Copy Cat More Trade Copier MT4

5

Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copie Chat MT4) n’est pas seulement un simple copieur de trades local ; c’est un cadre complet de gestion des risques et d’exécution conçu pour les défis actuels du trading. Des challenges de prop firms à la gestion de comptes personnels, il s’adapte à chaque situation grâce à une combinaison d’exécution robuste, de protection du capital, de configuration flexible et de traitement avancé des opérations.

Le copieur fonctionne en mode Master (émetteur) et en mode Slave (récepteur), avec une synchronisation en temps réel des ordres de marché et en attente, des modifications d’ordres, des clôtures partielles et des opérations Close By. Il est compatible avec les comptes démo et réels, accepte les mots de passe de trading ou d’investisseur et assure la récupération grâce à la technologie Persistent Trade Memory, même si l’EA, le terminal ou le VPS redémarre. Plusieurs masters et slaves peuvent être gérés simultanément avec des IDs uniques, tandis que les différences entre brokers sont automatiquement gérées via des ajustements de préfixe/suffixe ou un mapping personnalisé des symboles.


Fonctionnalités principales :
  • Rapide, stable et précis
  • Haute sécurité : n’utilise pas de DLL ou Webrequest potentiellement dangereux
  • Technologie Persistent Trades Memory
  • Détection automatique des préfixes/suffixes des symboles
  • Support des clôtures partielles (MT4/5)
  • Support de Close By
  • Support de la copie inversée
  • Possibilité de laisser vides le Magic Number et les commentaires des trades copiés
  • Gestion des risques et protection du compte
  • Options de Trailing Stop, Take Profit et Stop Loss
  • Contrôle du lot et du risque basé sur les trades
  • Logique Better Price (Meilleur Prix)
  • Et bien plus encore !

Gestion du Stop Loss et du Take Profit

Le Stop Loss et le Take Profit peuvent suivre le master, rester non définis, être fixés en points ou calculés dynamiquement via ATR ou ADR. Le Take Profit peut également être défini comme multiple du SL. Tous les réglages respectent les limitations de StopLevel et FreezeLevel du broker, garantissant une exécution sans rejet.

Filtrage et contrôle des trades

Les trades peuvent être filtrés par symboles, Magic Numbers et commentaires, avec des listes d’inclusion et d’exclusion disponibles. Ces listes peuvent gérer des correspondances partielles (par ex. “USD” pour toutes les paires en USD) ou des définitions complètes, offrant un contrôle granulaire.

Le copieur supporte aussi la copie inversée (achats deviennent ventes et vice-versa) et permet d’ignorer les clôtures du master si le trader souhaite gérer indépendamment les fermetures sur le slave. Les ordres en attente peuvent être copiés ou ignorés, tandis que les clôtures partielles et les opérations Close By sont détectées et répliquées avec précision.

Vitesse de copie, filtres de prix et sessions

L’exécution peut être intentionnellement retardée avec une temporisation aléatoire pour mieux répondre aux exigences des prop firms. Les traders peuvent également activer la Logique Better Price (Meilleur Prix), filtrant les entrées par distance en points, valeur monétaire, pourcentage ATR ou ADR, avec des marges de tolérance et un ajustement automatique de SL/TP.

Le contrôle basé sur le temps est pris en charge par deux filtres de sessions indépendants, permettant de restreindre le trading par jour de la semaine et par heures spécifiques. Cela permet un alignement précis avec les horaires de trading, les événements d’actualité ou les restrictions des prop firms.

Synchronisation initiale et division des volumes

Au démarrage, le trader peut choisir de copier immédiatement les trades existants : tous, uniquement les gagnants, uniquement les perdants, ou aucun. Le volume des trades peut être ajusté non seulement via des modes fixes, multiplicateurs et basés sur le compte (equity, solde, marge libre, equity × levier), mais aussi en divisant en positions plus petites. La division peut se faire par taille de lot ou par nombre de trades, avec un contrôle de débordement ou de reste, garantissant la compatibilité avec les limites strictes des brokers.

Protection contre le drawdown et de l’equity

Une protection contre le drawdown journalier, le drawdown total et de l’equity est incluse pour protéger les comptes, en particulier dans les environnements de prop firms. Les limites peuvent être définies en pourcentage ou en valeurs fixes, et une fois atteintes, le copieur peut bloquer le trading jusqu’au lendemain ou jusqu’au rétablissement des conditions. La protection peut s’appliquer au solde, à l’equity ou au dépôt initial, selon les règles de la prop firm.

Outils avancés de gestion des risques

Le copieur inclut un moteur de Trailing Stop avec plusieurs méthodes : points fixes, ATR ou ADR. Le trailing peut être défini comme un facteur du SL, avec des pas personnalisables, des niveaux de break-even et une activation uniquement sur les trades gérés. De plus, un système de clôture en panier (Basket Close) gère des groupes de trades collectivement, avec SL global, TP, trailing, break-even et prise en compte des commissions/swaps. La gestion en panier assure des stratégies qui reposent sur des sorties au niveau du portefeuille. Les tailles de lot peuvent également être contrôlées avec des filtres min/max, tandis que les filtres de nombre de trades permettent de fixer un minimum ou un maximum de positions actives par symbole ou au total.

Magic Numbers, commentaires et logique de reprise

Les trades copiés peuvent avoir un Magic Number vide, hériter de celui du master ou utiliser une valeur définie par l’utilisateur. Il en va de même pour les commentaires : vides, copiés du master ou définis par l’utilisateur. Fonctionnalité unique : Copy Cat Copier permet aux trades du slave de rester sans Magic Number ni commentaire, même si ceux du master en possèdent. Si une opération échoue à être copiée à cause de restrictions du broker ou de problèmes temporaires de connexion, le copieur réessaie automatiquement plusieurs fois, équilibrant rapidité et fiabilité.

Premier dépôt et indicateurs

Le copieur détecte automatiquement le premier dépôt pour établir une base précise, mais il peut également être défini manuellement. Les indicateurs ATR et ADR intégrés permettent une gestion avancée du stop loss, du take profit et du trading basé sur la volatilité, offrant aux traders la possibilité de protéger dynamiquement leurs opérations.

Avis 2
Grab
52
Grab 2025.09.15 16:47 
 

I been using Copy Cat Trade Copier MT4 for couple months now and honestly its the best copier I tried. What really blow me away is the Better Price logic. It don’t just copy a trade, it check the market price and sometimes give me a better entry than the master. That’s like having extra edge build right into the copier.

The functions are super fexible too. I can change lot sizing, symbol mapping, time filters, even risk controls. Its way more than just basic copy, it feels like a full risk management tool.

I tried other copiers before but nothing come close, this one really stand out as best in the market. For me its 5 stars no question.

Benson III
58
Benson III 2025.07.08 17:30 
 

Yo. I bought this copier end of last week for the "Close By" and partial close functions. Turns out it does those really well, and the copier is faster than other copiers Ive used (Im not joking). Im solely a guy that trawls through telegram looking for investor passes to login a copy. I have hundreds of active investor passes, some good, some crap. But going forward this is the copier Ill use cos its quick and smart. Doesnt seem to slow down my my PC like other ones (Ive used TS Copier for a few years but its super heavy on PC resources) so this is my new choice of copier to go fwd with. Im using mostly default settings, but have set pending orders to false. Only trade executions Ill have incase spreads and shit are different. Only other thing Ive found is this copier cant copy the source Comment the way I'd like, but the actual options, functions (including equity protector and copying is a 10/10. I bought the MORE version MT4 to get all the functions. Once you get it running its top banana. Oh andthe guy on user support is excellent as well, answered all my questions including user guide.

Filtrer:
