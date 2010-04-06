Candle Cross DCR MT4

Description de l’Expert Advisor : Candle Cross DCR

Candle Cross DCR est un Expert Advisor entièrement automatisé pour MetaTrader 5. Il génère des signaux de trading précis lorsqu’une bougie franchit une moyenne mobile exponentielle (EMA), ce qui constitue un signal technique classique et puissant de retournement ou de continuation de tendance. Il peut aussi, en option, utiliser un filtre DCR composé de trois indicateurs (DeMarker, CCI et RSI) pour confirmer ou bloquer les entrées.

Cet EA est hautement personnalisable et convient aux stratégies de scalping comme de suivi de tendance. Il combine des déclencheurs basés sur l’action du prix avec des filtres techniques multi-timeframe pour améliorer la précision et l’adéquation au contexte du marché.

Logique principale de la stratégie

Un signal de trading est généré lorsqu’une bougie clôture de l’autre côté de l’EMA
Achat si la bougie clôture au-dessus de l’EMA et que la précédente était en dessous
Vente si la bougie clôture en dessous de l’EMA et que la précédente était au-dessus

Filtre optionnel DCR

Chaque indicateur (DeMarker, CCI, RSI) peut être activé ou désactivé indépendamment
Lorsque les filtres sont activés, tous doivent confirmer la même direction pour qu’une entrée soit exécutée
DeMarker : achat si la valeur est inférieure à un seuil (survente), vente si elle est supérieure à un seuil (surachat)
CCI : achat si le CCI est inférieur à un niveau défini, vente s’il est supérieur
RSI : achat si le RSI dépasse un seuil minimal, vente s’il passe sous un seuil maximal

Paramètres configurables et fonctionnalités

Contrôle des opérations
Activation ou désactivation des ordres long et short
Option pour n’opérer que si le swap journalier est positif
Limitation du nombre maximal de positions ouvertes simultanément

Gestion des lots
Utilisation d’un lot fixe ou calcul automatique en fonction du solde du compte et de l’effet de levier

Paramètres techniques
Période de l’EMA pour la détection de croisement de bougie
Filtres DeMarker, CCI, RSI : activation indépendante, choix des unités de temps, définition des seuils et sélection du type de prix (ex. clôture)

Gestion du risque
Définition de stop loss et take profit en pips

Support multi-timeframe
Chaque filtre peut fonctionner sur une unité de temps indépendante, permettant des entrées sur des périodes courtes (ex. M5) validées par des confirmations sur des périodes plus longues (ex. H1)

Idéal pour les traders qui
Préfèrent des entrées basées sur l’action des prix confirmées par des indicateurs
Cherchent un compromis entre simplicité et fiabilité des signaux
Utilisent l’analyse multi-timeframe
Veulent une stratégie logique, flexible et claire



