Reversal Gold EA

Reversal Gold EA est un système de trading automatisé conçu spécifiquement pour la paire XAUUSD (Or). Il opère sur une stratégie de contre-tendance, visant à identifier et à capitaliser sur les retournements de marché potentiels. L'EA est conçu pour naviguer dans la volatilité et les caractéristiques uniques de l'action des prix de l'Or.

Stratégie

Le cœur du Reversal Gold EA est un système de confirmation multi-indicateurs. L'algorithme analyse les conditions du marché en utilisant une confluence d'indicateurs techniques, notamment :

Parabolic SAR et Awesome Oscillator (AO) : Pour identifier les changements potentiels dans l'élan du marché et la direction de la tendance.

Relative Strength Index (RSI) : Pour évaluer les conditions de surachat ou de survente, qui précèdent souvent un retournement de prix.

Average True Range (ATR) : Pour s'assurer que les transactions sont prises dans des conditions de volatilité appropriées, en filtrant les périodes de faible activité du marché.

En combinant ces outils, la fonction principale de l'EA est de détecter les moments d'épuisement potentiel de la tendance et d'entrer en position aux premiers stades d'un nouveau mouvement de prix dans la direction opposée.

Caractéristiques Principales

Adapté pour XAUUSD : La logique et les paramètres internes de l'EA ont été développés en tenant compte du comportement unique du marché de l'Or.

Gestion Automatisée du Risque : L'EA calcule automatiquement la taille de lot appropriée pour chaque transaction en fonction de votre pourcentage de risque spécifié et du Stop Loss calculé, aidant à maintenir une exposition au risque constante.

Gestion Dynamique des Transactions : Toutes les transactions sont gérées avec un Stop Loss qui peut être suivi (trailing) en fonction de l'indicateur Parabolic SAR, s'adaptant aux mouvements continus du marché.

Protection Intelligente des Profits : Le système inclut une fonctionnalité avancée pour gérer les transactions rentables. Une fois qu'une position atteint un niveau de profit significatif, l'EA surveille tout repli substantiel et peut clôturer la transaction pour sécuriser les gains.

Protection du Compte : Une fonctionnalité optionnelle permet à l'EA de clôturer une transaction si elle atteint un seuil de perte maximale défini par votre paramètre de risque, offrant une couche supplémentaire de protection du capital.

Facile à Utiliser : Conçu pour la simplicité, l'EA ne nécessite qu'une configuration minimale avec seulement deux paramètres essentiels à configurer par l'utilisateur.

Recommandations

Paire de Devises : XAUUSD

Unité de Temps : H1

Courtier : IC Markets ou d'autres courtiers avec un faible spread et une exécution rapide.

Dépôt Minimum : 500 $

Effet de Levier : 1:100 ou supérieur (1:500 est recommandé).

Paramètres d'Entrée

L'EA est conçu pour être facile à utiliser avec seulement deux entrées principales :

Magic Number : Un identifiant unique pour les ordres de l'EA. Ceci est important si vous utilisez d'autres EA sur le même compte.

Risk : Le pourcentage du capital de votre compte à risquer sur chaque transaction. La taille du lot est automatiquement calculée en fonction de cette valeur. 1-3 : Risque Faible 4-7 : Risque Moyen 7-10 : Risque Élevé





