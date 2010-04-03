Reversal Gold EA

Reversal Gold EA

Reversal Gold EA est un système de trading automatisé conçu spécifiquement pour la paire  XAUUSD (Or). Il opère sur une stratégie de contre-tendance, visant à identifier et à capitaliser sur les retournements de marché potentiels. L'EA est conçu pour naviguer dans la volatilité et les caractéristiques uniques de l'action des prix de l'Or.

Stratégie

Le cœur du Reversal Gold EA est un système de confirmation multi-indicateurs. L'algorithme analyse les conditions du marché en utilisant une confluence d'indicateurs techniques, notamment :

  • Parabolic SAR et Awesome Oscillator (AO) : Pour identifier les changements potentiels dans l'élan du marché et la direction de la tendance.

  • Relative Strength Index (RSI) : Pour évaluer les conditions de surachat ou de survente, qui précèdent souvent un retournement de prix.

  • Average True Range (ATR) : Pour s'assurer que les transactions sont prises dans des conditions de volatilité appropriées, en filtrant les périodes de faible activité du marché.

En combinant ces outils, la fonction principale de l'EA est de détecter les moments d'épuisement potentiel de la tendance et d'entrer en position aux premiers stades d'un nouveau mouvement de prix dans la direction opposée.

Caractéristiques Principales

  • Adapté pour XAUUSD : La logique et les paramètres internes de l'EA ont été développés en tenant compte du comportement unique du marché de l'Or.

  • Gestion Automatisée du Risque : L'EA calcule automatiquement la taille de lot appropriée pour chaque transaction en fonction de votre pourcentage de risque spécifié et du Stop Loss calculé, aidant à maintenir une exposition au risque constante.

  • Gestion Dynamique des Transactions : Toutes les transactions sont gérées avec un Stop Loss qui peut être suivi (trailing) en fonction de l'indicateur Parabolic SAR, s'adaptant aux mouvements continus du marché.

  • Protection Intelligente des Profits : Le système inclut une fonctionnalité avancée pour gérer les transactions rentables. Une fois qu'une position atteint un niveau de profit significatif, l'EA surveille tout repli substantiel et peut clôturer la transaction pour sécuriser les gains.

  • Protection du Compte : Une fonctionnalité optionnelle permet à l'EA de clôturer une transaction si elle atteint un seuil de perte maximale défini par votre paramètre de risque, offrant une couche supplémentaire de protection du capital.

  • Facile à Utiliser : Conçu pour la simplicité, l'EA ne nécessite qu'une configuration minimale avec seulement deux paramètres essentiels à configurer par l'utilisateur.

Recommandations

  • Paire de Devises : XAUUSD

  • Unité de Temps : H1

  • Courtier : IC Markets ou d'autres courtiers avec un faible spread et une exécution rapide.

  • Dépôt Minimum : 500 $

  • Effet de Levier : 1:100 ou supérieur (1:500 est recommandé).

Paramètres d'Entrée

L'EA est conçu pour être facile à utiliser avec seulement deux entrées principales :

  • Magic Number : Un identifiant unique pour les ordres de l'EA. Ceci est important si vous utilisez d'autres EA sur le même compte.

  • Risk : Le pourcentage du capital de votre compte à risquer sur chaque transaction. La taille du lot est automatiquement calculée en fonction de cette valeur.

    • 1-3 : Risque Faible

    • 4-7 : Risque Moyen

    • 7-10 : Risque Élevé


Produits recommandés
Gold Emperor Pro
John Samuel Ifegwu
Experts
Gold Emperor Pro – La solution de trading ultime pour XAUUSD Gold Emperor Pro est un algorithme de trading entièrement automatisé conçu exclusivement pour XAUUSD sur l'unité de temps M5 . Il combine six stratégies indépendantes, intelligentes et robustes travaillant ensemble pour saisir des opportunités à haute probabilité et exécuter des transactions avec précision. Il suffit d'attacher l'EA à XAUUSD (M5) , de désactiver Fixed Lot , et de laisser Gold Emperor Pro s'occuper du reste. Of
Prism Scalper
VALU VENTURES LTD
Experts
Prism Scalper Basic v16.0 Prism Scalper Basic v16.0 is a sophisticated MetaTrader Expert Advisor designed for high-frequency scalping across multiple markets, including Forex, Gold, and Cryptocurrency. This trading system employs a proven mean reversion strategy to maximize profit potential while maintaining strict risk management protocols. Key Features Single Strategy Focus:   Specialized mean reversion system for clear and consistent performance. Multi-Asset Optimization:   Automatically ada
FREE
DemsFx BC Entry EA
Desmond Ebimobowei Dogubo
Experts
1. The Expert Adviser is built with a basic, simple and stable trading strategy with i touch or Price Action Principle that is highly effective and accurate with a sniper entry system for a good money management.. 2. The expert advisor works best as from 15 minutes time frame and above.... 3. The expert advisor work with all broker all currency pair and synthetic indices... 4. Use a reasonable lot size and correct settings if you want to get the best of the Expert Advisor.. 5. With Default setti
FREE
Nuker
Javier Antonio Gomez Miranda
Experts
Nuker - Precision Through Candle Length Analysis Nuker is a highly practical Expert Advisor that focuses on the length of preceding candles, taking action when they exceed a predetermined threshold. By analyzing the historical context of candle lengths, Nuker adapts to variations in the market with remarkable efficiency. Backtesting and Live Performance Backtesting was conducted using in-sample data from 2012 to 2019 and out-of-sample data from 2020 to mid-2023. As shown in the accompanying res
GBP Miner Pro MT5
Rahman Pavaleh
5 (1)
Experts
GBP Miner Pro EA is a fully intelligent and 100% automatic robot designed based on Price And Time theory and controls its trades based on a smart and powerful Money Management and Position Management system. Due to the high stability and stability in trading, you can also use accounts with low balances, which is compatible with the GBPUSD currency pair. MT4 :  https://www.mql5.com/en/market/product/143144 "DowAlgo Breaker" [$ 125 > Next price > $ 150] "GBP Miner Pro"      [$ 150 > Next price >
US30 Dow Jones EA
Babak Alamdar
4.3 (10)
Experts
N'achetez pas un backtest, mais un véritable système commercial    Live Signal Ce prix est temporaire pendant la durée de la promotion et sera augmenté prochainement Le backtesting doit être effectué UNIQUEMENT sur des TICKS RÉELS, sinon il sera incorrect. Rejoignez le groupe de discussion public : Cliquez ici Bienvenue dans l'EA US30 Dow Jones US30 Dow Jones EA : Maîtrisez le Dow Jones dynamique L'US30, également connu sous le nom de Dow Jones, est l'un des indices les plus populaires du mar
Rebate Hunter MT5
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/fr/market/product/90950 Version MT5 : https://www.mql5.com/fr/market/product/93706 Description de l'expert-conseil « Rebate Hunter » : Présentation de l'expert-conseil « Rebate Hunter », un outil de pointe méticuleusement conçu pour les traders avertis qui recherchent un rendement maximal grâce à des techniques de couverture et de calcul de moyenne stratégiques. Cet algorithme sophistiqué fonctionne de manière transparente au sein de la plateforme MetaTrader,
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Salut les commerçants ! Je présente la Stratégie "Duende", Duende est un algorithme qui détecte des modèles de différents niveaux hauts et bas, où ils restent constants pour faire de bonnes entrées, avec un système de récupération interrogeant diverses choses comme le seuil de rentabilité et les croisements entre pairs Il a prouvé qu'il contrôlait plusieurs devises sans problème, avec un contrôle puissant des nouvelles pendant le marché il est possible de le gérer avec tous les symboles dont v
Boom and Crash Indices Killer EA
Joseph Wonder Obasi
Experts
Introducing the Boom and Crash Indices Killer EA for MT5 Welcome to the next evolution in trading with the Boom and Crash Indices Killer EA, specifically designed for MetaTrader 5 (MT5). This expert advisor (EA) is engineered to trade Boom and Crash indices with unparalleled precision, leveraging advanced price action strategies. Here’s a comprehensive overview of what makes this EA a must-have tool for traders looking for consistent profitability and robust performance. Key Features and Benefit
Premium trend pro for Gold and Stocks
Prashant Dugaje
Experts
Unlock the Power of Trends with Premium Trend Master EA Are you looking for a stable, reliable, and non-martingale trading robot to capitalize on market trends? Premium Trend Master is a sophisticated Expert Advisor designed to identify and trade strong trends with precision and safety. Built with a robust trading engine, it's perfect for both beginners and experienced traders who want to automate their trend-following strategies on MT5. This EA shines on volatile instruments where trends are mo
Grid Averaging Pro MT5
Mean Pichponreay
Experts
Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English  :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descri
EclipesPro
Themichl LLC
Experts
EclipesPro II is a MetaTrader 5 Expert Advisor that uses FRAMA and VIDYA indicators for trend following in forex markets. It generates buy/sell signals based on indicator crossovers and price position relative to FRAMA, with RSI used for exit filtering. The EA employs advanced exit strategies, including partial position closing and triple-confirmation. Risk management includes multiple position sizing methods, trailing stops, and order volume validation. Market filters include trading sessions,
Gold Scalper Market DNA Robot MT5
Harsh Tiwari
Experts
The Gold Trading Robot is a state-of-the-art software tool designed to revolutionize the way investors trade in the gold market. This cutting-edge technology combines sophisticated algorithms with advanced artificial intelligence to provide users with a powerful tool for maximizing their profits and minimizing potential risks. With the Gold Trading Robot, users can access real-time analysis of market trends, historical data, and other crucial information to make informed trading decisions. The
Indicators Trader MT5
Konstantin Nikitin
Experts
Automated multicurrency Expert Advisor with an unlimited number of currency pairs. In this case, it is possible to indicate on each individual currency pair how the adviser will work with it. You can add orders manually. The expert does not have a specific strategy. Everyone chooses what features he will use. And on what indicators and on which TF to work with them. Real account, which is fully led by an expert. MACD and Envelopes are used . Индикаторы Two Moving Average Envelopes RSI Force I
Bollingerpro
Marouane Benhmidane
Experts
BollingerPro - Votre solution complète pour exploiter les bandes de Bollinger et le volume BollingerPro est un Expert Advisor (EA) sophistiqué conçu pour les traders cherchant à tirer parti des bandes de Bollinger, des volumes et de l'ATR (Average True Range). Ce robot est idéal pour les traders qui souhaitent utiliser une stratégie automatisée basée sur des signaux de retournement, en intégrant des indicateurs techniques éprouvés pour maximiser les gains potentiels tout en maîtrisant les risque
KingKong MT5
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/90077 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/103136 L'Expert Advisor (EA) « KingKong » est un algorithme de trading sophistiqué conçu pour le marché Forex, tirant parti d'une stratégie de cassure qui s'active pendant les périodes de liquidité accrue du marché. Cette EA est conçue pour capitaliser sur les mouvements de prix importants qui se produisent lorsque le volume des transactions augmente, garantissant ainsi que les tr
GoldenEagle 1
Carter Kyle Capital Inc.
Experts
GoldenEagle 1 is a sophisticated and powerful Expert Advisor designed to optimize your trading experience on MetaTrader 5. Developed with precision and innovation, this automated trading system employs a reversion strategy to capitalize on market fluctuations and maximize profit potential. When demoing the system use this link below to get sample set files for your account size: GoldenEagle MT5 Preset File The Launch price is $200, First 10 People will receive the launch price after that price
Envelopes Intelligent
Sabil Yudifera
Experts
AI forex robot is an advanced trading tool that utilizes sophisticated algorithms and machine learning techniques to analyze market data and make informed trading decisions. One of the key indicators it uses is the envelopes indicator, which plots a pair of parallel lines, usually representing a standard deviation away from a moving average. This indicator helps the robot to identify potential trend reversals or breakouts by highlighting areas of support and resistance. By continuously monitorin
BitcoinRobotMT5
Murodillo Eshkuvvatov
Experts
Guidebook Live signal: 2 000 000$ https://www.mql5.com/en/signals/2288221 Why Bitcoin trading 1.   Elite Precision Precision – Redefining Trading Cutting-edge algorithms fine-tuned for pinpoint execution. Smart setups crafted to navigate risks and seize opportunities. 2. Adaptive Market Strategies with Real-Time Price Movement Markets shift—but Bitcoin Robot is built to adapt instantly: Trading in trending, volatile, or ranging conditions. Captures breakouts, reversals, and price surges befo
Comet Multi Symbol Multi Input
Ahmed Mohamed Ahmed Elaroussi
Experts
This EA DOESN'T  trade!  Used in conjunction with  Comet EA Support Resistance Entries Exits , it's a very useful tool to give an overall view on account performance when trading multiple pairs simultaneously. Each pair with its individual input parameters obtained from its back & forward optimization using Comet EA Support Resistance Entries Exits .  Screenshots:  Sample input (obtained from back/forward optimization of  Comet EA Support Resistance Entries Exits ) for 4 pairs. Result chart base
FREE
WaterstriderFTMOGold
Helgie Mogi
Experts
Cet EA est conçu pour relever le défi propfirm spécialement pour FTMO avec compte swing. Cet EA utilise max 3 trades et max 2 entrées en 1 jour (s'ouvrira le lendemain si le solde est toujours négatif). utiliser avec le délai XAUUSD M1. Ajustez le solde en fonction de vos propres besoins, normalement la taille du lot est de 0,1 pour un compte de 10 000 $. Veuillez utiliser à vos risques et périls, je ne garantis pas la perte de votre compte..
Outro
Manuel Gonzales
5 (2)
Experts
" Outro " is an expert in automated " multi-symbol " trading that requires the trader to test on the pair of his choice and modify the entries according to his convenience. This Expert Advisor has been designed with non-optimized inputs, and   uses a Martingale system   for risk management. It is very important to read the   blog   post before you start. Enter to the private group .  Outro   uses two main indicators,   Relative Strength Index and Stochastic Oscillator , for input decision making
FREE
Full Pro Shooter MT5
Komang Putra Riswanjaya
Experts
Overview Introducing Full Pro Shooter, an innovative Expert Advisor  created for traders who are looking for a safer strategy in transacting on the forex market This EA combines of Hedging & Averaging strategy to deliver a robust and profitable trading system. This EA has passed a 5++ year backtest on pair EURUSD timeframe M30. Key Features Time-Based Openings (Time Op) The robot allows you to execute trades based on pre-set times, ensuring that positions are opened precisely at the most optima
STFX Binary Technologies
Abigail Refiati
Experts
EA STFX BINARY TECHNOLOGIES EA STFX Binary Technologies is specifically designed for Binary MT5 products Volatility Index 75 and 100 The Expert Advisor can be used for Full Automatic and Semi Automated trading. EA STFX has various strategies such as: Day Trade, Averagging , Martingale, Anti Martingale and or combine the two Trading positions can be closed easily using panels such as close profit only, close buy, close sell, close all transactions The choice of indicators for position entries us
DollarEdge Reversal EA Pro
John Samuel Ifegwu
Experts
Nous recommandons IC Markets pour la meilleure expérience de trading en direct et des résultats de backtest optimaux. Si vous trouvez cet EA utile, veuillez laisser un avis positif pour nous encourager à continuer de le partager gratuitement. Merci !     Explorer plus d'EA sur MQL5 DollarEdge Reversal EA Pro : Trading de Précision sur les Retours du USD en Daily Capturez les retours à haute probabilité sur les principales paires USD grâce à une automatisation intelligente et une gestion
FREE
GoldStorm Pro EA MT5
Khac Thanh Bui
5 (1)
Experts
GoldStorm Pro - Advanced Multi-Strategy Fractal Trading System Overview GoldStorm Pro is a sophisticated Expert Advisor designed specifically for Gold (XAUUSD) trading using advanced fractal breakout strategies. The system combines three independent trading strategies that work together to capture different market movements while maintaining strict risk management. Key Features Multi-Strategy Architecture Strategy A (Conservative) : Long-term swing trading with high probability setups Strateg
FREE
Tree Of Life MT5
Oeyvind Borgsoe
Experts
Tree Of Life EA is a fully automated trading robot that executes trades using a sophisticated blend of indicators and internal algorithms. It is developed through years of testing and live trading, and recognises market patterns and trends in a highly accurate manner. The  live trading accounts  confirm this. The main indicators Tree Of Life uses are the Moving Average and Stochastic. Together with the internal calculations, our combinations have proven to be a solid foundation for a robust stra
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Experts
Expert XAU is an advanced, precision-focused trading robot designed exclusively for XAUUSD on the 1h  timeframe . This EA uses a proprietary logic to identify high-quality buy opportunities, execute trades with calculated precision, and manage risk dynamically — all while keeping strategy details private to protect its competitive edge. Key Features: – 100% automated – High probability long entries – Built-in risk management – Plug & play: attach to 1h chart and go - in 6.5months will do 11
Oktagon Ultra XAUUSD h1
Raphael Schwietering
2.67 (3)
Experts
Oktagon Ultra — Smart Precision on XAUUSD H1 Backtested from 2024 to Present | Built for Live Markets | Prop Firm Ready Oktagon Ultra is a high-performance Expert Advisor (EA) engineered for trading XAUUSD H1 with unmatched precision and adaptive intelligence. Built to dominate current market conditions, Oktagon Ultra combines robust risk control with cutting-edge strategy logic—perfect for individual traders and prop firm challenges. Why Oktagon Ultra Excels Every trade has a Stop Loss and Take
RoboInvest
Vasil Georgiev Todorov
Experts
# RoboInvest RoboInvest is a professional grid-based Expert Advisor built for XAUUSD (Gold) on the M5 timeframe. It combines moving average crossovers, ATR volatility filter, and optional RSI confirmation to deliver highly adaptive entries during trending conditions. --- ## Strategy Overview - Entry signals based on fast MA vs slow MA (3 / 20 by default) - Optional RSI filter (entry when RSI confirms trend bias) - Grid logic with lot multiplier (default: 1.12) - Works during sp
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour p
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA est un système de trading de pointe qui surmonte la complexité des marchés financiers grâce à une combinaison d’analyses pilotées par l’IA et d’algorithmes basés sur les données. En intégrant ChatGPT-o1 , le tout dernier GPT-4.5 , des modèles avancés de machine learning et une approche Big Data robuste, AlphaCore X atteint un nouveau niveau de précision, d’adaptabilité et d’efficacité. Cet Expert Advisor impressionne par sa stratégie innovante, son interaction fluide
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Je suis ravi de vous présenter l'Expert Advisor que j'ai développé suite à de nombreuses demandes d'utilisateurs de ma stratégie de trading et de mon indicateur propriétaires, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link J'ai donc créé l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basé sur mon algorithme original pour identifier et trader les divergences MACD. C'est un système de trading automatisé qui : Est conforme aux réglementatio
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Voici un EA puissant que je te présente, construit sur mon système de trading manuel — Algo Pumping . J'ai sérieusement boosté cette stratégie, ajouté plein d'améliorations, de filtres et de technologies de pointe, et maintenant je lance ce robot de trading qui : Trade avec l'algorithme avancé Algo Pumping Swing Trading, Pose systématiquement des Stop Loss pour protéger ton capital, Est parfait pour le "Prop Firm Trading" comme pour le "Trading personnel", Ne fait pas de martingale ni de gros gr
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (42)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Experts
Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles que  XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques d
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Experts
Présentation d'AIQ Version 3.0+ — L'Intelligence de Trading Autonome la Plus Avancée Jamais Créée J'ai le plaisir de présenter AIQ (Intelligence Autonome) Version 3.0+, un bond monumental dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès à plus de 300 modèles d'IA, y compris plus de 55 modèles d'IA intégrés GRATUITS, plus des modèles premium comme le puissant nouveau Grok 4, des capacités de recherche web massivement améliorées, de nouveaux rôles d'Analyste/Gestion
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Experts
FastWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Il se concentre sur les paires corrélées telles que AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD et EURGBP , profitant du retour du prix vers sa moyenne après de fortes tendances. Après l’achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir les instructions complètes d’installation. Signal en direct:  CLIQUEZ ICI Prix actuel — seulement 1337 $ pour les 10 prochains acheteurs. Prix final : 2
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (14)
Experts
MultiWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Grâce à une large diversification sur neuf paires de devises corrélées (et même certaines typiquement “tendancielles”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP et GBPCAD — il capture les mouvements de prix revenant à la moyenne après de forts impulsions directionnelles. Après l’achat, veuillez m’envoyer un message privé pour recevoir les inst
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.38 (45)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Experts
Bonjour à tous, permettez-moi de me présenter : Je suis   Quantum StarMan,   le membre électrisant et le plus frais de la famille   Quantum EA   . Je suis un EA multidevises entièrement automatisé, capable de gérer jusqu'à 5 paires dynamiques :   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD et USDCAD   . Avec une précision extrême et un sens des responsabilités sans faille, je ferai passer votre trading au niveau supérieur. Et le plus important : je ne m'appuie pas sur des stratégies Martingale. J'utilise pl
Dynamic Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
5 (4)
Experts
️ Déjà propriétaire du  Boring Pips EA  ? Vous êtes éligible à une   réduction supplémentaire de 30 %   ! Contactez-nous pour en savoir plus : Comment réclamer votre remise (rebate) Le second mandat de Trump   a ravivé une vague de politiques commerciales agressives, commençant par le retour de tarifs douaniers massifs qui secouent les marchés mondiaux. Les tensions au Moyen-Orient   se sont intensifiées — plus récemment entre   Israël et l’Iran   — ce qui pourrait influencer la haus
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
5 (3)
Experts
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on mQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
The Infinity EA MT5
Abhimanyu Hans
3.71 (56)
Experts
Technologie basée sur l'IA avec ChatGPT Turbo Infinity EA est un conseiller expert en trading avancé conçu pour GBPUSD, XAUUSD et AUDCAD. Il met l'accent sur la sécurité, des rendements constants et une rentabilité infinie. Contrairement à de nombreux autres EA, qui s'appuient sur des stratégies à haut risque telles que la martingale ou le trading en grille. Infinity EA utilise une stratégie de scalping disciplinée et rentable basée sur un réseau neuronal intégré à l'apprentissage automatique,
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
Experts
Discover Pips Maven: Your Premier Trend Analysis Bot for Currency Trading In the dynamic realm of currency trading, the right tools can make all the difference. Introducing Pips Maven , an avant-garde trend analysis bot meticulously designed for traders who seek to master the intricate dance of the forex market. Harnessing sophisticated algorithms rooted in geometric virtual patterns, Pips Maven serves as a comprehensive solution, empowering you to refine your trading strategies effortlessly. Wh
Crude Oil Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (12)
Experts
The Best Oil Trading Robot in the World. Crude Oil Robot is the undisputed, top-tier trading robot designed for the XTIUSD or any crude instrument offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a highly specialized system built exclusively for the crude oil market, utilizing unique technologies not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Filter, Geopolitical
Plus de l'auteur
Candle Amplitude Oscillator
Daniel Naranjo Morales
Indicateurs
Oscillateur d'Amplitude de Bougie (Candle Amplitude Oscillator) Obtenez une perspective claire sur la volatilité du marché avec l'Oscillateur d'Amplitude de Bougie. Cet outil léger et efficace va au-delà de la simple analyse des prix pour vous montrer l'énergie réelle de chaque bougie, vous aidant à prendre des décisions de trading plus éclairées. Plutôt que de deviner si un marché est actif ou calme, cet indicateur vous donne une mesure précise et standardisée de la volatilité qui fonctionne su
FREE
Dynamic ATR Percentile
Daniel Naranjo Morales
Indicateurs
Dynamic ATR Percentile Aperçu Le Dynamic ATR Percentile est un outil d'analyse de la volatilité conçu pour aider les traders à évaluer objectivement les conditions actuelles du marché. La volatilité n'est pas statique ; ce qui est considéré comme une valeur ATR "élevée" pour un instrument ou une unité de temps peut être "faible" pour un autre. Cet indicateur résout ce problème en calculant des zones de volatilité dynamiques basées sur les données historiques, fournissant un guide visuel clair et
Momentum Shift EA
Daniel Naranjo Morales
Experts
EA Momentum Shift EA Momentum Shift   est un système de trading automatisé développé spécifiquement pour la paire   USDJPY   sur l'horizon de temps   H1 . Sa stratégie principale repose sur l'identification des points de retournement potentiels du marché et sur l'exploitation des changements de momentum. L'EA est conçu pour opérer sur une base de contre-tendance, cherchant à entrer des transactions lorsque la direction actuelle du marché montre des signes d'épuisement. En analysant une combinais
Vortex Pro EA
Daniel Naranjo Morales
Experts
Vortex Pro EA Vortex Pro EA est un système de trading entièrement automatisé, conçu spécifiquement pour la paire de devises   USDCHF   sur l'horizon de temps   H1 . Il fonctionne sur une stratégie sophistiquée de contre-tendance, visant à identifier les points de retournement potentiels du marché où une tendance dominante pourrait perdre de son élan. Le cœur de la logique de l'EA est d'entrer sur le marché à contre-courant de la tendance actuelle lorsque des conditions spécifiques indiquent une
The Catalyst EA
Daniel Naranjo Morales
Experts
The Catalyst EA The Catalyst EA est un robot de trading sophistiqué conçu pour la plateforme MetaTrader 5. Il est spécifiquement développé pour le trading de la   paire de devises AUDUSD sur l'horizon de temps H1 . L'EA emploie une stratégie multi-indicateurs qui vise à identifier et à capitaliser sur les retournements et corrections potentiels du marché. L'un des axes principaux de sa conception est une gestion robuste du risque, intégrant un dimensionnement dynamique des lots et plusieurs nive
Pivot Hunter EA
Daniel Naranjo Morales
Experts
Pivot Hunter EA Pivot Hunter EA est un robot de trading spécialisé, développé exclusivement pour la paire de devises   CADJPY   sur l'horizon de temps   H1 . Sa stratégie est conçue pour identifier les points de retournement potentiels du marché en analysant l'action des prix et le momentum. Le cœur de la logique de l'EA est un système de confirmation multi-indicateurs. Il combine les signaux d'indicateurs classiques, incluant le Parabolic SAR, l'Awesome Oscillator (AO), le Relative Strength Ind
MA Percentile Bands
Daniel Naranjo Morales
Indicateurs
MA Percentile Bands Cet indicateur offre une approche nuancée et statistique pour analyser la relation entre deux moyennes mobiles. Au lieu de se concentrer uniquement sur les croisements, MA Percentile Bands mesure la distance entre une moyenne mobile rapide et une lente, puis la compare à son propre historique récent. Cela permet aux traders d'identifier lorsque la séparation entre les moyennes mobiles est statistiquement significative, offrant des perspectives uniques sur la dynamique du marc
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis