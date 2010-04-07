TimeLS Close Positions MT4

Utility TimeLs Close Positions est un outil de gestion et d'automatisation de la clôture des positions dans MetaTrader 5.

Il permet de contrôler de manière flexible quand et comment les positions ouvertes sont fermées, en fonction de l'heure, du symbole, de la direction, du numéro magique et du commentaire.

Vous pouvez désactiver le trading certains jours de la semaine
Vous pouvez définir une heure spécifique pour clôturer toutes les positions ouvertes
Vous pouvez filtrer les clôtures par symbole, direction (achat/vente), numéro magique ou commentaire
Vous pouvez programmer jusqu'à trois clôtures uniques (Deal 1, Deal 2, Deal 3) selon la date et l'heure, chacune avec ses propres filtres
Vous pouvez activer ou désactiver un panneau d'informations sur le graphique qui affiche les paramètres actuels et les prochaines clôtures
Vous pouvez personnaliser la taille et la couleur du texte affiché sur le graphique


TimeLS LightSpeed
Kaloyan Ivanov
Experts
TimeLS_LightSpeed est un expert advisor (EA) basé sur le temps pour MetaTrader 5, conçu pour exécuter et gérer des ordres à des moments précis définis par l'utilisateur. Il offre des paramètres hautement configurables permettant de contrôler les périodes de trading, les types de positions, ainsi que des exécutions programmées exclusives avec des paramètres indépendants. Contactez-moi si vous avez des questions. J'ai des fichiers .set prédéfinis pour certains marchés. Fonctionnalités principales
Candle Cross DCR
Kaloyan Ivanov
Experts
Description de l'Expert Advisor : Candle Cross DCR Candle Cross DCR est un Expert Advisor entièrement automatisé pour MetaTrader 5. Il génère des signaux de trading précis lorsqu'une bougie franchit une moyenne mobile exponentielle (EMA), ce qui constitue un signal technique classique et puissant de retournement ou de continuation de tendance. Il peut aussi, en option, utiliser un filtre DCR composé de trois indicateurs (DeMarker, CCI et RSI) pour confirmer ou bloquer les entrées. Cet EA est ha
FREE
Emilian II
Kaloyan Ivanov
Experts
La première version de cet Expert Advisor était gratuite, mais en raison de la forte demande des traders, j'ai créé Emilian II avec plus de filtres et une meilleure précision. J'ai ajouté MACD, ADX et les fractales, et d'autres fonctionnalités seront intégrées dans de futures mises à jour demandées par les clients. Si vous l'achetez maintenant, vous recevrez toutes les mises à jour futures ainsi qu'un support technique. Je le propose au prix le plus bas possible pour une durée limitée, et le pr
Candle Cross DCR MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
Description de l'Expert Advisor : Candle Cross DCR Candle Cross DCR est un Expert Advisor entièrement automatisé pour MetaTrader 5. Il génère des signaux de trading précis lorsqu'une bougie franchit une moyenne mobile exponentielle (EMA), ce qui constitue un signal technique classique et puissant de retournement ou de continuation de tendance. Il peut aussi, en option, utiliser un filtre DCR composé de trois indicateurs (DeMarker, CCI et RSI) pour confirmer ou bloquer les entrées. Cet EA est ha
FREE
Emilian MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
Emilian: L'Expert Advisor pour MetaTrader 4 Aperçu Rencontrez Emilian, l'Expert Advisor qui utilise des Moyennes Mobiles Exponentielles (MME) et l'Indice de Force Relative (RSI 21) pour ouvrir et fermer des trades. Offrant des stratégies de gestion des risques personnalisables, Emilian utilise également la True Range Moyenne (ATR 12) ou des valeurs spécifiques en pips pour définir les niveaux de Take Profit et de Stop Loss. Caractéristiques Clés Stratégie de Croisement de MME: Utilise des MME
TimeLS MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
Conseiller Expert Basé sur le Temps pour MetaTrader 4 TimeLS МТ4 - Time Long Short Vue d'ensemble Notre conseiller expert basé sur le temps est conçu pour offrir aux traders l'avantage d'une synchronisation précise du marché. Le conseiller expert fonctionne avec des positions longues et courtes et peut même ouvrir les deux en même temps, vous offrant une flexibilité inégalée. Fonctionnalités Clés : 1. Trading Spécifique au Temps :     - Définissez les heures et les minutes exactes pour ouvri
