Gold Emperor Pro

🚀 Gold Emperor Pro – La Soluzione di Trading Definitiva per XAUUSD

Gold Emperor Pro è un algoritmo di trading completamente automatizzato progettato esclusivamente per XAUUSD sul timeframe M5. Combina sei strategie indipendenti, intelligenti e robuste che lavorano insieme per cogliere opportunità ad alta probabilità ed eseguire operazioni con precisione.

👉 Basta collegare l'EA a XAUUSD (M5), disabilitare Fixed Lot e lasciare che Gold Emperor Pro gestisca il resto.

💰 Offerta attuale: $599.99 — disponibile per i prossimi 5 acquirenti solamente.

📈 Prezzo finale: $1,599.99 (il prezzo aumenta di $50 dopo ogni 5 acquisti).

📘 Scarica il Manuale di Quantum Emperor Pro

Raccomandiamo IC Markets per la migliore esperienza di trading dal vivo e risultati di backtest ottimali.

🌟 Perché scegliere Gold Emperor Pro?

  • ✔ 100% Trading Automatizzato – nessun intervento manuale necessario
  • ✔ Ottimizzato per XAUUSD M5 – costruito e testato specificamente per l'Oro
  • ✔ Alimentato da 6 strategie intelligenti che lavorano in sinergia
  • ✔ Progettato per bilanciare potenziale di profitto e gestione del rischio
  • ✔ Configurazione semplice – basta caricare, collegare e fare trading

📋 Requisiti minimi e raccomandazioni

  • Broker: Qualsiasi broker affidabile con spread bassi (IC Markets raccomandato)
  • Prezzo dell'Oro: Richiede una quotazione di prezzo a 2 decimali. Non è compatibile con broker che usano quotazioni a 3 decimali.
  • Deposito iniziale:
    • Minimo: $500 (con leva 1:500)
    • Raccomandato: $1,000 (con leva 1:500)
  • Leva: Minimo 1:100 (1:500 altamente raccomandato)

⚡ Gold Emperor Pro ti dà il vantaggio nel trading dell'Oro – progettato per la coerenza, ottimizzato per la redditività.

👉 Ottieni Gold Emperor Pro oggi stesso e porta il tuo trading al livello successivo!

