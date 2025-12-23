Gold Emperor Pro – Automatisiertes Handelssystem für XAUUSD (M5)

Gold Emperor Pro ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der exklusiv für den Handel mit XAUUSD auf dem M5-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er arbeitet mit sechs unabhängigen Strategien, die gleichzeitig laufen, um Handelsmöglichkeiten unter wechselnden Marktbedingungen zu identifizieren.

Um mit dem Handel zu beginnen, fügen Sie den EA zum XAUUSD M5-Chart hinzu, passen Sie die Parameter bei Bedarf an und starten Sie den Expert Advisor. Für eine höhere Handelsfrequenz können Sie die Optionen INCLUDE SCALPING und INCLUDE ASIAN SESSION aktivieren. Es ist keine komplexe Konfiguration erforderlich.

Hauptmerkmale

Vollautomatisiertes Handelssystem

Speziell für XAUUSD auf dem M5-Zeitrahmen optimiert

Sechs integrierte Strategien, die parallel arbeiten

Risikobasierte Optionen für das Positionsmanagement

Einfacher Installations- und Einrichtungsprozess

Mindestanforderungen

Symbol: XAUUSD

XAUUSD Zeitrahmen: M5

M5 Preisformat: Der EA benötigt eine Goldpreisnotierung mit 2 Dezimalstellen

Der EA benötigt eine Anfangseinzahlung: Minimum: $500 Empfohlen: $1.000

Hebel: Mindestens 1:100 (ein höherer Hebel kann die Flexibilität verbessern)

Schnellstart-Anleitung

Gold Emperor Pro wurde für beständigen und kontrollierten Handel mit XAUUSD entwickelt. Nachfolgend finden Sie eine Schnellübersicht der wichtigsten Eingaben und Funktionen.

Risikostufen

Der EA unterstützt mehrere vordefinierte, auf Eigenkapital basierende Risikomodi. Wenn aktiviert, wird jeder Modus aktiv, sobald der Kontostand den entsprechenden Schwellenwert erreicht:

Sehr geringes Risiko – aktiviert bei $100

Geringes Risiko – aktiviert bei $300

Mittel-Geringes Risiko – aktiviert bei $600

Mittleres Risiko – aktiviert bei $1.000

Hohes Risiko – aktiviert bei $150.000

Sehr hohes Risiko – aktiviert bei $200.000

Extremes Risiko – aktiviert bei $250.000

Lot-Größe

Fixed Lot: Verwendet eine konstante Lot-Größe für jeden Trade.

Verwendet eine konstante Lot-Größe für jeden Trade. Fixed Lot OFF: Aktiviert die automatische Skalierung basierend auf dem Kontoeigenkapital.

Dynamische feste Lot-Größe

Wenn sowohl die Optionen FixedLot als auch Dynamic Fixed Lot aktiviert sind, passt der EA die Lot-Größe automatisch gemäß vordefinierter Eigenkapital-Meilensteine an. Dies ermöglicht es dem System, die Positionsgrößen schrittweise zu erhöhen und gleichzeitig die Drawdown-Kontrolle beizubehalten.

Scalping einbeziehen (Include Scalping)

Die Aktivierung dieser Option startet die Scalping-Engine, wodurch der EA in Zeiten erhöhter Marktaktivität zusätzliche Trades ausführen kann. Dies kann die Handelsfrequenz erhöhen. Nutzer sollten diesen Modus durch Backtesting evaluieren, bevor sie ihn live anwenden.

Hinweis: Die Funktion INCLUDE SCALPING ist für Daten ab 2024 gedacht. Wenn aktiviert, wird das Grid-Level automatisch auf 2 reduziert.

Asiatische Sitzung einbeziehen (Include Asian Session)

Diese Option ermöglicht es dem EA, während der asiatischen Handelssitzung eine zusätzliche Strategie auszuführen. Dies kann je nach Marktbedingungen die gesamten Handelsmöglichkeiten erhöhen.

Gold Emperor Pro bietet einen strukturierten und Multi-Strategie-Ansatz für den XAUUSD-Handel. Er ist darauf ausgelegt, unter verschiedenen Marktumgebungen konsistent zu arbeiten und bietet flexible Risiko- und Lot-Größen-Konfigurationen für verschiedene Kontotypen.