EmaBB MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
EmaBB MT4 : Expert Advisor pour MT4 Présentation : EmaBB se distingue en tant que conseiller expert de pointe pour MT4, combinant des fonctionnalités avancées et personnalisables pour optimiser votre stratégie de trading. Il est méticuleusement conçu pour ouvrir des positions LONGUES/ACHAT et COURTES/VENTE, offrant flexibilité et contrôle sur vos efforts de trading. Il intègre harmonieusement la puissance des moyennes mobiles exponentielles (EMA), des bandes de Bollinger, et des stratégies de st
MACDucks swap MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
MACDuck : Votre assistant Forex amical Salut ! Rencontrez MACDuck, notre petit copain de trading qui se concentre sur l'indicateur MACD et la capture de ces tendances mobiles douces. Il est simple, efficace et conçu pour donner un bon coup de pouce à votre jeu de trading. Les choses cool que fait MACDuck : Fonctionne avec des paires grandes et petites : que ce soit des paires de forex majeures ou plus petites, MACDuck vous couvre. Vous choisissez la direction : Vous voulez aller long ? Court ? L
C7x21 Crossing MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
Présentation de C7x21 Crossing - L'Expert Advisor personnalisable pour les stratégies de croisement de SMA Découvrez le potentiel de la stratégie classique mais puissante de croisement de la Moyenne Mobile Simple (SMA) 7/21 avec C7x21 Crossing. Conçu avec expertise pour fonctionner sur un large éventail de marchés et de périodes, cet Expert Advisor (EA) utilise l'approche éprouvée des croisements de SMA, renforcée par la précision ajoutée d'un filtre de l'Indice de Canal des Marchandises (CCI) s
Emilian II MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
La première version de cet Expert Advisor était gratuite, mais en raison de la forte demande des traders, j'ai créé Emilian II avec plus de filtres et une meilleure précision. J'ai ajouté MACD, ADX et les fractales, et d'autres fonctionnalités seront intégrées dans de futures mises à jour demandées par les clients. Si vous l'achetez maintenant, vous recevrez toutes les mises à jour futures ainsi qu'un support technique. Je le propose au prix le plus bas possible pour une durée limitée, et le pr
Black Swan Breakout MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
Black Swan Breakout EA – entrées précises après des périodes de faible volatilité Le Black Swan Breakout EA est un système de trading pour MetaTrader 4/5 conçu pour repérer les cassures de prix après des phases calmes du marché. Il utilise les bandes de Bollinger pour détecter l'expansion des prix et inclut des filtres optionnels pour confirmer la force et la qualité du signal. Quelques nouvelles fonctionnalités et indicateurs ont été ajoutés, comme DeMarker, Fractals, CCI, ainsi que les jours d
Forex Bacteria MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
Forex Bacteria – Expert Advisor pour MetaTrader 4/5 Forex Bacteria est un Expert Advisor (EA) automatisé conçu pour la plateforme MetaTrader 4/5. Tout comme les bactéries bénéfiques vivent en symbiose avec nous dans la nature, notre objectif est d'interagir de manière harmonieuse et symbiotique avec les marchés. Il s'agit d'un EA prêt à l'emploi : il vous suffit de définir vos préférences en matière de gestion du risque et de choisir les jours de la semaine pendant lesquels vous souhaitez trader
TimeLS LightSpeed MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
TimeLS_LightSpeed est un expert advisor (EA) basé sur le temps pour MetaTrader 4/5, conçu pour exécuter et gérer des ordres à des moments précis définis par l'utilisateur. Il offre des paramètres hautement configurables permettant de contrôler les périodes de trading, les types de positions, ainsi que des exécutions programmées exclusives avec des paramètres indépendants. Contactez-moi si vous avez des questions. J'ai des fichiers .set prédéfinis pour certains marchés. Fonctionnalités principale
Prochlorococcus MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
Cet Expert Advisor (EA) est prêt à l'emploi (plug-and-play) et optimisé pour l'USD/JPY. Ajout de la possibilité de choisir l'effet de levier à utiliser, ainsi que quelques ajustements fins. Actuellement au prix le plus bas possible. Veuillez vous assurer que le bon fuseau horaire UTC est défini dans les paramètres d'entrée, afin que l'EA puisse déterminer correctement l'heure dans différentes régions du monde. D'autres paires de devises pourront être ajoutées à l'avenir, mais jusqu'à présent, le
Cupriavidus Bacteria MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
Cupriavidus Bacteria   est un système de trading automatisé basé sur le temps, conçu exclusivement pour le marché de l'or (GOLD). Cet Expert Advisor fonctionne en mode « plug and play » : aucune configuration manuelle n'est nécessaire. Toute la logique de stratégie, les horaires d'exécution et la gestion du risque sont intégrés, ce qui permet une utilisation immédiate, simple et fiable. Le nom du robot provient de la bactérie réelle   Cupriavidus metallidurans , connue pour sa capacité à absorbe
Aussie Precision MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
Ajout de la possibilité de modifier la taille du lot et de rendre l'EA aussi abordable que possible. En l'achetant, vous bénéficierez du support et des futures mises à jour. Merci de soutenir son évolution. Ce robot de trading est prêt à l'emploi. AussiePrecision   est un Expert Advisor (EA) sensible au temps pour MetaTrader 5, spécialement conçu pour la paire de devises AUD/USD. Il est conçu pour exécuter des opérations à des moments prédéfinis et contrôlés, ce qui le rend idéal pour les trader
TimeLS
Kaloyan Ivanov
Experts
Conseiller Expert Basé sur le Temps pour MetaTrader TimeLS - Time Long Short Vue d'ensemble Notre conseiller expert basé sur le temps est conçu pour offrir aux traders l'avantage d'une synchronisation précise du marché. Le conseiller expert fonctionne avec des positions longues et courtes et peut même ouvrir les deux en même temps, vous offrant une flexibilité inégalée. Fonctionnalités Clés : 1. Trading Spécifique au Temps :     - Définissez les heures et les minutes exactes pour ouvrir et f
Emilian
Kaloyan Ivanov
Experts
Emilian: L'Expert Advisor pour MetaTrader 5 Aperçu Rencontrez Emilian, l'Expert Advisor qui utilise des Moyennes Mobiles Exponentielles (MME) et l'Indice de Force Relative (RSI 21) pour ouvrir et fermer des trades. Offrant des stratégies de gestion des risques personnalisables, Emilian utilise également la True Range Moyenne (ATR 12) ou des valeurs spécifiques en pips pour définir les niveaux de Take Profit et de Stop Loss. Caractéristiques Clés Stratégie de Croisement de MME: Utilise des MME
EmaBB
Kaloyan Ivanov
Experts
EmaBB : Expert Advisor pour MT5 Présentation : EmaBB se distingue en tant
MACDucks swap
Kaloyan Ivanov
Experts
MACDuck : Votre assistant Forex amical Salut ! Rencontrez MACDuck, notre petit copain de trading qui se concentre sur l'indicateur MACD et la capture de ces tendances mobiles douces. Il est simple, efficace et conçu pour donner un bon coup de pouce à votre jeu de trading. Les choses cool que fait MACDuck : Fonctionne avec des paires grandes et petites : que ce soit des paires de forex majeures ou plus petites, MACDuck vous couvre. Vous choisissez la direction : Vous voulez aller long ? Court ? L
C7x21 Crossing
Kaloyan Ivanov
Experts
Présentation de C7x21 Crossing - L'Expert Advisor personnalisable pour les stratégies de croisement de SMA Découvrez le potentiel de la stratégie classique mais puissante de croisement de la Moyenne Mobile Simple (SMA) 7/21 avec C7x21 Crossing. Conçu avec expertise pour fonctionner sur un large éventail de marchés et de périodes, cet Expert Advisor (EA) utilise l'approche éprouvée des croisements de SMA, renforcée par la précision ajoutée d'un filtre de l'Indice de Canal des Marchandises (CCI) s
Forex Bacteria
Kaloyan Ivanov
Experts
Forex Bacteria Expert Advisor pour MetaTrader 5 Forex Bacteria est un Expert Advisor (EA) automatisé conçu pour MetaTrader 5. Tout comme les bactéries bénéfiques coexistent symbiotiquement avec nous dans la nature, nous nous efforçons de coexister harmonieusement et symbiotiquement avec les marchés. C'est un EA plug-and-play où vous n'avez qu'à définir vos préférences de gestion des risques et choisir les jours de la semaine où vous souhaitez trader. Principalement optimisé au cours des 12 derni
Black Swan Breakout
Kaloyan Ivanov
Experts
Black Swan Breakout EA – entrées précises après des périodes de faible volatilité Le Black Swan Breakout EA est un système de trading pour MetaTrader 4/5 conçu pour repérer les cassures de prix après des phases calmes du marché. Il utilise les bandes de Bollinger pour détecter l’expansion des prix et inclut des filtres optionnels pour confirmer la force et la qualité du signal. Quelques nouvelles fonctionnalités et indicateurs ont été ajoutés, comme DeMarker, Fractals, CCI, ainsi que les jours
Traicho
Kaloyan Ivanov
Experts
Traicho EA – Trading de tendance avec trois moyennes mobiles exponentielles (EMA) Traicho EA est un Expert Advisor léger et pratique pour MetaTrader 5, basé sur une stratégie de suivi de tendance simple utilisant trois moyennes mobiles exponentielles (EMA). Il est idéal pour les traders qui recherchent des signaux clairs et une gestion de position simplifiée. Cet EA convient parfaitement aux traders qui souhaitent une base simple, compréhensible et personnalisable — que ce soit pour une utilisa
Prochlorococcus
Kaloyan Ivanov
Experts
Cet Expert Advisor (EA) est prêt à l’emploi (plug-and-play) et optimisé pour l’USD/JPY. Ajout de la possibilité de choisir l’effet de levier à utiliser, ainsi que quelques ajustements fins. Actuellement au prix le plus bas possible. Veuillez vous assurer que le bon fuseau horaire UTC est défini dans les paramètres d’entrée, afin que l’EA puisse déterminer correctement l’heure dans différentes régions du monde. D’autres paires de devises pourront être ajoutées à l’avenir, mais jusqu’à présent, le
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Experts
Ajout de la possibilité de modifier la taille du lot et de rendre l’EA aussi abordable que possible. En l’achetant, vous bénéficierez du support et des futures mises à jour. Merci de soutenir son évolution. Ce robot de trading est prêt à l'emploi. AussiePrecision est un Expert Advisor (EA) sensible au temps pour MetaTrader 5, spécialement conçu pour la paire de devises AUD/USD. Il est conçu pour exécuter des opérations à des moments prédéfinis et contrôlés, ce qui le rend idéal pour les traders
Cupriavidus Bacteria
Kaloyan Ivanov
Experts
Cupriavidus Bacteria est un système de trading automatisé basé sur le temps, conçu exclusivement pour le marché de l’or (GOLD). Cet Expert Advisor fonctionne en mode « plug and play » : aucune configuration manuelle n’est nécessaire. Toute la logique de stratégie, les horaires d’exécution et la gestion du risque sont intégrés, ce qui permet une utilisation immédiate, simple et fiable. Le nom du robot provient de la bactérie réelle Cupriavidus metallidurans , connue pour sa capacité à absorber et
Top 23 Indicators
Kaloyan Ivanov
Experts
#Promotion d'été Top 23 Indicators est l'un des conseillers experts les plus configurables disponibles. Les combinaisons et les modèles que vous pouvez créer sont presque infinis. Cela vous offre une approche très unique et personnalisée des marchés avec lesquels vous souhaitez travailler. La capacité à identifier un schéma répétitif et unique à travers de nombreuses combinaisons peut devenir un véritable atout. Top 23 Indicators : //-------------------------------------- RSI – Relative
TimeLS Close Positions
Kaloyan Ivanov
Utilitaires
Utility TimeLs Close Positions est un outil de gestion et d'automatisation de la clôture des positions dans MetaTrader 5. Il permet de contrôler de manière flexible quand et comment les positions ouvertes sont fermées, en fonction de l'heure, du symbole, de la direction, du numéro magique et du commentaire. Vous pouvez désactiver le trading certains jours de la semaine Vous pouvez définir une heure spécifique pour clôturer toutes les positions ouvertes Vous pouvez filtrer les clôtures par symbol
