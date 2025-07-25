TimeLS MT4

Conseiller Expert Basé sur le Temps pour MetaTrader 4

TimeLS МТ4 - Time Long Short


Vue d'ensemble

Notre conseiller expert basé sur le temps est conçu pour offrir aux traders l'avantage d'une synchronisation précise du marché. Le conseiller expert fonctionne avec des positions longues et courtes et peut même ouvrir les deux en même temps, vous offrant une flexibilité inégalée.

Fonctionnalités Clés :
1. Trading Spécifique au Temps : 
   - Définissez les heures et les minutes exactes pour ouvrir et fermer les positions, permettant une planification stratégique autour des heures de marché, des événements d'actualités, ou des sessions de trading spécifiques.

2. Positionnement Dynamique : 
   - Choisissez d'ouvrir des positions Longues, Courtes, ou les deux types de positions selon votre stratégie de trading.

3. Gestion des Risques : 
   - Définissez des niveaux de Take Profit et de Stop Loss personnalisés en pips, permettant une gestion des risques sur mesure.

4. Contrôle de la Taille du Lot : 
   - Décidez de la taille de la position que vous souhaitez ouvrir en lots, vous donnant un contrôle total sur votre exposition.

5. Clôture Automatisée : 
   - Option pour fermer toutes les positions ouvertes à un moment spécifique, assurant qu'aucune position ne reste ouverte en dehors de votre fenêtre de trading.

Paramètres :

- TimeToOpenHours et TimeToOpenMinutes : Définissez à quel moment ouvrir les positions.
- TimeToCloseHours et TimeToCloseMinutes : Spécifiez à quel moment fermer les positions. - "CloseAllPosAt" doit être réglé sur True sinon la clôture sera ignorée.
- TakeProfit_in_Pips : Définissez vos niveaux de Take Profit en pips.
- StoppLoss_in_Pips : Définissez vos niveaux de Stop Loss en pips.
- Lots : Définissez la taille du lot de la position que vous souhaitez ouvrir.
- LongPositions et ShortPositions : Choisissez d'ouvrir des positions longues/achat ou courtes/vente.
- CloseAllPosAt : Activez ou désactivez l'option pour fermer toutes les positions ouvertes à un moment spécifique.

Pourquoi Choisir Notre Conseiller Expert Basé sur le Temps ?

- Flexibilité : Fonctionne avec toutes les paires de devises, permettant un portefeuille de trading diversifié.
- Facilité d'Utilisation : Des paramètres faciles à comprendre rendent ce conseiller expert approprié pour les traders novices et expérimentés.


De l'Auteur :

Ce conseiller expert a été utilisé pendant plus de 2 ans sur des comptes réels personnels. L'idée est de capitaliser sur la volatilité, surtout lors de l'ouverture du marché de New York. Par conséquent, lors des back-tests, visez 2-8 minutes avant l'ouverture du marché.

Exemple : Dans mon fuseau horaire, le marché ouvrait à 15h30 (soit 08h30 à New York). Donc, je réglerais une position pour ouvrir aux alentours de 15h29, juste avant l'ouverture du marché. Utilisez de petits objectifs de Take Profit, car la volatilité travaillera généralement en votre faveur.
 

Avertissement : Il ne s'agit pas d'un système automatisé ; vous devriez effectuer des back-tests et entrer les valeurs correctes ;

L'idée est que vous utilisiez la Volatilité, cela nécessite des back-tests approfondis afin que vous puissiez trouver le bon moment pour un marché spécifique.

Tous les marchés ont des motifs, et de temps en temps, ils répètent leur comportement basé sur le timing, comme l'ouverture du plus grand marché boursier ou d'autres spécificités basées sur le temps qui sont répétables. Avec quelques back-tests, vous pouvez trouver de tels points sur des marchés spécifiques.