Produits recommandés
Morning Luck
Pavel Predein
4.8 (5)
Experts
Automatic trading system based on the morning Flat indicator, puts pending orders on the borders of the night channel .All trades have a fixed stop loss and take profit .The traded pair GBPUSD H1, can be used on other instruments after optimization. The EA contains a switchable flat indicator . The robot's operating time in the input parameters corresponds to (+2GMT). when switching to daylight saving time,you need to adjust the time manually. * Use default settings  * Does not use dangerous
FREE
Proftrader Free
Alexander Nikolaev
4 (3)
Experts
This Expert Advisor analyzes the last candles and determines whether there will be a reversal or a large correction. Also, the readings of some indicators are analyzed (their parameters can be adjusted). Is a free version of Proftrader . Unlike the full version, in the free version of the adviser the initial lot cannot be higher than 0.1, trading pair only EURUSD and also it has fewer configurable parameters. Input parameters Lots - lot size (at 0, the lot will be calculated from the percentage
FREE
Macd Martin
Roman Yablonskiy
2.5 (2)
Experts
Double Breakout   is an automatic expert advisor with two separate strateges that uses martingale. The MACD indicator with adjustable parameters is used as inputs for each flow of orders. The specified takeprofit and stoploss levels are used to exit the position.  General recommendation The minimum recommended deposit is 1000 cents. Spread is recommended not more than 3 points. It is better to use trend currency pairs. The martingale parameter can be set from 0.1 to any value. When martingale i
FREE
SAAD TrendTracker
Adnan Iqbal
4.06 (35)
Experts
SAAD TrendTracker is a fully automated EA. It is based on mathematical algorithms Trend Tracker indicator and SAADScalper. The EA scalps pips by its strong Entry strategy based on SAADScalper. Trades that are not successful to scalp are handled in a different way of uniquely designed algorithm based on Trend Tracker indicator. EA is designed for M1, M5, M15 and M30. It consults daily chart for successful trading accuracy. It consults H1 to handle unsuccessful trades using Trend Tracker Indicator
FREE
Harvest FX
Sayan Vandenhout
4.6 (10)
Experts
Harvest FX USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000 a
FREE
Trend Analizer Bot
Pavel Predein
4.5 (2)
Experts
Automatic trading Advisor .This is a free version of the expert Advisor "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792.В the robot is based on 2 strategies: at the intersection of moving averages and Bollinger bands indicator .In the paid version, three strategies are available, which increases profitability several times .Designed for the EURUSD H1 currency pair.It is possible to use it on other tools after optimization.Test only on tick data. ** Does not use such dangerous
FREE
Sunflower
Kun Jiao
Experts
Cette stratégie utilise principalement l’indicateur   MACD , suit la tendance principale et ouvre des trades lorsqu’un signal apparaît sur le   graphique M1 . Adaptée pour trader l’ or (XAUUSD)   et d’autres matières premières avec des tendances marquées. Paramètres: Activer les positions longues/courtes:   Activé Solde du compte:   1 000$ ou 10 000$ Pour   1 000$ ,   1 trade à la fois   est recommandé. Pour   10 000$ , la limite peut être augmentée à   10 trades . Taille de lot fixe:   0,01 Ge
FREE
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.75 (4)
Experts
Советник работает на двух индикаторах CCI и ADX. Условия для входа в BUY: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень 100 снизу вверх 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень 100 сверху вниз. Условия для входа в SELL: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень -100 сверху вниз 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень -10
FREE
Binary Options Advisor
Sergey Yashchenko
Experts
Fully automatic expert for Binary Options trading at Grand Capital broker https://clck.ru/3GEm6E . I think there is no need to explain all the advantages of Binary options trading in MT4 to knowledgeable people, I will name the most important advantages: 1) No loss of precious time when switching from MT4 to broker in the browser; 2) A variety of indicators and scripts for MT4; 3) The ability to trade automatically. In most cases, the ADVISER closes the position from the first trade, but the ma
FREE
MACD Trader FREE
Konstantin Nikitin
1 (1)
Experts
This is an automated Expert Advisor that trades using the MACD and Envelopes indicators. The free version has the following limitations. No panel for opening orders. The trading is limited to the EURUSD currency pair and similar. Orders can only be opened with the minimum lot, no more than 5 orders can be opened in the same direction, to a total of 10 orders. Pause after closing of all orders is 6000 minutes. During the analysis, no more than 50 orders are added to the database and 15 bars are c
FREE
PZ Bollinger Bands EA
PZ TRADING SLU
4.75 (4)
Experts
This EA trades using the Bollinger Bands indicator. It offers many trading behaviors and flexible position management settings, plus many useful features like customizable trading sessions and a martingale mode. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise Fully customizable indicator settings Customizable break-even, SL, TP and trailing-stop Works for ECN/Non-ECN brokers Works for 2-3-4-5 digit symbols Trading can be NFA/FIFO Compliant
FREE
Stacking King EA
Dora Nafwa Mwabini
Experts
Stacking King EA – Puissance de précision, simplicité d'utilisation Description : Le Stacking King EA est un puissant outil de trading qui vous permet d'ouvrir instantanément plusieurs positions en un seul clic ou de cumuler automatiquement des positions toutes les minutes pendant une durée définie, directement sur votre terminal MT4 actif. Que vous soyez scalpeur, adepte des tendances ou que vous accumuliez des ruptures, cet EA vous offre un contrôle total avec un minimum d'effort. Conçu pour
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (40)
Experts
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
Root Diamond EA
Yevheniy Kopanitskyy
Experts
Full automatic trading platform incorporating the best settings of BinaryMiner and Root-Diamond Built-in configurations. 1. Automatic calculation of abyom from the deposit. 2.Opening only one position from the settlement level in Long or Short 3.Security for going to No Loss in cases of Contra trend 4 binary indicators filter the market and identify a nearby wave in the market movement. All incorporating configurations guarantee long-term income // --------- Configurable parameters -----
FREE
EA With Recovery
Che Jeib Che Said
4.5 (2)
Experts
The Expert Advisor was developed to grow user account balance persistently. To achieve this, it has two modes, normal and recovery mode. The parameters for the two modes can be changed to suit user strategy. There are also auto trade button, buy button and sell button. Auto trade button can be turned ON and OFF. Buy and sell buttons is for user to manually intervene a trade. HOW IT WORKS. The Expert will trade automatically according to the input parameters. It trades in Normal mode when there
FREE
Secret Range EA
Hong Ling Mu
Experts
Summary of EA logic Secret Range EA, as the name suggests, enters trades based on market ranges. Specifically, the EA will enter a trade when the highest or lowest price over a specified period, based on a long-term timeframe set in the EA settings, is broken. However, a price break does not necessarily mean the price will revert. Therefore, the EA uses GRID orders in conjunction. While the market tends to revert to its original price after a certain period, predicting the exact timing is chal
FREE
Free Spike Finder MT4
Pier Gaetano Novara
3 (2)
Experts
Same behavior of https://www.mql5.com/en/market/product/25552 but fixed lot 0.01 The EA waits for a spike according to a specific logic and opens a position in spike direction setting stop loss and take profit. When positions are in profit they are managed with smart trailing mechanism based also on elapsed time from opened position. It works with 5-digit and 4-digit broker. Must be used on the M1 chart. Does not need historical data. It does not use Martingale Grid Hedge Parameters spikeFilte
FREE
PZ Heiken Ashi EA
PZ TRADING SLU
4.8 (10)
Experts
This EA trades using the Heiken Ashi Smoothed Indicator. It offers many trading scenarios and flexible position management settings, plus many useful features like customizable trading sessions, a martingale and inverse martingale mode. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise It implements three different entry strategies Customizable break-even, SL, TP and trailing-stop Works for ECN/Non-ECN brokers Works for 2-3-4-5 digit symbols T
FREE
Rsi Macd EA
Alexander Chertnik
4.25 (4)
Experts
Rsi Macd Expert Advisor uses combined signal from 2 indicators (Rsi / Macd). Minimum trading account 500. best pairs: GBPCAD / EURUSD / CADJPY / USDCHF / GBPUSD / GBPJPY / USDJPY best timeframe: 1H Setting can be define by the user: rsi levels / rsi period / macd period / risk / there are no stop loss or take profit and the expert closes orders by the indicator signal. developed, tested and optimized   on "   VantageMarkets   " platform. Recommended broker > Vantage
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (48)
Indicateurs
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Forex Fraus Dobby
Dmitriy Zaytsev
3.67 (3)
Experts
The Expert Advisor of the Forex Fraus family, the system is designed for scalping the EUR/USD pair on the M1 timeframe (for five digit quotes), and adapted for the accounts with fast execution of orders. Operation Principle Buys at the extreme Lows and sells at the extreme Highs of the Stochastic indicator values. When a signal is received the orders are opened by injection, using tick data. Positions are closed by Trailing Stop Not closed positions are closed at the opposite trade Built-in adj
FREE
Multi Strategy Bear Version 2
Vincenzo Tignola
5 (2)
Experts
This Expert advisor (100% Automatic) is able to combine two indicators to create a strategy, this version called "Bear version" (BASIC VERSION)contains 2 indicators: CCI and RSI With a simple personal message you can contact me to ask for your EA  "Bear version"(or SUPERIOR Version)with the indicators you have chosen and with your conditions and once agreed I will put it here on the market ,  or follow the link   at the bottom of the page   that will take you to my Telegram contact. If you can't
FREE
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4 (1)
Experts
Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades when RSI indicator enter in oversold or overbought areas. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is EURGBP and the recommended timeframe to operate and to do backtests is H4. This Expert Advisor can be profitable in any TimeFrame an
FREE
Long Waiting MT4
Aleksandr Davydov
Experts
Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomme
FREE
Vanda FX
Sayan Vandenhout
5 (2)
Experts
Vanda FX USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 4 great strategies The EA can be run on even a $20000 acc
FREE
Nasdaq Curse EA MT4
Matthew Lewis Beedle
5 (2)
Experts
This is a much more complex bot to what I normally try to make.  It uses Stochastics, ADX and ATR with quite complex entry mechanisms.  After testing, the EA is still doing well. You can find it in my signals, hence now officially up for sale.  It can be profitable on DAX, WS30, EUR/USD and has some interesting backtests.  Any questions just message me.  Instructions: Add to a 15min chart for the NASDAQ Bonus! Q&A that you should ask EVERY seller on this website Are you a real person, can I fin
FREE
Greed Advisor
Vertex Investments LLC
4.75 (12)
Experts
Free version of Greed Advisor PRO . This is a flexible grid Expert Advisor, created specifically for greedy traders. Operation principle: set the desired daily profit, and the robot will attempt to achieve this result by any means possible. It uses the dangerous martingale principle to cope with drawdowns, because making the order chain profitable is the main purpose of the robot. Do not forget about the risks of martingale. In general, the EA is intended for those who understand why they need i
FREE
PZ Bollinger Trend EA MT4
PZ TRADING SLU
4.5 (4)
Experts
This expert advisor trades using the Bollinger Trend Indicator, and implements many other useful features for the exigent trader, like customizable trading sessions and days, several trading behaviors and a martingale mode. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise Customizable trading direction Customizable indicator settings Customizable break-even, SL, TP and trailing-stop Built-in money management Works for ECN/Non-ECN brokers Work
FREE
Toms Dollar Cost Averaging
Thomas Alexander Kevin Anderson
1 (1)
Experts
This Expert Advisor implements an RSI Mean Reversion strategy with a moving average filter for trade entries. The EA uses higher timeframe RSI conditions to detect potential buy or sell opportunities, confirmed by a lower timeframe moving average. The strategy includes risk management features like limiting the maximum number of open trades, controlling risk based on ADR, and closing trades when a predefined account profit percentage is reached. It also includes visualization tools such as a bre
FREE
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Demandez en privé pour pl
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.76 (21)
Experts
Goldex AI : le succès d'aujourd'hui sera le fruit de demain SUPER RÉDUCTION POUR UNE DURÉE LIMITÉE ! 2 DERNIERS EXEMPLAIRES POUR 299 USD AVANT QUE LE PRIX N'AUGMENTE. Live Signal > IC Markets Real : Goldex AI High risk set Manuel et fichiers de configuration : Contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix de départ est de 899 $ et augmentera de 199 $ toutes les dix ventes. Exemplaires disponibles : 2 Goldex AI - Robot de trading avancé av
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
4 (4)
Experts
Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises. Le signal en direct de Scalp Unscalp arrive bientôt ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 99 USD Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots Recommandé Graphique : EU
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) PROMO DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la f
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.37 (19)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.85 (60)
Experts
1 copy left for $199 Next price  --> $299  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position man
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
️ Déjà propriétaire du Boring Pips EA ? Vous êtes éligible à une réduction supplémentaire de 30 % ! Contactez-nous pour en savoir plus : Comment réclamer votre remise (rebate) Le second mandat de Trump a ravivé une vague de politiques commerciales agressives, commençant par le retour de tarifs douaniers massifs qui secouent les marchés mondiaux. Les tensions au Moyen-Orient se sont intensifiées — plus récemment entre Israël et l’Iran — ce qui pourrait influencer la hausse des prix du
Capybara
Sergey Kasirenko
5 (28)
Experts
Capybara EA est un système automatisé avancé de suivi des tendances basé sur l'indicateur Hama. Si le marché devient baissier et que l'indicateur devient rouge, l'EA vendra, si le marché devient haussier et l'indicateur devient bleu, l'EA achètera. L'EA peut détecter avec précision le début des tendances haussières et baissières et contrôlera les transactions ouvertes dans un style martingale/grille jusqu'à ce qu'elles atteignent TP. Paires recommandées : toutes les paires majeures comme l'eurus
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (91)
Experts
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1052)
Experts
