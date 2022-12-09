OrderBlock TS Roman
- Indicateurs
- Vladislav Vlastovskii
- Version: 1.3
- Mise à jour: 13 décembre 2022
Индикатор строит блоки заказов (БЗ) по торговой системе (ТС) Романа.
Поиск блоков осуществляется одновременно на двух таймфремах: текущем и старшем (определяемым в настройках). Для оптимизации и игнорирования устаревших блоков в настройках задается ограничение количества дней в пределах которых осуществляется поиск блоков.
Блоки строятся по правилам ТС состоящем из трех шагов:
- какую свечу вынесли (что?);
- какой свечой вынесли (чем?);
- правило отрисовки (как?).
It just works.