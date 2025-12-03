RiskGuardian Pro PropFirm Drawdown Control

RiskGuardian Pro (MT4 Edition) - Le Sauveur de Compte Prop Firm Ultime


Êtes-vous fatigué d'échouer à vos défis Prop Firm (FTMO, MFF, etc.) à cause d'une seule transaction émotionnelle ou d'un moment d'inattention dans la gestion des risques ? RiskGuardian Pro est votre Système de Discipline Obligatoire conçu pour vous aider à réussir les évaluations et à protéger votre compte financé.



🔥 Problèmes Fondamentaux Résolus:


* Verrouillage Dur Anti-Biais (Anti-Tilt Hard Lock): Ferme instantanément toutes les transactions et verrouille le terminal dès que votre drawdown quotidien maximum défini (par exemple, 4 %) est atteint. Il élimine complètement le trading de vengeance.


* Dimensionnement des Lots en Un Clic: Arrêtez de calculer manuellement. Entrez simplement le risque monétaire souhaité, et le système calcule automatiquement la taille de lot parfaite, garantissant que chaque transaction adhère aux règles de Prop Firm.


* Protection du Compte Financé: Garantit que vous ne violerez jamais les limites strictes de drawdown quotidien ou total, protégeant ainsi votre statut financé contre les violations coûteuses.



💸 L'Investissement: Le coût de RiskGuardian Pro est nettement inférieur au coût d'une seule reprise de l'examen Prop Firm. C'est l'assurance la moins chère et la plus efficace pour votre carrière de trading.


