Utility TimeLs Close Positions est un outil de gestion et d'automatisation de la clôture des positions dans MetaTrader 5.

Il permet de contrôler de manière flexible quand et comment les positions ouvertes sont fermées, en fonction de l'heure, du symbole, de la direction, du numéro magique et du commentaire.

Vous pouvez désactiver le trading certains jours de la semaine

Vous pouvez définir une heure spécifique pour clôturer toutes les positions ouvertes

Vous pouvez filtrer les clôtures par symbole, direction (achat/vente), numéro magique ou commentaire

Vous pouvez programmer jusqu'à trois clôtures uniques (Deal 1, Deal 2, Deal 3) selon la date et l'heure, chacune avec ses propres filtres

Vous pouvez activer ou désactiver un panneau d'informations sur le graphique qui affiche les paramètres actuels et les prochaines clôtures

Vous pouvez personnaliser la taille et la couleur du texte affiché sur le graphique



