach starken Momentum-Kerzen (Kerzen mit kleine
GlobalMarketNavigator EA
Azad Amanuel Gorgis Gorgis
Experten
Einführung des GlobalMarketNavigator EA: Ihre automatisierte Handelslösung Verbessern Sie Ihr Handelserlebnis mit Präzision, Automatisierung und Expertise Für: Gold = 15M, RSI = 16 oder 11 Öl = 30M, RSI = 11 CAD/CHF = 15M, RSI = 11 NZD/CAD = H1, RSI = 11 RSI = 11 usw.. Der GlobalMarketNavigator EA, verfasst von Azad Gorgis im Jahr 2024, ist ein fortschrittlicher Expert Advisor (EA), der sorgfältig für die Devisen-, Gold- und Ölmärkte entwickelt wurde. Mit dem Fokus auf Präzision und Effizienz n
Neural Bitcoin Impulse
Denys Babiak
Experten
Neural Bitcoin Impulse - ein innovativer Trading-Bot, der mit Hilfe der Trainingstechnologie für neuronale Netze auf umfangreichen Marktdatensätzen entwickelt wurde. Das integrierte mathematische Modell der künstlichen Intelligenz sucht nach dem potenziellen Impuls jedes nächsten Marktbalkens und nutzt die daraus resultierenden Muster der Divergenz und Konvergenz zwischen den prädiktiven Indikatoren und dem Preis, um hochpräzise Umkehrpunkte für die Eröffnung von Handelspositionen zu bilden. De
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Experten
Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
Martin Alejandro Bamonte
2.43 (7)
Experten
HFT AI FAST SCALPER V10.1 Die bisher fortschrittlichste Version unseres EAs, komplett neu entwickelt mit KI-gestützter Entscheidungsfindung , Multi-KI-Abstimmung und dynamischer Handelslogik . Der EA ist nun nicht mehr nur für XAUUSD (Gold) im M1 ausgelegt, sondern unterstützt auch BTCUSD und ETHUSD mit Hochfrequenzeinstiegen, intelligentem Risikomanagement und voller Anpassungsfähigkeit. Dieser EA kombiniert kostenlose OpenRouter-verbundene KIs mit erweiterten Filtern für präzisen Handel unt
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Experten
BLACK FRIDAY 50% RABATT - NANO MACHINE GPT Regulärer Preis: $997 bis Black Friday: $498.50 (Der reduzierte Preis wird während der Aktion angezeigt.) Verkaufsstart: 27. November 2025 - zeitlich begrenztes Black Friday Event. Black Friday Verlosung: Alle Nano Machine GPT Käufer während des Black Friday Events können an einer Zufallsverlosung für folgende Preise teilnehmen: 1 x Syna Aktivierung 1 x AiQ Aktivierung 1 x Mean Machine GPT Aktivierung Teilnahmebedingungen: 1) Nach Ihrem Kauf senden S
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.5 (26)
Experten
Aria Connector EA – V4 (Lernmaschine + XGBoost-Lernmodell +112 Bezahlte & Kostenlose KIs + Abstimmungssystem + Externe & Bearbeitbare Prompts) Während die meisten EAs auf dem Markt behaupten, "KI" oder "neuronale Netzwerke" zu verwenden, aber in Wirklichkeit nur grundlegende Skripte ausführen, definiert Aria Connector EA V4 neu, was wahrer KI-getriebener Handel bedeutet. Dies ist keine Theorie, kein Marketing-Hype, es ist eine direkte, überprüfbare Verbindung zwischen Ihrer MetaTrader 5-Plattf
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experten
Quantum Bitcoin EA   : Unmöglich ist nichts. Man muss nur herausfinden, wie es geht! Treten Sie ein in die Zukunft des   Bitcoin   -Handels mit   Quantum Bitcoin EA   , dem neuesten Meisterwerk eines der Top-MQL5-Verkäufer. Quantum Bitcoin wurde für Händler entwickelt, die Leistung, Präzision und Stabilität verlangen, und definiert neu, was in der volatilen Welt der Kryptowährung möglich ist. WICHTIG!   Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch un
AI Map
Saeid Soleimani
3.75 (4)
Experten
AI MAP Handelssystem AI MAP Handelssystem AI MAP ist ein automatisierter Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Marktbedingungen zu analysieren und Trades basierend auf algorithmischer Logik auszuführen. Das System nutzt ein mehrschichtiges analytisches Framework zur Bewertung von Preisbewegungen, Volumen und Marktstimmung ohne manuelle Eingriffe. Live-Überwachung (+ 3 Monate)    || Chat-Gruppe    Systemarchitektur Der EA integriert spezialisierte Verarbeitungsmodule zur Handhabung verschied
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Experten
Der XG Gold Robot MT5 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Experten
Der Bitcoin Robot MT5 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen. Unser Bitcoin Robot wurde von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern entwickelt und verwendet einen ausgeklügelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit dem M5-Zeitrahmen auszuführen, um sicherzustellen, dass Sie keine lukrativen Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experten
AIQ Version 5.0 - Autonome Intelligenz Durch Institutionelle Architektur Die Evolution von regelbasierter Automatisierung zu echter autonomer Intelligenz repräsentiert die natürliche Weiterentwicklung des algorithmischen Handels. Was institutionelle quantitative Desks vor über einem Jahrzehnt zu erforschen begannen, ist zu praktischer Implementierung gereift. AIQ Version 5.0 verkörpert diese Reifung: ausgeklügelte Multi-Modell-KI-Analyse, unabhängige Validierungsarchitektur und kontinuierliche
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experten
Bonnitta EA basiert auf der Pending-Position-Strategie (PPS) und einem sehr fortschrittlichen geheimen Handelsalgorithmus. Die Strategie von Bonnitta EA ist eine Kombination aus einem geheimen benutzerdefinierten Indikator, Trendlinien, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (Preisaktion) und dem wichtigsten oben erwähnten geheimen Handelsalgorithmus. KAUFEN SIE KEINEN EA OHNE ECHTEN GELDTEST VON LÄNGER ALS 3 MONATE, ICH HABE MEHR ALS 100 WOCHEN (MEHR ALS 2 JAHRE) GEBRAUCHT, UM BONNITTA EA MIT
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.83 (58)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experten
EA hat eine Live-Erfolgsbilanz mit 4,5 Jahren stabilem Handel mit geringem Drawdown: Live-Leistung Die MT4-Version finden Sie hier Waka Waka ist das fortschrittliche Grid-System , das bereits seit Jahren auf echten Konten funktioniert. Anstatt das System so anzupassen, dass es historische Daten widerspiegelt (wie es die meisten Leute tun), wurde es entwickelt, um bestehende Marktineffizienzen auszunutzen. Es handelt sich also nicht um ein einfaches "Hit-and-Miss"-System, das nur durch die Nutzun
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Experten
Mean Machine GPT Version 11.0 - Deutsch Mean Machine GPT Version 11.0 - Wo Institutionelle Intelligenz auf Spezialisiertes Trading Trifft Seit wir die echte KI-Integration im algorithmischen Trading pioniert haben, haben wir diesen Ansatz durch mehrere Marktzyklen, Wirtschaftsregime und technologische Entwicklungen verfeinert. Was als unsere Überzeugung begann, dass adaptives maschinelles Lernen die natürliche Entwicklung des quantitativen Tradings darstellt, ist zu einer Branchenrichtung geword
KT Gold Nexus EA MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (2)
Experten
ICMarkets Live-Signal: Hier klicken Was müssen Sie tun, um mit dem KT Gold Nexus EA erfolgreich zu sein? Geduld. Disziplin. Zeit. Der KT Gold Nexus EA basiert auf einem praxisnahen Trading-Ansatz, der von professionellen Tradern und privaten Fondsmanagern eingesetzt wird. Seine Stärke liegt nicht in kurzfristiger Spannung, sondern in langfristiger Beständigkeit. Dieser EA ist für den langfristigen Einsatz konzipiert. Es wird empfohlen, ihn mindestens ein Jahr lang aktiv zu betreiben, um sein ta
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Experten
NEXUS – quantitatives adaptives Grid-System, das sich mit dem Markt entwickelt NEXUS ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem, das in Echtzeit Regelkombinationen erstellt, diese out-of-sample validiert und nur dann Positionen eröffnet, wenn es einen statistischen Vorteil in einem gültigen Marktumfeld erkennt. Schnelle Spezifikationen Systemtyp: adaptives Grid mit OOS-Validierung (out-of-sample) und Umfeldfiltern (News, Volatilität, Sitzung/Tag sowie optionale Volumenwertzonen). Instrume
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
Experten
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Präzises Trading für XAUUSD Live Signal Avalut X1 ist ein professioneller Expert Advisor für den automatisierten Handel auf XAUUSD (Gold) in MetaTrader 5. Das System kombiniert vier sich ergänzende Strategien in einem einzigen EA, um unterschiedliche Marktphasen abzudecken. Es ist für MT5 eigenständig und benötigt keine externen DLLs oder Installer von Drittanbietern. Wichtigste Funktionen Vier Strategien in einem EA: koordinierte Strategien, di
Weitere Produkte dieses Autors
Golden Monarch EA
John Samuel Ifegwu
5 (2)
Experten
Golden Monarch EA — Intelligente Wachstums-Engine für XAUUSD-Trader Golden Monarch EA ist ein fortschrittliches, leistungsorientiertes automatisiertes Handelssystem, das strategisch zu einem stark ermäßigten Preis angeboten wird, um angehende Trader zu unterstützen und die Barriere zum professionellen Handel zu senken. Es wurde entwickelt, um Tradern zu helfen, mit Vertrauen einzusteigen, kleinere Konten verantwortungsbewusst wachsen zu lassen und durch disziplinierte Ausführung Beständigkeit z
Scalp Master Pro EA
John Samuel Ifegwu
Experten
Scalp Master Pro EA: Präzises Scalping und erweiterte Risikokontrolle für EURUSD M15 Der Scalp Master Pro EA wurde für Trader entwickelt, die eine konstante Performance, strukturiertes Risikomanagement und hochwertige Trade-Setups auf dem EURUSD M15 Zeitrahmen suchen. Er kombiniert zwei komplementäre Strategien mit starken Schutzfunktionen, um stabile Ergebnisse über die Zeit zu unterstützen. Dualer Strategie-Rahmen Dieser EA umfasst zwei integrierte Handelsansätze, die Flexibilität unter versch
FREE
DollarEdge Reversal EA Pro
John Samuel Ifegwu
Experten
DollarEdge Reversal EA Pro: USD-Umkehrerkennung auf dem Tages-Zeitrahmen Der DollarEdge Reversal EA Pro wurde entwickelt, um potenzielle Umkehrbedingungen in USD-Hauptwährungspaaren zu identifizieren. Er arbeitet auf dem Tages-Zeitrahmen (D1) und verwendet die USD Influence Reversal Strategy (UIRS), eine makrotechnische Methode, die die Stärke oder Schwäche des US-Dollars über mehrere verwandte Symbole hinweg bewertet. Der EA konzentriert sich auf systematische Signalerkennung, strukturierte Aus
FREE
SMC Order Block EA Pro
John Samuel Ifegwu
Experten
SMC Order Block EA Pro mit KI-Assistenz für XAUUSD Der SMC Order Block EA Pro ist ein automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 5, das speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Es integriert Smart Money Concepts (SMC) mit einem KI-gestützten Modul, um die Entscheidungsfindung, Konsistenz und Risikokontrolle zu verbessern. Das System wurde entwickelt, um Händlern zu helfen, sowohl persönliche Konten als auch Prop-Firm-Bedingungen mit strukturierter, regelbasierter Ausführung zu verwalten. Der EA v
Breakout Emperor
John Samuel Ifegwu
Experten
Breakout Emperor — Breakout-Handelssystem für XAUUSD (M15) Breakout Emperor ist ein automatisierter Breakout-Handels-Expert Advisor, der für XAUUSD auf dem M15-Zeitrahmen entwickelt wurde. Das System wurde entwickelt, um strukturierte Breakout-Bedingungen mithilfe von Volatilitäts-, Momentum- und Range-Filtern zu identifizieren. Es beinhaltet mehrere Ebenen des Risikoschutzes und eine adaptive Einstiegslogik, basierend auf den Marktbedingungen. Der EA wurde durch einen Backtest von Oktober 2023
Quantum Emperor Pro
John Samuel Ifegwu
Experten
Quantum Emperor Pro – Hochleistungs-XAUUSD-Scalping und aggressiver Wachstums-Engine Ich bin Quantum Emperor Pro, entwickelt, um XAUUSD auf dem M5-Zeitrahmen mit Präzision und Geschwindigkeit zu handeln. Meine Stärke liegt in der Bereitstellung aggressiven Kontowachstums, insbesondere wenn mir die Freiheit gegeben wird, Losgrößen zu optimieren und über alle Marktsitzungen hinweg zu scalpen. Schöpfen Sie mein volles Potenzial aus und erleben Sie hochleistungsfähigen, momentumgetriebenen Handel.
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension