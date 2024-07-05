Exp4 AI Sniper for MT4

2.33

Notre équipe est ravie de vous présenter Trading Robot, le conseiller expert en trading intelligent de pointe pour le terminal MetaTrader.

AI Sniper est un robot de trading intelligent et auto-optimisé conçu pour les terminaux  MT4  .

Utilisant un algorithme sophistiqué et des méthodologies de trading de pointe, AI Sniper incarne l'excellence en matière d'optimisation du trading.

Avec plus de 15 ans d'expérience approfondie en bourse et en marchés boursiers, notre équipe a conçu cet Expert Advisor, intégrant des fonctionnalités innovantes de gestion de stratégie, des fonctionnalités intelligentes et une interface graphique intuitive.

Chaque facette d' AI Sniper est méticuleusement conçue et prise en charge par un code de programme rigoureusement testé.

Son intelligence informatique avancée fonctionne grâce à une analyse technique complexe, effectuant des milliers de calculs mathématiques à chaque mouvement de prix.

Cela permet à AI Sniper d'identifier les points d'entrée et de sortie optimaux pour les transactions, que ce soit dans des tendances de marché haussières ou baissières, garantissant ainsi une exécution précise des ordres d'achat ou de vente.

Notre vision, notre mission et notre stratégie comportent un engagement ferme à fournir aux traders des outils inégalés pour réussir.

AI Sniper fusionne plusieurs fonctions de stratégie de trading en un robot de trading unique et complet, prêt à élever vos efforts de trading.

Notre objectif primordial est votre réussite.

Nous vous invitons à télécharger, tester et constater par vous-même les capacités de transformation d' AI Sniper .

Découvrez l’avenir du trading aujourd’hui.

Version MT5
 Description complète +DEMO +PDF Comment acheter
 Comment installer
   Comment obtenir des fichiers journaux   Comment tester et optimiser   Tous les produits de Expforex

Je recommande généralement les symboles volatils et les paires de trading. Pour que l'expert-conseil travaille en permanence, choisissez des instruments de trading volatils.


  • Pour un trading entièrement automatisé, je recommande     Le XCustomEA  
  • Pour un trading entièrement manuel, je recommande VirtualTradePad
  • Basé sur le conseiller expert le plus populaire TickSniper


#Mots clés   Expforex, Vladon,   Take Profit, Assistant Forex, Forex Trade, Assistant Trader , Trailing Profit, Smart Trailing Stop , trading forex, ai trading forex, forex trading ai, ai forex trading, forex bot, ai in forex, trading bot forex, ai trading bot, ai pour le trading forex, robot forex, robot forex ai, meilleure IA pour le trading forex, commerçant ai, signaux forex, marché forex, meilleur robot de trading ai, myfxbook, commerçant ai , AI,Artificial Intelligence,Machine Learning,Neural Network,Deep Learning,Computer Vision
Avis 3
Apollo1969
398
Apollo1969 2024.07.11 19:02 
 

Testing it now on a live account: Day one with 6 hours to go till close 9 pairs 35 trades 1 loss DD: 0.01% 97% win rate.

Produits recommandés
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experts
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Greedy Golden MT4
Mihails Babuskins
4.75 (4)
Experts
Recommended:  it's better to  use in accounts with lower swap or swap-free accounts. SEE AND COMPARE WITH OTHER EA's , Real monitoring signals:  Greedy Golden +1000% Signal Contact me after payment to send you the user manual PDF file See the real monitoring signal in my profile. Use only on gold and on the  BUY direction. Trading gold is attractive to many traders due to the high volatility and depth of the market. Should we invest in gold or just scalp it? Answering this question is a big cha
SentimentEA
Sergii Onyshchenko
Experts
This is a rarely working EA.  I recommend this EA for institutional funds. I recommend it only for pair EURUSD. Working timeframe M1 . Orders 1-3 series per month - is optimal. Public monitoring https://www.mql5.com/en/signals/616195 Strategy EA sells when is expensive and buys when cheap. If % bulls in a moment  <x   EA is searching for buys. If % bulls in a moment  >y  EA is searching for sells. For opening EA orders, used Market Structure High (MSH) - Market Structure Low (MSL). Parameters
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Nash Equilibrium
Tomasz Adrian Bialous
Experts
I am pleased to present to you a powerful EA, and everything about this EA is HUGE: profit, drawdown, number of orders, deposit. EA trade all 28 symbols x 5 timeframes (M15,M30,H1,H4,D1), individual timeframes and currencies (not symbols) can be disabled. Simple calculation: 28*5 = 140 signals to trade, and * 2 directions(buy/sell) = 280. If you are interested, read on. 1. How it was created: EA was created when, after writing EA for manual basket trading, I was looking for an idea to automate i
Rebate gnome
Vasilii Konovalov
Experts
Robot de remboursement. L'argent sur le dépôt tourne autour de zéro, tandis que de nombreuses transactions sont effectuées et qu'un remboursement est accumulé. Il ne charge pas le dépôt, il y a un stop loss et un take profit, ce qui est clairement une tendance sur le graphique journalier. Avec de longues inversions, le robot perd, mais cela se produit très lentement et relativement en toute sécurité, il est donc recommandé de suivre la tendance au moins une fois par jour et de l'éteindre s'il y
Multi Strategy Dashboard EA
Kevin Beltran Keena
5 (4)
Experts
Multi instrument and multi time frame EA, with the best indicators.  The MSD EA can be used for automated and manual trading. Click on the '?' button on the dashboard to obtain information about the various elements of the MSD EA. Uses ATR Take Profits, ATR Stop Losses and ATR Trailing Stops. Comes with an FX Currency Strength meter and a Market Sessions indicator. Has the option to place Trade Lines (Buy, Sell, Close, Alarm). When the price reaches the trendline, the EA will perform the approp
AutoSmartPro MT4
Alexandru Chirila
Experts
Our Expert Advisor (EA) revolutionizes trading in the Forex market by integrating two powerful strategies - Scaling and Averaging - into a dynamic and adaptable framework. Designed for the MetaTrader4/5 platform, this EA employs innovative techniques to optimize trading outcomes in various market conditions. Metatrader5 Version  |  Auto Smart Pro MT4 Live Results  |  All Products  |  Contact  | How to install MT4 Product Scaling Strategy: The Scaling strategy capitalizes on trending market move
Tiger Security
Yang Wu
Experts
ATTENTION : The Tiger Security EA can not be tested in the MT4 strategy tester !!!  TigerSecurity EA  robot is a fully automated robot for  Forex trade.  TigerSecurity EA  is a combination numerous special trend strategy ,that It provides the possibility the best entries of the trade . TigerSecurity EA robot is designed  for medium and long term trading ,the robot will help you deal with and manage emotions ,and you don't need worry about news release any more !!  The trend is the key ,the Tige
GerFX QuantFlow Scalper
Exler Consulting GmbH
Experts
Before you buy a night scalper please be aware of the risks involved: Past performance is no guarantee of future profitability (the EA could also make losses).  The backtests shown (e.g. in screenshots) are highly optimized to find the best parameters but therefore do not give a realistic prediction of future profitability. Any mean reversion can get caught on the wrong side of a fast movements due to unexpected news or flash crashes. This strategy will always use a stop loss, but still executi
Gold Tiger PRT
Irina Cherkashina
Experts
Gold Tiger based on a unique algorithm that will allow you to receive constant profit from binary options trading and scalping, as well as from conservative trading of several instruments simultaneously. This Expert Advisor can be used to trade all instruments without exception on all markets and on any timeframes. The download version uses our standard panel with a black background for the black terminal color. If you want to get an EA with a panel for a white or other color theme, contact us
News Scalps
Tolulope Aanuoluwapo Bello
Experts
Introducing News scalp: The Premier News Scalping Expert Advisor And Arbitrage In the realm of forex trading, seizing fleeting opportunities amid market turbulence demands precision and speed. Enter News scalp, the pinnacle of news scalping Expert Advisors (EAs) designed to excel in the high-stakes arena of news-driven trading. With its innovative features tailored specifically for rapid-fire scalping strategies,   News scalp   promises to revolutionize how traders navigate volatile market con
HERO Time USDJPY
Yang Shu Shen Chuan
Experts
Je vous remercie de votre intérêt pour "HERO_Time_USDJPY". Il s'agit d'un EA avec une caractéristique de timing d'entrée distincte: Peut être utilisé avec un capital initial modeste Ne conserve des positions que pendant quelques heures Peut être complètement laissé en mode automatique Paramétrage facile à comprendre C'est un EA qui peut être un ajout intéressant à votre portefeuille, alors prenez votre temps pour le lire attentivement. Description de "HERO_Time_USDJPY": Capital initial de 1 000
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Experts
H4 GBPUSD Trend Scalper is a trend signal scalper The EA trades according to the trend strategy using original built-in indicator for opening and closing orders. The external inputs for limiting trading on Fridays and Mondays are available. The purpose of the strategy is to use the current trend with the most benefit. According to the results of testing and working on demo and real accounts, the best results achieved by using the Н4 timeframe on the GBP/USD pair Works on MetaTrader 4 Build 971+
Toumed
Mohamed Kamel Touati
Experts
EA TOUMED ****** Only   10 copies Availible for  $399 ******* ****** Final price  $1499 ***** EA Toumed is a professional  scalping expert with low-risk . the expert select the optimal entry points, a price analysis  is used. The expert does not use  grid, martingale, arbitrage. Every position is protected by a visual stop loss. All open transactions are accompanied by a control algorithm, which is based on trailing stop and a trailing step profit taking system. The expert also have a protect
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
Experts
he expert works on the Zigzag levels on the previous candle With some digital way to enter the deal On the five minute frame Work on currency pairs only Do not use TakeProfit or Stop Loss How the expert works It is placed on the three currency pairs GBPUSD GBPJPY GBP AUD Same settings without changing anything When he works, he will work on only one currency of them until it closes on a profit Profit is only seven points Please watch the video Explains how the expert works. Max Spread = 0.3 Bro
Fisher Steels
Ivan Simonika
Experts
The   Fisher Steel  bot implements the maximum of the HFT definitions. The expert system goes through the entire history and all currency pairs with a single setting. If there is a commission on the account, it must be converted into the equivalent of the spread and fill in the Commission field. Both virtual and real stop losses are used. Normal working conditions: The lower the commission and the spread, the greater the profit. The more latency your broker has in the amount of the Internet ch
Forex Juggernaut
Joel Protusada
Experts
F O R E X  J U G G E R N A U T  A highly powerful Expert Advisor even if used only with one currency pair, GBPJPY. The system structure is focused on the precision of the order entries and safety.   The EA is suitable and recommended for newbies.        V E R Y  I M P O R T A N T   This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the  Margin Level %  and assumes that all open trades are cre
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) PROMO DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la f
MagicIshimoku
Evgeniy Zhdan
Experts
The trading robot works on the basis of determining price consolidation zones due to three overlapping Ishimoku indicator readings with different settings according to the Golden Ratio number. This analysis method allows you to predict price movement with high accuracy. Each position has Stop Loss and Take Profit. Each position is controlled by a short trailing stop. Recommended trading tools, 5m: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD. Settings: MaxRisk - Percentage risk for the calculation of the tr
EA Deposit Acceleration MT4
Sergey Demin
5 (1)
Experts
Fully automatic grid advisor for deposit acceleration . Can be used for regular quiet trading . Any timeframe , but I recommend m15, any currency pairs with potential for return movement to the average price, i.e.: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Advantages of this advisor: 1. Usually, grids for return movement use instrument prices from the average value; this advisor uses an abnormal increase in volatility when deviating from the average price. 2. Usually, grids open orders with a further increase
Corsair
Anatoliy Lukanin
Experts
Limit orders are used on signals. Fully automated, which does not use grid strategies, martingale, averaging positions, waiting out a loss, etc. All positions have a fixed Take Profit and Stop Loss. Take Profit is relative, since the expert himself decides when to close or trawl Take Profit positions. Two Stop Losses are set, virtual and real., Virtual is set so that the stop is not knocked down by the dynamic spread., A real one for closing a position on the broker's server in unforeseen ci
Silver Bullet Pro
Andre Koorts
Experts
SilverBullet Pro is a grid trading EA that operates through price fluctuations and hedging, reacting to real-time market conditions without using indicators or historical predictions. It works on hedging brokers (preferred) and non-hedging brokers, trading exclusively on Standard accounts with 0.01 lot size starting point and 1:100 to 1:400 leverage. The EA performs well on M15, M30, or H1 charts (M30 preferred) using up to 6 volatile, non-correlated pairs simultaneously with default settings. T
Goal Time
Mourad Ezzaki
Experts
GOAL TIME is an expert advisor based on the notion of time, it studies the change of price according to time, and it finally detects the best time to execute a good order. The EA is based on an indicator that draws a price curve in relation to time, this curve is deduced by an algorithm that analyzes old data. Then, the EA exploits the generated curve and executes the correct order. In case of incorrect choice, the EA has the mission to limit the losses. After a thorough study of this strategy o
Aureus Quantum Surge
Ren Cheng Yao
5 (1)
Experts
Aureus Quantum surge - H1: libérer le potentiel du Trading automatique de l'or Limited Time Offer: Special Offer: Current Price $799 (Limited Time)! Next price: $899 Signaux de compte réel: https://www.mql5.com/en/signals/2297864?source=Site + profil + vendeur Aperçu Aureus Quantum surge - H1 est un expert - Conseil à la pointe de la technologie, spécialement conçu pour le trading de xauusd (or) sur la période H1. Il combine plusieurs indicateurs techniques avec de solides techniques de gest
MaxiPro Average Euro MT4
Deniati Ndraha
Experts
MaxiPro Average Euro   uses a unique algorithm with the best reversal strategy which provides more consistent and stable results. Trading automatically is more consistent without involving emotional factors, making it easier and more comfortable and suitable for beginners who want to learn and create results through trading. Maximize trading with Autocut signal protection to close loss and profit orders so that trading is protected from margin call risk. Imput parameters can be optimized for ot
Midnight Queen
Kenji Ito
Experts
Midnight Queen MT4 — The Silent Queen of the Asian Session Midnight Queen MT4   is a professional   night scalping EA   designed to trade quietly and precisely during the   Asian session . It combines   high accuracy ,   risk control , and   consistent profit growth   — the perfect balance worthy of the “Queen of the Night”.   Key Features Pair:   EURGBP (optimized for M5 timeframe) Trading hours:   21:00–07:00 (broker time) Logic:   Bollinger Bands + RSI mean-reversion entries Built-in
HighScalpel
Ivan Simonika
5 (1)
Experts
Introducing the HighScalpel scalping system. It is enough to optimize once, for example, per month. After that, he shows excellent results on the forward period (several times larger), which can be seen in the screenshots. Be attentive to the spread indicators of your broker! The higher the spread, the less often the market entries. If the spread is above 20 pips, then the number of inputs falls by two orders of magnitude. It is ideal to use a broker with a floating spread of 6 pips. Such bro
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Experts
Matrix Arrow EA MT4 est un conseiller expert unique qui peut échanger les signaux MT4 de l'indicateur Matrix Arrow avec un panneau de commerce sur le graphique, manuellement ou à 100% automatiquement. Matrix Arrow Indicator MT4 déterminera la tendance actuelle à ses débuts, en rassemblant des informations et des données à partir d'un maximum de 10 indicateurs standard, qui sont: Indice de mouvement directionnel moyen (ADX), Indice de canal de matières premières (CCI), Bougies classiques Heiken
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.62 (21)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.41 (37)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan ou  Quantum King  gratuitement !*** Demande
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experts
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You don't just buy an EA; you buy a unique opportunity. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be: $1600 | 6/10 spot remains Next price will be: $2000  | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is the solution. This EA combines artificial
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.55 (11)
Experts
Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques de ges
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Experts
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
️ Déjà propriétaire du  Boring Pips EA  ? Vous êtes éligible à une  réduction supplémentaire de 30 %  ! Contactez-nous pour en savoir plus : Comment réclamer votre remise (rebate) Le second mandat de Trump a ravivé une vague de politiques commerciales agressives, commençant par le retour de tarifs douaniers massifs qui secouent les marchés mondiaux. Les tensions au Moyen-Orient se sont intensifiées — plus récemment entre Israël et l’Iran — ce qui pourrait influencer la hausse des pri
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Experts
Trillion Pips GridX EA — Advanced Grid & Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA by Trillion Pips is a professional-grade, fully automated Expert Advisor designed for traders who want to harness the power of grid, martingale, and hedging strategies under intelligent risk control. It dynamically manages positions to capitalize on both trending and ranging markets while optimizing capital deployment and drawdown recovery. Core Features Advanced Grid Strategy – Automatically opens and ma
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgé par la perte. Perfectionné dans la douleur. Développé avec détermination. ️ STRUCTURE. PAS DE SPÉCULATION. Three Little Birds EA n'est pas un simple robot de trading. C'est un moteur forgé au combat, conçu au fil d'années d'échecs réels, et conçu pour une seule mission :   protéger, récupérer et accroître vos capitaux propres, même lorsque le marché devient cruel. Il combine   trois stratégies puissantes   en parfaite synchronisation : Grille sur le
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Experts
The trading Expert Advisor's strategy is based on one of the most powerful technical analysis signals - the Pin Bar. When determining this figure, a trading expert studies the current market situation and, if there is a combination of certain factors, it starts working. It is recommended to start working with a small trading lot . As you become familiar with the work of an expert, the trading lot can be increased (use money management) to a psychologically acceptable size. Attention : the fo
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Experts
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
Experts
### Forex Hedging Expert Advisor: No Loss Strategy #### Overview The Forex Hedging Expert Advisor (EA) with a No Loss Strategy is an advanced automated trading system designed to mitigate risk and protect against adverse market movements. The core principle behind this EA is to implement a sophisticated hedging strategy that aims to lock in profits and minimize losses in volatile forex markets. This EA is ideal for traders who seek a robust, risk-averse trading solution that maintains capital
Tree Of Life
Oeyvind Borgsoe
Experts
Tree Of Life EA is a fully automated trading robot that executes trades using a sophisticated blend of indicators and internal algorithms. It is developed through years of testing and live trading, and recognises market patterns and trends in a highly accurate manner. The  live trading accounts  confirm this. The main indicators Tree Of Life uses are the Moving Average and Stochastic. Together with the internal calculations, our combinations have proven to be a solid recipe.    The News Filte
Trending Mechanisms
Tatiana Savkevych
Experts
**Description of the Trending Mechanism Forex Trading Bot** **Trending Mechanism** is a high-tech trading bot for the MetaTrader 5 platform designed for automatic market analysis and trading in the Forex market. By utilizing the latest market analysis and capital management technologies, this bot allows traders to effectively identify trends and make informed trading decisions based on current market conditions. It is ideal for both experienced traders and beginners, thanks to its intuitive se
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Experts
BEWARE of SCAM! SCIPIO GOLD BOT is only distributed by MQL5.com. Please note: this is not a commercial BOT, but a professional one. Distribution is limited to 100 copies in total, and the price may increase without notice. Thisi is MT4 versione, Mt5 version is here:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER must enter + only opens one trade at a time + always uses close and fixed STOP LOSSES
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Gold Lady
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
The Gold Lady Expert Advisor for gold trading in the MetaTrader 4 (MT4) platform is an automated trading system specifically designed for gold (XAU/USD) trading. Such advisors typically use algorithms to execute trades based on technical analysis and other market data. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The advisor employs neural networks to analyze market data in real time, skillfully adapting to changing conditions and issuing highl
Golden Blitz MT4
Lo Thi Mai Loan
4.75 (4)
Experts
EA Gold Blitz   – Une solution de trading de l'or sûre et efficace Promotion de lancement Il ne reste que 1 copies au prix actuel !  Prochain prix : 699.99 $  Prix final : 1999.99 $  Version MT5 Bonjour ! Je suis EA Gold Blitz   , le deuxième EA de la famille Diamond Forex Group, spécialement conçu pour le trading de l'or (XAU/USD). Avec des fonctionnalités exceptionnelles et une approche axée sur la sécurité, je promets de fournir une expérience de trading de l'or durable et efficace pour les
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Experts
The Best Oil Trading Robot in the World.   Crude Oil Robot   is the undisputed, top-tier trading robot designed for the   XTIUSD or any crude instrument   offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a   highly specialized system   built exclusively for the crude oil market,   utilizing unique technologies   not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with   exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Fil
Neon Trade MT4
Evgeniy Ilin
5 (1)
Experts
La quintessence d'une approche intégrée, dont l'objectif principal est de réaliser des gains à long terme de manière réaliste avec des risques minimaux pour le trader. La base repose sur des concepts de trading avancés en combinaison avec l'apprentissage automatique, qui se renforcent mutuellement de manière efficace. Une autre caractéristique unique est que le système n'a pas besoin d'être optimisé, car cette fonction est déléguée à mes serveurs. Le système met en œuvre un trading conservateur
Velora
Ahmad Aan Isnain Shofwan
5 (5)
Experts
Velora EA – Grille et système de rupture adaptatif Velora est un Expert Advisor de haute qualité conçu à partir du cœur d'Instant Volatility Breakout (IVB), avec un moteur de grille adaptatif, une logique de suivi dynamique, des mécanismes de clôture partielle et des entrées automatisées basées sur la volatilité. Conçu pour les traders recherchant un mélange d'agressivité, de sécurité et d'adaptabilité, Velora n'est pas seulement réactif, il est réactif. Points forts principaux Moteur de rupture
Real Miner MT4
M Ardiansyah
Experts
Real Miner EA   is a smart trend detector robot using advanced mathematical and statistical theories. The entry filters have powerful and advanced corrections on the entry points.   All trades are powered by TP/SL to control the risk of the account. Also some smart algorithms inserted inside the EA to adjust some settings based on selected symbols and timeframe automatically. So using the EA is easy for all traders. Only some major settings are added to the EA input parameters. Prop Firm Ready
FIFO Beater
Pejman Alanjari
Experts
This is a fully FIFO compliant EA that performs money management as well as risk management. It is ideal for American residents who deal with FIFO limitations and low 1:50 leverage. The EA entry point is fully customizable and traders can conveniently modify the inputs to serve their own risk apatite. Here is the signal I created to track the progress of this EA live: https://www.mql5.com/en/signals/1491511 Since it uses martingale strategy, a gradual delay strategy is defined in the EA that clo
Secret Impulse MT4
Eugen Funk
Experts
L'EA (Expert Advisor) ouvre une position lorsque le marché commence à bouger pendant la session de New York (volume accru). De cette manière, l'élan est soutenu par le volume, et nous pouvons atteindre le Take Profit avec une forte probabilité instantanément. Signal (292%, 10% DD) :   https ://www .mql5 .com /en /signals /2274145 Entrée basée sur l'élan pendant la session de New York L'EA détecte l'élan caché via les FVG (Fair Value Gaps) sur des unités de temps inférieures. Lorsque l'élan est d
EA Quantum IQ7 ALL in ONE
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experts
It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
Plus de l'auteur
Exp5 AI Sniper for MT5
Vladislav Andruschenko
3 (3)
Experts
Notre équipe est ravie de vous présenter Trading Robot, le conseiller expert en trading intelligent de pointe pour le terminal MetaTrader. AI Sniper   est un robot de trading intelligent et auto-optimisé conçu pour les terminaux  MT5 . Il exploite un algorithme intelligent et des stratégies de trading avancées pour maximiser votre potentiel de trading. Forts de 15 ans d'expérience dans les bourses et en bourse, nous avons développé des fonctionnalités innovantes de gestion de stratégie, des fon
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (71)
Utilitaires
Panneau de trading pour trader en 1 clic.   Travailler avec des positions et des commandes!   Trading à partir du graphique ou du clavier. Avec notre panneau de trading, vous pouvez exécuter des transactions en un seul clic directement depuis le graphique et effectuer des opérations de trading 30 fois plus rapidement qu'avec le contrôle MetaTrader standard. Les calculs automatiques des paramètres et des fonctions rendent le trading plus rapide et plus pratique pour les traders. Des conseils grap
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (64)
Utilitaires
Copieur commercial pour MetaTrader 4.       Il copie les transactions de change, les positions et les ordres de tous les comptes. C'est l'un des meilleurs copieurs commerciaux       MT4 - MT4, MT5 - MT4       pour le       COPYLOTE MT4       version (ou       MT4 - MT5 MT5 - MT5       pour le       COPYLOTE MT5       version). Version MT5 Description complète   +DEMO +PDF Comment acheter Comment installer     Comment obtenir des fichiers journaux     Comment tester et optimiser     Tous les p
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitaires
Le copieur commercial pour MT5 est un copieur commercial pour la plate-forme МetaТrader 5   . Il copie les transactions de change   entre       tous les comptes   MT5   -   MT5, MT4   -   MT5 pour la version COPYLOT MT5 (ou MT4   -   MT4 MT5   -   MT4 pour la version COPYLOT MT4) Copieur fiable ! Version MT4 Description complète   +DEMO +PDF Comment acheter Comment installer     Comment obtenir des fichiers journaux     Comment tester et optimiser     Tous les produits de Expforex Vous pouvez
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Experts
Exp-TickSniper - scalpeur de ticks à   grande vitesse avec sélection automatique des paramètres pour chaque paire de devises automatiquement. Vous rêvez d'un conseiller qui calculera automatiquement les paramètres de trading ? Optimisé et réglé automatiquement ? La version complète du système pour MetaTrader 4:       TickSniper   scalper   pour MetaTrader 4 TickSniper - Description complète       + DÉMO + PDF L'EA a été développé sur la base de l'expérience acquise en près de 10 ans de program
Exp5 Swing PRO for MT5
Vladislav Andruschenko
Experts
La stratégie de trading basée sur le modèle Swing consiste à placer deux ordres en attente opposés avec des lots accrus. Lorsque le prix du marché évolue dans une certaine direction, l’un des ordres est déclenché tandis que la taille du lot de l’autre augmente. Cette approche permet aux traders de réaliser des profits tout en minimisant les risques, ce qui en fait un moyen fiable de négocier des devises, des actions et des matières premières. L'utilisation de cette stratégie dans le trading fina
Profit or Loss Pad
Vladislav Andruschenko
4.27 (11)
Utilitaires
Clôture des positions dans MetaTrader 5 après avoir atteint le bénéfice/perte total avec la fonction de suivi des bénéfices.   FermerIfProfitorLoss with Trailing Vous pouvez activer les   arrêts virtuels (ordre séparé)   , calcul et clôture des positions   ACHAT et VENTE séparément (ACHETER VENTE séparé)   , fermeture et calcul de   tous les symboles ou du symbole courant uniquement (Tous les symboles)   , activer le suivi pour le profit (   Trailing   Profit) Les positions sont fermées sur la
Exp4 The xCustomEA for MT4
Vladislav Andruschenko
4 (5)
Experts
Conseiller commercial universel sur les indicateurs personnalisés pour MetaTrader 4. Stratégie de constructeur. Écrivez le nom de votre indicateur avec Arrow et les tampons de signal, et nos échanges EA xCustomEA sur ces signaux. Vous pouvez également utiliser plusieurs de nos fonctions intégrées. Version pour MetaTrader 4 :   La   version   xCustomEA pour le terminal MetaTrader 5 La fonctionnalité du conseiller de trading universel Le xCustomEA duplique exactement tous les paramètres de notre
Exp Assistant 5
Vladislav Andruschenko
4.76 (119)
Utilitaires
Réglage automatique, stop loss, take profit, trailing stop, seuils de rentabilité, permettant un stop loss   virtuel   et un take profit. Exp Assistant   vous aidera à organiser le maintien de vos positions. Ce programme, l'Expert Advisor, est conçu pour définir automatiquement le   réel ou le virtuel       Niveaux   Stop Loss et Take Profit   pour vos positions pendant la négociation. Vous pouvez facilement gérer toutes les opérations de l'Expert Advisor depuis le panneau de contrôle sur la car
FREE
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilitaires
Panneau de trading pour trader en 1 clic.   Travailler avec des positions et des commandes!   Trading à partir du graphique ou du clavier. En utilisant notre panel de trading, vous pouvez trader en un clic à partir du graphique et effectuer des opérations de trading 30 fois plus rapidement que le contrôle MetaTrader standard. Des calculs automatiques de paramètres et de fonctions qui facilitent la vie d'un trader et aident un trader à mener ses activités de trading beaucoup plus rapidement et pl
CloseIfProfitorLoss with Trailing
Vladislav Andruschenko
4.8 (30)
Utilitaires
Clôture des positions dans MetaTrader 4 après avoir atteint le bénéfice/perte total avec la fonction de suivi des bénéfices. Vous pouvez activer les arrêts virtuels (ordre séparé) . Calcul et clôture des positions ACHAT et VENTE séparément (ACHAT VENTE séparé) . Fermeture et calcul de tous les symboles ou du symbole courant uniquement (Tous les symboles) . Activer le suivi pour le profit ( Trailing Profit ). Clôture sur le total des profits et pertes en devise de dépôt, en points, ou en % du so
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Experts
Exp-TickSniper   est un scalpeur de tick rapide qui sélectionne automatiquement les paramètres pour chaque paire de devises séparément. L'EA a été développé sur la base de l'expérience acquise en près de 10 ans de programmation EA. L'EA effectue des transactions à court terme à l'aide d'un stop suiveur intelligent et sur la base des données de paire de devises actuelles, de ses cotations, de ses spécifications et de son spread. La stratégie de moyennage est utilisée pour éviter les pertes causé
Exp Averager
Vladislav Andruschenko
4.82 (22)
Utilitaires
Exp-Averager   est conçu pour faire la moyenne de vos transactions qui ont reçu un certain retrait en ouvrant des transactions de moyenne. Le conseiller a la possibilité d'ouvrir de nouvelles positions en tendance ou à contre-courant. Il comprend également une fonction intelligente de stop suiveur qui s'applique à une série de positions. Le conseiller peut augmenter ou diminuer la taille du lot des positions. Il s'agit d'une stratégie largement utilisée pour ramener les positions perdantes au p
Exp5 Tester PAD for Strategy Tester
Vladislav Andruschenko
4.5 (28)
Utilitaires
L'utilitaire vous permet de tester manuellement vos stratégies dans le testeur de stratégie. Trading en un clic sur le graphique de visualisation. Une fonctionnalité pratique et complète permettant de tester les compétences en trading est désormais également disponible dans le testeur de stratégie. Forex Tester Pad est un simulateur de trading pour testeur de stratégie. Trading à l'aide d'indicateurs. Les principales fonctions de notre utilitaire Version MT4 Description complète +DEMO +PDF Comm
FREE
Lib5 EAPadPRO for MT5
Vladislav Andruschenko
4.5 (6)
Bibliothèque
Library to add the Information Panel to your Expert Advisor for MetaTrader 5. We can not guarantee that the information and interface of the program will give you a profit on deals, but we will definitely say that even the simplest interface of the program can strengthen the first impression. Detailed description and instructions for adding our panel to your Expert Advisor are in our blog: LIB - EAPADPRO Step-by-step instruction Detailed description of our panel and instructions for using EAPADP
FREE
Averager FULL
Vladislav Andruschenko
4.58 (12)
Utilitaires
Exp-Averager   est conçu pour faire la moyenne de vos transactions qui ont reçu un certain retrait en ouvrant des transactions de moyenne. Le conseiller peut ouvrir des positions supplémentaires en tendance et à contre-tendance ! Comprend un stop suiveur moyen pour une série de positions ! Ils augmentent et diminuent beaucoup. Une stratégie populaire pour ramener les positions non rentables au prix moyen. Version MT4 Description complète +DEMO +PDF Comment acheter Comment installer     Comme
Exp4 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.48 (21)
Utilitaires
L'Expert Advisor   répète les   transactions et les positions un nombre prédéfini de fois sur votre compte   MetaTrader 4   . Il copie toutes les transactions ouvertes manuellement ou par un autre Expert Advisor. Copie les signaux et augmente le lot des signaux   ! Augmente le lot des autres EA. Les fonctions suivantes sont prises en charge : lot personnalisé pour les transactions copiées, copie du Stop Loss, Take Profit, utilisation du stop suiveur. Version MT5 Description complète +DEMO +PDF
Exp SafetyLock PRO
Vladislav Andruschenko
4.57 (28)
Utilitaires
Le SAFETYLOCK est un outil indispensable pour les traders cherchant à se protéger contre les retournements de marché soudains. Il agit en plaçant automatiquement un ordre opposé pour chaque position déjà ouverte, assurant ainsi une couverture efficace en cas de mouvements imprévus. Lorsque vous ouvrez une position, que ce soit manuellement ou via un Expert Advisor (EA), SAFETYLOCK crée instantanément un ordre en attente opposé. Si la position devient déficitaire, cet ordre est activé, formant a
Exp Swing
Vladislav Andruschenko
4.46 (54)
Experts
Il utilise le modèle d'une stratégie célèbre appelée Swinger (Pendule, Cheburashka) - passation alternative des commandes en attente avec un lot accru. La stratégie consiste à passer deux ordres en attente opposés. Lorsque le prix évolue dans une certaine direction, un ordre en attente est déclenché, tandis que la taille du lot de l'autre ordre est augmentée. L'EA propose trois types d'ouverture d'ordres en attente (TypeofTrade) Ouverture automatique après placement (ouverture instantanée AutoT
FREE
Exp5 COPYLOT MASTER for MT5
Vladislav Andruschenko
4.4 (10)
Utilitaires
Exp5 - COPYLOT MASTER est un copieur commercial pour МetaТrader 5 et MetaTrader 4. Il copie les transactions Forex à partir de n'importe quel compte. Installation Cet Expert Advisor est un copieur maître. Installez l'Expert Advisor dans le terminal à partir duquel vous souhaitez copier les transactions. Spécifiez n'importe quel nom d'étiquette de texte comme pathWrite, par exemple, "COPY". Installez COPYLOT MASTER pour MT5 sur le terminal à partir duquel vous souhaitez copier les transactions. I
FREE
Exp5 Duplicator
Vladislav Andruschenko
4.75 (8)
Utilitaires
Expert Advisor Duplicator   répète les   transactions/positions/un nombre prédéfini de fois sur votre compte   MetaTrader 5   . Il copie toutes les transactions ouvertes manuellement ou par un autre Expert Advisor. Il est possible d'augmenter la taille du lot des signaux. Copie les signaux et augmente le lot des signaux ! Augmentation du lot de signaux MQL5 Les fonctions suivantes sont prises en charge : lot personnalisé pour les transactions copiées, copie de StopLoss, TakeProfit, utilisation
Exp Assistant 4
Vladislav Andruschenko
4.88 (76)
Utilitaires
AutoSetting stop loss, take profit, trailing stop, seuils de rentabilité, permettant des arrêts virtuels. Exp Assistant   vous aidera à organiser la maintenance de vos positions. Cet Expert Advisor définira tous les niveaux de stop loss et de take profit nécessaires pour vos positions. Toutes les opérations de l'Expert Advisor sont gérées depuis le panneau de contrôle sur la carte. Si vous avez des positions ouvertes, mais que votre Expert Advisor ne peut pas définir de stop loss, take profit, t
FREE
Exp5 The xCustomEA for MT5
Vladislav Andruschenko
4.27 (11)
Experts
Conseiller commercial universel sur les indicateurs personnalisés pour MetaTrader 5. Constructeur de stratégie. Écrivez le nom de votre indicateur avec   Arrow   et les tampons de signal, et nos   échanges   EA xCustomEA sur ces signaux. Vous pouvez également utiliser plusieurs de nos fonctions intégrées. Version pour MetaTrader4 :   La   version   xCustomEA pour le terminal MetaTrader 4 La fonctionnalité du conseiller de trading universel Le xCustomEA duplique exactement tous les paramètres de
Ind5 Extra Report Pad
Vladislav Andruschenko
4.76 (34)
Utilitaires
Journal des traders : Il s'agit d'un panneau de statistiques fournissant une analyse de votre compte de trading pour MetaTrader 5. Les résultats de l'analyse sont affichés sur le graphique en temps réel. Le trading multidevises est très populaire. Version MT4 Description complète +PDF Comment acheter Comment installer     Comment obtenir des fichiers journaux     Comment tester et optimiser     Tous les produits de Expforex Cependant, plus le nombre de transactions est élevé, plus il est dif
FREE
Exp THE X FULL
Vladislav Andruschenko
4.79 (29)
Experts
Expert Advisor automatique universel pour MetaTrader 5 travaillant sur des indicateurs standards. UniverselEA Le constructeur EA est fourni avec un grand nombre de fonctions. Vous pouvez sélectionner l'un des 20 signaux pour ouvrir une position et 5 des 20 filtres pour trier les signaux des indicateurs standard inclus dans le package MetaTrader. En outre, vous pouvez ajuster les paramètres de l'indicateur, sélectionner une période et spécifier une barre de signal pour chaque signal. Vous pouvez
Exp COPYLOT MASTER for MT4
Vladislav Andruschenko
4.48 (25)
Utilitaires
Copieur de commerce pour МetaТrader 4. Il copie les transactions de change, les positions et les ordres de tous les comptes. # C'est l'un des meilleurs МТ4   -   МТ4, МТ5   -   МТ5, МТ4   -   МТ5, МТ5   -   МТ4 copieurs commerciaux aujourd'hui. #       L'algorithme de copie unique copie exactement toutes les transactions du compte principal vers votre compte client. Vitesse de fonctionnement élevée. Traitement des erreurs difficile. Un ensemble puissant de fonctionnalités. #       Toutes ces qua
FREE
Exp Tick Hamster MT5
Vladislav Andruschenko
3.59 (17)
Experts
Expert avec optimisation automatique de tous les paramètres pour n'importe quel symbole de trading pour MetaTrader 5. Échange d'EA sans paramètres ! Cocher   Hamster   - Il s'agit d'un   expert en trading automatisé pour les débutants et les utilisateurs qui ne souhaitent pas créer de conseiller ! La stratégie de trading de ce trading advisor est testée depuis   7 ans. Le trading n'a jamais été aussi facile qu'avec notre expert en trading automatisé, conçu spécialement pour les débutants. Dites
Exp4 Tester PAD for Strategy Tester
Vladislav Andruschenko
4.89 (19)
Utilitaires
L'utilitaire vous permet de tester manuellement vos stratégies dans le testeur de stratégie. Trading en un clic sur le graphique de visualisation. La dernière version de l'utilitaire offre des fonctionnalités avancées permettant aux traders de tester manuellement leurs stratégies de trading. Avec le testeur de stratégie, vous pouvez désormais évaluer l'efficacité de vos stratégies de trading dans un environnement simulé. Cette fonctionnalité vous permet d'analyser les performances de vos techniq
FREE
Ind5 InfoPad Information Panel
Vladislav Andruschenko
4.88 (8)
Indicateurs
INFOPad est un panneau d'information qui crée des informations sur la paire de devises sélectionnée dans le terminal MetaTrader 5. Il y a 5 fonctions de cet indicateur : Affiche les informations principales et principales sur le symbole sélectionné : Ask BID, Spread, Stop Level, Swap, Tick value, Commissions ; Affiche les objectifs futurs de la cible SL et de la cible TP (le nombre de points du stop loss et du take profit établis, le montant en dollars); Il montre le bénéfice reçu pour les péri
FREE
Ind4 Extra Report Pad
Vladislav Andruschenko
4.61 (38)
Utilitaires
Journal des traders : Il s'agit d'un panneau de statistiques fournissant une analyse de votre compte de trading pour MetaTrader 4. Les résultats de l'analyse sont affichés sur le graphique en temps réel. Le trading multidevises est très populaire de nos jours. Cependant, plus le nombre de transactions est important, plus il est difficile d'analyser la rentabilité de chacune d'entre elles. Version MT5 Description complète Comment acheter Comment installer     Comment obtenir des fichiers jour
FREE
Filtrer:
multiuwe
89
multiuwe 2025.09.21 14:59 
 

100 Euro Gewinn, 500 Euro minus offene Positionen. Dies potenziert sich so weiter. Das Konto ist bald bei Manitou!!

1965rex
208
1965rex 2025.04.11 07:02 
 

You can read my comments from №121-134.

Посмотрим ваш сет-файл и историю — возможно, найдём причину. Спасибо за честность. Мы уважаем любую обратную связь. А в ответ тишина Обратная связь просто ''супер''

Vladislav Andruschenko
293275
Réponse du développeur Vladislav Andruschenko 2025.04.11 15:23
Добрый день.
Понимаем ваше разочарование — неприятно, когда ожидания не совпадают с результатом. Но в трейдинге не бывает чудес: это всегда работа с риском, и ни один советник не может гарантировать прибыль в любых условиях. Что касается «мёртвых душ» — все отзывы настоящие, и мы ни разу не прибегали к накрутке. У каждого пользователя свой опыт: у кого-то советник работает отлично, у кого-то — не заходит. Это нормально, особенно в такой сложной сфере, как автоматическая торговля. Посмотрим ваш сет-файл и историю — возможно, найдём причину. Спасибо за честность. Мы уважаем любую обратную связь.
Apollo1969
398
Apollo1969 2024.07.11 19:02 
 

Testing it now on a live account: Day one with 6 hours to go till close 9 pairs 35 trades 1 loss DD: 0.01% 97% win rate.

Répondre à l'avis