EA Gold Stuff est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour le trading d'or. L'opération est basée sur des ordres d'ouverture utilisant l'indicateur Gold Stuff, ainsi l'EA fonctionne selon la stratégie "Trend Follow", ce qui signifie suivre la tendance. Les résultats en temps réel peuvent être consultés ici. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir les réglages et un bonus personnel!  Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, v
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.9 (20)
Experts
L'EA Trend Ai est conçu pour fonctionner avec l'indicateur Trend Ai. Ce dernier effectue sa propre analyse de marché en combinant l'identification des tendances, des points d'entrée exploitables et des alertes de retournement, et prend en charge tous les signaux de l'indicateur de manière entièrement automatique ! L'EA intègre de nombreux paramètres externes entièrement ajustables, permettant au trader de personnaliser l'expert selon ses préférences. Dès l'apparition du point vert, l'EA se pré
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Experts
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Experts
Bienvenue à Gold Trend Scalping PROMOTION DE LANCEMENT : Prochain prix : 899 $ Prix final : 1999$   Gold Trend Scalping est le premier EA que j'ai conçu spécifiquement pour l'or. L'EA utilise une stratégie de trading suivant la tendance basée sur des périodes de temps plus grandes. Il utilise un super trend pour détecter la tendance principale du plus grand cadre temporel, puis ouvre des trades sur des cadres temporels plus petits. L'EA utilise toujours un stop loss fixe pour chaque trade, fix
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
VERSION ULTRA-OPTIMISÉE – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , dans sa version MT4, est la version la plus puissante, stable et aboutie à ce jour. HFT est un scalpeur haute fréquence qui négocie exclusivement l'or (XAUUSD) sur l’unité de temps M1, exécutant un grand nombre de trades chaque jour. Il prend en charge un effet de levier allant jusqu'à 1:500 et fonctionne avec des tailles de lot très raisonnables , adaptées à une véritable stratégie de scalping. Pour cette raison, il nécessite des com
BB Scalping
Vasiliy Strukov
Experts
BB Scalping Expert est mon dernier chef-d'œuvre en matière de cassure, de scalping et de trading sans martingale pour l'or avec précision ! Ce système gère les cassures en combinant les bandes de Bollinger et l'indicateur zigzag. Plusieurs ordres en attente sont placés au plus haut et au plus bas des bandes de Bollinger. Lorsqu'il se déclenche, un stop suiveur suit le prix de cassure jusqu'à ce que les ordres soient stoppés. L'EA utilise l'indicateur zigzag pour un stop loss dynamique afin de pr
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (13)
Experts
LIMITED TIME OFFER! ->> Buy Infinity Trader EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth fundamental analysis. It actively adapts to ever-changing market conditions, identifying statistically significant price patterns with remarkable predictive pow
Croesus Gold EA MT4
Lin Lin Ma
3.17 (6)
Experts
Product Introduction to Croesus Gold EA   Croesus Gold EA is a professional automated trading tool developed specifically for the MetaTrader 4 (MT4) trading platform. It focuses primarily on the XAUUSD (gold) trading instrument and is highly optimized for 5-minute (M5) chart scenarios, aiming to provide traders with efficient and precise automated trading solutions. Given the characteristics of gold’s frequent short-term price fluctuations and fast market rhythm, this EA replaces manual monitor
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Experts
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Experts
L'Expert Advisor est un système conçu pour récupérer les positions non rentables. L'algorithme de l'auteur verrouille une position perdante, la divise en plusieurs parties distinctes et ferme chacune d'elles séparément. Une configuration facile, un lancement différé en cas de baisse, un verrouillage, la désactivation d'autres Expert Advisors, une moyenne avec filtrage des tendances et la fermeture partielle d'une position perdante sont intégrés dans un seul outil C'est l'utilisation des pertes
Gold Throne MT4
DRT Circle
4.5 (2)
Experts
Gold Throne EA – Système de trading en grille sans Martingale pour l'or (XAUUSD) L'EA Gold Throne est un Expert Advisor conçu exclusivement pour le trading de l'or (XAUUSD). Il utilise une méthodologie de trading en grille structurée, évitant ainsi le recours à la gestion de l'argent par martingale. Au lieu d'augmenter la taille des lots de manière exponentielle après des pertes, l'EA utilise une approche de taille de lot fixe ou ajustable progressivement, offrant aux traders un meilleur contr
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgé par la perte. Perfectionné dans la douleur. Développé avec détermination. ️ STRUCTURE. PAS DE SPÉCULATION. Three Little Birds EA n'est pas un simple robot de trading. C'est un moteur forgé au combat, conçu au fil d'années d'échecs réels, et conçu pour une seule mission :   protéger, récupérer et accroître vos capitaux propres, même lorsque le marché devient cruel. Il combine   trois stratégies puissantes   en parfaite synchronisation : Grille sur le
GoldMinerFX
Van Hoa Nguyen
5 (3)
Experts
GoldminerFX is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GoldminerFX is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient depending on
Plus de l'auteur
TimeLS LightSpeed
Kaloyan Ivanov
Experts
TimeLS_LightSpeed est un expert advisor (EA) basé sur le temps pour MetaTrader 5, conçu pour exécuter et gérer des ordres à des moments précis définis par l'utilisateur. Il offre des paramètres hautement configurables permettant de contrôler les périodes de trading, les types de positions, ainsi que des exécutions programmées exclusives avec des paramètres indépendants. Contactez-moi si vous avez des questions. J’ai des fichiers .set prédéfinis pour certains marchés. Fonctionnalités principales
Candle Cross DCR
Kaloyan Ivanov
Experts
Description de l’Expert Advisor : Candle Cross DCR Candle Cross DCR est un Expert Advisor entièrement automatisé pour MetaTrader 5. Il génère des signaux de trading précis lorsqu’une bougie franchit une moyenne mobile exponentielle (EMA), ce qui constitue un signal technique classique et puissant de retournement ou de continuation de tendance. Il peut aussi, en option, utiliser un filtre DCR composé de trois indicateurs (DeMarker, CCI et RSI) pour confirmer ou bloquer les entrées. Cet EA est ha
FREE
Emilian II
Kaloyan Ivanov
Experts
La première version de cet Expert Advisor était gratuite, mais en raison de la forte demande des traders, j’ai créé Emilian II avec plus de filtres et une meilleure précision. J’ai ajouté MACD, ADX et les fractales, et d’autres fonctionnalités seront intégrées dans de futures mises à jour demandées par les clients. Si vous l’achetez maintenant, vous recevrez toutes les mises à jour futures ainsi qu’un support technique. Je le propose au prix le plus bas possible pour une durée limitée, et le pr
Emilian MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
Emilian: L'Expert Advisor pour MetaTrader 4 Aperçu Rencontrez Emilian, l'Expert Advisor qui utilise des Moyennes Mobiles Exponentielles (MME) et l'Indice de Force Relative (RSI 21) pour ouvrir et fermer des trades. Offrant des stratégies de gestion des risques personnalisables, Emilian utilise également la True Range Moyenne (ATR 12) ou des valeurs spécifiques en pips pour définir les niveaux de Take Profit et de Stop Loss. Caractéristiques Clés Stratégie de Croisement de MME: Utilise des MME
TimeLS MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
Conseiller Expert Basé sur le Temps pour MetaTrader 4 TimeLS МТ4 - Time Long Short Vue d'ensemble Notre conseiller expert basé sur le temps est conçu pour offrir aux traders l'avantage d'une synchronisation précise du marché. Le conseiller expert fonctionne avec des positions longues et courtes et peut même ouvrir les deux en même temps, vous offrant une flexibilité inégalée. Fonctionnalités Clés : 1. Trading Spécifique au Temps :     - Définissez les heures et les minutes exactes pour ouvri
EmaBB MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
EmaBB MT4 : Expert Advisor pour MT4 Présentation : EmaBB se distingue en tant que conseiller expert de pointe pour MT4, combinant des fonctionnalités avancées et personnalisables pour optimiser votre stratégie de trading. Il est méticuleusement conçu pour ouvrir des positions LONGUES/ACHAT et COURTES/VENTE, offrant flexibilité et contrôle sur vos efforts de trading. Il intègre harmonieusement la puissance des moyennes mobiles exponentielles (EMA), des bandes de Bollinger, et des stratégies de st
MACDucks swap MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
MACDuck : Votre assistant Forex amical Salut ! Rencontrez MACDuck, notre petit copain de trading qui se concentre sur l'indicateur MACD et la capture de ces tendances mobiles douces. Il est simple, efficace et conçu pour donner un bon coup de pouce à votre jeu de trading. Les choses cool que fait MACDuck : Fonctionne avec des paires grandes et petites : que ce soit des paires de forex majeures ou plus petites, MACDuck vous couvre. Vous choisissez la direction : Vous voulez aller long ? Court ? L
C7x21 Crossing MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
Présentation de C7x21 Crossing - L'Expert Advisor personnalisable pour les stratégies de croisement de SMA Découvrez le potentiel de la stratégie classique mais puissante de croisement de la Moyenne Mobile Simple (SMA) 7/21 avec C7x21 Crossing. Conçu avec expertise pour fonctionner sur un large éventail de marchés et de périodes, cet Expert Advisor (EA) utilise l'approche éprouvée des croisements de SMA, renforcée par la précision ajoutée d'un filtre de l'Indice de Canal des Marchandises (CCI) s
Emilian II MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
La première version de cet Expert Advisor était gratuite, mais en raison de la forte demande des traders, j’ai créé Emilian II avec plus de filtres et une meilleure précision. J’ai ajouté MACD, ADX et les fractales, et d’autres fonctionnalités seront intégrées dans de futures mises à jour demandées par les clients. Si vous l’achetez maintenant, vous recevrez toutes les mises à jour futures ainsi qu’un support technique. Je le propose au prix le plus bas possible pour une durée limitée, et le pr
Black Swan Breakout MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
Black Swan Breakout EA – entrées précises après des périodes de faible volatilité Le Black Swan Breakout EA est un système de trading pour MetaTrader 4/5 conçu pour repérer les cassures de prix après des phases calmes du marché. Il utilise les bandes de Bollinger pour détecter l’expansion des prix et inclut des filtres optionnels pour confirmer la force et la qualité du signal. Quelques nouvelles fonctionnalités et indicateurs ont été ajoutés, comme DeMarker, Fractals, CCI, ainsi que les jours d
Forex Bacteria MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
Forex Bacteria – Expert Advisor pour MetaTrader 4/5 Forex Bacteria est un Expert Advisor (EA) automatisé conçu pour la plateforme MetaTrader 4/5. Tout comme les bactéries bénéfiques vivent en symbiose avec nous dans la nature, notre objectif est d'interagir de manière harmonieuse et symbiotique avec les marchés. Il s'agit d'un EA prêt à l'emploi : il vous suffit de définir vos préférences en matière de gestion du risque et de choisir les jours de la semaine pendant lesquels vous souhaitez trader
TimeLS LightSpeed MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
TimeLS_LightSpeed est un expert advisor (EA) basé sur le temps pour MetaTrader 4/5, conçu pour exécuter et gérer des ordres à des moments précis définis par l'utilisateur. Il offre des paramètres hautement configurables permettant de contrôler les périodes de trading, les types de positions, ainsi que des exécutions programmées exclusives avec des paramètres indépendants. Contactez-moi si vous avez des questions. J’ai des fichiers .set prédéfinis pour certains marchés. Fonctionnalités principale
Prochlorococcus MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
Cet Expert Advisor (EA) est prêt à l’emploi (plug-and-play) et optimisé pour l’USD/JPY. Ajout de la possibilité de choisir l’effet de levier à utiliser, ainsi que quelques ajustements fins. Actuellement au prix le plus bas possible. Veuillez vous assurer que le bon fuseau horaire UTC est défini dans les paramètres d’entrée, afin que l’EA puisse déterminer correctement l’heure dans différentes régions du monde. D’autres paires de devises pourront être ajoutées à l’avenir, mais jusqu’à présent, le
Cupriavidus Bacteria MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
Cupriavidus Bacteria   est un système de trading automatisé basé sur le temps, conçu exclusivement pour le marché de l’or (GOLD). Cet Expert Advisor fonctionne en mode « plug and play » : aucune configuration manuelle n’est nécessaire. Toute la logique de stratégie, les horaires d’exécution et la gestion du risque sont intégrés, ce qui permet une utilisation immédiate, simple et fiable. Le nom du robot provient de la bactérie réelle   Cupriavidus metallidurans , connue pour sa capacité à absorbe
Aussie Precision MT4
Kaloyan Ivanov
Experts
Ajout de la possibilité de modifier la taille du lot et de rendre l’EA aussi abordable que possible. En l’achetant, vous bénéficierez du support et des futures mises à jour. Merci de soutenir son évolution. Ce robot de trading est prêt à l'emploi. AussiePrecision   est un Expert Advisor (EA) sensible au temps pour MetaTrader 5, spécialement conçu pour la paire de devises AUD/USD. Il est conçu pour exécuter des opérations à des moments prédéfinis et contrôlés, ce qui le rend idéal pour les trader
TimeLS Close Positions MT4
Kaloyan Ivanov
Utilitaires
Utility TimeLs Close Positions est un outil de gestion et d'automatisation de la clôture des positions dans MetaTrader 5. Il permet de contrôler de manière flexible quand et comment les positions ouvertes sont fermées, en fonction de l'heure, du symbole, de la direction, du numéro magique et du commentaire. Vous pouvez désactiver le trading certains jours de la semaine Vous pouvez définir une heure spécifique pour clôturer toutes les positions ouvertes Vous pouvez filtrer les clôtures par symbol
TimeLS
Kaloyan Ivanov
Experts
Conseiller Expert Basé sur le Temps pour MetaTrader TimeLS - Time Long Short Vue d'ensemble Notre conseiller expert basé sur le temps est conçu pour offrir aux traders l'avantage d'une synchronisation précise du marché. Le conseiller expert fonctionne avec des positions longues et courtes et peut même ouvrir les deux en même temps, vous offrant une flexibilité inégalée. Fonctionnalités Clés : 1. Trading Spécifique au Temps :     - Définissez les heures et les minutes exactes pour ouvrir et f
Emilian
Kaloyan Ivanov
Experts
Emilian: L'Expert Advisor pour MetaTrader 5 Aperçu Rencontrez Emilian, l'Expert Advisor qui utilise des Moyennes Mobiles Exponentielles (MME) et l'Indice de Force Relative (RSI 21) pour ouvrir et fermer des trades. Offrant des stratégies de gestion des risques personnalisables, Emilian utilise également la True Range Moyenne (ATR 12) ou des valeurs spécifiques en pips pour définir les niveaux de Take Profit et de Stop Loss. Caractéristiques Clés Stratégie de Croisement de MME: Utilise des MME
EmaBB
Kaloyan Ivanov
Experts
EmaBB : Expert Advisor pour MT5 Présentation : EmaBB se distingue en tant que conseiller expert de pointe pour MT5, combinant des fonctionnalités avancées et personnalisables pour optimiser votre stratégie de trading. Il est méticuleusement conçu pour ouvrir des positions LONGUES/ACHAT et COURTES/VENTE, offrant flexibilité et contrôle sur vos efforts de trading. Il intègre harmonieusement la puissance des moyennes mobiles exponentielles (EMA), des bandes de Bollinger, et des stratégies de stop s
MACDucks swap
Kaloyan Ivanov
Experts
MACDuck : Votre assistant Forex amical Salut ! Rencontrez MACDuck, notre petit copain de trading qui se concentre sur l'indicateur MACD et la capture de ces tendances mobiles douces. Il est simple, efficace et conçu pour donner un bon coup de pouce à votre jeu de trading. Les choses cool que fait MACDuck : Fonctionne avec des paires grandes et petites : que ce soit des paires de forex majeures ou plus petites, MACDuck vous couvre. Vous choisissez la direction : Vous voulez aller long ? Court ? L
C7x21 Crossing
Kaloyan Ivanov
Experts
Présentation de C7x21 Crossing - L'Expert Advisor personnalisable pour les stratégies de croisement de SMA Découvrez le potentiel de la stratégie classique mais puissante de croisement de la Moyenne Mobile Simple (SMA) 7/21 avec C7x21 Crossing. Conçu avec expertise pour fonctionner sur un large éventail de marchés et de périodes, cet Expert Advisor (EA) utilise l'approche éprouvée des croisements de SMA, renforcée par la précision ajoutée d'un filtre de l'Indice de Canal des Marchandises (CCI) s
Forex Bacteria
Kaloyan Ivanov
Experts
Forex Bacteria Expert Advisor pour MetaTrader 5 Forex Bacteria est un Expert Advisor (EA) automatisé conçu pour MetaTrader 5. Tout comme les bactéries bénéfiques coexistent symbiotiquement avec nous dans la nature, nous nous efforçons de coexister harmonieusement et symbiotiquement avec les marchés. C'est un EA plug-and-play où vous n'avez qu'à définir vos préférences de gestion des risques et choisir les jours de la semaine où vous souhaitez trader. Principalement optimisé au cours des 12 derni
Black Swan Breakout
Kaloyan Ivanov
Experts
Black Swan Breakout EA – entrées précises après des périodes de faible volatilité Le Black Swan Breakout EA est un système de trading pour MetaTrader 4/5 conçu pour repérer les cassures de prix après des phases calmes du marché. Il utilise les bandes de Bollinger pour détecter l’expansion des prix et inclut des filtres optionnels pour confirmer la force et la qualité du signal. Quelques nouvelles fonctionnalités et indicateurs ont été ajoutés, comme DeMarker, Fractals, CCI, ainsi que les jours
Traicho
Kaloyan Ivanov
Experts
Traicho EA – Trading de tendance avec trois moyennes mobiles exponentielles (EMA) Traicho EA est un Expert Advisor léger et pratique pour MetaTrader 5, basé sur une stratégie de suivi de tendance simple utilisant trois moyennes mobiles exponentielles (EMA). Il est idéal pour les traders qui recherchent des signaux clairs et une gestion de position simplifiée. Cet EA convient parfaitement aux traders qui souhaitent une base simple, compréhensible et personnalisable — que ce soit pour une utilisa
Prochlorococcus
Kaloyan Ivanov
Experts
Cet Expert Advisor (EA) est prêt à l’emploi (plug-and-play) et optimisé pour l’USD/JPY. Ajout de la possibilité de choisir l’effet de levier à utiliser, ainsi que quelques ajustements fins. Actuellement au prix le plus bas possible. Veuillez vous assurer que le bon fuseau horaire UTC est défini dans les paramètres d’entrée, afin que l’EA puisse déterminer correctement l’heure dans différentes régions du monde. D’autres paires de devises pourront être ajoutées à l’avenir, mais jusqu’à présent, le
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Experts
Ajout de la possibilité de modifier la taille du lot et de rendre l’EA aussi abordable que possible. En l’achetant, vous bénéficierez du support et des futures mises à jour. Merci de soutenir son évolution. Ce robot de trading est prêt à l'emploi. AussiePrecision est un Expert Advisor (EA) sensible au temps pour MetaTrader 5, spécialement conçu pour la paire de devises AUD/USD. Il est conçu pour exécuter des opérations à des moments prédéfinis et contrôlés, ce qui le rend idéal pour les traders
Cupriavidus Bacteria
Kaloyan Ivanov
Experts
Cupriavidus Bacteria est un système de trading automatisé basé sur le temps, conçu exclusivement pour le marché de l’or (GOLD). Cet Expert Advisor fonctionne en mode « plug and play » : aucune configuration manuelle n’est nécessaire. Toute la logique de stratégie, les horaires d’exécution et la gestion du risque sont intégrés, ce qui permet une utilisation immédiate, simple et fiable. Le nom du robot provient de la bactérie réelle Cupriavidus metallidurans , connue pour sa capacité à absorber et
Top 23 Indicators
Kaloyan Ivanov
Experts
#Promotion d'été Top 23 Indicators est l'un des conseillers experts les plus configurables disponibles. Les combinaisons et les modèles que vous pouvez créer sont presque infinis. Cela vous offre une approche très unique et personnalisée des marchés avec lesquels vous souhaitez travailler. La capacité à identifier un schéma répétitif et unique à travers de nombreuses combinaisons peut devenir un véritable atout. Top 23 Indicators : //-------------------------------------- RSI – Relative
TimeLS Close Positions
Kaloyan Ivanov
Utilitaires
Utility TimeLs Close Positions est un outil de gestion et d'automatisation de la clôture des positions dans MetaTrader 5. Il permet de contrôler de manière flexible quand et comment les positions ouvertes sont fermées, en fonction de l'heure, du symbole, de la direction, du numéro magique et du commentaire. Vous pouvez désactiver le trading certains jours de la semaine Vous pouvez définir une heure spécifique pour clôturer toutes les positions ouvertes Vous pouvez filtrer les clôtures par symbol
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis