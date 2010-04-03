Gold Emperor Pro
- Experts
- John Samuel Ifegwu
- Versione: 1.2
- Aggiornato: 17 settembre 2025
- Attivazioni: 10
🚀 Gold Emperor Pro – La Soluzione di Trading Definitiva per XAUUSD
Gold Emperor Pro è un algoritmo di trading completamente automatizzato progettato esclusivamente per XAUUSD sul timeframe M5. Combina sei strategie indipendenti, intelligenti e robuste che lavorano insieme per cogliere opportunità ad alta probabilità ed eseguire operazioni con precisione.
👉 Basta collegare l'EA a XAUUSD (M5), disabilitare Fixed Lot e lasciare che Gold Emperor Pro gestisca il resto.
💰 Offerta attuale: $599.99 — disponibile per i prossimi 5 acquirenti solamente.
📈 Prezzo finale: $1,599.99 (il prezzo aumenta di $50 dopo ogni 5 acquisti).
📘 Scarica il Manuale di Quantum Emperor Pro
Raccomandiamo IC Markets per la migliore esperienza di trading dal vivo e risultati di backtest ottimali.
🌟 Perché scegliere Gold Emperor Pro?
- ✔ 100% Trading Automatizzato – nessun intervento manuale necessario
- ✔ Ottimizzato per XAUUSD M5 – costruito e testato specificamente per l'Oro
- ✔ Alimentato da 6 strategie intelligenti che lavorano in sinergia
- ✔ Progettato per bilanciare potenziale di profitto e gestione del rischio
- ✔ Configurazione semplice – basta caricare, collegare e fare trading
📋 Requisiti minimi e raccomandazioni
- Broker: Qualsiasi broker affidabile con spread bassi (IC Markets raccomandato)
- Prezzo dell'Oro: Richiede una quotazione di prezzo a 2 decimali. Non è compatibile con broker che usano quotazioni a 3 decimali.
- Deposito iniziale:
- Minimo: $500 (con leva 1:500)
- Raccomandato: $1,000 (con leva 1:500)
- Leva: Minimo 1:100 (1:500 altamente raccomandato)
⚡ Gold Emperor Pro ti dà il vantaggio nel trading dell'Oro – progettato per la coerenza, ottimizzato per la redditività.
👉 Ottieni Gold Emperor Pro oggi stesso e porta il tuo trading al livello successivo!