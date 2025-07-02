HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA

5

HFT AI FAST SCALPER V10.1
La version la plus avancée de notre EA à ce jour, entièrement reconstruite avec prise de décision basée sur l’IA, vote multi-IA et logique de trading dynamique.

Désormais, il n’est plus limité uniquement à XAUUSD (Or) en M1, mais prend également en charge BTCUSD et ETHUSD, avec des entrées haute fréquence, une gestion intelligente du risque et une adaptabilité totale.

Cet EA combine des IA gratuites connectées via OpenRouter avec des filtres avancés pour un trading de précision dans toutes les conditions de marché.

Manuel interactif V10.1 et presets :
https://www.mql5.com/en/market/product/143202/comments

Canal public : https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea

PRINCIPALES AMÉLIORATIONS EN V10.1 :

Intégration complète pour BTCUSD et ETHUSD

  • Avec V10.1, l’EA n’est plus limité à l’or (XAUUSD). Il offre désormais une intégration complète pour BTCUSD et ETHUSD, y compris des presets, une gestion optimisée des lots et une logique de décision basée sur l’IA. Cela permet de trader les paires crypto avec les mêmes fonctionnalités avancées que l’or : vote multi-IA, gestion dynamique du risque, SL/TP adaptatifs et support complet des filtres.


Système de vote multi-IA

  • De 1 à 5 IA peuvent être combinées.
  • Prend en charge le vote majoritaire, les seuils personnalisés ou la décision unanime.
  • Des niveaux de confiance (ex. 70–80 %) peuvent être exigés avant d’exécuter une transaction.


SL & TP adaptatifs par IA

  • Quatre modes : Pourcentage, Pips fixes, ATR Swing ou Recommandation IA.
  • Recommandé : IA pour le TP + Pourcentage pour le SL → assure des profits adaptatifs et un risque cohérent.


Filtre de volatilité 2.0

  • Bloque les transactions en cas de faible ou forte volatilité.
  • Utilise ATR + Bandes de Bollinger en temps réel.
  • Paramètres personnalisables disponibles.


Gestion dynamique des lots

  • Trois modes : Lot fixe, Dynamique (basé sur le risque) ou % du solde.
  • Contrôle professionnel du risque pour une exposition constante par trade.


Contrôle du spread

  • Filtre amélioré avec calcul de la moyenne pour éviter les pics de spread.


Système de récupération (optionnel)

  • Mécanisme contrôlé pour utilisateurs avancés ou trading crypto.


Filtre des nouvelles

  • Connexion automatique au flux d’actualités, bloque le trading avant et après les événements importants.
  • Fenêtre configurable par l’utilisateur (par défaut : 30 minutes).


Heures & limites de trading

  • Contrôle total des sessions par jour et heure (y compris week-end).
  • Système global de protection profit/perte qui arrête le trading après avoir atteint les limites.

AMÉLIORATIONS SUPPLÉMENTAIRES

  • Styles de trading multiples : prend désormais en charge le scalping et l’intraday sur XAUUSD - BTCUSD - ETHUSD.
  • Comptes RAW/ECN uniquement : ne jamais utiliser de comptes Standard, Cent ou Micro.
  • Broker sans commission pour BTC et ETH : choisissez toujours un broker qui ne facture pas de commission par lot. Comme les spreads crypto sont déjà élevés, ajouter une commission rend le HFT non rentable. L’idéal est un broker qui applique uniquement le spread. Voir le manuel interactif dans les commentaires
  • VPS recommandé !
  • Pas de backtesting pris en charge : l’IA nécessite un environnement live/demo.
  • Signal en direct bientôt disponible pour suivre la performance en temps réel.
  • Aucune copie démo fournie en dehors de cette plateforme.

Canal public : https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea


Des questions ? N’hésitez pas à nous contacter.
Équipe BinaryForexEA

Avertissement :
Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Toutes les données présentées ici sont uniquement à titre informatif et statistique. Le trading comporte des risques et vous pouvez perdre une partie ou la totalité de votre capital.
Vous êtes seul responsable de l’utilisation de tout EA. Testez toujours sur compte démo avant de passer en réel.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de pertes financières ou de problèmes techniques liés à l’utilisation de ce logiciel.

Avis 2
Harry Cabrito
143
Harry Cabrito 2025.09.20 16:31 
 

After the v10.1 became totally diff and profitable EA in Just 5 days of testing it's already up 9% of the balance, it is perfect on btc m1. I'm switching soon on real account. Thanks Martin for this amazing EA.

